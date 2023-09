„Mad Max“-Zustände sind im Anmarsch: Die Verzweiflung nimmt zu, während sich die Wirtschaft rapide verschlechtert und die Lebensmittelkosten in die Höhe schnellen

Von Michael

Wie weit würden Sie gehen, um Ihre Familie zu ernähren? Hoffentlich ist das eine Frage, die Sie in nächster Zeit nicht beantworten müssen, aber im Moment erleben wir, wie Millionen und Abermillionen von Menschen immer verzweifelter werden, weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen rapide verschlechtern und die Lebensmittelkosten in die Höhe schnellen. Zurzeit kommen die meisten Amerikaner gerade so über die Runden, und in den ärmeren Ländern auf der anderen Seite der Welt verhungern die Menschen buchstäblich. Wie ich schon früher berichtet habe, hatten 2,4 Milliarden Menschen im vergangenen Jahr nicht genug zu essen, und 900 Millionen von ihnen waren von schwerer Nahrungsmittelknappheit betroffen. Leider werden diese Zahlen im Jahr 2023 unweigerlich noch höher sein. Es ist eine weltweite Reiskrise ausgebrochen, und der Zusammenbruch des Getreidehandels am Schwarzen Meer hat den Fluss landwirtschaftlicher Güter aus diesem Teil der Welt stark eingeschränkt. Überall auf der Welt steigen die Lebensmittelkosten in die Höhe, und das sind wirklich schlechte Nachrichten für uns alle.

Für diejenigen unter uns, die in den Vereinigten Staaten leben, ist die gute Nachricht, dass in diesem Stadium niemand hungern muss.

Aber die Lebensmittelpreise sind extrem drückend geworden, und die wirtschaftlichen Bedingungen entwickeln sich schnell in die falsche Richtung.

Allein in den letzten zwei Monaten sind 670 000 Vollzeitarbeitsplätze verloren gegangen und am Freitag erlebten wir den schlechtesten unbereinigten Arbeitsmarktbericht für den Monat August seit der Großen Rezession.

Ja, die Lage ist wirklich so schlecht.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 61 Prozent der Amerikaner derzeit von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, aber ich erwarte, dass diese Zahl in den kommenden Monaten noch weiter ansteigen wird…

Inflation, Hypothekenzinsen von über 7 % und ein effektiver Jahreszins für Kreditkarten von über 20 % haben dazu geführt, dass alle Einkommensschichten von einem Tag auf den anderen von ihren Gehaltsschecks leben müssen, so eine neue Umfrage der Lending Club Bank. „Im Juli 2023 leben 61% der US-Verbraucher von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, unverändert gegenüber Juni 2023, aber 2 Prozentpunkte höher als im Juli 2022. Generell gaben mehr Verbraucher aller Einkommensklassen an, im Juli 2023 von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck zu leben als im letzten Jahr“ sagte Alia Dudum, eine Geldexpertin bei LendingClub, gegenüber FOX Business.

Besonders schlimm ist die Lage für Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen. Dieselbe Umfrage ergab, dass satte 78 Prozent derjenigen, die weniger als 50.000 Dollar im Jahr verdienen, derzeit von der Hand in den Mund leben…

Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen sind von den höheren Preisen am stärksten betroffen, insbesondere bei Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs, da diese Ausgaben einen größeren Teil des Budgets ausmachen, wie Studien zeigen. Laut LendingClub lebten im Juli 78 % der Verbraucher, die weniger als 50.000 Dollar im Jahr verdienen, und 65 % derjenigen, die zwischen 50.000 und 100.000 Dollar verdienen, von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, beides mehr als vor einem Jahr. Von denjenigen, die 100.000 Dollar oder mehr verdienen, gaben nur 44% an, von einem Tag auf den anderen von ihren Gehaltsschecks leben zu müssen.

Wie ich in der letzten Woche erörtert habe, greifen US-Haushalte, die sich finanziell belastet fühlen, zunehmend auf Schulden zurück, um über die Runden zu kommen, und dies hat die Verschuldung in nie dagewesene Höhen getrieben…

Die Gesamtverschuldung der privaten Haushalte kletterte im zweiten Quartal 2023 auf einen neuen Höchststand und erreichte 17,06 Billionen Dollar, wobei die Kreditkartenschulden laut der Federal Reserve Bank of New York mehr als 1 Billion Dollar betrugen. Da die Zinssätze hoch bleiben, die Kosten für Ausgaben wie Wohnen und Autos weiter steigen und die Zahlungen für Studiendarlehen wieder aufgenommen werden, könnte die Höhe der Verschuldung steigen, so Ökonomen, die mit der Daily Caller News Foundation sprachen. „Die Höhe der ausstehenden Schulden und insbesondere das Überschreiten der 1-Billionen-Dollar-Marke ist signifikant und besorgniserregend“, sagte Peter Earle, Ökonom am American Institute for Economic Research, dem DCNF. „Dies ist auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen. Die anfängliche Reaktion auf die Pandemie, zu der vor allem die Fed gehörte, die die (Zins-)Zinsen mehrere Jahre lang praktisch auf Null setzte, machte das Kreditangebot und die Aufnahme von Schulden außerordentlich billig.“

Je schlechter die wirtschaftliche Lage wird, desto verzweifelter werden die Menschen.

Dies trägt zu einer landesweiten Verbrechenswelle bei, und die Einzelhändler sind gezwungen, extreme Maßnahmen zu ergreifen.

Wie die Wahington Post berichtet, wird ein Giant Food Store in Washington D.C. alle Tide-, Colgate- und Advil-Produkte aus den Regalen nehmen, weil Diebstahl ein solches Problem geworden ist…

In den kommenden Wochen wird ein Giant Food Markt in D.C. seine Kosmetik- und Gesundheitsregale von allen nationalen Marken befreien. Kein Tide, Colgate oder Advil mehr, nur noch Eigenmarken. Außerdem müssen die Kunden ihre Quittungen einem Angestellten vorlegen, bevor sie das Geschäft verlassen. Dies ist der offenkundigste Schachzug der regionalen Supermarktkette gegen den grassierenden Diebstahl, der Einzelhändler aller Größenordnungen plagt. Es ist auch ein möglicher letzter Versuch, die Schließung des unrentablen Ladens in der Alabama Avenue zu verhindern – dem einzigen großen Lebensmittelgeschäft östlich des Anacostia River in Ward 8.

Eine Führungskraft der Kette sagte der Washington Post, dass das Unternehmen „keine andere Wahl“ habe, und sie wies darauf hin, dass andere Geschäfte in der Gegend ähnliche Dinge getan hätten…

„Wir haben keine andere Wahl“, sagte Diane Hicks, Senior Vice President of Operations, am Donnerstag bei einer Begehung mit Vertretern des Büros des Bürgermeisters von Washington, der Polizei und der Feuerwehr der Stadt sowie der Handelskammer. Sie fügte hinzu, dass andere Geschäfte in der Nähe ihre gesamte Ware in diesen Gängen weggesperrt oder ganz entfernt haben. „Ich habe sie für unsere Kunden draußen gelassen, und leider zwingt das die ganze Kriminalität zu uns zu kommen.“

Das ist der Weg, auf den sich unsere gesamte Gesellschaft zubewegt.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir in ganz Amerika bewaffnete Wachen in Lebensmittelgeschäften und auf Lebensmitteltransportern sehen.

Verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge, und gerade jetzt sehen wir, wie Dinge passieren, die absolut verrückt sind.

Erst vor wenigen Tagen sorgte ein äußerst schockierender Vorfall, der sich am helllichten Tag in einer Home Depot-Filiale in Kalifornien ereignete, landesweit für Schlagzeilen…

Dreiste Diebe wurden mit der Kamera dabei erwischt, wie sie mit Waren im Wert von 9.000 Dollar aus verschiedenen kalifornischen Geschäften spazieren gingen – die Gesetzlosigkeit in dem von Gavin Newsom regierten Bundesstaat geht weiter. Eine Gruppe maskierter Diebe stürmte am 27. August in eine Home Depot-Filiale in Signal Hill und stahl vor den Augen der schockierten Mitarbeiter und Kunden Elektrowerkzeuge im Wert von 5.000 Dollar. Die sieben Männer beluden zwei Einkaufswagen mit teuren Waren und trugen so viel wie möglich auf ihren Armen, bevor sie das Geschäft verließen.

Diese Art von Raubüberfällen ist so häufig geworden, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann.

Wir sind wirklich dabei, eine „Mad Max“-Gesellschaft zu werden.

Die Wahrheit ist natürlich, dass sich die ganze Welt in diese Richtung bewegt. Die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln wird immer knapper, und der jüngste Anstieg der Reispreise hat große Besorgnis hervorgerufen…

Weltweit bemühen sich die Länder, Reis zu sichern, nachdem ein teilweises Ausfuhrverbot Indiens die weltweiten Lieferungen um etwa ein Fünftel reduziert hat. Die globale Ernährungssicherheit ist bereits bedroht, seit Russland ein Abkommen, das der Ukraine die Ausfuhr von Weizen erlaubt, gestoppt hat und das Wetterphänomen El Nino die Reisproduktion beeinträchtigt. Jetzt steigen die Preise für Reis sprunghaft an, was die schwächsten Bevölkerungsgruppen in einigen der ärmsten Länder gefährdet. Vietnams Reis-Exportpreise haben beispielsweise ein 15-Jahres-Hoch erreicht. Schon vor den indischen Beschränkungen kauften die Länder in Erwartung einer späteren Reisknappheit verzweifelt Reis, als der El Nino einschlug, was zu einer Angebotsverknappung führte und die Preise in die Höhe trieb.

In verschiedenen Teilen Afrikas sind bereits zivile Unruhen ausgebrochen, aber wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, wird sich die Lage im Jahr 2024 rund um den Globus noch viel weiter zuspitzen.

Sind Sie auf das vorbereitet, was auf Sie zukommt?

Diese Frage stellen sich im Moment offenbar viele Menschen. Laut Zero Hedge hat die Zahl der Amerikaner, die im Internet nach dem Begriff „live off grid“ (Lebe abseits des Stromnetzes) suchen, den höchsten Stand seit Jahren erreicht…

Was unser Interesse geweckt hat, ist die plötzliche Panik einiger Amerikaner, die im Internet nach „live off grid“ suchen und damit den höchsten Stand seit fünf Jahren erreicht haben. Die treibende Kraft hinter der Suche nach einem spottbilligen Stück Land auf dem Land, dem Kauf oder Bau eines kleinen Hauses, der Installation von Solarzellen und der Versorgung mit eigenen Lebensmitteln und Wasser könnte mit dem schlimmsten Inflationssturm seit einer Generation zu tun haben, während die Städte der Demokraten unter dem Gewicht der steigenden Gewaltkriminalität zusammenbrechen.

Seit Jahren warne ich meine Leser unablässig davor, dass „Mad Max“-Bedingungen kommen werden.

Jeder, der einen ehrlichen Blick auf die langfristigen Trends wirft, hätte das erkennen können.

Die führenden Politiker der Welt haben seit langem absolut katastrophale Entscheidungen getroffen, und jetzt werden wir alle die Konsequenzen ernten.