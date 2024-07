Made in Amerika: Die Eroberung von Mosul durch ISIS

The Cradle’s Iraq Correspondent

n diesem Monat vor zehn Jahren eroberte die berüchtigte Terrorgruppe ISIS auf unwahrscheinliche Weise Mosul, die zweitgrößte Stadt des Irak. In nur zweitägigen Kämpfen eroberten einige Hundert ISIS-Kämpfer die Stadt und zwangen Tausende irakischer Soldaten und Polizisten, in Chaos und Verwirrung zu fliehen.

Die westlichen Medien führten den Fall der Stadt auf die konfessionelle Politik des damaligen irakischen Premierministers Nouri al-Maliki zurück und behaupteten, die örtlichen Sunniten hätten die ISIS-Invasion begrüßt. US-Beamte erklärten, sie seien vom raschen Aufstieg der Terrororganisation überrascht worden, woraufhin der damalige US-Präsident Barack Obama gelobte, die Gruppe “zu schwächen und schließlich zu zerstören”.

Ein genauer Blick auf die Ereignisse rund um den Fall von Mossul und Gespräche mit Einwohnern während des jüngsten Besuchs von The Cradlein der Stadt zeigen jedoch das Gegenteil.

Die USA und ihre regionalen Verbündeten haben ISIS als Stellvertreter benutzt, um den Fall von Mossul zu inszenieren und so die sunnitische muslimische Bevölkerung zu terrorisieren, um bestimmte außenpolitische Ziele zu erreichen. Sagt ein Einwohner von Mosul im Gespräch mit The Cradle:

Es gab einen Plan, Daesh [ISIS] Mosul einnehmen zu lassen, und die USA steckten dahinter. Jeder hier weiß das, aber niemand kann es öffentlich sagen. Es war ein Krieg gegen die Sunniten.

Salafistisches Fürstentum

Als der Krieg in Syrien im August 2012 tobte, verfasste der US-Verteidigungsnachrichtendienst (DIA) ein inzwischen bekanntes Memo, in dem die Grundzüge des Plans dargelegt wurden, der zum Fall von Mosul führen sollte.

Darin hieß es, dass der von den USA und ihren regionalen Verbündeten unterstützte Aufstand zum Sturz der Regierung von Bashar al-Assad in Damaskus nicht von “gemäßigten Rebellen”, sondern von Extremisten, darunter Salafisten, der Muslimbruderschaft und Al-Qaida im Irak (Islamischer Staat im Irak), angeführt wurde.

In dem DIA-Memo heißt es weiter, dass die USA und ihre Verbündeten, “die Westmächte”, die Errichtung eines “salafistischen Fürstentums” durch diese extremistischen Kräfte in den mehrheitlich sunnitischen Gebieten im Osten Syriens und im Westen des Irak begrüßten. Das Ziel der USA war es, Syrien territorial von seinem wichtigsten regionalen Unterstützer, dem Iran, zu isolieren.

Zwei Jahre später, im Juni 2014, eroberte ISIS Mosul und erklärte es zur Hauptstadt des so genannten “Kalifats”.

Obwohl die Terrorgruppe als im Irak beheimatet dargestellt wurde, konnte ISIS das in dem DIA-Memo vorausgesagte “salafistische Fürstentum” nur mit Hilfe von Waffen, Ausbildung und Finanzierung durch die USA und ihre engen Verbündeten verwirklichen.

US-amerikanische und saudische Waffen

Im Januar 2014 berichtete Reuters, dass der US-Kongress “heimlich” neue Waffenlieferungen an “gemäßigte syrische Rebellen” der so genannten Freien Syrischen Armee (FSA) genehmigt hat.

In den darauffolgenden Monaten kauften die US-Armee und das saudische Verteidigungsministerium große Mengen an Waffen aus osteuropäischen Ländern, die dann nach Amman, Jordanien, geflogen wurden, um sie an die FSA weiterzugeben.

Nach einer umfassenden dreijährigen Untersuchung kam die von der EU finanzierte Conflict Armament Research (CAR) zu dem Ergebnis, dass die 2014 von den USA und Saudi-Arabien nach Syrien gelieferten Waffen schnell an ISIS weitergegeben wurden, manchmal innerhalb weniger Tage oder Wochen” nach ihrem Kauf.

“Nach unseren Erkenntnissen wussten die [saudi-arabischen und US-amerikanischen] Absender, welches Risiko sie mit der Lieferung von Waffen an Gruppen in der Region eingingen”, erklärte Damien Spleeters von CAR.

Zu den von den USA gelieferten Waffen und Ausrüstungsgegenständen, die den ISIS schnell erreichten , gehörten auch die kultigen Toyota Hilux Pickups, die zum Synonym für die Marke ISIS wurden.

Die kurdische Rolle

Ein weiterer Weg, auf dem die von den USA und Saudi-Arabien gelieferten Waffen zu ISIS gelangten, war über Washingtons wichtigsten kurdischen Verbündeten im Irak, Masoud Barzani. Bei der Erörterung der vom US-Kongress im Januar 2014 genehmigten geheimen Finanzierung von Waffen stellte Reuters fest, dass “kurdische Gruppen” Waffen und andere von Gebern in Katar finanzierte Hilfe an “religiös-extremistische Rebellengruppen” geliefert hatten.

In den folgenden Monaten tauchten Berichte auf, wonach kurdische Funktionäre von Barzanis Demokratischer Partei Kurdistans (KDP) Waffen an ISIS lieferten, darunter aus Bulgarien importierte Kornet-Panzerabwehrraketen.

Weitere Beweise für Barzanis Unterstützung von ISIS stammen aus einer Klage, die derzeit vor dem US-Bezirksgericht für den District of Columbia im Namen des Kurdistan Victim’s Fund verhandelt wird.

In der umfangreichen Klage, die vom ehemaligen stellvertretenden US-Staatsanwalt James R. Tate geführt wird, werden Aussagen von Quellen mit “direktem geheimen Zugang” zu hochrangigen Funktionären der KDP zitiert, wonach Barzanis Agenten “gezielt US-Dollar-Zahlungen an terroristische Mittelsmänner und andere Personen geleistet haben, die über die Vereinigten Staaten abgewickelt wurden”, unter anderem über Banken in Washington, DC. Diese Zahlungen “ermöglichten es ISIS, Terroranschläge zu verüben, bei denen US-Bürger in Syrien, Irak und Libyen getötet wurden”.

Außerdem nutzten die Agenten “E-Mail-Konten, die von in den USA ansässigen E-Mail-Anbietern betreut wurden, um Elemente ihrer Partnerschaft mit ISIS zu koordinieren und auszuführen.”

Es ist undenkbar, dass Barzani vom Herzen der US-Hauptstadt aus ohne das Wissen und die Zustimmung der US-Geheimdienste regelmäßig Zahlungen an ISIS veranlasste.

Eine ausdrückliche Vereinbarung

Im Frühjahr 2014 tauchten Berichte über eine Vereinbarung zwischen Barzani und ISIS auf, das Gebiet im Irak unter sich aufzuteilen.

Der französische Akademiker und Irak-Experte Pierre-Jean Luizard vom Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) in Paris berichtete von einer “ausdrücklichen Vereinbarung” zwischen Barzani und ISIS, die darauf abziele, “eine Reihe von Gebieten zu teilen”.

Dem Abkommen zufolge würde ISIS Mosul einnehmen, während Barzanis Sicherheitskräfte, die Peshmerga, das ölreiche Kirkuk und andere “umstrittene Gebiete” einnehmen würden, die er sich für einen zukünftigen unabhängigen kurdischen Staat wünscht.

Luizard zufolge wurde ISIS die Aufgabe übertragen, “die irakische Armee zu zerschlagen, während die Peshmerga im Gegenzug ISIS nicht daran hindern würden, in Mosul einzudringen oder Tikrit zu erobern”.

In einem unveröffentlichten Interview mit dem prominenten libanesischen Sicherheitsjournalisten und The Cradle-Mitarbeiter Radwan Mortada behauptete der ehemalige irakische Premierminister Nuri al-Maliki, dass in der irakisch-kurdischen Hauptstadt Erbil Treffen zur Planung der Mosul-Operation stattfanden, an denen auch US-Militäroffiziere teilnahmen.

Als US-Beamte jegliche Beteiligung bestritten, antwortete Maliki mit einer Erklärung:

Dies sind Bilder von amerikanischen Offizieren, die an diesem Treffen teilnehmen … Sie sind Partner in dieser Operation.

Die britische Pipeline

Ein Einwohner von Mossul sagte im Gespräch mit The Cradle, dass viele der ISIS-Mitglieder, denen er während der dreijährigen Besetzung der Stadt durch die Gruppe begegnete, englischsprachige Ausländer waren, insbesondere die ISIS-Kommandeure.

Aber woher kamen diese englischsprachigen ISIS-Mitglieder?

Im Jahr 2012 richtete der britische Geheimdienst eine Pipeline ein, um britische und belgische Bürger in den Kampf nach Syrien zu schicken. Junge Männer aus London und Brüssel wurden von den salafistischen Organisationen Shariah4UK und Shariah4Belgium rekrutiert, die vom radikalen Prediger und britischen Geheimdienstmitarbeiter Anjam Choudary gegründet wurden.

Diese Rekruten wurden dann nach Syrien geschickt, wo sie sich einer bewaffneten Gruppe, Katibat al-Muhajireen, anschlossen, die vom britischen Geheimdienst unterstützt wurde. Diese britischen und belgischen Kämpfer schlossen sich dann nach der offiziellen Gründung von ISIS in Syrien im April 2013 an.

Zu diesen Kämpfern gehörte auch ein Londoner namens Mohammed Emwazi. Emwazi, der später als der berüchtigte Jihadi John bekannt wurde, entführte im Oktober 2012 als Mitglied von Katibat al-Muhajireen den US-Journalisten James Foley und soll ihn im August 2014 als Mitglied von ISIS hingerichtet haben.

Hergestellt in Amerika

Der Befehlshaber der Katibat al-Muhajireen, Abu Omar al-Shishani, schloss sich später ebenfalls dem ISIS an und leitete bekanntlich den Angriff der Terrorgruppe auf Mosul. Bevor er in Syrien und im Irak kämpfte, erhielt Shishani als Mitglied der georgischen Spezialeinheiten eine US-Ausbildung.

Im August 2014 berichtete die Washington Post, dass libysche ISIS-Mitglieder von französischem, britischem und US-amerikanischem Militär- und Geheimdienstpersonal ausgebildet wurden, während sie in der sogenannten “Revolution” zum Sturz der Regierung von Muammar al-Qaddafi im Jahr 2011 kämpften.

Viele dieser Kämpfer waren Briten, aber libyscher Herkunft und reisten mit Unterstützung des britischen Geheimdienstes nach Libyen, um Gaddafi zu stürzen. Anschließend reisten sie nach Syrien und schlossen sich bald dem ISIS oder der örtlichen Al-Qaida-Schwesterorganisation, der Nusra-Front, an.

“Manchmal scherze ich und sage, dass ich ein von Amerika geschaffener Kämpfer bin”, sagte einer der Kämpfer der Post.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Beziehung zwischen diesen Kämpfern und den US-amerikanischen und britischen Geheimdiensten beendet wurde, nachdem sie sich ISIS angeschlossen hatten.

Maliki muss gehen

Die Unterstützung der USA für die ISIS-Invasion in Mosul wird durch die Maßnahmen deutlich, die Washington nicht ergriffen hat. US-Planer beobachteten die ISIS-Konvois, die im Juni 2014 von Syrien aus durch die offene Wüste zogen, um Mossul anzugreifen, unternahmen aber nichts, um sie zu bombardieren.

Der ehemalige US-Verteidigungsminister Chuck Hagel räumte ein: “Es war nicht so, dass wir in diesem Gebiet blind waren. Wir hatten Drohnen, wir hatten Satelliten, wir hatten Geheimdienstinformationen, um diese Gruppen zu überwachen.”

Selbst nach dem Fall von Mosul und als ISIS Bagdad bedrohte, verweigerten die Planer in Washington ihre Hilfe, solange Maliki nicht als Premierminister zurücktrat.

Maliki behauptete in seinem Interview mit Mortada, US-Beamte hätten von ihm verlangt, Syrien zu belagern, um den Sturz Assads zu unterstützen. Als Maliki sich weigerte, beschuldigten sie ihn, die Operation zum Regimewechsel in Syrien zu sabotieren, und versuchten, ISIS zu benutzen, um die irakische Regierung zu stürzen.

Amerikanische Quellen bestätigen Malikis Behauptung fast vollständig. Die vom US-Militär finanzierte Rand Corporation stellte fest, dass die Beziehungen zwischen den USA und dem Irak zu diesem Zeitpunkt angespannt waren, “weil die Maliki-Regierung bereit war, die iranische Unterstützung für das Assad-Regime trotz erheblicher amerikanischer Opposition zu erleichtern”.

Wie Obamas außenpolitischer Berater Philip Gordon erklärte:

Der Präsident war sich darüber im Klaren, dass er die Kampagne [gegen ISIS] erst dann starten wollte, wenn es etwas zu verteidigen gab, und das war nicht Maliki.

Der Journalist Michael Gordon von derNew York Times berichtete, dass Außenminister John Kerry zwei Wochen nach der Eroberung von Mosul durch ISIS nach Bagdad reiste, um sich mit Maliki zu treffen. Maliki bat Kerry verzweifelt um Hilfe und bat um Luftangriffe gegen ISIS, um Bagdad zu schützen, aber Kerry erklärte, dass die USA nur helfen würden, wenn Maliki die Macht abgäbe.

Im Juli 2014 brachten ISIS-Kämpfer erbeutete US-Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge durch die offene Wüste zurück nach Syrien. Gordon berichtet weiter, dass die ISIS-Konvois “leichte Beute für die amerikanische Luftwaffe” waren.

Als jedoch US-Generalmajor Dana Pittard die Genehmigung für die Luftangriffe zur Zerstörung der Konvois beantragte, lehnte das Weiße Haus dies mit der Begründung ab, die “politischen Voraussetzungen” seien nicht erfüllt. Mit anderen Worten: Maliki war immer noch Premierminister.

Geopolitische Gewinne

Die US-Planer und ihre Verbündeten geben zwar vor, Feinde von ISIS zu sein, haben aber den Aufstieg der Terrorgruppe, einschließlich der Eroberung von Mosul, absichtlich gefördert.

ISIS stützte sich bei der Eroberung von Mossul auf von den USA und dem Vereinigten Königreich ausgebildete Kämpfer, von den USA und Saudi-Arabien gekaufte Waffen und von den Kurden bereitgestellte US-Dollar – und nicht auf die Unterstützung der sunnitischen Einwohner der Stadt.

Als der selbsternannte Kalif und Anführer von ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, in der historischen Nuri-Moschee der Stadt die Errichtung des so genannten Kalifats verkündete, errichtete er genau das salafistische Fürstentum, das in dem DIA-Dokument der US-Geheimdienstchefs beschrieben wird.

Dieser orchestrierte Aufstieg von ISIS destabilisierte nicht nur die Region, sondern diente auch den geopolitischen Interessen derjenigen, die vorgeben, den Terrorismus zu bekämpfen.