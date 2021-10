«Soll ich jetzt wochenlang ungeschützt herumlaufen?»

Ein Mann auf der verzweifelten Suche nach der dritten Impfung. Es wird laut im Laden, weil er nicht bekommt, was er will. Er ist nahe an der Verzweiflung. Ja, es gibt Grund zur Verzweiflung. Aber vielleicht einen ganz anderen, als der Mann denkt. – Ein Gastbeitrag von Madleina Manetsch.

Es gibt eine Apotheke in Zürich, die ich wöchentlich mehrmals besuche. Ich hole dort verordnete Medikamente ab. Für meine Kundinnen und Kunden.

Die Apotheke befindet sich seit Monaten in einem Ausnahmezustand.

Ich sehe bereits von weitem viele Menschen. Alle stehen Schlange beim Eingang rechts. Denn wer sich testen oder impfen will, wartet bei der rechten Eingangsseite. Wer Arzneimittel oder die apothekenübliche Artikel kaufen will