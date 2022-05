Mach Dich bereit für den Maulkorb – Der kommende Krieg gegen so genannte „Hassrede“

Wer die Freiheit einer Nation stürzen will, muss damit beginnen, die Freiheit der Rede zu unterdrücken. – Benjamin Franklin

Hüten Sie sich vor denen, die die Rede überwachen, mundtot machen, katalogisieren und zensieren wollen.

Seien Sie vor allem dann auf der Hut, wenn die Gründe, die für die Einschränkung Ihrer Freiheiten angeführt werden, dazu führen, dass die Befugnisse der Regierung erweitert werden.

Nach der Massenerschießung in Buffalo, New York, die von einem 18-jährigen Schützen in Militärkleidung verübt wurde, der angeblich von der Angst getrieben war, dass die weiße Rasse ersetzt zu werden droht, wurden erneut Forderungen nach Überwachung der sozialen Medien, Zensur von gekennzeichneten Inhalten, die als gefährlich oder hasserfüllt angesehen werden könnten, und Einschränkungen der freien Meinungsäußerung, insbesondere im Internet, laut.

Wie zu erwarten, werden diejenigen, die Sicherheit um jeden Preis wollen, nach mehr Maßnahmen zur Waffenkontrolle rufen (wenn nicht gar nach einem völligen Verbot von Waffen für nicht-militärisches, nicht-polizeiliches Personal), nach einer umfassenden Untersuchung der psychischen Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung und einer stärkeren Kontrolle von Militärveteranen, nach mehr Bedrohungsanalysen und verhaltensorientierten Warnungen, nach mehr Überwachungskameras mit Gesichtserkennungsfunktionen, nach mehr „See Something, Say Something“-Programme, die darauf abzielen, Amerikaner zu Spitzeln und Spionen zu machen, mehr Metalldetektoren und Ganzkörper-Bildgebungsgeräte an weichen Zielen, mehr umherstreifende Trupps militarisierter Polizisten, die ermächtigt sind, stichprobenartig Taschen zu durchsuchen, mehr Fusionszentren, um Informationen zu zentralisieren und an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben, und mehr Überwachung dessen, was Amerikaner sagen und tun, wohin sie gehen, was sie kaufen und wie sie ihre Zeit verbringen.

All diese Maßnahmen spielen der Regierung in die Hände.

Wie wir auf die harte Tour gelernt haben, ist das Phantomversprechen von Sicherheit im Tausch gegen eingeschränkte oder regulierte Freiheit eine falsche, fehlgeleitete Doktrin, die nur dazu dient, der Regierung mehr Befugnisse zu geben, um im sogenannten Interesse der nationalen Sicherheit hart durchzugreifen, abzuriegeln und noch totalitärere Maßnahmen einzuführen, ohne dass die Bürger viel dagegen einzuwenden haben.

Wenn man dann noch das „Disinformation Governance Board“ des Heimatschutzministeriums hinzunimmt, das mit der Überwachung von Online-Aktivitäten und der Kontrolle sogenannter „Desinformationen“ betraut ist, hat man das Zeug zu einer Umstrukturierung der Realität, die direkt aus Orwells 1984 stammt, wo das Wahrheitsministerium die Rede kontrolliert und sicherstellt, dass die Fakten mit der Version der Realität übereinstimmen, die die Regierungspropagandisten vertreten.

Von der Zensur sogenannter illegitimer Ideen bis zur Unterdrückung der Wahrheit ist es ein schmaler Grat.

Wie George Orwell voraussagte, wird das Aussprechen der Wahrheit schließlich zu einem revolutionären Akt.

Wenn die Regierung die Sprache kontrollieren kann, kann sie auch die Gedanken kontrollieren, und das wiederum kann den Verstand der Bürgerinnen und Bürger kontrollieren.

Es ist lange her, dass die Redefreiheit tatsächlich frei war.

Auf dem Papier – zumindest laut der US-Verfassung – sind wir technisch gesehen frei zu sprechen.

In der Realität können wir uns jedoch nur so frei äußern, wie es ein Regierungsbeamter – oder ein Unternehmen wie Facebook, Google oder YouTube – zulässt.

Das ist nicht sehr viel Freiheit, vor allem, wenn man dazu neigt, Meinungen zu äußern, die als verschwörerisch oder gefährlich angesehen werden könnten.

Diese ständige, allgegenwärtige Zensur, die sich in tyrannische Selbstgerechtigkeit hüllt und uns von technologischen Giganten (sowohl von Unternehmen als auch von Regierungen) aufgezwungen wird, ist Technofaschismus, und er duldet keinen Widerspruch.

Diese Internet-Zensoren handeln nicht in unserem besten Interesse, um uns vor gefährlichen Desinformationskampagnen zu schützen. Sie legen jetzt den Grundstein, um allen „gefährlichen“ Ideen zuvorzukommen, die den Würgegriff der Machtelite über unser Leben infrage stellen könnten.

Das Internet, das als Super-Informationsautobahn gepriesen wird, wird immer mehr zur Geheimwaffe des Polizeistaats. Diese „Überwachung des Geistes“ ist genau die Gefahr, vor der der Autor Jim Keith gewarnt hat, als er voraussagte, dass „Informations- und Kommunikationsquellen allmählich zu einem einzigen computergestützten Netzwerk verbunden werden, das die Möglichkeit bietet, unbemerkt zu kontrollieren, was gesendet wird, was gesagt wird und letztlich, was gedacht wird.“

Was wir erleben, ist das moderne Äquivalent zur Bücherverbrennung, bei der es darum geht, gefährliche Ideen – ob legitim oder nicht – und die Menschen, die sie vertreten, auszulöschen.

Wir befinden uns jetzt an der Schnittstelle zwischen OldSpeak (wo Worte eine Bedeutung haben und Ideen gefährlich sein können) und Newspeak (wo nur das erlaubt ist, was „sicher“ und von der Mehrheit „akzeptiert“ ist). Die Machtelite hat ihre Absichten klar gemacht: Sie wird jedes Wort, jeden Gedanken und jede Äußerung, die ihre Autorität infrage stellen, verfolgen und verfolgen lassen.

Wir sind zu einer kauernden Bürgerschaft geworden – stumm gegenüber gewählten Vertretern, die sich weigern, uns zu repräsentieren, hilflos gegenüber der Brutalität der Polizei, machtlos gegenüber militarisierten Taktiken und BREAKechnologien, die uns wie feindliche Kämpfer auf einem Schlachtfeld behandeln, und nackt angesichts der staatlichen Überwachung, die alles sieht und hört, können wir nirgendwo mehr hingehen und nichts mehr sagen, was nicht missverstanden und dazu benutzt werden könnte, uns einen Maulkorb anzulegen.

Was viele Menschen jedoch nicht verstehen, ist, dass nicht nur das, was man sagt oder tut, überwacht wird, sondern auch das, was man denkt, wird verfolgt und ins Visier genommen.

Wir haben bereits gesehen, wie sich dies auf Landes- und Bundesebene in Form von Gesetzen gegen Hassverbrechen auswirkt, die gegen sogenannte „hasserfüllte“ Gedanken und Äußerungen vorgehen, zur Selbstzensur ermutigen und die freie Debatte über verschiedene Themen einschränken.

Mit jedem Tag, der vergeht, werden wir weiter auf dem Weg zu einer totalitären Gesellschaft vorangetrieben, die von staatlicher Zensur, Gewalt, Korruption, Heuchelei und Intoleranz geprägt ist, alles zu unserem vermeintlichen Nutzen verpackt in der Orwellschen Doppeldeutigkeit von nationaler Sicherheit, Toleranz und sogenannter „Regierungssprache“.

Nach und nach sind die Amerikaner darauf konditioniert worden, routinemäßige Eingriffe in ihre Freiheiten zu akzeptieren.

So wird die Unterdrückung zum System, zur schleichenden Normalität oder zum Tod durch tausend Schnitte.

Dieses Konzept wurde von dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Wissenschaftler Jared Diamond herangezogen, um zu beschreiben, wie große Veränderungen, wenn sie langsam und in kleinen Schritten über einen längeren Zeitraum eingeführt werden, als normal akzeptiert werden können, ohne den Schock und den Widerstand, der einen plötzlichen Umbruch begrüßen würde.

Diamonds Bedenken bezogen sich auf die untergegangene Zivilisation der Osterinsel und den gesellschaftlichen Niedergang und die Umweltzerstörung, die dazu beigetragen haben, aber es ist eine starke Analogie für die stetige Erosion unserer Freiheiten und den Niedergang unseres Landes direkt vor unserer Nase.

Diamond erklärt: „In nur wenigen Jahrhunderten haben die Bewohner der Osterinsel ihre Wälder abgeholzt, ihre Pflanzen und Tiere ausgerottet und ihre komplexe Gesellschaft in Chaos und Kannibalismus versinken sehen… Warum haben sie sich nicht umgesehen, erkannt, was sie getan haben, und aufgehört, bevor es zu spät war? Was haben sie sich dabei gedacht, als sie die letzte Palme fällten?“

Seine Antwort: „Ich vermute, dass die Katastrophe nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern geschah.

Ähnlich wie die amerikanischen Kolonisten entdeckten auch die frühen Siedler der Osterinsel eine neue Welt – „ein unberührtes Paradies“ -, in dem es von Leben wimmelte. Doch fast 2000 Jahre nach der Ankunft der ersten Siedler wurde die Osterinsel von einer Bevölkerung, die sich so sehr auf ihre unmittelbaren Bedürfnisse konzentrierte, dass sie es versäumte, das Paradies für künftige Generationen zu bewahren, in einen öden Friedhof verwandelt.

Das Gleiche könnte man heute über Amerika sagen: Auch es wird von einer Bevölkerung, die so sehr auf ihre unmittelbaren Bedürfnisse fixiert ist, dass sie es versäumt, die Freiheit für künftige Generationen zu bewahren, zu einem unfruchtbaren Friedhof degradiert.

Im Fall der Osterinsel, wie Diamond spekuliert:

Der Wald … verschwand langsam, über Jahrzehnte. Vielleicht unterbrach der Krieg die Wandergruppen; vielleicht riss das letzte Seil, als die Schnitzer ihre Arbeit beendet hatten. In der Zwischenzeit wäre jeder Inselbewohner, der versucht hätte, vor den Gefahren der fortschreitenden Abholzung zu warnen, von den Interessen der Holzfäller, Bürokraten und Häuptlinge überstimmt worden, deren Arbeitsplätze von der fortgesetzten Abholzung abhingen… Die Veränderungen der Waldbedeckung von Jahr zu Jahr wären schwer zu erkennen gewesen… Nur ältere Menschen, die sich an ihre Kindheit Jahrzehnte zuvor erinnerten, hätten einen Unterschied erkennen können. Allmählich wurden die Bäume weniger, kleiner und unwichtiger. Als die letzte erwachsene Palme, die Früchte trug, gefällt wurde, hatten die Palmen schon lange keine wirtschaftliche Bedeutung mehr. Es blieben nur noch immer kleinere Palmenschösslinge übrig, die jedes Jahr zusammen mit anderen Sträuchern und Bäumchen gerodet wurden. Niemand hätte das Abholzen der letzten kleinen Palme bemerkt.

Kommt Ihnen das schon schmerzlich bekannt vor?

Wir haben den reichen Wald der Freiheiten, den unsere Gründer geschaffen haben, bereits abgeholzt. Er ist im Laufe der Jahrzehnte langsam verschwunden. Diejenigen, die vor den Gefahren gewarnt haben, die von zu vielen Gesetzen, invasiver Überwachung, militarisierter Polizei, SWAT-Team-Razzien und dergleichen ausgehen, wurden zum Schweigen gebracht und ignoriert. Sie haben aufgehört, in den Schulen über Freiheit zu lehren. Nur wenige Amerikaner kennen ihre Geschichte. Und noch weniger scheinen sich dafür zu interessieren, dass ihre amerikanischen Mitbürger eingesperrt, mundtot gemacht, erschossen, getasert und behandelt werden, als hätten sie überhaupt keine Rechte.

Die Aushöhlung unserer Freiheiten erfolgte so schrittweise, dass es niemandem aufzufallen schien. Nur die älteren Generationen, die sich noch daran erinnerten, was wahre Freiheit bedeutet, erkannten den Unterschied. Nach und nach wurden die Freiheiten, die die Bürger genossen, weniger, kleiner und unwichtiger. Wenn dann die letzte Freiheit fällt, wird niemand mehr den Unterschied bemerken.

So entsteht die Tyrannei, und die Freiheit fällt: mit tausend Einschnitten, von denen jeder einzelne gerechtfertigt oder ignoriert oder achselzuckend als unbedeutend genug abgetan wird, um sich darum zu kümmern, aber sie summieren sich.

Jeder Einschnitt, jeder Versuch, unsere Freiheiten zu untergraben, jeder Verlust eines wichtigen Rechts – frei zu denken, sich zu versammeln, zu sprechen, ohne Angst zu haben, beschämt oder zensiert zu werden, unsere Kinder so zu erziehen, wie wir es für richtig halten, zu verehren oder nicht zu verehren, wie es unser Gewissen vorschreibt, zu essen, was wir wollen, und zu lieben, wen wir wollen, zu leben, wie wir wollen – sie summieren sich zu einem unermesslichen Versagen eines jeden von uns, den Abstieg auf diesem rutschigen Hang aufzuhalten.

Wir befinden uns jetzt auf dieser abschüssigen Bahn.

Die Ansteckung mit der Angst, die mit Hilfe von Regierungsbehörden, Unternehmen und der Machtelite verbreitet wurde, vergiftet den Brunnen, beschönigt unsere Geschichte, bringt Bürger gegen Bürger auf und beraubt uns unserer Rechte.

Amerika steht jetzt vor einer neuen Abrechnung, bei der unser Engagement für die Grundsätze der Freiheit gegen ein Ausmaß an Panikmache antreten muss, die dazu benutzt wird, alles, was sich ihr in den Weg stellt, in den Ruin zu treiben.