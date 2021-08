Lügen über Massengräber in Kuba: Das verabscheungswürdige Schauspiel der Aasfresser

Von einer Lüge zur nächsten haben die sozialen Netze und die Medien, die gegen die Revolution agieren, nun eine Lüge von olympischen Ausmaßes verbreitet: versteckte Bestattungen in Massengräbern in Kuba

Nachdem alle Fronten der nationalen Realität abgearbeitet hat, konzentriert sich die jüngste Kampagne zur Diskreditierung Kubas – natürlich nicht die letzte – auf das Schicksal unserer Toten: „Kubaner werden angeblich in Massengräbern verscharrt“, lautete kürzlich eine Schlagzeile in der Presse.

Mit Bildern aus anderen Ländern, von denen einige übrigens sehr schlecht ausgewählt waren, wurde die Kampagne in der Gemeinde Morón in der Provinz Ciego de Avila gestartet, von wo aus sie in den Osten des Landes „geflogen“ ist, und nach ihrer Verbreitungsgeschwindigkeit zu urteilen, die mit der der tödlichsten Stämme vergleichbar ist, könnte sie bald auch in Pinar del Río sein.

„In Guantánamo werden sie in den Bergen vergraben und die Überreste können erst in zehn Jahren entfernt werden“, schrieb eine Nutzerin in den sozialen Netzwerken, die offenbar durch die olympische Begeisterung dieser Tage angespornt, glaubt, die zu Beginn der Revolution verbreitete