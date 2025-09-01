In einem Interview warnt der pensionierte US-Oberst Douglas Macgregor vor einer drohenden Eskalation im Nahen Osten und analysiert die aktuelle Lage im Ukraine-Konflikt sowie die Spannungen um Venezuela. Er spricht über die strategischen Bewegungen von Russland, den USA und Israel sowie die geopolitischen Implikationen dieser Entwicklungen. Macgregor, der als Experte für militärische und politisch-militärische Angelegenheiten gilt, teilt seine Einschätzungen zu den globalen Konfliktfeldern und kritisiert die strategische Ausrichtung der USA.

Moderator: Oberst McGregor, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Wir haben viele Kriege zu besprechen, also lassen Sie mich direkt einsteigen. Ich mache mir große Sorgen um den Persischen Golf. Die Russen haben ihre Botschaft in Tel Aviv evakuiert, und die Amerikaner haben zwei ihrer am meisten gefährdeten Militärbasen im Irak sehr hastig verlassen. Russland scheint Einblicke von beiden Seiten zu haben, da es Beziehungen zu Israel und eine sehr enge Beziehung zu Iran unterhält. Sie scheinen zu denken, ebenso wie die amerikanische Regierung, dass es dort bald wieder losgehen könnte. Teilen Sie diese Einschätzung?

Douglas Macgregor: Ich habe bereits für September, spätestens Oktober, mit etwas gerechnet, weil das Projekt „Großes Israel“ keine Aussicht auf Erfolg hat, und ich denke, Herr Netanjahu weiß das. Dafür müssen sie letztlich Iran zersplittern und zerstören. Der Krieg muss also aus israelischer Sicht weitergehen. Wann genau, weiß ich nicht. Ich weiß, dass viel Material, wie hochentwickelte Luftabwehrraketen und Ausrüstung, nach Israel geliefert wird. Wir unterstützen die Israelis bei ihrer Verteidigung, und sie haben unbegrenzte Munition und alles, was sie von uns brauchen. Die Russen arbeiten in Iran daran, deren integrierte Luftabwehr zu reparieren, wiederherzustellen und zu verbessern. Ein Krieg ist also unvermeidlich, nur der genaue Zeitpunkt ist unklar. Die Evakuierungen aus dem Irak sind interessant, denn ich erinnere mich, dass Präsident Trump 2020, als ich für ihn arbeitete, sehr daran interessiert war, uns vollständig aus Syrien und dem Irak zurückzuziehen. Damals wurde er behindert. Dass dies jetzt geschieht, deutet darauf hin, dass etwas im Gange ist, aber niemand weiß genau, wann oder wie.

Moderator: Lassen Sie uns zur Ukraine kommen, einem Krieg, über den wir allzu viel wissen. Es ist allgemein bekannt, dass Donald Trump den Krieg nicht in 24 Stunden oder 24 Wochen beendet hat. Er scheint den Krieg sogar zu verstärken, indem er die EU – oder wie ich sie nenne, die „sieben Zwerge“ – ermutigt, so viele Waffen wie möglich an die Ukraine zu liefern, solange sie bei ihm gekauft werden. Diese Waffen, einschließlich neuer Marschflugkörper, können tief ins russische Herzland vordringen. Hat Trump gelogen, als er sagte, er wolle den Krieg beenden, oder ist er einfach nicht in der Lage dazu? Und wenn Letzteres, warum?

Douglas Macgregor: Ich denke, die zweite Antwort trifft zu. Nach seinem Treffen mit Präsident Putin in Alaska hat er erkannt, dass er die Ukraine nicht „reparieren“ kann. Trump ist kein Experte für europäische Geschichte, Kultur, Wirtschaft oder Geografie und hat die Komplexität der Ukraine nicht vollständig verstanden. Ob er das jetzt tut, ist fraglich. Er dachte, er könne die Beziehungen zu Russland normalisieren, was er auch in Saudi-Arabien versuchte, aber das hat die Ukraine nicht gelöst. Er wurde von Beratern davon abgehalten, die Waffenlieferungen zu stoppen, obwohl ich ihm früh empfahl, genau das zu tun, um den Krieg zu beenden. Stattdessen versucht er, es allen recht zu machen, und sitzt auf dem Zaun. Die Ankündigung, Tausende Marschflugkörper zu liefern, ist Wahnsinn, zumal wir diese nicht schnell genug produzieren können. Die Russen sehen das und sagen sich: „Wir haben keine Wahl mehr, wir müssen den Krieg beenden.“ Sie werden in Südukraine vorstoßen, Odessa besetzen und möglicherweise Kiew angreifen, um den Konflikt ein für alle Mal zu beenden. Die russische Haltung ist klar: Sie wollen diesen Krieg nicht in Zukunft erneut führen.

Moderator: Laut durchgesickerten Dokumenten hat die Ukraine 1,7 Millionen Männer verloren – Tote oder Vermisste – plus 250.000 Deserteure und 9 Millionen Flüchtlinge, die in anderen Ländern leben. Ist die Ukraine nicht faktisch ein gescheiterter Staat?

Douglas Macgregor: Die Ukraine ist zerstört, dank Selenskyj und seinen Unterstützern in Washington und London. Polen hat mehrere Millionen ukrainische Flüchtlinge, von denen viele die polnische Staatsbürgerschaft beantragen. In Polen und Österreich wächst die Ablehnung gegenüber Flüchtlingen, nicht nur Ukrainern, sondern auch anderen Nicht-Europäern. Meine Quellen – polnische, ukrainische und russische – bestätigen, dass die Verluste bei über 1,7 Millionen liegen. Es gibt Massengräber in der Ostukraine, die verschwiegen werden, um Auszahlungen an Familien zu vermeiden. Die Korruption ist so groß, dass selbst Verletzte zahlen müssen, um evakuiert zu werden. Wenn Trump die Realität verstünde, würde er die Hilfe einstellen und das Regime für illegitim erklären. Aber er weigert sich, ebenso wie er die Unterstützung für Israel im Gaza-Konflikt nicht stoppt. Wir sind in den USA Gefangene von Interessen – große Spender, politische und industrielle Kräfte –, die nicht unserem Wohl dienen.

Moderator: Sie sprachen mit Larry Johnson über Venezuela. Trump hat sieben Kriegsschiffe und angeblich 4.000 Marines vor der Küste Venezuelas. Was hat er vor?

Douglas Macgregor: Es sind wohl eher 4.000 Seeleute und Marines, keine Invasionsarmee. Maduro wird wie Saddam Hussein dämonisiert, und das Muster wiederholt sich. Venezuela hat enorme Öl- und Gasreserven sowie Gold- und Smaragdminen. Es ist ein großes Land mit nur 26 Millionen Einwohnern, aber enge Beziehungen zu Russland, China und Iran. Die USA könnten dort eingreifen, aber Russland und China werden Maduro nicht so unterstützen wie wir Selenskyj. Zwei russische Bomber landeten kürzlich in Venezuela, was in Washington übertrieben wurde. Die wahre Bedrohung für uns sind Drogen- und Menschenhandel, die man ohne Invasion bekämpfen kann. Wir sollten unsere Grenzen sichern, aber das tun wir nicht.

Moderator: Ist Trump ein gesunder Mann?

Douglas Macgregor: Ich bin kein Arzt, aber Trump wirkt manchmal kohärent, manchmal nicht. Er handelt impulsiv, ohne langfristige Strategie. Die USA haben seit dem Zweiten Weltkrieg keine klare Strategie mehr – weder industriell, wirtschaftlich noch militärisch. Wir haben Geld und Ressourcen verschwendet und verlieren an Glaubwürdigkeit. Ohne Strategie führt jeder Weg irgendwohin, und Trump wird von Beratern beeinflusst, die ihn von einer klaren Linie abhalten.