Gigantische WHO-Studie startet wieder, um neue Covid-19-Medikamente zu testen

Die im letzten Jahr durchgeführte Solidarity-Studie, die vermutlich viele Todesopfer forderte, soll jetzt neu gestartet werden, um drei weitere Medikamente zu testen.

Nach monatelangem Stillstand werde eine der weltweit grössten Studien zur Behandlung von Covid-19 endlich wieder aufgenommen, berichtete das Fachmagazin Science am 5. August 2021 in einem redaktionellen Beitrag. Im Rahmen der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geleiteten weltweiten Solidarity-Studie würden drei «neue» Medikamente an Covid-19-Patienten im Krankenhaus getestet: das Krebsmedikament Imatinib, ein Antikörper namens Infliximab, der zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird, und Artesunat, ein Malariamittel. Die Medikamente sind also nicht neu, sie wurden lediglich noch nie gegen «Covid-19» eingesetzt.

Die Medikamente seien nach Finnland verschifft worden, dem ersten Land, in dem alle Zulassungen vorliegen würden, hätte John-Arne Røttingen vom norwegischen Institut für öffentliche Gesundheit, der den Vorsitz der Exekutivgruppe der Studie innehat, dem Magazin gesagt. «Ich gehe davon aus, dass die ersten Patienten dort in den nächsten Tagen rekrutiert werden können», sagte er. Weitere Länder könnten sich bald SolidarityPlus, wie die neue Phase genannt werde, anschliessen. Mehr als 40