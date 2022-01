Lügner, Propagandisten und „The Great Reset“

Mercola.com

Im Januar 2022 veröffentlichten die Republikaner des House Oversight Committee E-Mails der National Institutes of Health, aus denen hervorgeht, dass Dr. Anthony Fauci und Francis Collins die Bemühungen anführten, die Theorie des Lecks im Labor zu begraben, obwohl Anfang Februar 2020 der Konsens herrschte, dass das Virus wahrscheinlich aus dem Labor in Wuhan ausgetreten war

Fauci und Collins scheinen an der Erstellung eines Nature Medicine-Artikels mitgewirkt zu haben, in dem die Möglichkeit eines Lecks im Labor in Wuhan verneint und stattdessen ein natürlicher Ursprung des Virus behauptet wird.

Der „Nature Medicine“-Artikel ist ein eklatantes Beispiel dafür, dass Propaganda als Wissenschaft ausgegeben und Wissenschaft wiederum für politische Ziele genutzt wird

Der Verhaltensforscher Simon Ruda, Mitbegründer des britischen Behavioral Insights Team, das inoffiziell als „Nudge Unit“ bekannt ist, bestätigt, dass die britische Regierung Propagandataktiken einsetzt, um die Öffentlichkeit zur Einhaltung der COVID-Vorschriften zu bewegen

Die Nutzung der Verhaltenswissenschaft zur Manipulation von Menschen, um politische Ziele zu erreichen, ist grundsätzlich antidemokratisch

Am 12. Januar 2022 untersuchte Ryan Grim, Co-Moderator von „Rising“, den Inhalt der E-Mails der National Institutes of Health, die von den Republikanern des House Oversight Committee veröffentlicht wurden. Laut Grim, die E-Mails:

… zeichnen sie ein vernichtendes Bild von US-Regierungsbeamten, die mit der Frage ringen, ob das neuartige Coronavirus aus einem von ihnen finanzierten Labor ausgetreten sein könnte, und die zu dem Schluss kommen, dass dies sehr wohl der Fall sein könnte, und dann diese Fragen aktiv unterdrücken.

Aus den neuesten E-Mails geht hervor, dass am 1. Februar 2020 Dr. Anthony Fauci, Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), sein Chef, der damalige NIH-Direktor Dr. Francis Collins und mindestens 11 weitere Wissenschaftler an einer Telefonkonferenz teilnahmen, bei der ihnen mitgeteilt wurde, dass das SARS-CoV-2-Virus möglicherweise aus dem Wuhan Institute of Virology in Wuhan, China, ausgetreten ist und dass es möglicherweise gentechnisch verändert wurde.

Was wurde während der geheimen Telefonkonferenz besprochen?

Am nächsten Tag verteilte Dr. Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust, eine Reihe von Notizen, die die Diskussion zusammenfassten. Mike Farzan, der Wissenschaftler, der den SARS-Rezeptor entdeckt hat, hatte Berichten zufolge erklärt, dass die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) für ihn zwar nicht technisch aussieht, er sich aber an der Furin-Stelle stört.

Laut Farrars Vermerk fällt es Farzan „schwer, dies als Ereignis außerhalb des Labors zu erklären“. In der Zusammenfassung von Farrar heißt es weiter:

… die wahrscheinliche Erklärung könnte etwas so Einfaches sein wie die Passage von SARS-Live-CoVs in Gewebekulturen auf menschlichen Zelllinien (unter BSL-2) über einen längeren Zeitraum, wodurch versehentlich ein Virus geschaffen wird, das für eine schnelle Übertragung zwischen Menschen durch die Gewinnung einer Furin-Stelle (aus der Gewebekultur) und die Anpassung an den menschlichen ACE2-Rezeptor durch wiederholte Passage vorbereitet ist … Es stellt sich also die Frage, wie man all dies zusammenfügt, ob man an diese Reihe von Zufällen glaubt, was man über das Labor in Wuhan weiß, wie viel davon in der Natur liegen könnte – zufällige Freisetzung oder natürliches Ereignis? Ich bin für 70:30 oder 60:40.

Eine Notiz von Professor und Mikrobiologe Robert (Bob) Garry, Ph.D.,1 lautet:

Bevor ich das Büro verließ, um zum Ball zu gehen, habe ich das nCoV mit dem 96%igen Fledermaus-CoV abgeglichen, das bei WIV sequenziert wurde. Abgesehen von der RBD sind die S-Proteine auf Aminosäureebene im Wesentlichen identisch – bis auf die perfekte Einfügung von 12 Nukleotiden, die die Furin-Stelle hinzufügt [sic]. S2 ist über seine gesamte Länge im Wesentlichen identisch. Ich kann mir wirklich kein plausibles natürliches Szenario vorstellen, bei dem man vom Fledermausvirus oder einem ihm sehr ähnlichen Virus zu nCoV gelangt, bei dem man genau 4 Aminosäuren und 12 Nukleotide [sic] einfügt, die alle genau zur gleichen Zeit hinzugefügt werden müssen, um diese Funktion zu erhalten – und das, ohne dass man irgendwelche anderen Aminosäuren in S2 verändert?

Ich kann mir einfach nicht erklären, wie das in der Natur zustande kommt. Sehen Sie sich die Anordnung der Spikes auf Aminosäureebene an – es ist verblüffend. Natürlich wäre es im Labor ein Leichtes, die perfekte 12-Basen-Insertion zu erzeugen, die Sie sich wünschen. Ein anderes Szenario ist, dass der Vorläufer von nCoV ein Fledermausvirus mit der perfekten Furin-Spaltstelle war, die im Laufe der Evolution entstanden ist. In diesem Szenario wurde RaTG13, das WIV-Virus, durch eine perfekte Deletion von 12 Nukleotiden erzeugt, wobei im Wesentlichen keine andere S2-Aminosäure [sic] verändert wurde. Noch unplausibler IMO. Das ist das große Wenn.

Die Politik setzte sich über den wissenschaftlichen Konsens hinweg

In den ersten Tagen des Februars 2020 herrschte allgemeiner Konsens darüber, dass ein Leck im WIV-Labor ein plausibles Szenario sei, vielleicht sogar das wahrscheinlichste. Doch schnell kam die Politik ins Spiel.

In einer E-Mail vom 2. Februar 2020 erklärte Collins, dass er „zu der Ansicht gelangt, dass ein natürlicher Ursprung wahrscheinlicher ist“, und warnte davor, dass „Stimmen der Verschwörungstheorie schnell die Oberhand gewinnen werden“, wenn nicht ein Expertengremium einberufen wird, um sich mit der Angelegenheit zu befassen, und dass solche Verschwörungen „der Wissenschaft und der internationalen Harmonie potenziell großen Schaden zufügen“ könnten.

Zwei Tage später erhielten Fauci und Collins einen Entwurf des Artikels „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, der später in Nature Medicine veröffentlicht wurde. Wie von Grim angemerkt, ist der eigentliche Entwurf geheim. Alles, was wir haben, ist eine E-Mail-Antwort von Fauci, in der er die Aufnahme der seriellen Passage durch humanisierte Mäuse zu beanstanden oder zu beanstanden scheint. Die serielle Passage wird in dem veröffentlichten Artikel nur kurz erwähnt, in dem es heißt:

Darüber hinaus hätte eine hypothetische Erzeugung von SARS-CoV-2 durch Zellkultur oder Tierpassage die vorherige Isolierung eines Vorläufervirus mit sehr hoher genetischer Ähnlichkeit erfordert, was nicht beschrieben wurde. Die anschließende Generierung einer polybasischen Spaltstelle hätte dann eine wiederholte Passage in Zellkultur oder Tieren mit menschenähnlichen ACE2-Rezeptoren erfordert, aber auch solche Arbeiten wurden bisher nicht beschrieben.“

Wenn Fauci und Collins diesen Artikel redigiert haben, „dann haben sie hier den Druck ihrer Feder am stärksten ausgeübt“, sagt Grim. Im Wesentlichen wird die Frage der Tierpassage aufgeworfen, dann aber sofort abgetan.

Insgesamt wurde in dem Nature Medicine-Artikel die Idee, dass das Virus in einem Labor entstanden ist, rundweg verworfen und stattdessen behauptet, dass es sich trotz des Mangels an Beweisen natürlich entwickelt haben muss. Der Artikel hat jedoch die Flut der Fragen nicht eingedämmt. In einer E-Mail an Fauci von Mitte April 2020 beklagte Collins die Fortführung der Theorie des Laborlecks:

Ich frage mich, ob die NIH etwas tun können, um diese sehr destruktive Verschwörung zu stoppen, die immer mehr an Fahrt zu gewinnen scheint … Ich hatte gehofft, dass der Nature Medicine-Artikel über die genomische Sequenz von SARS-CoV-2 die Sache klären würde. Aber wahrscheinlich hat er nicht viel Beachtung gefunden. Können wir noch irgendetwas tun? Die Nationale Akademie bitten, sich zu äußern?

Fauci antwortete: „Ich würde in dieser Sache im Moment nichts unternehmen. Es ist ein glänzendes Objekt, das mit der Zeit verschwinden wird [sic].“ Er irrte sich natürlich, und der Grund, warum die Fragen nicht verschwinden, ist, dass neue Beweise die Theorie der Laborlecks immer wieder untermauern, während es nichts gibt, was die natürliche Evolution unterstützt.

Die COVID-Propagandakriege

Der „Nature Medicine“-Artikel ist ein eklatantes Beispiel dafür, dass Propaganda als Wissenschaft angepriesen und die Wissenschaft wiederum für politische Ziele genutzt wird. Es hat wirklich nichts Wissenschaftliches, eine gültige Ursprungshypothese zu verwerfen, um die „internationale Harmonie“ zu wahren.

Natürlich ist die gesamte COVID-Pandemie von Propaganda durchzogen. Der Verhaltenswissenschaftler Simon Ruda, Mitbegründer des britischen Behavioral Insights Team, das inoffiziell als „Nudge Unit“ bekannt ist, bestätigt, dass die britische Regierung Propagandataktiken eingesetzt hat, um die Öffentlichkeit zur Einhaltung der COVID-Vorschriften zu bewegen.

Nudging hat subtile staatliche Einflussnahme schmackhaft gemacht, aber haben wir in Verbindung mit dem Ausnahmezustand versehentlich staatliche Propaganda sanktioniert? ~ Simon Ruda

Laut Ruda wurden bei der ersten Schließung zunächst Angsttaktiken wie eine Überbetonung fehlerhafter Modelle eingesetzt, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Das hat dann aber nie aufgehört. „Diese Angst scheint in der Folge die politischen Entscheidungen in einer besorgniserregenden Rückkopplungsschleife angetrieben zu haben“, schrieb er in einem Unherd-Artikel vom 13. Januar 2022. Er führt weiter aus:

Ich bin nach wie vor ein Befürworter des Einsatzes der Verhaltenswissenschaft in der öffentlichen Politik und des Behavioral Insights Team, besser bekannt als Nudge Unit. Nachdem ich jedoch miterlebt habe, wie die britische und andere Regierungen auf die Pandemie reagiert haben, weiß ich jetzt, wie verletzlich gut gemeinte, demokratische Regime sind und dass die Verhaltenswissenschaft in unangemessener Weise eingesetzt werden kann … Im Jahr 2010 war die Nudge Unit die erste und einzige Regierungsstelle, die sich der Verhaltenswissenschaft in der öffentlichen Politik widmete. Bis 2021 gab es weltweit über 400 …

Wir haben uns für zwei neue Dimensionen der Politikgestaltung eingesetzt: verhaltensorientierte Modelle, die beschreiben, was die menschliche Entscheidungsfindung antreibt, und den Vorrang der empirischen Forschung vor allen anderen Informationsquellen. Ich glaube, dass dieser Beitrag den Regierungen auch weiterhin gute Dienste leisten wird und kann. Aber er muss angemessen genutzt werden. Für mich bedeutet das, das große Ganze zu sehen: zu erkennen, was man messen kann und was nicht, und das Potenzial für unbeabsichtigte Folgen zu erkennen …

Das Wecken von Emotionen, um die Menschen davon zu überzeugen, während der Pandemie zu Hause zu bleiben, ist weniger geeignet. Es könnte negative Folgen haben, die bei der typischen RCT-Bewertung übersehen werden. Das liegt daran, dass sich die Messgrößen auf Ersatzwerte für das Verhalten konzentrieren, aber sie können wahrscheinlich nicht die potenziellen längerfristigen Auswirkungen dieser Kampagnen erfassen, die über das unmittelbar Messbare hinausgehen – wie z. B. schlechtere zwischengesellschaftliche Beziehungen und ein geringeres Vertrauen in Institutionen, deren Folgen erheblich sein könnten …

Meiner Meinung nach war der ungeheuerlichste und weitreichendste Fehler, der bei der Reaktion auf die Pandemie gemacht wurde, das Ausmaß an Angst, das der Öffentlichkeit bereitwillig vermittelt wurde … Obwohl ich nicht glaube, dass es fair ist, Verhaltenswissenschaftler für die Verbreitung von Angst zu beschuldigen (ich vermute, dass dies eher mit den Kommunikationsbeauftragten der Regierung und den Anreizen der Nachrichtensender zu tun hat), lohnt es sich vielleicht, darüber nachzudenken, wo wir die Grenze zwischen den wahlmaximierenden Nudges des libertären Paternalismus und der schleichenden Akzeptanz unter den politischen Entscheidungsträgern ziehen müssen, dass der Staat seine Macht nutzen sollte, um unser Leben ohne die Rechenschaftspflicht der legislativen und parlamentarischen Kontrolle zu beeinflussen.

Nudging hat den subtilen Einfluss des Staates schmackhaft gemacht, aber haben wir in Verbindung mit dem Ausnahmezustand versehentlich Staatspropaganda sanktioniert?

Wie Ruda anmerkt, ist in den letzten zwei Jahren deutlich geworden, dass wir uns bei einer Pandemie nicht allein auf Wissenschaft oder Daten verlassen können. Wir brauchen auch „Reflexion, Vernunft und Debatte … multidisziplinäre Teams“ und „eine starke Kultur der intellektuellen Bescheidenheit und eine eingebaute kognitive Vielfalt.“

Verhaltenswissenschaft hat keinen Platz in einer Demokratie

In seinem Beitrag räumt Ruda ein, dass die Nudge Unit seit ihrer Gründung im Jahr 2010 kritisiert wurde. Aber während Ruda immer noch glaubt, dass es einen Platz für die Verhaltenswissenschaft in der Regierung gibt, sagen andere, dass es keinen gibt. In einem Spiked-Artikel vom 14. Januar 2022 betont der emeritierte Soziologieprofessor Frank Furedi, dass „der Einsatz der Verhaltenswissenschaft durch die Regierung unsere Freiheit, selbst zu urteilen und zu handeln, verletzt“.

„Rudas Eingeständnis ist … bemerkenswert“, schreibt Furedi und fügt hinzu, dass Ruda „sogar seine Besorgnis über die Bereitschaft des Staates zum Ausdruck gebracht hat, ’seine Macht zu nutzen, um unser Leben ohne die Rechenschaftspflicht der legislativen und parlamentarischen Kontrolle zu beeinflussen'“.

Furedi zitiert weiter ein Papier des Scientific Pandemic Influenza Behavior Advisory Committee vom März 2020, das im Auftrag der Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) der britischen Regierung verfasst wurde und in dem diese feststellt, dass die Menschen „zu entspannt mit der Pandemie umgehen“. Furedi schreibt:

Eine beträchtliche Anzahl von Menschen fühlt sich immer noch nicht ausreichend persönlich bedroht, stellte die Gruppe fest und fügte hinzu, dass zu viele durch die niedrige Todesrate in ihrer demografischen Gruppe beruhigt sind. Sie forderte die Regierung auf, „das Gefühl der persönlichen Bedrohung … bei denjenigen zu erhöhen, die selbstgefällig sind, indem sie einschneidende emotionale Botschaften verwenden“. Einige Mitglieder von SAGE haben seitdem berichtet, dass sie sich durch die Art der Ratschläge von SPI-B „beschämt“ fühlen. Wie ein regelmäßiger SAGE-Teilnehmer es letztes Jahr ausdrückte:

Das britische Volk wurde einem unbewerteten psychologischen Experiment unterworfen, ohne dass man ihm sagte, was passiert. Es ist zu begrüßen, dass zumindest einige Verhaltenswissenschaftler jetzt die politische Nutzung ihrer Disziplin infrage stellen. Aber das Problem geht tiefer als die Angstmacherei während der Pandemie. Wir müssen uns mit dem zersetzenden Einfluss der Verhaltenswissenschaft auf das öffentliche Leben im Allgemeinen befassen.

Furedi betont, dass das Hauptproblem beim „Nudging“ darin besteht, dass diese Art der Verhaltenswissenschaft „grundsätzlich antidemokratisch“ ist. Sie basiert auf der Annahme, dass man den Menschen nicht zutrauen kann, rationale Entscheidungen zu treffen, und dass sie daher von Bürokraten gesteuert werden müssen.

Sie behandeln das Gefühlsleben, den Lebensstil und die Beziehungen der Menschen als legitime Objekte politischer Entscheidungen und professioneller Eingriffe“, schreibt Furedi und fügt hinzu: Diese Politik des Verhaltens hat eine neue Form technokratischen Regierens hervorgebracht.

In der Tat hat in den letzten zwei Jahren die unterschwellige psychologische Manipulation fast überall die Debatte und Diskussion ersetzt. Das Problem ist, dass es keine Demokratie ohne offene Debatte geben kann. Was wir jetzt haben, ist in der Tat eine technokratische Form des Regierens, ob die Menschen es erkennen oder nicht, und wenn wir nicht den Stecker ziehen, wird es bald so etwas wie Demokratie nirgendwo auf der Welt geben.

„Nudging“ ist grundlegend antidemokratisch

„Als der damalige stellvertretende britische Premierminister Nick Clegg 2010 beiläufig bemerkte, dass die Nudge Unit die Denkweise der Bürger verändern könnte, sprach er wie ein totalitärer Herrscher. Seit wann gehört es zum Mandat einer demokratischen Regierung, zu versuchen, die Gedanken ihrer Bürger zu manipulieren und zu verändern?“ fragt Furedi.

Er verweist auf einen Bericht mit dem Titel „Mindspace: Influencing Behavior Through Public Policy, der vom britischen Cabinet Office und dem Institute for Government verfasst und 2010 veröffentlicht wurde. Darin wird offengelegt und im Grunde zugegeben, dass der Einsatz von Verhaltenspsychologie in der Politikgestaltung „die Menschen der Macht beraubt, ihre Zukunft demokratisch zu bestimmen“, so Furedi.

Der Bericht stellt diese Art von staatlicher Tätigkeit als eine Form von „Ersatzwillenskraft“ dar, was auf den ersten Blick zeigt, dass die individuelle Freiheit nicht geehrt oder gar ernst genommen wird. Stattdessen versucht die Regierung aktiv, unsere Entscheidungen für uns zu treffen, indem sie uns bestimmte „Werte“ und Ideen indoktriniert, die wir vielleicht nicht von Natur aus teilen oder denen wir zustimmen.

Ob die Verhaltenspsychologen nun „richtig“ oder „falsch“ liegen, sie verletzen in jedem Fall die Freiheit der Menschen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, und wie Furedi feststellt:

Dies bedroht die eigentliche Voraussetzung für ein blühendes, demokratisches öffentliches Leben – nämlich die Existenz moralisch autonomer Individuen. Denn nur durch das Treffen von Entscheidungen entwickeln die Menschen ein Gefühl der Verantwortung für sich selbst und für andere in der Gesellschaft. Wie unsere Erfahrungen mit der Pandemie zeigen, müssen wir den gesunden Menschenverstand der Bürger respektieren und ihnen die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen, die ihren Lebensumständen entsprechen … Unsere Köpfe müssen eine No-go-Area für diese selbsternannten Hohepriester der Seele sein.

Die Bewaffnung der Verhaltenswissenschaft

Die Gefahr der Verhaltenswissenschaft wird auch deutlich, wenn wir uns ansehen, wie sie gegen die Öffentlichkeit eingesetzt wird, der sie angeblich dienen soll. Es begann damit, dass Menschen, die sich weigerten, der Propaganda Glauben zu schenken, als „Anti-Wissenschafts-Verschwörungstheoretiker“ und „Impfgegner“ abgestempelt wurden. Jetzt werden dieselben Leute als Terroristen bezeichnet und von den nationalen Sicherheitsbehörden ins Visier genommen.

„Besorgnis um die Sicherheit in Großbritannien, da sich Impfskeptiker-Gruppen zu Milizen im Stil der USA entwickeln“, lautete Mitte Januar 2022 eine Schlagzeile im Guardian. „Beamte der Terrorismusbekämpfung beobachten Bewegungen, die eine militärische Ausbildung absolvieren und in Richtung gewalttätigen Extremismus tendieren.“ Diesem Bericht zufolge könnten solche Personen „die nationale Gesundheitssicherheit untergraben“.

Mit anderen Worten: Die „Gesundheit“ selbst ist jetzt zur Waffe geworden. Das nationale Impfprogramm ist gleichbedeutend mit „nationaler Sicherheit“, und die Weitergabe von Informationen, die ein Zögern bei der Impfung hervorrufen könnten, ist gleichbedeutend mit einem Akt des nationalen Terrorismus. Das ist natürlich lächerlich, aber das macht es nicht weniger ernst.

Die Agenda von Davos

Please let this be parody. https://t.co/llTYUSn5mk — Dr. Joseph Mercola (@mercola) January 17, 2022

Vom 17. bis 21. Januar 2022 fand in Davos das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums statt, bei dem sich die führenden Technokraten der Welt treffen, um über die nächsten Schritte der technokratischen Übernahme der Welt zu brüten und sich auszutauschen.

WEF-Gründer Klaus Schwab eröffnete die virtuelle Tagesordnung des Forums in Davos mit der Vorstellung des chinesischen Diktators Xi Jinping, der seit 2012 Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und seit 2013 Präsident der Volksrepublik China ist.

Schwabs kurze Einführung macht deutlich, dass man sich von dieser Diktatur inspirieren und leiten lässt, während der Große Reset voranschreitet. Vielleicht sollte es uns nicht überraschen, dass Fauci und Collins mehr an „internationaler Harmonie“ interessiert waren, als der Ursache von SARS-CoV-2 auf den Grund zu gehen.

Das WEF und seine globalen Verbündeten zielen darauf ab, das chinesische Modell der Verhaltensänderung und des Social Engineering durch technologische Überwachung und Zwang anzuwenden:

Fortsetzung des Aufbaus eines globalen Staates der Biosicherheit im Namen der Bekämpfung der COVID-Pandemie

„Die Weltwirtschaft wiederbeleben und ihren Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft beschleunigen“.

„Erhaltung der biologischen Vielfalt durch den Einsatz naturbasierter Lösungen“

„Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich“, um eine nachhaltigere globale Entwicklung zu erreichen.

Jeder, der mit der Technokratie vertraut ist, wird erkennen, was für ein Haufen Mist das ist. Ohne zu verstehen, was diese Ziele bedeuten, mögen sie gut klingen, aber in Wirklichkeit ist diese Agenda ein Aufruf zum Krieg gegen die Menschheit, wie wir sie kennen.

Quellen: