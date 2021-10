Der kanadische Rapper Tom MacDonald hat einen neuen Song veröffentlicht, in dem er Amerika und seine Freiheitsprinzipien lobt und der am Wochenende viral ging.

MacDonalds Song mit dem Titel „America“ wurde innerhalb von 48 Stunden 2 Millionen Mal angeklickt.

Der Song kritisiert offene Grenzen, Abschaffung der Kultur, Identitätspolitik und die kommunistische Übernahme Amerikas durch die Linke.

Der Song erinnert die Zuhörer auch daran, dass Amerika das großartigste Land der Welt ist, dank der Männer und Frauen, die dafür kämpfen, die Freiheiten zu schützen, auf denen die Nation gegründet ist.

Nachfolgend der Text:

In letzter Zeit werden die USA immer unheimlicher

Die Hälfte der Amerikaner, die ich sehe, hassen Amerika

Sie hassen die Cops, die ihr Bestes tun, um auf uns aufzupassen

Und knien für die Flagge, beleidigen die Soldaten, die wir begraben

Ich bin müde von der pissin ‚und beschweren‘

Warum lebst du in Amerika, wenn alles, was du alles hasst, was du machst?

Du denkst, es ist mutig, sich gegen die Nation zu stellen

Wahre Tapferkeit ist für das Recht zu sterben, damit du es sagen kannst

Liebes Amerika, was ist mit den Amerikanern passiert?

Anscheinend ist niemandem bewusst oder kümmert es, dass es peinlich ist, es ist Arroganz

Unser größter Feind war immer die Sklaverei und Terroristen

Und jetzt sind es die Leute im Land, die versuchen, das Erbe zu verbrennen

Ich kann nichts dafür, ich scheine die Welt nur anders zu sehen

Es sind nicht die Republikaner oder die Liberalen, es ist eine Geisteskrankheit

Das Internet ist nur an linken Meinungen interessiert

Cancel Culture hat in letzter Zeit mehr Macht als der erste Verfassungszusatz

Wenn es Ihnen nicht gefällt, gehen Sie, wir werden die Polizei nicht finanzieren

Wir wollen keine Unruhen in unseren Vierteln oder auf den Straßen

Wir respektieren die Redefreiheit, wir schützen, was wir glauben

Wir wollen niemanden tot sehen, also tretet bitte nicht nach mir

In Amerika ist die Freiheit nicht frei

In Amerika sterben Soldaten im Ausland

Also Amerika, wir sagen was wir glauben

Mein Amerika, ich werde nie auf die Knie gehen

Unsere Freiheit ist der Grund, warum du unsere Flagge nicht respektieren kannst

Wenn meine Sterne und Streifen dich beleidigen, dann helfe ich dir, deine Koffer zu packen

Amerika

Weiß jemand, was mit den Patrioten passiert ist?

In letzter Zeit schämt sich diese Nation so sehr und hasst sich selbst

Haben alle vergessen, dass Menschen gestorben sind, um für diese Undankbarkeit zu bezahlen?

Die Vereinigten Staaten haben euch alles gegeben, nur um zu helfen

Ich will nur Thanksgiving mit meiner Familie feiern

Ich brauche deine Hilfe nicht, um zu verstehen, dass es eine Tragödie war

Kann ich nicht einfach dankbar für mein Land sein und glücklich essen

ohne dass du mich für den Völkermord und die Opfer verantwortlich machen willst?

Ich kann nichts dafür, ich scheine die Welt nur anders zu sehen

Es ist nicht schwarz oder weiß, es ist ein Konflikt, der vom System entworfen wurde

Ich brauche deine Pronomen nicht, alles was ich sehe sind Männer und Frauen

Kinder nehmen Pillen zum Spaß, während die Leute sich keine Rezepte leisten können

Wenn du es nicht magst, dann hasse es, dann nenn es nicht Heimat

Wir brauchen keine Gewalt, wir haben keine Zeit für euch Radikale

Scheiß auf euren Status Quo, wir sind keine Tiere

Ich werde nicht für die Hymne knien, denn die Flagge ist das, wofür ich stehe

In Amerika ist die Freiheit nicht frei

In Amerika sterben Soldaten im Ausland

Also Amerika, wir sagen was wir glauben

Mein Amerika, ich werde nie auf die Knie gehen

Unsere Freiheit ist der Grund, warum du unsere Flagge nicht respektieren kannst

Wenn meine Sterne und Streifen dich beleidigen, dann helfe ich dir, deine Koffer zu packen

Amerika

Man kann die Regierung hassen und trotzdem das Land lieben

Die Grundwerte Amerikas sind konkret

Republikaner und Liberale sind dumm, um es offen zu sagen

Sie sind Etiketten, die sie benutzen, um Chaos und Korruption zu schaffen

Du kannst die Geschichte kennen und trotzdem stolz darauf sein, von daher wo du kommst

Jede Flagge auf der Welt ist mit ein wenig Blut bedeckt

Wir begannen als Vereinigte Staaten, geteilt sind wir geworden

Wenn das Zuhause dort ist, wo das Herz ist, solltest du Amerika etwas Liebe zeigen

In Amerika ist die Freiheit nicht frei

In Amerika sterben Soldaten im Ausland

Also Amerika, wir sagen was wir glauben

Mein Amerika, ich werde nie auf die Knie gehen

Unsere Freiheit ist der Grund, warum du unsere Flagge nicht respektieren kannst

Wenn meine Sterne und Streifen dich beleidigen, dann helfe ich dir, deine Koffer zu packen

Amerika

Lately, USA is gettin’ scarier

Half of the Americans I see all hate America

They hate the cops doin’ they best to take care of us

And kneel for the flag, insult the soldiers that we’re buryin’

I’m tired of the pissin’ and complainin’

Why you living in America if all you do is hate it?

You think it’s brave to take a stand against the nation

Real bravery is dying for the right so you could say it

Dear America, what happened to Americans?

Apparently, no one’s aware or cares that it’s embarrassin’, it’s arrogance

Our greatest enemy was always slavery and terrorists

And now it’s people in the country tryna burn the heritage

I can’t help it, I just seem to see the world different

It ain’t Republicans or Liberals, it’s mental illness

The Internet is only interested in left opinions

Cancel culture’s got more power lately than the First Amendment

If you don’t like it, leave, we will not defund police

We don’t want no riots in our neighborhoods or in the streets

We respect freedom of speech, we protect what we believe

We don’t want nobody dead, so please, do not tread on me

In America, the freedom ain’t free

In America, got soldiers dyin’ overseas

So America, we say what we believe

My America, I won’t ever take a knee

Our freedom is the reason you can’t disrespect our flag

If my stars and stripes offend you, then I’ll help you pack your bags

America

Does anybody know what the hell happened to the patriots?

Lately, this nation is so ashamed and hatin’ itself

Did everyone forget that people died to pay for this ungratefulness?

United States gave everything to you just to help

I just wanna celebrate Thanksgiving with my family

I don’t need your help to understand it was a tragedy

Can’t I just be thankful for my country eating happily

Without you tryna guilt me for the genocide and casualties?

I can’t help it, I just seem to see the world different

It ain’t black or white, it’s conflict designed by the system

I don’t need your pronouns, all I see is men and women

Kids are takin’ pills for fun while people can’t afford prescriptions

If you don’t like it, go hate it, then don’t call it home

We don’t need no violence, got no time for all you radicals

Screw your status quo, we’re not animals

I won’t kneel for the anthem ’cause the flag is what I’m standin’ for

In America, the freedom ain’t free

In America, got soldiers dyin’ overseas

So America, we say what we believe

My America, I won’t ever take a knee

Our freedom is the reason you can’t disrespect our flag

If my stars and stripes offend you, then I’ll help you pack your bags

America

You can hate the government and still love the country

The fundamental values of America are concrete

Republicans and Liberals are dumb, to put it bluntly

They’re labels that they use to create chaos and corruption

You can know the history and still be proud of where you’re from

Every flag around the world is covered in a little blood

We started out United States, divided is what we’ve become

If home is where the heart is, you should show America some love

In America, the freedom ain’t free

In America, got soldiers dyin’ overseas

So America, we say what we believe

My America, I won’t ever take a knee

Our freedom is the reason you can’t disrespect our flag

If my stars and stripes offend you, then I’ll help you pack your bags

America