Lukaschenko hatte den höchst zufälligen Zeitpunkt vorhergesagt, der darauf hindeutet, dass der aktuelle Streit in Usbekistan als Mittel orchestriert wurde, um schließlich zu einer weiteren Destabilisierung entlang der Südgrenze Russlands zu führen.

Am Samstag wurde in der ehemaligen Sowjetrepublik Usbekistan als Reaktion auf gewalttätige Proteste gegen Pläne der Regierung, die Autonomie der nordöstlichen Republik Karakalpakstan aufzuheben, eine Entscheidung des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev, der einmonatige Ausnahmezustand ausgerufen würde später nach einem Besuch in der Region fallen .

Trotz der aktuellen Unruhen, die erst vor einigen Tagen begonnen haben, trägt ihre plötzliche Eskalation zu extremer Gewalt sowie die koordinierte Berichterstattung über die Situation durch Unternehmensmedien, darunter das von der US-Regierung finanzierte Radio Free Europe , bereits alle Kennzeichen eines CIA-Regimes Betrieb ändern.

Tatsächlich wurde eine solche Situation vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko im Januar dieses Jahres vorhergesagt , als ein ähnlicher Versuch eines Regimewechsels in Usbekistans größerem nördlichen Nachbarn Kasachstan stattfand.

Dieser Versuch, der im Einklang mit einem Dokument vom Mai 2020 durchgeführt wurde, das von der neokonservativen Denkfabrik RAND Corporation veröffentlicht wurde, zielte darauf ab, die zentralasiatische Republik zu destabilisieren, damit die Nachwirkungen auf das benachbarte Russland übergreifen, wobei die 7.000 km lange Landgrenze zwischen ihnen geteilt wird beide Nationen sind nach Kanada und den USA die zweitgrößten der Welt.

Nach der Entsendung der von Moskau geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (CSTO) nach Kasachstan wurde der Versuch der vom Westen unterstützten Farbrevolution jedoch auf Wunsch von Nur-Sultan innerhalb von zwei Wochen niedergeschlagen, und das Militärbündnis zog sich aus der Kasachstan zurück bald darauf ein zentralasiatisches Land.

Weißrussland selbst hatte im August 2020 einen Versuch der Farbrevolution erlebt , als nach Lukaschenkos Sieg bei den Präsidentschaftswahlen über die Oppositionskandidatin Sviatlana Tsikhanouskaya eine Farbrevolution im Stil des Euromaidan gegen Minsk gestartet wurde, wobei die ehemalige Sowjetrepublik seit langem ein Ziel der Regimewechsel-Lobby war aufgrund dessen, dass es Moskaus einziger europäischer Verbündeter ist, mit hochgradig verstaatlichten staatlichen Industrien und der Einsetzung einer pro-westlichen Regierung, was dazu führt, dass Russlands gesamte westliche Grenze ausschließlich aus NATO-Mitgliedern und Verbündeten besteht.

Tatsächlich war die Einkreisung Russlands ein motivierender Faktor bei der oben erwähnten Euromaidan-Farbrevolution, die als Reaktion auf die Entscheidung des damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im November 2013 gestartet wurde, ein EU-Handelsabkommen auszusetzen, um engere Beziehungen zu Moskau zu pflegen.

In der Folge erschütterten gewalttätige Proteste die osteuropäische Nation, die sich auf den Maidan-Platz in Kiew konzentrierten, wo der neokonservative US-Senator John McCain infame Ansprachen an Demonstranten richtete .

Diese Gewalt gipfelte schließlich in der Abspaltung der überwiegend ethnisch russischen Donbass-Region im Osten des Landes in die unabhängigen Republiken Donezk und Luhansk im April 2014, deren Auslöser die antirussischen rechtsextremen Sympathisanten waren, die sich beteiligen würden in der Maidan-Bewegung, und der auch eine Schlüsselrolle in der vom Westen unterstützten Koalitionsregierung von Petro Poroschenko nach dem Putsch spielen würde.

Es folgte ein achtjähriger Krieg gegen beide Republiken, der den Einsatz von Neonazi-Paramilitärs wie dem Rechten Sektor und dem Asowschen Bataillon beinhaltete und zu geschätzten 14.000 Toten führte.

Trotz der Versuche des Kreml, die Situation diplomatisch über die Minsker Abkommen zu lösen, die beiden Republiken ein gewisses Maß an Autonomie gewähren würden, während sie weiterhin unter der Herrschaft von Kiew bleiben würden, würde Moskau im Februar dieses Jahres schließlich zu einer militärischen Intervention gezwungen werden in die Ukraine eingeführt.

Seitdem sind fast fünf Monate weltweiter Verurteilung und Sanktionen gegen Russland gefolgt, was jedoch wenig dazu beigetragen hat, Moskaus Ziele zu behindern, die Neonazi-Elemente zu entfernen, die an der ethnischen Säuberungskampagne im Donbass beteiligt waren, und jede ukrainische militärische Infrastruktur zu zerstören, die letztendlich hätte sein sollen Das von der NATO genutzte Land war Kiew später Mitglied geworden, da das Bündnis ein Abkommen aus der Zeit nach dem Kalten Krieg, das sich nicht nach Osten ausdehnte, nicht eingehalten hatte.

Tatsächlich gab der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu weniger als 24 Stunden nach der Ankündigung des Ausnahmezustands in Usbekistan bekannt, dass die Volksrepublik Luhansk vollständig unter russische Kontrolle geraten sei, ein höchst zufälliger Zeitpunkt, der darauf hindeutet, dass der aktuelle Konflikt in Usbekistan als Mittel zur endgültigen Kontrolle inszeniert wurde zu einer weiteren Destabilisierung entlang der Südgrenze Russlands führen, genau wie Lukaschenko vorausgesagt hat.