Lula da Silva setzt in Brasilien ein „Wahrheitsministerium“ zur Verfolgung von Gegnern ein

Der kürzlich in sein Amt eingeführte Präsident hat keine Zeit verschwendet und einen Mechanismus zur Verfolgung rechter Aktivisten eingerichtet, der George Orwells Buch „1984“ würdig ist. Brasilien wird bald in eine Diktatur verfallen.

Der Ex-Sträfling Lula da Silva, der von vielen zu Recht oder zu Unrecht als „derzeitiger illegitimer Präsident“ bezeichnet wird, schuf am 1. Januar per Dekret eine Reihe von staatlichen Stellen zur Verfolgung, Sanktionierung und Verhaftung von Kritikern der neuen Regierung.

Mit dem Dekret Nr. 11.328 wird in Artikel 47 das neue Amt des Staatsanwalts der Union zur Verteidigung der Demokratie innerhalb der Generalstaatsanwaltschaft der Union (AGU) eingerichtet.

Außerdem wird durch Artikel 24 des Dekrets Nr. 11.362 die Abteilung für die Förderung der Meinungsfreiheit im Sekretariat für soziale Kommunikation (Secom) des Präsidiums der Republik eingerichtet.

Die PT hat gerade die Macht übernommen und versucht bereits, Brasilien in George Orwells Roman „1984“ zu verwandeln, indem sie ein „Wahrheitsministerium“ schafft, um die rechte Opposition zum Schweigen zu bringen.

Der Nationale Anwalt der Union zur Verteidigung der Demokratie wird das Gremium sein, das die Opposition im Netz halten soll.

Er wird die rechtliche Befugnis haben, diejenigen zu verfolgen, die „Desinformationen über die öffentliche Politik“ verbreiten, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in den Medien.

Dem Dokument zufolge kann diese Generalstaatsanwaltschaft unter anderem „die Union gerichtlich und außergerichtlich bei Prozessen und Reaktionsverfahren sowie bei der Konfrontation mit Desinformationen über die öffentliche Politik vertreten“.

Das ist wirklich beängstigend.

In dem Dokument wird nicht erläutert, nach welchen Kriterien definiert werden soll, was legitime Informationen oder „Fake News“ sind.

Gleichzeitig wird nicht näher erläutert, wie die neue Struktur der Staatsanwaltschaft aussehen wird und welche Methodik zur Überwachung der Fakten verwendet wird, was Machtmissbrauch und Zensur durch die Behörden erleichtert.

Der neue Generalstaatsanwalt der Union, Jorge Messias, warnte bereits bei seiner Amtseinführung, dass die „Angriffe auf die Behörden, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, nicht länger toleriert werden“, womit er sich offensichtlich nicht auf physische Angriffe, sondern auf einfache Kritik an seinen Figuren bezog.

Dies ist Teil eines falschen Narrativs, das von der Linken und den mit dem PT-Regime verbündeten Medien geschaffen wurde, die propagieren, dass Bolsonaros Anhänger einer gewalttätigen und antidemokratischen Rechten angehören, während sie diejenigen waren, die den damaligen Präsidenten verbieten wollten, damit er nicht anwesend sein kann, dann waren sie diejenigen, die sich weigerten, die Wahlen zu überprüfen, und jetzt sind sie diejenigen, die den ehemaligen Präsidenten verhaften wollen.

Andererseits wird die Generalstaatsanwaltschaft von der neuen Abteilung zur Förderung der Meinungsfreiheit unterstützt, die alles tun wird, außer die Meinungsfreiheit zu fördern.

Zu den Aufgaben dieser Abteilung gehört es, „öffentliche Maßnahmen zur Förderung der freien Meinungsäußerung und des Zugangs zu Informationen vorzuschlagen und zu artikulieren sowie Fehlinformationen und Hassreden im Internet zu bekämpfen“.

Mit anderen Worten, sie wird mit dem Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit zusammenarbeiten, um zu regeln, was in sozialen Netzwerken und digitalen Medien veröffentlicht wird.

Unter dem Vorwand, sich um die Meinungsfreiheit zu kümmern, wird eine brutale Zensur der Meinungsäußerung entfesselt, die der Theorie des „Doppeldenkens“ würdig ist, die George Orwell in seinem Werk „1984“ kritisch beleuchtet hat.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Brasilien in Rekordzeit in eine ähnliche Situation wie Venezuela und Nicaragua zu bringen, und auf die auch Bolivien und Kolumbien zusteuern. Alle mit dem Forum von São Paulo verbündeten linken Regierungen haben in Richtung Kuba aufs Gaspedal getreten.