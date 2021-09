Macht der Worte: Die Überführung der Kabale, die uns allen schadet

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Wussten Sie, dass Russland rücksichtslos geopolitische, strategische, kommerzielle und wirtschaftliche Interessen in Afrika und darüber hinaus verfolgt? So stellen westliche Think Tanks und andere Organisationen, die mit der liberalen Ordnung verbunden sind, die russische Außenpolitik, die Russen und insbesondere Wladimir Putin dar. Es ist schon komisch, wie ein einziges Wort den ganzen Unterschied ausmachen kann. (siehe hervorgehobene Begriffe)

Schauen Sie sich an, was passiert, wenn wir das Wort „rücksichtslos“ in eine Analyse der amerikanischen oder französischen Bemühungen in den Außenbeziehungen zu Afrika einfügen. Stellen Sie sich nun vor, was passiert, wenn sich ein vielbeschäftigter Amerikaner ein paar Minuten Zeit nimmt, um die New York Times, eine Denkfabrik wie Brookings oder sogar eine Nischenzeitschrift wie Modern Diplomacy zu lesen. Die Komplexität der behandelten Themen bekommt eine ganz neue Bedeutung. Hier ein Beispiel aus einem Artikel mit dem Titel „Building Back Better on US-Africa Economic Partnership“: „Amerikas Unternehmensrat für Afrika

„Amerikas Corporate Council on Africa (CCA), der „rücksichtslose“ US-Wirtschaftsverband mit strategischem Schwerpunkt auf der Verbindung von Geschäftsinteressen zwischen den Vereinigten Staaten und Afrika, hat den 13. US-Afrika-Wirtschaftsgipfel abgehalten.“

Ich habe das Wort „führend und angesehen“ gestrichen und unser Schlüsselwort eingefügt, um den Effekt zu verstärken. Erstaunlich, nicht wahr? Die Macht, die wir Wortschöpfer haben. Wenn Sie eine Hegemonie und eine Eliteordnung sind, die die Weltherrschaft anstrebt, brauchen Sie nur Google und ein paar Fernsehspots hinzuzufügen, und BINGO, der größte Teil der westlichen Welt ist einer Gehirnwäsche unterzogen.

Okay, vielleicht ist es nicht so einfach, aber Sie verstehen den Punkt. Eine „Analyse“ der Observer Research Foundation (ORF) unterstrich einen Morgen, an dem ich las, dass Putins Russland einen neuen und teuflischen Plan hat, seinen Einfluss in Afrika auszuweiten. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Rajen Harshé, der den Artikel „Konturen von Russlands schleichendem Expansionismus in Afrika“ verfasst hat, scheint zu befürchten, dass Russlands Einfluss wachsen könnte. Und da ist sie wieder, die eine Welt. „Kriechen“ ist etwas, das ein Monster tut, oder? Wow, dieser Typ hat nicht nur Angst vor den Russen, er scheint sie zu hassen!

Der Autor fährt fort, die Propaganda der liberalen Ordnung nachzuplappern. Krim, Syrien, Desinformation, Einmischung, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Wer auch immer diese negative PR-Kampagne gegen Russland ins Leben gerufen hat, war mit Sicherheit ein PR-Titan der alten Schule. Ad nauseum wurde nie besser gemacht als die Billionen-Dollar-Schlammschlacht gegen Putin und Russland, das kann ich Ihnen sagen. Die dröhnende Fehlinformation, die sich daraus ergibt, hat mich endlich erreicht. Okay, einige Leser fragen sich vielleicht: „Wer zum Teufel ist dieser Rajen Harshé überhaupt?“

Nun, der ORF ist eine indische NRO. Dieser Harshé ist der ehemalige Präsident des G.B. Pant Social Science Institute in Allahabad, Indien. Ich verrate Ihnen hier, dass ich diesen Bericht über ihn aus einem bestimmten Grund geschrieben habe. An dieser Stelle wird meine Geschichte besser. Der ORF wird mehr oder weniger vom indischen Milliardär Mukesh Ambani (dem 12. reichsten Menschen der Welt) geleitet. Für die Russophobie des ORF ist die Tatsache von Bedeutung, dass Ambani mit der Verarbeitung von Rohöl zu Treibstoff, Kunststoffen und Chemikalien in Anlagen, die ihm in Jamnagar am Arabischen Meer gehören, ein Vermögen verdient. Ambanis Reliance Industries Ltd. besitzt den größten Ölraffineriekomplex der Welt, der derzeit kein russisches Öl raffiniert. Der indische Mogul verdient etwa 45 Milliarden Dollar pro Jahr mit Nebenprodukten des Öls aus dem Nahen Osten, und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er zu den größten Konkurrenten von Unternehmen in Russland und anderswo gehört, die ihm keinen Anteil für die Raffination ihrer Produkte zahlen. Okay, vielleicht ist das eine Vereinfachung. Lassen Sie mich das näher ausführen.

Reliance ist nicht direkt mit Afrika verbunden, zumindest nicht in einer Weise, die russische Unternehmen zu einem natürlichen Konkurrenten machen würde. Ein neues Abkommen zwischen Reliance und BP bietet jedoch einen guten Grund für eine gemeinnützige Organisation, die von Indiens reichstem Tycoon finanziert wird, Putins Bemühungen in Afrika zu kritisieren. Das Dogma der Partnerschaft von 2019 verrät uns, warum die Inder Angst vor Putin in Afrika haben könnten:

„Die Partnerschaft wird den indischen Verbrauchern eine vollständige Palette an additivierten Kraftstoffen in Normal- und Premiumqualität mit marktführenden Verbrauchervorteilen sowie ein völlig neu definiertes Spektrum an Zusatzleistungen bieten.“

BP? Hmm. Ist das nicht das britische Unternehmen, das dem Yukos-Mafioso helfen wollte, das ganze russische Öl und Gas zu stehlen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Aber was soll’s. Ein kürzlich erschienener Artikel von Africa Report (Achtung: Bezahlschranke) mit dem Titel „SCHWARZES GOLD Libyen, Kongo, Algerien….Wer hat das beste Öl in Afrika?“ rundet mein Argument hier ab. Ich muss nur noch ein paar Worte wie „schleichend“ und „rücksichtslos“ einfügen, damit eine wahre Geschichte ein Gegengewicht zu einigen wirklich bösen Fälschungen bilden kann. Wie wäre es damit?

„Helge Lunds BP dringt mit dem skrupellosen indischen Milliardär Mukesh Ambani immer tiefer in die Geopolitik ein, um Konkurrenten in Russland auszustechen. Der zwölftreichste Mann der Welt ist durch seine neue Partnerschaft, die künftigen Putin-Modi-Vereinbarungen in die Quere kommen wird, möglicherweise noch viel reicher geworden.“

Okay, ich habe das Wort „Muskeln“ hinzugefügt, weil es wie ein Mafia-Begriff klang, der Indiens zwielichtigen Milliardär und den Chef von British Petroleum als Mitglieder einer bösen Kabale beschreiben würde, die die meisten der größten Probleme der Welt verursacht hat. War meine Wortwahl wirkungsvoll? Habe ich Sie dazu gebracht, so etwas zu glauben? Ich hoffe es.