NIH-Studie zeigt, dass die COVID-Spritze den Menstruationszyklus beeinträchtigt

Eine in der Fachzeitschrift Obstetrics & Gynecology veröffentlichte Studie ergab, dass Frauen, die eine COVID-19-Spritze erhielten, längere Menstruationszyklen hatten, in der Regel um weniger als einen Tag, wenn sie die Spritze erhielten

Die verlängerten Zyklen wurden für beide Dosen der Injektion festgestellt, mit einem Anstieg von 0,71 Tagen nach der ersten Dosis und 0,91 Tagen nach der zweiten Dosis

Bei einigen Frauen traten sogar noch stärkere Menstruationsveränderungen auf, insbesondere bei denjenigen, die zwei Injektionen im selben Menstruationszyklus erhielten

Diese Veränderungen umfassten eine Verlängerung der Zyklusdauer um zwei Tage und in einigen Fällen eine Verlängerung der Zyklusdauer um acht Tage oder mehr.

In der Studie wurde nur die Länge des Menstruationszyklus untersucht, was bedeutet, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um festzustellen, wie sich die Spritzen auf andere Aspekte der Menstruation auswirken, z. B. auf Symptome wie Schmerzen und Stimmungsschwankungen sowie auf die Merkmale der Blutung, wie z. B. die Stärke des Blutflusses.

Frauen auf der ganzen Welt haben über Veränderungen in ihren Menstruationszyklen nach der COVID-19-Impfung berichtet. Zu den Veränderungen gehören schwerere und schmerzhaftere Perioden und Veränderungen in der Länge der Menstruation sowie unerwartete Durchbruchblutungen oder Schmierblutungen bei Frauen, die langwirksame Verhütungsmittel verwenden, oder bei Frauen, die postmenopausal sind und seit Jahren oder sogar Jahrzehnten keine Periode mehr hatten.

Gesundheitsbehörden haben versucht, die Berichte abzutun, aber eine in Obstetrics & Gynecology veröffentlichte Studie – die vom National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) und dem Office of Research on Women’s Health der National Institutes of Health (NIH) finanziert wurde – bestätigt einen Zusammenhang zwischen der Länge des Menstruationszyklus und COVID-19-Spritzen.

Zehntausende berichten über Veränderungen der Menstruation nach der Impfung

In den klinischen Studien zur COVID-19-Impfung wurden keine Daten zu den Menstruationszyklen nach der Injektion erhoben. Auch das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) erhebt nicht aktiv Informationen zum Menstruationszyklus. Dennoch hatte bis Mai 2021 eine beachtliche Anzahl von Personen (weniger als 200) über menstruationsbedingte Probleme nach COVID-19-Injektionen berichtet.

Anekdotische Berichte in den sozialen Medien sind indes zahlreich und lassen laut der Studie „vermuten, dass Menstruationsstörungen viel häufiger vorkommen … „

Kate Clancy, eine menschliche Reproduktionsökologin und außerordentliche Professorin für Anthropologie an der University of Illinois Urbana-Champaign, und Katharine Lee, eine biologische Anthropologin, die sich mit der Gesundheit von Frauen an der Washington University School of Medicine in St. Louis befasst und nicht an der vorgestellten Studie beteiligt war, haben beispielsweise mehr als 140.000 Berichte von Personen erhalten, die nach COVID-19-Injektionen Veränderungen ihrer Periode hatten, die sie in einer offenen Studie formell dokumentieren.

Weitere 30.000 Berichte über Veränderungen der Periode nach den Impfungen wurden der britischen Aufsichtsbehörde gemeldet. Das bedeutet, dass die Impfungen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben könnten. Wie die Forscher von Obstetrics & Gynecology feststellten, ist die Zyklizität der Menstruation ein deutliches Zeichen für Gesundheit und Fruchtbarkeit.

Gunnveig Grødeland, eine norwegische Impfstoffforscherin von der Universität Oslo und dem Osloer Universitätskrankenhaus, sagte gegenüber TV2.no: Es gibt genügend Frauen, die Veränderungen erleben, nicht nur in Norwegen, sondern auch im Ausland, so dass es wahrscheinlich ist, dass dies mit dem Impfstoff zusammenhängt.

Das Norwegische Institut für öffentliche Gesundheit (NIPH) untersucht Menstruationsblutungen bei 60 000 norwegischen Frauen im Alter von 11 bis 80 Jahren, um herauszufinden, ob Unregelmäßigkeiten mit der COVID-19-Impfung zusammenhängen.

COVID-19-Injektionen können die Dauer des Menstruationszyklus verändern

An der Studie von Obstetrics & Gynecology nahmen 3 959 Personen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren teil. Diejenigen, die keine COVID-19-Spritze erhalten hatten, stellten keine signifikanten Veränderungen in ihrem vierten Zyklus während der Studie im Vergleich zu ihren ersten drei Zyklen fest.

Diejenigen, die eine COVID-19-Spritze erhalten hatten, wiesen jedoch längere Zyklen auf, in der Regel um weniger als einen Tag. Die längeren Zyklen wurden für beide Dosen der Injektion festgestellt, mit einem Anstieg von 0,71 Tagen nach der ersten Dosis und 0,91 Tagen nach der zweiten Dosis.

Während die Forscher die Veränderung als klinisch nicht signifikant bezeichneten, was bedeutet, dass sie aus gesundheitlicher Sicht nicht bemerkenswert ist, gab es einige Frauen, die sogar noch stärkere Menstruationsveränderungen erfuhren, insbesondere diejenigen, die zwei Injektionen im selben Menstruationszyklus erhielten.

Diese Veränderungen umfassten eine Verlängerung der Zyklusdauer um zwei Tage und in einigen Fällen sogar um acht Tage oder mehr. Dennoch wurden die Ergebnisse von den Forschern weitgehend ignoriert, da sich die Zykluslänge innerhalb von zwei Zyklen nach der Impfung zu normalisieren schien:

Bei einer Untergruppe von Personen, die beide Impfstoffdosen in einem einzigen Zyklus erhielten, verlängerte sich der Impfzyklus im Durchschnitt um 2 Tage im Vergleich zu ungeimpften Personen. Obwohl bei etwa 10 % dieser Personen eine klinisch bemerkenswerte Veränderung der Zykluslänge von 8 Tagen oder mehr auftrat, schwächte sich diese Veränderung innerhalb von zwei Zyklen nach der Impfung schnell ab.

Warum wirken sich COVID-19-Spritzen auf den Menstruationszyklus aus?

In der Studie wurde nur die Dauer des Menstruationszyklus untersucht. Das bedeutet, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um festzustellen, wie sich die Spritzen auf andere Aspekte der Menstruation auswirken, z. B. auf Symptome wie Schmerzen und Stimmungsschwankungen sowie auf die Eigenschaften der Blutung, wie z. B. die Stärke des Blutflusses.

Es ist bekannt, dass das Timing des Menstruationszyklus, das von der Hypothalamus-Hypophysen-Eierstock-Achse gesteuert wird, durch Umwelt- und Gesundheitsstressoren beeinflusst wird.

Die in der Studie beobachteten Veränderungen des Menstruationszyklus waren jedoch nicht auf typischen Stress zurückzuführen, da die Gruppe, die keine Spritze erhielt, während der Studie keine derartigen Veränderungen aufwies. Stattdessen ist es möglich, dass die durch die mRNA-Spritzen ausgelöste Immunreaktion die Hypothalamus-Hypophysen-Eierstock-Achse beeinflusst hat. In der Studie heißt es:

Unsere Ergebnisse für Personen, die zwei Dosen in einem einzigen Zyklus erhielten, unterstützen diese Hypothese. Angesichts des Dosierungsschemas der mRNA-COVID-19-Impfstoffe in den Vereinigten Staaten (21 Tage für Pfizer und 28 Tage für Moderna) hätte eine Person, die zwei Dosen in einem Zyklus erhielt, die erste Dosis in der frühen Follikelphase erhalten. Die Variabilität der Zykluslänge resultiert aus Ereignissen, die zur Rekrutierung und Reifung des dominanten Follikels während der Follikelphase führen, Prozesse, die bekanntermaßen durch Stress beeinflusst werden.

Auch Victoria Male, Dozentin für Reproduktionsimmunologie am Imperial College London, erklärte in einem im BMJ veröffentlichten Leitartikel, dass in Bezug auf Menstruationsveränderungen nach COVID-19-Impfungen „ein Zusammenhang plausibel ist und untersucht werden sollte“. Laut Male:

Menstruationsveränderungen wurden sowohl nach mRNA- als auch nach Adenovirus-vektorisierten Covid-19-Impfstoffen berichtet, was darauf hindeutet, dass, wenn es einen Zusammenhang gibt, dieser wahrscheinlich eher auf die Immunantwort auf die Impfung als auf eine spezifische Impfstoffkomponente zurückzuführen ist. Die Impfung gegen humane Papillomviren (HPV) wurde ebenfalls mit Menstruationsveränderungen in Verbindung gebracht. … Zu den biologisch plausiblen Mechanismen, die eine Verbindung zwischen Immunstimulation und Menstruationsveränderungen herstellen, gehören immunologische Einflüsse auf die Hormone, die den Menstruationszyklus steuern, oder Effekte, die durch Immunzellen in der Gebärmutterschleimhaut vermittelt werden, die am zyklischen Auf- und Abbau dieses Gewebes beteiligt sind. Forschungsarbeiten, die einen möglichen Zusammenhang zwischen Covid-19-Impfstoffen und Menstruationsveränderungen untersuchen, könnten ebenfalls zum Verständnis des Mechanismus beitragen.

Bedenken hinsichtlich Fehlgeburten und Fruchtbarkeit

Frauen, die schwanger oder im gebärfähigen Alter sind, wird dringend empfohlen, sich COVID-19 spritzen zu lassen, auch wenn die Daten die Sicherheit nicht belegen.

Schwangere Frauen waren von den klinischen Studien zur mRNA-Injektion ausgeschlossen, aber eine Studie von Pfizer-BioNTech an Ratten ergab, dass die Injektion die Häufigkeit von Präimplantationsverlusten mehr als verdoppelte und außerdem zu einer geringen Häufigkeit von Mund-Kiefer-Fehlbildungen, Gastroschisis (einem Geburtsfehler der Bauchdecke) und Anomalien des rechtsseitigen Aortenbogens und der Halswirbel bei den Föten führte.

Die Biodistributionsstudie von Pfizer, mit der ermittelt wurde, wohin die injizierten Substanzen im Körper gelangen, zeigte auch, dass sich das COVID-Spike-Protein aus den Spritzen in „recht hohen Konzentrationen“ in den Eierstöcken anreicherte.

Eine japanische Biodistributionsstudie für die Impfung von Pfizer ergab ebenfalls, dass sich die Impfstoffpartikel von der Injektionsstelle ins Blut bewegen, woraufhin die zirkulierenden Spike-Proteine frei im Körper verteilt werden können, unter anderem in den Eierstöcken, der Leber, dem neurologischen Gewebe und anderen Organen.

Die weltweiten Fruchtbarkeitsraten sind bereits rückläufig und liegen 2018 bei 2,4 Geburten pro Frau, gegenüber 5,06 im Jahr 1964. Laut The Guardian liegen die Fruchtbarkeitsraten in etwa 50 % der Länder weltweit bei 2,1, was unter dem Bevölkerungsersatzniveau liegt. Wenn weitere Stressfaktoren hinzukommen, könnte dies katastrophale Folgen haben.

Eine von der CDC gesponserte Studie, die weithin zur Unterstützung der US-Empfehlung für schwangere Frauen, sich impfen zu lassen, herangezogen wurde, „präsentiert falsch beruhigende Statistiken in Bezug auf das Risiko eines Spontanaborts in der Frühschwangerschaft“, so das Institute for Pure and Applied Knowledge (IPAK).

Als das Risiko einer Fehlgeburt neu berechnet wurde, um alle Frauen einzubeziehen, die sich vor der 20. Schwangerschaftswoche spritzen ließen, war die Inzidenz sieben- bis achtmal höher als in der ursprünglichen Studie angegeben, wobei die kumulative Inzidenz der Fehlgeburten zwischen 82 % und 91 % lag.

IPAK fordert die Rücknahme der Impfungen

Die Daten des IPAK zeigen nicht nur, dass COVID-19-Injektionen vor der 20. Schwangerschaftswoche für Schwangere unsicher sind, sondern 12,6 % der Frauen, die das Präparat im dritten Trimester erhielten, meldeten unerwünschte Ereignisse der Stufe 3, d. h. schwere oder medizinisch bedeutsame, aber nicht unmittelbar lebensbedrohliche Ereignisse. Weitere 8 % berichteten von Fieber über 38 Grad Celsius, was zu einer Fehlgeburt oder vorzeitigen Wehen führen kann.

Außerdem wurde die Studie nur 28 Tage nach der Geburt weiterverfolgt, sodass die langfristigen Auswirkungen der pränatalen Exposition auf die Babys nicht bekannt sind. Zu den zahlreichen Bedenken im Zusammenhang mit mRNA-COVID-19-Injektionen während der Schwangerschaft und des Stillens gehören die Hemmung von Synctyin-1, einem Protein, das für die Zellfusion und die Entwicklung der Plazenta unerlässlich ist, sowie die Übertragung von mRNA und Spike-Protein über die Plazenta und durch die Muttermilch. IPAK erklärt:

Die Übertragung von mRNA und Spike-Protein über die Plazenta und durch die Muttermilch ist besorgniserregend, da die Auswirkungen auf die Entwicklung in utero oder auf einen gestillten Säugling unbekannt sind. In einer Studie … mit 15 schwangeren Frauen und fünf stillenden Frauen, die eine mRNA-Impfung von Pfizer-BioNTech (BNT162B2) erhalten hatten, wurden 0-7 Tage nach der Impfung keine Amplifikationen der mRNA-Spike-kodierenden Region in wässrigen oder flüssigen Muttermilchfraktionen nachgewiesen.

Auf das Vorhandensein des Spike-Proteins selbst wurde jedoch nicht getestet. Die Autoren dieser Studie mahnen angesichts der kleinen Stichprobengröße und der Studiendauer von nur einer Woche nach der Exposition zur Vorsicht. Im Gegensatz zu dieser Studie sind bei freiwilligen Meldesystemen wie VAERS zahlreiche Berichte über thrombotische thrombozytopenische Purpura (TTP), Magen-Darm-Beschwerden, Hautausschlag, anaphylaktische Reaktionen und Tod … nach Exposition gegenüber der Muttermilch einer kürzlich geimpften Mutter eingegangen.

Die Studie von Obstetrics & Gynecology fügt weitere Daten hinzu, die belegen, dass die Spritzen Aspekte der Fruchtbarkeit und Reproduktion beeinflussen, indem sie die Länge des Menstruationszyklus beeinflussen. Das IPAK ist der Ansicht, dass die Daten bereits überzeugend genug sind, um die Impfungen für gefährdete Bevölkerungsgruppen zurückzuziehen, und stellt fest: