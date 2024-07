Lebensmittel ohne Bauernhöfe: Coke, Nestlé, Pepsi gehören zu den ultra-verarbeiteten Lebensmittelgiganten, die die globale Lebensmittelpolitik steuern

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Neue Forschungsergebnisse werfen ein Licht auf das komplexe Geflecht von Herstellern ultra-verarbeiteter Lebensmittel, die die globale Lebensmittel- und Gesundheitspolitik kontrollieren. Die Ergebnisse geben Anlass zur Sorge über eine Zukunft der Landwirtschaft ohne Landwirte, sagen Analysten.

Die Hersteller von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln sind Schlüsselakteure in einem komplexen globalen Netzwerk von Einflussgruppen, in dem sie unverhältnismäßig viel Macht auf die globale Lebensmittel- und Ernährungspolitik ausüben, so ein neues Papier in Agriculture and Human Values.

Der Ruf nach einer Umstellung der globalen Lebensmittelpolitik von einem von Unternehmen dominierten Modell auf ein “Multi-Stakeholder”-Modell – angeführt von Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF) – hat zu einer starken Zunahme von Multi-Stakeholder-Initiativen, Partnerschaften, Plattformen und runden Tischen geführt, die größtenteils für die Einführung neuer globaler “Lösungen” für landwirtschaftliche Probleme verantwortlich sind.

Diese Multi-Stakeholder-Initiativen basieren auf der von Klaus Schwab propagierten Vision, dass private Unternehmen die wichtigsten “Stakeholder” sind, die eine führende Rolle in der nachhaltigen Entwicklung spielen und als “Treuhänder der Gesellschaft” positioniert werden sollten, schreiben die Autoren.

Infolgedessen werden die prominentesten und einflussreichsten Multi-Stakeholder-Institutionen größtenteils von Vorstandsmitgliedern aus ultra-verarbeiteten Lebensmittelherstellern, Einzelhändlern und Wirtschaftsverbänden geleitet, so die Studie.

“Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass wir heute ein auf Unternehmen ausgerichtetes, von mehreren Interessengruppen geführtes globales Governance-System für Lebensmittel haben, das in unverhältnismäßig hohem Maße von bestimmten Akteuren organisiert wird, die ein gemeinsames Interesse daran haben, die extrem verarbeitete Lebensmittelindustrie voranzubringen”, erklärte der Hauptautor Scott Slater von der australischen Deakin University gegenüber The Defender.

“Und zu den Hauptakteuren gehören Führungskräfte von Unilever, Nestlé, PepsiCo, The Coca-Cola Company, WEF, Mars, DSM, Rabobank, dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) und Danone”, fügte er hinzu.

Das bedeutet, dass diese Unternehmen und Organisationen zu den wichtigsten Triebkräften der globalen Politik geworden sind, um Probleme wie Unterernährung, Ernährungsunsicherheit, Verlust der biologischen Vielfalt und Klimawandel anzugehen.

Sie spielen diese Rolle, obwohl ultra-verarbeitete Lebensmittel mit ernsten Gesundheitsproblemen wie Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychischen Störungen sowie mit Umweltschäden wie dem Verlust der biologischen Vielfalt und der massiven Verbreitung von Plastik auf der ganzen Welt in Verbindung gebracht werden.

Die Ergebnisse, so Slater, “werfen wichtige Fragen zur öffentlichen Gesundheit und zur Regierungsführung auf”.

Er sagte, dass “Multi-Stakeholder-Institutionen potenziell die schädlichen Auswirkungen der ultra-verarbeiteten Lebensmittelindustrie auf die menschliche und globale Gesundheit verbergen und darüber hinaus den Führungskräften der Industrie einen privilegierten ‘Sitz am Tisch’ in den globalen Entscheidungsgremien der Lebensmittelbranche bieten.”

Um das Problem anzugehen, so Slater, seien strukturelle und regulatorische Änderungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Interessen dieser mächtigen Akteure nicht über die Gesundheit und Nachhaltigkeit des Lebensmittelsystems gestellt werden. Dazu gehören auch die “dringend erforderlichen globalen koordinierten Maßnahmen zur Bekämpfung der Schäden durch ultraverarbeitete Lebensmittel”.

Die Manager von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln haben das Sagen

Die Forscher analysierten systematisch die Akteure hinter den wichtigsten Multi-Stakeholder-Institutionen, die Einfluss auf die globale Lebensmittelpolitik nehmen, anhand von Daten aus Websites, Unternehmensberichten, Marktforschung sowie akademischer und politischer Literatur.

Sie analysierten 45 Institutionen, die mit multilateralen Einrichtungen zusammenarbeiten, darunter Organisationen der Vereinten Nationen (UN), der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), um eine globale Lebensmittelpolitik zu entwickeln.

Sie fanden heraus, dass viele Organisationen wie die Sustainable Food Policy Alliance (gegründet von Danone, Mars Inc, Unilever und Nestlé), die Sustainable Agriculture Initiative Platform (gegründet von Danone, Nestlé und Unilever), die Forest Positive Coalition des Consumer Goods Forum und FReSH (Food Reform for Sustainability and Health initiative, gegründet vom WBCSD) Vorstände und Lenkungsausschüsse haben, die zu 100 % von Herstellern und Einzelhändlern ultraverarbeiteter Lebensmittel geleitet werden.

Bei anderen wichtigen Akteuren sind die Hälfte bis zwei Drittel der Führungspositionen mit Herstellern, Einzelhändlern und anderen Unternehmen besetzt, die mit ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln in Verbindung stehen.

Die Forscher fanden auch heraus, dass die ultra-verarbeiteten Lebensmittelkonzerne, die innerhalb der lebensmittelpolitischen Institutionen die meiste Macht hatten – wie PepsiCo, Unilever, Nestlé und Coca-Cola – auch die meisten Mitgliedschaften in Multi-Stakeholder-Institutionen hatten, die sich mit Plastikverschmutzung beschäftigen.

Die Forscher kartierten das komplexe Netzwerk, wobei die Größe der Kreise im Verhältnis zur Anzahl der Verbindungen zu anderen Gruppen im Netzwerk steht. Die grauen Kreise stehen für Multi-Stakeholder-Institutionen, die roten Kreise für ultra-verarbeitete Lebensmittelunternehmen, die orangefarbenen Kreise für verbundene Unternehmen und Spender, die lila Kreise für gemeinnützige Organisationen und die blauen Kreise für UN-Organisationen.

Quelle: Slater, S., Lawrence, M., Wood, B. et al.

Die Institutionen nutzen die Verbindungen zu UN-Organisationen, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Forschungseinrichtungen – auf die sie großen Einfluss haben – um ihre Projekte zu legitimieren, so die Autoren.

Diese Verbindungen schirmen die Unternehmen von der Rechenschaftspflicht ab, schreiben die Autoren. Mit anderen Worten: Sie stehen in direkter Verbindung mit Initiativen, die irgendeine Art von Nutzen für die Gesundheit oder die Umwelt versprechen, müssen aber keine sinnvollen Maßnahmen ergreifen oder ihre Geschäftspraktiken ändern.

Dieser Trend, “Blue Washing“, bezieht sich auf Unternehmen, die durch ihre Verbindung mit den Vereinten Nationen Unternehmenswerte, Governance-Praktiken und ein sozial verantwortliches Image vermitteln, schreiben sie.

Infolgedessen bietet die Multi-Stakeholder-Bewegung “einen Mechanismus, mit dem transnationale Lebensmittelkonzerne in die Entscheidungsfindung einbezogen werden können, ohne dass ihre Führungskräfte als Hauptakteure in den Räumen der globalen Lebensmittelpolitik auftreten”, so Slater.

Stattdessen stehen die Multi-Stakeholder-Institutionen in politischen Räumen wie dem U.N. Food Systems Summit im Vordergrund, aber da hinter den Kulissen die Führungskräfte der ultra-verarbeiteten Lebensmittelindustrie ihre Vorstände dominieren, sind sie diejenigen, die von bestimmten Lösungen (oder Untätigkeit und der Beibehaltung des Status Quo) profitieren”.

Diese Organisationen konzentrierten sich auf die Ausweitung der industriellen Landwirtschaft, “um die globalen Märkte zu bedienen, auf Kosten der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der Rechte der Bauern”, schrieb die Gesundheitsexpertin und Enthüllungsjournalistin Nina Teicholz in einer Substack-Analyse des Papiers.

Unter Berufung auf ein kürzlich erschienenes Papier niederländischer und US-amerikanischer Forscher sagte Teicholz, dies habe zum Wachstum einer “Landwirtschaft ohne Bauern” geführt.

Sie sagte:

“Diese Ergebnisse werfen Fragen nach der Legitimität globaler Lebensmittelpolitik auf, wenn die Öffentlichkeit, in deren Interesse sie gemacht wird, nicht ausreichend vertreten ist. “Obwohl diese [Multi-Stakeholder-Institutionen] vorgeben, eine altruistische Mission zu haben, indem sie überzeugende Fotos von armen Menschen und Aktivitäten ihrer Mitglieder zeigen – und insgesamt ein ‘Narrativ der Inklusion’ behaupten -, zeigen die Beweise, dass [ultra-verarbeitete Lebensmittel] von den Führungskräften gesteuert werden.”

Kleinbauern und Produzenten vollwertiger Lebensmittel sind vom Prozess ausgeschlossen

Obwohl viele Akteure in den Multi-Stakeholder-Institutionen vertreten sind, ist ein “kritischer Punkt” laut den Autoren, dass Landwirte und Unternehmen, die ganze, minimal verarbeitete Lebensmittel produzieren, von den meisten der analysierten Institutionen und dem Multi-Stakeholder-Modell im Allgemeinen ausgeschlossen sind.

“Mit anderen Worten: Die Erzeuger von Vollwertkost – die Viehzüchter und Landwirte, die keine Nutzpflanzen anbauen – haben bei den vielen Konferenzen, Tagungen und runden Tischen, die gemeinsam die Lebensmittelpolitik bestimmen, praktisch keinen Platz am Tisch”, schrieb Teicholz in ihrem Kommentar zu der Studie.

Diese große Verschiebung in der Lebensmittelpolitik begann um das Jahr 2000, als sich der Schwerpunkt der globalen Lebensmittelpolitik von der Ernährungssicherheit auf die Umwelt verlagerte und die Länder des globalen Nordens begannen, die industrielle Landwirtschaft zu fördern und Kleinbauern aus dem Gespräch zu nehmen.

Dies gelte heute auch für die Viehzüchter, die in vielen europäischen Ländern gezwungen seien, ihre Herden zu keulen oder ihre Betriebe zu schließen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Sie fügte hinzu:

“Aus demselben Grund werden die Länder von führenden Politikern aufgefordert, pflanzliche Ernährungsrichtlinien zu erlassen, die den Fleischkonsum in den wohlhabenden Ländern drastisch reduzieren. “Nahezu 100 Bürgermeister von Großstädten haben eine globale Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen aus tierischen Lebensmitteln unterzeichnet, was zu Maßnahmen wie den veganen Freitagen für Schulkinder in New York City geführt hat. “Viele andere multinationale Lebensmittelpolitiken sind im Gange, aber diejenigen, die auf die Reduzierung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs abzielen, wurden anscheinend am aggressivsten verfolgt – und werden wohl die größten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben.”

Große multinationale Lebensmittelkonzerne investieren eilig in “völlig neue Proteinersatzstoffe, die in Labors und Fabriken hergestellt oder, im Falle von Käfern, auf Bauernhöfen gezüchtet werden”, schrieb sie, angetrieben von Projekten wie dem Good Food Institute, das vorschlägt, die Welt mit kultiviertem Fleisch oder Fleisch auf Pflanzenbasis zu ernähren.

Slater sagte, dass die Multi-Stakeholder-Institutionen und die Industrie für ultra-verarbeitete Lebensmittel auch dazu neigen, Strategien wie technologiegetriebene Lösungen für die Entwicklung von Lebensmittelsystemen, Innovation, die Neuformulierung ultra-verarbeiteter Lebensmittel, Finanzialisierung und Digitalisierung” voranzutreiben, um nur einige zu nennen.

Mit anderen Worten: Sie befürworten Lösungen, “bei denen transnationale Lebensmittelkonzerne im Mittelpunkt stehen und immer noch Gewinne machen können.”

Teicholz sagte, dass eine Perspektive sein könnte, dass die Unternehmen in gutem Glauben auf die dringenden Anforderungen des Klimawandels reagieren, aber eine “skeptischere Sicht” ist, dass sie neue Modelle für ihre neuen Produkte suchen.

“Wenn diese Unternehmen nur einen Schritt nach vorne gemacht haben, dann ist das gut für sie”, schrieb sie. “Leider lehrt uns die gesamte Geschichte des Kapitalismus etwas anderes”.