Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Der Ausschuss für Streitkräfte des Senats hat im vergangenen Monat ein Gesetz zur Genehmigung der nationalen Verteidigung verabschiedet, das die Verpflichtung enthält, dass sich Frauen an ihrem 18. Geburtstag bei der Stellungsbehörde anmelden müssen. Wenn der Gesetzentwurf mit dieser Bestimmung in Kraft tritt und die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, werden Frauen gezwungen, dem Militär beizutreten, und Amerika wird die Gleichheit in der Sklaverei haben.

Die Befürworter der Einberufung von Frauen argumentieren, dass es sinnvoll sei, die Einberufung „geschlechtsneutral“ zu gestalten, da Frauen jetzt im Kampf dienen können.

Einige Konservative haben moralische Argumente gegen die Einberufung von Frauen ins Feld geführt, indem sie sagten, dass Frauen selbst entscheiden können sollten, ob sie im Militär dienen wollen oder nicht. Es ist sicherlich richtig, dass es unmoralisch ist, Frauen zum Militärdienst zu zwingen, aber das liegt daran, dass es falsch ist, jemanden zum Militärdienst zu zwingen.

Junge Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht zu zwingen, im Krieg zu kämpfen, zu töten und sogar zu sterben, ist die schlimmste Verletzung der individuellen Freiheit, die eine Regierung begehen kann. Diejenigen, die die Wehrpflicht unterstützen, lehnen implizit die Unabhängigkeitserklärung ab. Wie kann jemand den erzwungenen Militärdienst unterstützen und trotzdem behaupten, dass alle Menschen mit unveräußerlichen Rechten auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück ausgestattet sind?

Obwohl die Ablehnung der Wehrpflicht gemeinhin als „linke“ Position angesehen wird, hat sie in der Vergangenheit die Amerikaner quer durch das politische Spektrum vereint. Ronald Reagan und Barry Goldwater waren beide gegen die Wehrpflicht, als sie für das Präsidentenamt kandidierten. Russell Kirk, der Gelehrte, der den Begriff „konservativ“ populär gemacht hat, war gegen die Wehrpflicht.

Einige Progressive lehnen eine Wehrpflicht ab, befürworten aber andere Formen der Wehrpflicht. Diese Progressiven verstehen nicht, dass es genauso unmoralisch ist, jemanden zu zwingen, dem Wohlfahrtsstaat zu dienen, wie jemanden zu zwingen, dem Krieg führenden Staat zu dienen.

Einige Konservative schließen sich den Progressiven an und unterstützen die Wehrpflicht. Diese Konservativen behaupten, dass der verpflichtende Nationaldienst jungen Menschen eine Möglichkeit bietet, die Schulden, die sie der Gesellschaft schulden, „zurückzuzahlen“. Dabei handelt es sich jedoch um moralische Verpflichtungen gegenüber Familien, Kirchen und Gemeinschaften, nicht um rechtliche Verpflichtungen, die der Regierung geschuldet sind und von ihr ordnungsgemäß durchgesetzt werden können.

Libertäre sind konsequente Gegner aller Formen der Dienstpflicht. Der Grund dafür ist, dass Libertäre die Verbote gegen Gewalt, Diebstahl und Betrug sowohl auf Regierungen als auch auf Privatpersonen anwenden. Wenn es also falsch ist, dass Ihre Nachbarn Ihre Kinder zwingen, den Rasen der Nachbarn zu mähen, dann ist es auch falsch, dass die Regierung Ihre Kinder zwingt, beim Militär zu dienen oder irgendeine andere Art von „nationalem Dienst“ zu leisten.

Das Prinzip der Nicht-Aggression ist der Grund, warum Libertäre Steuern, ein verstaatlichtes Gesundheits- und Bildungswesen und militärische Kreuzzüge im Namen von „Demokratie“ oder „Menschenrechten“ ablehnen. Es ist auch der Grund, warum Libertäre Gesetze ablehnen, die Menschen vorschreiben, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, den Zugang zu „extremistischen“ Websites beschränken, Geschäftsinhabern vorschreiben, wer welche Toiletten auf ihrem Grundstück benutzen darf und wer nicht, oder jemandem verbieten, online zu spielen, Marihuana zu rauchen oder Rohmilch zu trinken.

Einige Libertäre fordern ihre Mitstreiter in der Freiheitsbewegung auf, nicht über das Prinzip des Nichtangriffs zu sprechen. Diese „Pragmatiker“ sind der Meinung, dass der Schwerpunkt darauf liegen sollte, die „praktischen“ Argumente für die Freiheit vorzubringen. Aber diejenigen, die die Freiheit befürworten, weil sie besser „funktioniert“ als der Staat, werden „Ausnahmen“ machen, wenn sie glauben, dass eine autoritäre Idee wie die Wehrpflicht ein praktischerer Weg ist, um ihre politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Ziele zu erreichen. Nur diejenigen, die sich den moralischen Argumenten für die Freiheit verschrieben haben, können sich darauf verlassen, dass sie jederzeit alle Freiheiten verteidigen.