Drohnenfabrik in Russland nimmt 2024 die Produktion auf, mit einem tödlichen Blick auf die Schlachtfelder der Ukraine

Russland und Iran umarmen sich bei der Herstellung von Killerdrohnen

Joint-Venture-Drohnenfabrik nimmt 2024 die Produktion außerhalb Moskaus auf, mit einem tödlichen Blick auf die Schlachtfelder der Ukraine

Russland und der Iran planen den Bau einer neuen Fabrik für Killerdrohnen, ein Joint Venture, das dazu dienen soll, Russlands Vorräte an dieser wichtigen Waffe inmitten des tobenden Ukraine-Kriegs aufzufüllen.

Die New York Times berichtete diesen Monat, dass die geplante Anlage in der Region Jelabuga östlich von Moskau angesiedelt sein wird. Die Produktion soll 2024 beginnen und in den nächsten Jahren 6.000 Drohnen zur Unterstützung der russischen Kriegsanstrengungen produzieren.

Russische Schiffe transportieren derzeit iranische Drohnen von Amirabad im Iran über das Kaspische Meer, wo sie in Machatschkala in Russland entladen werden, so der Bericht.

Von dort aus werden die Drohnen dem Bericht der New York Times zufolge zu zwei Stützpunkten transportiert, einem im Nordosten der Ukraine und einem im Osten des Landes, bevor sie für Angriffe auf ukrainische Ziele eingesetzt werden.

Dem Bericht der New York Times zufolge sind Russlands Pläne zum Bau einer Drohnenfabrik mit iranischer Unterstützung seit Januar 2021 bekannt, wobei das Weiße Haus sensible Satellitenbilder freigegeben hat, um den internationalen Druck auf den Iran zu erhöhen und internationale Unternehmen davor zu bewahren, ungewollt zum iranischen Drohnenprogramm beizutragen.

In einem Bericht der Denkfabrik Institute of Science and International Security vom Oktober 2022 heißt es, dass Teile aus Deutschland, China, den USA, Polen und Österreich aus iranischen Drohnenresten in der Ukraine geborgen worden sind.

In dem ISIS-Bericht heißt es, die Vielfalt der Teile zeige, dass der Iran ein umfangreiches Beschaffungsnetzwerk aufgebaut und gepflegt habe, um die gegen ihn verhängten Sanktionen zu umgehen und sich wichtige Militärtechnologie zu beschaffen.

Der Ukraine-Krieg hat systemische Schwächen in Russlands Drohnenprogramm aufgedeckt. Die Asia Times stellte im November 2022 fest, dass Russland zwar mehrere Drohnenprogramme finanziert, aber mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert ist, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.

Zu diesen Herausforderungen gehören eine unausgereifte lokale Drohnenindustrie, ein eingeschränkter Zugang zu fortschrittlichen Technologien, der durch westliche Sanktionen noch verschärft wurde, und ein Mangel an High-End-Systemen, die für den operativen Einsatz zugelassen sind.

Diese Beschränkungen haben sich bei den technologisch anspruchsvollen taktischen Kurzstreckendrohnen Russlands gezeigt, die keine schweren Nutzlasten tragen können. Auch bei wichtigen Drohnentechnologien wie Optik, Elektronik und Verbundwerkstoffen hinkt Russland hinterher, und Berichten zufolge behindern widersprüchliche Anforderungen der verschiedenen Bereiche des russischen Militärs das Drohnenprogramm.

Der Bau von aus dem Iran stammenden Drohnen – und möglicherweise auch Raketen – in Russland könnte dazu beitragen, diese Herausforderungen zu überwinden, meinen Analysten.

Paul Iddon stellt in einem Forbes-Artikel vom Januar 2023 fest, dass iranische Rüstungsunternehmen bereits Komponenten für einen schnelleren Bau von Drohnen in Russland geliefert haben. Iddon sagt, dass fortgesetzte Drohnenlieferungen möglich waren, weil russische Fabriken Drohnen unter Verwendung iranischer Teile hergestellt haben.

Die iranische Drohne Shahed-129 wird bald in Russland hergestellt. Bild: Facebook

Russland hat auch seine aus dem Iran stammenden Shahed-136-Drohnen aufgerüstet, um sie widerstandsfähiger gegen elektronische Angriffe zu machen und gleichzeitig ihre Durchschlagskraft zu erhöhen.

In einem Forbes-Artikel vom Februar 2023 stellt Iddon fest, dass Russland seine Shahed-136-Drohnen mit Mehrzweck-Sprengköpfen aufgerüstet hat, die gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine eingesetzt wurden, sowie mit panzerbrechenden Sprengköpfen, die gegen gehärtete Ziele eingesetzt wurden.

Er verweist auch auf Pläne, den notorisch lauten Benzinmotor der Shahed-136 durch einen leisen Elektromotor zu ersetzen, was möglicherweise bereits geschehen ist, um die Chancen der Drohne zu erhöhen, der ukrainischen Abwehr zu entgehen.

Angeblich bereitet der Iran auch die Lieferung von ballistischen Raketen an Russland vor, obwohl die Lieferungen noch nicht erfolgt sind.

Im Oktober 2022 berichtete die Asia Times, dass der Iran die Lieferung von ballistischen Kurzstreckenraketen (SRBM) der Typen Fateh 110 und Zolfaghar mit einer Reichweite von bis zu 300 oder 700 Kilometern nach Russland vorbereitet.

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat Russland seine Raketenbestände aufgezehrt. Der nicht optimale Einsatz von Boden-Luft- und Anti-Schiffs-Raketen zur Bekämpfung von Bodenzielen hat zu einer Verknappung dieser modernen Munition beigetragen.

Breaking Defense berichtete im Mai 2023, dass Russland bereits wenige Wochen nach der Produktion Marschflugkörper abgefeuert hat.

Die im März 2023 geborgenen Überreste eines Kh-59MK2 Luft-Boden-Flugkörpers zeigten offenbar, dass der Flugkörper im vierten Quartal 2022 hergestellt wurde. Die Überreste einer Kh-101-Rakete, die im November 2022 geborgen wurden, deuten darauf hin, dass sie nur einen Monat zuvor hergestellt wurde.

Der Ukraine-Krieg hat auch Russlands überraschende Abhängigkeit von westlicher Elektronik für seine Raketen offenbart. Die Analyse der Überreste des russischen Marschflugkörpers 9M727 Iskander ergab, dass er Mikrochips von deutschen und amerikanischen Herstellern enthielt.

Die Asia Times stellte im August 2022 fest, dass Russland zwar in der Lage ist, wichtige Elektronik für Raketen wie Mikrochips herzustellen, seine unterfinanzierte Halbleiterindustrie aber 20 bis 30 Jahre hinter den USA zurückliegt und sich auf das Kopieren westlicher Designs beschränkt.

Während westliche Sanktionen den Zugang Russlands zu Hightech-Chips für seine Raketen behindert haben, hat Russland Berichten zufolge unbekannte Mengen dieser sensiblen Komponenten über seine Geheimdienste und den Umschlag in Drittländern erworben.

Dank seiner massiven Öl- und Gaseinnahmen konnte Russland auch mehr Raketenaufträge für seine staatlichen Fabriken finanzieren, zusätzliches Personal einstellen und die Arbeitszeiten verlängern.

Illustration einer iranischen Drohne. Bild: Naharnet

Die neue Drohnenfabrik, die außerhalb von Moskau gebaut werden soll, ist offenbar Teil der aufkommenden iranischen Drohnendiplomatie. Asia Times stellte im Mai 2022 fest, dass Irans Bestreben, Drohnenfabriken im Ausland zu errichten, Teil seiner Bemühungen sein könnte, eine internationale Isolation zu vermeiden, internationale Sanktionen zu umgehen und Partnerschaften mit Kundenstaaten aufzubauen.

Die iranische Unterstützung Russlands im Drohnenbereich stärkt die strategische Partnerschaft, die durch die Lieferung von Ersatzteilen, Munition, Ausbildung, Wartung und technischer Hilfe gestärkt und ausgebaut werden soll.

Einige vermuten, dass die gemeinsame Drohnenproduktion als Überbrückung dienen könnte, bevor der Iran SRBMs an Russland liefern kann. Iddon berichtet, dass der Iran möglicherweise noch die wahrscheinliche internationale Reaktion abwägt, wenn er SRBMs an Russland liefert, was internationale Sanktionen gemäß der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats auslösen könnte.

Er merkt an, dass der Iran möglicherweise abwartet, bis die Beschränkungen der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats in Bezug auf Raketen und die dazugehörige Technologie im Oktober 2023 auslaufen.