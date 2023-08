Lustig, wie die UFO-Geschichte mit dem Wettrüsten im Weltraum zusammenfällt.

Caitlin Johnstone

Hätte die Anhörung des UFO-Unterausschusses des Repräsentantenhauses am Mittwoch vor zehn Jahren statt heute stattgefunden, hätte sie die Welt erschüttert. Stellen Sie sich jemanden aus dem Jahr 2013 vor, der im Kongress Aussagen über „routinemäßige“ Begegnungen von Militärpiloten mit riesigen fliegenden Tic-Tacs, schwebenden Kugeln, 300 Fuß (ca. 91 m) großen roten Quadraten und Würfeln in durchsichtigen Kugeln hört, die auf eine Weise herumschwirren, die alle bekannte irdische Technologie sprengt, oder über den geheimen Besitz der Regierung von außerirdischen Flugzeugen, die sie nachzubauen versuchen, und über die Leichen ihrer nichtmenschlichen Piloten oder über die Möglichkeit, dass diese Kreaturen nicht nur außerirdisch, sondern extra-dimensional sind. Da wäre ihnen die Kinnlade heruntergefallen.

Jetzt, im Jahr 2023, werden wir seit sechs Jahren stetig mit Bruchstücken dieser Geschichten gefüttert, sodass die Szene auf dem Capitol Hill am Mittwoch nicht die Wirkung hatte, die sie 2013 gehabt hätte. Sie hat Schlagzeilen gemacht und Aufmerksamkeit erregt, aber nicht so viel wie der Tod von Sinead O’Connor oder die Gedanken der Menschen über Barbie und Oppenheimer. Die Reaktion der Öffentlichkeit könnte man als nervöses Lachen und Achselzucken beschreiben.

Die Leute überfliegen das Material von der Anhörung in den sozialen Medien, sagen: „Wow, das ist seltsam“, und gehen ihrem Leben nach. Die Informationen werden weitergegeben, aber nur am Rande des Mainstream-Bewusstseins. Vielleicht zeigen sie uns nächstes Jahr etwas, das für jemanden im Jahr 2013 noch schockierender gewesen wäre als die Anhörung am Mittwoch, und die Menschen im Jahr 2024 werden es mit dem gleichen nervösen Lachen und Achselzucken quittieren.

Natürlich ist die Reaktion in den Kreisen, mit denen ich zu tun habe, etwas anders. Menschen, die der amerikanischen Kriegsmaschinerie sehr skeptisch gegenüberstehen, sind in der Regel auch äußerst skeptisch gegenüber dieser UFO-Geschichte, die wir seit 2017 erleben.

„Ablenkung“ ist ein Wort, das man oft hört. „Das ist nur eine Ablenkung von „, wobei die heiße Story ist, die sie persönlich gerade fasziniert. Ich glaube diese Erklärung nicht; die neue UFO-Geschichte wurde nicht in letzter Minute erfunden, um von den aktuellen Schlagzeilen abzulenken, sondern sie entwickelt sich seit sechs Jahren und die Leute schenken ihr nicht einmal so viel Aufmerksamkeit. Das Imperium neigt ohnehin nicht dazu, spektakuläre Ereignisse als „Ablenkungsmanöver“ zu inszenieren; die Anpassung der öffentlichen Aufmerksamkeit nimmt eher die viel banalere Form des Agenda-Settings in den Medien an, bei dem einige Geschichten mehr Aufmerksamkeit erhalten als andere, je nachdem, was den Oligarchen, denen die Presse gehört, genehm ist.

Ich sehe auch Leute, die theoretisieren, dass das alles nur ein Trick ist, um das US-Militärbudget zu erhöhen. Da mag etwas dran sein, aber wie zuvor besprochen, diese Geschichte zieht sich jetzt schon sechs Jahre hin, und bisher ist der Militärhaushalt nur in den üblichen jährlichen Schritten gestiegen, wie immer.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin genauso skeptisch wie alle anderen. Zum einen waren die Ursprünge des Mainstream-UFO-Narrativs, das 2017 begann, durchdrungen von weitreichenden Verzerrungen, Unehrlichkeit und journalistischem Fehlverhalten und wurden von zwielichtigen Geheimdienstmitarbeitern wie Lue Elizondo weitergeführt. David Grusch, der bei der Kongressanhörung am Mittwoch mit seinen Geschichten über tote Außerirdische und nachgebaute UFOs die mit Abstand sensationellsten Behauptungen aufstellte, ist selbst ein Insider des US-Geheimdienstkartells.

Was mich an der ganzen UFO-Geschichte aber wirklich stört, ist der Zeitpunkt. Wir befinden uns in der Anfangsphase eines neuen Kalten Krieges, in dem es um die Militarisierung des Weltraums geht, und wir hören im Kongress Aussagen über mysteriöse Fahrzeuge, die eine Bedrohung für den US-Luftraum darstellen und die Fähigkeit haben, sehr schnell zwischen Erde und Weltraum hin und her zu fliegen. Das riecht komisch.

Ich meine, ist es wirklich ein Zufall, dass wir all diese Nachrichten über UFOs und Außerirdische zur gleichen Zeit sehen, in der wir Nachrichten über einen Wettlauf zwischen den USA und China und Russland um die militärische Vorherrschaft im Weltraum sehen? Ein Artikel in Foreign Policy aus dem letzten Jahr trägt die Überschrift „China and Russia Are Catching Up to U.S. in Space Capabilities, Pentagon Warns“ mit dem Untertitel „The militarization of space is picking up pace“. Diese Warnungen finden sich auch in Artikeln von Defense One und Time. Ein Artikel auf der Website der Vereinten Nationen aus dem letzten Jahr trägt den Titel „‚We Have Not Passed the Point of No Return‘, Disarmament Committee Told, Weighing Chance Outer Space Could Become Next Battlefield (Abrüstungsausschuss: „Wir haben den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, noch nicht überschritten“ und wägt ab, ob der Weltraum zum nächsten Schlachtfeld werden könnte)“. Ein Bericht des von der Kriegsmaschinerie finanzierten Center for Strategic and International Studies aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Defense Against the Dark Arts in Space: Protecting Space Systems from Counterspace Weapons“ warnt vor der dringenden Notwendigkeit, mehr Weltraumwaffen zu bauen, um die Feinde der USA abzuwehren. Ein Artikel in der Global Times aus dem letzten Jahr trägt den Titel „Chinesische Experten drängen darauf, die Bewaffnung des Weltraums zu vermeiden, während die Ukraine kommerzielle Weltraumkapazitäten nutzt“.

Diese Geschichten über den Wettlauf um die Militarisierung des Weltraums erhalten nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie die weitaus unterhaltsameren UFO-Geschichten, aber es scheint wahrscheinlich, dass diejenigen, die für die Bewegung der Kriegsmaschinerie verantwortlich sind, den ersteren weitaus mehr Aufmerksamkeit schenken als den letzteren. Die US Space Force hat 2017, im selben Jahr, in dem diese Mainstream-UFO-Geschichten aufkamen, ihre ersten Schritte unternommen, mit dem ausdrücklichen Ziel, Russland und China zu bekämpfen.

Und es kommt mir sehr verdächtig vor, wie wir langsam in dieses UFO-Narrativ (oder UAP-Narrativ für diejenigen, die mit dem aktuellen Jargon vertraut sind) hineingezogen werden, gerade jetzt, wo es einen wahnsinnigen Ansturm gibt, Waffen in den Weltraum zu bringen. Ich kann mir keine andere Zeit in der Geschichte vorstellen, in der der Zeitpunkt dafür verdächtiger gewesen wäre.

Für mich waren die beunruhigendsten Teile der UFO-Anhörung die Teile, die die Militarisierung des Weltraums vorantreiben könnten, z.B. als dieses Phänomen als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“ dargestellt wurde oder als erwähnt wurde, dass sie rasant von der Erde in den Weltraum wechseln könnten.

Auf die Frage des Kongressabgeordneten Glenn Grothman „Glauben Sie, dass UAVs eine Bedrohung für unsere nationale Sicherheit darstellen?“ antwortete der ehemalige Navy Commander David Fravor mit einem klaren „Ja“. Wenige Minuten später beschrieb Fravor, dass diese UFO’s in der Lage seien, „aus dem Weltraum herabzusteigen, drei Stunden zu bleiben und wieder aufzusteigen“.

Auf die Frage des Kongressabgeordneten Andy Ogles, ob UFOs „Aufklärungsinformationen“ über das US-Militär sammeln könnten, antworteten alle drei Zeugen – Grusch, Fravor und der ehemalige Navy-Pilot Ryan Graves – mit „Ja“. Auf die Frage von Ogles, ob UFOs „unsere Fähigkeiten ausloten“ könnten, antworteten alle drei ebenfalls mit „Ja“. Auf die Frage, ob UFOs „Schwachstellen“ in den militärischen Fähigkeiten der USA aufdecken könnten, antworteten alle drei ebenfalls mit „Ja“. Auf die Frage, ob UFOs eine existenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen, antworteten alle drei, dass dies der Fall sein könnte. Die Frage, ob es Anzeichen dafür gebe, dass UFOs an amerikanischer Nukleartechnologie interessiert seien, bejahten alle drei.

Ogles schloss sein Interview mit den Worten: „Es gibt eindeutig eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Als Mitglieder des Kongresses haben wir die Verantwortung, diese Aktivitäten zu überwachen und zu verfolgen, damit wir, wenn nötig, Maßnahmen ergreifen können“.

Auf die Frage des Kongressabgeordneten Eric Burlison, ob es „Aktivitäten von außerirdischen oder nichtmenschlichen Technologien und/oder Wesen gegeben habe, die den Menschen Schaden zugefügt haben“, sagte Grusch, er könne in einem öffentlichen Rahmen nicht ins Detail gehen (ein Thema, das sich durch die gesamte Anhörung zog), aber er sagte, „was ich, meine Frau und ich, erlebt haben, war sehr beunruhigend“.

Grusch verkomplizierte diese kryptische Aussage ein paar Minuten später, indem er sagte, er habe noch nie ein UFO gesehen. Wie diese Aussage nicht im Widerspruch zu seiner vorherigen Aussage steht, er sei Zeuge von schädlichem Verhalten durch Technologie und/oder nichtmenschliche Wesen geworden, wurde nicht klar.

Den politischen Entscheidungsträgern der USA wird also gesagt, dass es mit außerirdischer Technologie ausgestattete Raumfahrzeuge gibt, die routinemäßig den Luftraum der USA verletzen und eine existenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen, dass diese Raumfahrzeuge nach Belieben von der Erde in den Weltraum und wieder zurück fliegen können und dass sie dazu beitragen müssen, dass ihre Nation dieser Bedrohung begegnen kann.

Zu welchen Schlussfolgerungen kommen Sie, wenn Sie mit solchen Informationen konfrontiert werden? Wenn man als Gesetzgeber dafür verantwortlich ist, das Funktionieren eines hoch militarisierten Imperiums zu ermöglichen, wird man wahrscheinlich nicht zu dem Schluss kommen, dass es an der Zeit ist, sich an den Händen zu fassen und Kumbaya zu singen. Wahrscheinlich wird man anfangen, in militärtechnischen Kategorien zu denken.

Eine der wichtigsten unbeantworteten Fragen in diesem ganzen UFO-Tohuwabohu ist: Warum jetzt? Warum erleben wir diese ganze „Enthüllungs“-Bewegung, nachdem es seit Generationen keine Bewegung gegeben hat? Wenn es diese Dinge wirklich gibt und die Regierung sie geheim gehalten hat, warum sollte die unnachgiebige Politik der Entlassungen und verschlossenen Türen plötzlich umgekehrt werden, sodass „Whistleblower“ vor den Kongress treten und aussagen können? Wenn sie ein Motiv hatten, es ununterbrochen geheim zu halten, warum sollte es dieses Motiv nicht mehr geben?

Wenn man die Online-UFO-Gemeinde fragt, werden viele die ganze Sache für bare Münze nehmen und behaupten, dass die mächtigste Kriegsmaschinerie, die je geschaffen wurde, ihre Politik der totalen Geheimhaltung aufgrund des „Drucks“ der Enthüllungsaktivisten geändert hat. Das kann nicht stimmen; das historisch mächtigste Imperium ändert seine langjährige Politik der totalen Geheimhaltung nicht aufgrund von Internetforen und FOIA-Anfragen.

Warum also jetzt? Warum der drastische und plötzliche Wandel von UFOs und Außerirdischen vom lächerlichen Aluhut-Unsinn zum Gegenstand ernsthafter Untersuchungen des Kongresses und einer breiten Berichterstattung in den Mainstream-Medien?

Nun, der Zeitpunkt des Wettlaufs um die Militarisierung des Weltraums könnte eine Antwort auf die Frage „Warum gerade jetzt? Ist es ein Zufall, dass dieses neue UFO-Narrativ 2017 auftaucht, ungefähr zur gleichen Zeit wie die Einführung der Space Force? Werden wir massenhaft mit Außerirdischen und UFOs manipuliert, um die Räder der Kriegsmaschinerie im Weltraum zu schmieren? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese außerplanetarische Erzählung zufällig genau zu dem Zeitpunkt auftaucht, an dem das US-Imperium einen letzten Versuch unternimmt, die unipolare Vorherrschaft über den Planeten zu erlangen?

Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, wenn ich Wahrscheinlichkeiten zuteile, „Außerirdische oder extradimensionale Wesen sind hier und haben ein besonderes Interesse an uns und stürzen manchmal mit ihren Fahrzeugen ab, und unsere Regierung hat sie geborgen, aber geheim gehalten, aber plötzlich beschlossen, nicht mehr so geheimnisvoll damit umzugehen“ deutlich schlechter abschneidet als „Unsere Herrscher lügen und manipulieren, um wieder ihre eigenen Interessen durchzusetzen“.

Ich bin 100% offen für die Möglichkeit, dass Außerirdische und außerirdische Raumschiffe in unserer Atmosphäre herumschwirren. Wofür ich nicht offen bin, ist die Behauptung, dass die verkommensten Institutionen der Welt plötzlich bereit sind, uns die Wahrheit über diese Dinge zu sagen, entweder aus Gutmütigkeit oder weil sie von UFO-Enthüllungsaktivisten „unter Druck gesetzt“ wurden.

Ich weiß nicht, was zum Teufel mit dieser UFO-Sache los ist, aber ich weiß, dass die Führer des US-Imperiums eine lange Geschichte der Manipulation und Täuschung im großen Stil haben, um ihre imperialen Pläne voranzutreiben. Und ich weiß, dass an diesem entscheidenden Punkt der Geschichte, an dem das Imperium sich mit den Fingernägeln an die planetarische Vorherrschaft klammert, eine Menge imperialer Pläne im Gange sind.