Wie der BRI-Zug den Weg nach Shangri-La fand

In weniger als einem Jahrzehnt hat Chinas BRI die globale Geopolitik grundlegend verändert. Für den Westen ist es bereits viel zu spät, um da mitzuhalten.

Pepe Escobar

Es ist wichtig zu erkennen, dass der Stellvertreterkrieg der USA und der NATO gegen Russland in der Ukraine gleichzeitig ein Krieg ist, der darauf abzielt, den Fortschritt von Chinas Belt and Road Initiative (BRI) zu unterbrechen.

Wir nähern uns dem 10. Jahrestag der BRI, der mit dem dritten Belt and Road Forum im Laufe dieses Jahres in Peking begangen werden soll. Es ist klar, dass der ursprüngliche Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel – der von Präsident Xi Jinping im September 2013 in Astana, Kasachstan, angekündigt wurde – einen langen Weg zurückgelegt hat.

Im Januar dieses Jahres hatten sich bereits 151 Länder der BRI angeschlossen: nicht weniger als 75 Prozent der Weltbevölkerung, die mehr als die Hälfte des globalen BIP repräsentieren. Selbst eine atlantisch ausgerichtete Organisation wie das in London ansässige Center for Economic and Business Research gibt zu, dass die BRI das globale BIP bis 2040 um satte 7,1 Billionen Dollar pro Jahr steigern könnte, was „weitreichende“ Vorteile mit sich bringt.

Die BRI ist seit 2018 in der chinesischen Verfassung verankert und bildet de facto den übergreifenden Rahmen der chinesischen Außenpolitik bis zum Jahr 2049, dem hundertsten Jahrestag der Volksrepublik China.

Die BRI erstreckt sich über mehrere Korridore der Landverbindung – von der Transsibirischen Eisenbahn über den „mittleren Korridor“ entlang des Iran und der Türkei bis zum Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) am Arabischen Meer. Auf dem Wasserweg bietet die Maritime Seidenstraße ein paralleles Netz vom Südosten Chinas bis zum Persischen Golf, dem Roten Meer, der Suaheli-Küste und dem Mittelmeer.

All dies spiegelt sich in der von Russland betriebenen Nördlichen Seeroute wider, die die Ost- und Westseite der Arktis miteinander verbindet und die Fahrtzeit von Europa nach Asien von einem Monat auf weniger als zwei Wochen verkürzt.

Ein solch massives „Make Trade Not War“-Projekt, das sich auf Konnektivität, den Aufbau von Infrastruktur, nachhaltige Entwicklung und diplomatischen Scharfsinn konzentriert – mit Schwerpunkt auf dem globalen Süden – konnte von den westlichen Eliten nur als höchste geopolitische und geoökonomische Bedrohung interpretiert werden.

Und deshalb ist jede geopolitische Turbulenz auf dem Schachbrett direkt oder indirekt mit der BRI verbunden. Einschließlich der Ukraine.

„Eine ganz neue Wahl“

Auf dem Lanting-Forum in Schanghai im vergangenen Monat präsentierte der chinesische Außenminister Qin Gang einem ausgewählten ausländischen Publikum die Grundzüge der „Modernisierung auf chinesische Art“ und wie sie im gesamten Globalen Süden angewendet werden kann.

Die Experten des Globalen Südens hatten ihrerseits die Gelegenheit, über die Motive nachzudenken, die hinter der ständigen „Bedrohungs“-Paranoia des Westens stecken. Letztlich ist es für die USA und ihre Vasallen-Verbündeten ein Gräuel, dass Peking – basierend auf seinem eigenen Erfolg – ein alternatives Entwicklungsmodell im Vergleich zum einzigen Produkt anbietet, das seit 1945 auf dem Markt ist.

Die ehemalige brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff, derzeit neue Präsidentin der in Shanghai ansässigen Neuen Entwicklungsbank (NDB) – der BRICS-Bank – erklärte auf dem Forum, wie der Neoliberalismus Lateinamerika als falscher Weg zum wirtschaftlichen Erfolg aufgezwungen wurde. Das chinesische Modell hingegen, so betonte sie, biete nun eine „ganz neue Wahl“, die die nationalen Besonderheiten respektiere.

Zhou Qiangwu, der chinesische Vizepräsident der NDB, erwartet, dass dies den IWF und die Weltbank dazu bewegen wird, dem globalen Süden im Rahmen neuer „Governance-Lösungen“ mehr Mitspracherecht bei der Entscheidungsfindung einzuräumen.

Das ist jedoch unwahrscheinlich, da die USA und ihre Vasallen mental nicht bereit sind, ihre jahrhundertealten Vorurteile abzulegen und sich mit Vertretern des Globalen Südens an einen Tisch zu setzen und sie als gleichberechtigte und qualifizierte Akteure zu akzeptieren.

Der Globale Süden wartet jedoch auf niemanden. Runde Tische folgen bereits in schwindelerregender Geschwindigkeit aufeinander. Ein Schlüsselereignis war der chinesisch-zentralasiatische Gipfel vom 18. bis 19. Mai in der ehemaligen kaiserlichen Hauptstadt Xi’an, bei dem Präsident Xi mit den Präsidenten von Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan – den fünf ehemaligen UdSSR-Republiken im Kernland – zusammenkam.

Dies geschah, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am 9. Mai, dem bedeutungsvollen Tag des Sieges, mit denselben fünf „Stans“ in Moskau zusammentraf.

Auf diplomatischer Ebene deutet dies auf eine sich bereits entwickelnde 5+2-Achse hin, die Russland, China und die fünf „Stans“ vereint, die über ihr eigenes Sekretariat auf eine etwas andere Art und Weise als die BRI, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) agieren.

Warum ist das so? Wegen eines Problems, das alle diese neuen multilateralen Organisationen des Globalen Südens plagen wird: Interne Reibungen.

Und damit sind wir bei der Präsenz Indiens in der SOZ, einer Organisation, die bei allen Entscheidungen den Konsens bevorzugt.

Das ist ein großes Problem, wenn man es mit dem hartnäckigen indisch-pakistanischen Konflikt vergleicht, und noch heikler, wenn es um die schwankende Haltung Neu-Delhis gegenüber Quad und AUKUS geht. Wenigstens haben sich die Inder der NATO in ihrem hybriden Krieg gegen Russland-China und ihrem Traum, die Bedingungen im indopazifischen Raum zu diktieren, nicht völlig unterworfen.

„Eine großangelegte eurasische Partnerschaft“

Xi und Putin sind sich der strategischen Bedeutung der Energiefrage bewusst: Mehr russische Öl- und Gaslieferungen nach China bedeuten weitaus mehr Transit durch das Kernland. Eine vollständig integrierte Strategie ist also ein Muss. Und sie muss auf der Ebene der BRI und der EAEU-Interaktion integriert werden, auch wenn es innerhalb der SOZ eine „Lücke“ geben mag.

Zu den praktischen Beispielen gehört die Beschleunigung des Baus der hochstrategischen Xinjiang-Kirgisistan-Usbekistan-Eisenbahn, die sich seit Jahren verzögert: Dies wird die Konnektivität mit Afghanistan, Pakistan und dem Iran weiter verbessern.

Parallel dazu wird das CPEC auf Afghanistan ausgedehnt: Dies wurde schließlich auf einem afghanisch-chinesischen Ministertreffen am 5. Mai in Islamabad beschlossen. Allerdings bleibt ein sehr heikles Dossier bestehen: Wie kann man mit der Taliban-Führung in Kabul umgehen, sie beschwichtigen und zufriedenstellen?

Xi und die Führer des Kernlandes haben sich in Xi’an nachdrücklich verpflichtet, „ausländische Einmischung“ und die sprichwörtlichen Versuche einer farbigen Revolution zu verhindern. All dies soll die BRI stören.

Vergleichen Sie dies nun mit dem G7-Treffen in Hiroshima, bei dem es ebenfalls darum ging, China „einzudämmen“, was aber nur eine weitere, schlecht getarnte Übung war. Das Kommuniqué von Hiroshima, das am 20. Mai, einen Tag nach dem Treffen zwischen Xi und Zentralasien in Xi’an, veröffentlicht wurde, befasste sich intensiv mit dem „De-Risking“ – dem neuen Mantra des Westens, das die „Entkopplung“ ersetzt.

Die EU hatte den Schritt bereits über die berühmt-berüchtigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angedeutet: Die Täuschung regiert, denn das Konzept, auf das es wirklich ankommt, „wirtschaftlicher Zwang“, bleibt bestehen. Doch kein ernst zu nehmender Akteur des Globalen Südens glaubt, dass er zum Beitritt zur BRI „gezwungen“ wird.

Komische Erleichterung wurde durch die Zusage der G7 geboten, über eine so genannte Globale Infrastruktur-Investitionspartnerschaft satte 600 Milliarden Dollar für den Aufbau einer „hochwertigen Infrastruktur“ aufzubringen: Nennen wir es die Antwort des weißen Mannes auf die BRI.

Tatsache ist, dass niemand – von der westlich geprägten „Indo-Pazifik-Region“ bis zu ASEAN und dem Pacific Islands Forum (PIF) – Anzeichen dafür zeigt, von China „gezwungen“ zu werden, ganz zu schweigen davon, dass er ein Interesse daran hat, eine Fülle von Handels- und Konnektivitätsperspektiven aufzugeben oder zu vereiteln.

Auf dem EAEU-Gipfel Ende Mai in Moskau war es an Putin, die Dinge auf den Punkt zu bringen, indem er die aktive Zusammenarbeit Russlands mit BRICS, SCO, ASEAN, GCC und multilateralen Organisationen in Afrika und Lateinamerika betonte.

Putin verwies ausdrücklich auf den „Aufbau neuer nachhaltiger Logistikketten“ und die Entwicklung der Schlüsselverbindung zwischen der EAEU und dem Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor (INTSC).

Es kommt noch besser. Er betonte auch die Zusammenarbeit mit China, um „die Integrationsprozesse“ der EAEU und der BRI zu verknüpfen und so „die groß angelegte Idee des Aufbaus einer groß angelegten eurasischen Partnerschaft umzusetzen.“

Es ist alles da: Alles, was die atlantischen Eliten vor Verzweiflung aufheulen lässt. Der alte Fuchs und weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, der seit seiner UdSSR-Zeit alles gesehen hat, fasste es so zusammen: Die Bündelung der Integrationsbemühungen – EAEU, SCO, BRICS – „wird zur Schaffung der größten Koalition von Staaten beitragen.“

Und von ihm stammt das berühmte Zitat, das sicherlich im gesamten Globalen Süden nachhallen wird: „Wenn wir Zeit verlieren, werden wir sie nie wieder aufholen. Derjenige, der jetzt schneller läuft, wird ein paar Jahrzehnte lang die Nase vorn haben.

Der Jade-Tiger sticht zu

All das bringt uns zu Shangri-La, Ostasiens wichtigster Dialogplattform in Singapur, am vergangenen Wochenende.

Der eigentliche Höhepunkt war Staatsrat und Verteidigungsminister General Li Shangfu, der Chinas „Neue Sicherheitsinitiative“ im Detail erläuterte.

Li betonte das Konzept der „gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit“. Zur Erinnerung: Das ist genau das, was Moskau im Dezember 2021 Washington vorschlug, was auf eine Nichtbeantwortung stieß.

China sei „bereit, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten“, um das Bewusstsein für eine „asiatisch-pazifische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft“ zu stärken (Anmerkung: Asien-Pazifik ist die Bezeichnung, die jeder in der Region versteht, nicht „Indo-Pazifik“).

Und dann kam er zum Kern der Sache: Taiwan ist das Taiwan Chinas. Und wie die Taiwan-Frage zu lösen ist, ist die Sache des chinesischen Volkes. Die Botschaft könnte nicht klarer sein:

„Sollte es jemand wagen, Taiwan von China abzuspalten, wird das chinesische Militär die nationale Souveränität und territoriale Integrität Chinas ohne Zögern, um jeden Preis und ohne jeden Gegner zu fürchten, entschlossen schützen.“

Die chinesische Delegation auf der Shangri-La-Konferenz hat die „sogenannte ‚indopazifische Strategie'“ als geschmackloses Hegemon-Geschwätz abgetan.

Was Shangri-La enthüllte, war in der Tat Pekings klare, prägnante Antwort auf all die Ablehnungen der BRI, all das Gejammer über „Schuldenfalle“ und „wirtschaftlichen Zwang“, all die „De-Risking“-Rhetorik und all die sich häufenden Andeutungen über falsche Flaggen in Taiwan, die zu dem „echten“ Krieg führen, von dem die Neocons, die die US-Außenpolitik bestimmen, träumen.

Offensichtlich werden die intellektuell oberflächlichen Beltway-Typen die Botschaft nicht begreifen. Vor allem, weil Li Shangfu so geschliffen wie ein Jade-Tiger war – und elegant über eine Lawine von Lügen stürzte. Ihr möchtet euch mit uns anlegen? Wir sind bereit. Die Barbaren werden vorhersehbar weiter an den Toren rütteln. Der Jade-Tiger wartet.