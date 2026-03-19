Mainstream ignoriert Jahrhundertprozess: Anwalt vor dem Gerichtshof in Amsterdam – Epstein-Akten beweisen, dass eine bösartige Elite die Weltbevölkerung ausrotten will

Pim Christiaans |

„Epstein-Akten beweisen, dass eine bösartige Elite die Weltbevölkerung ausrotten will“

Eine satanische Elite mit einem Mafia-Schweigekodex, Gegner, die ins Gefängnis gesteckt oder ermordet werden, Impfstoffe, die mit Propagandamethoden aus Goebbels‘ Werkstatt beworben wurden. Rechtsanwalt Peter Stassen, der in Flammen stand, verwendete letzte Woche Montag während einer Berufungsverhandlung vor dem Gerichtshof Amsterdam große Worte, um den Richtern zu erklären, warum ’seine‘ Sachverständigen unter Eid in dem Corona-Impfstoff-Rechtsstreit gegen Bill Gates, Mark Rutte und eine Reihe anderer Hauptakteure aus der Corona-Periode gehört werden müssen. Dabei schöpfte er aus den viel diskutierten Epstein-Akten. „Wir behandeln heute einen Fall von weltweiter Bedeutung.“

Das Berufungsverfahren in Amsterdam ist Teil eines übergreifenden Mega-Prozesses, der am 14. Juli 2023 mit einer Klageschrift in einem sogenannten Hauptsacheverfahren gegen den niederländischen Staat und Hauptakteure aus der Corona-Periode begann, darunter Milliardär Bill Gates, Pfizer-Direktor Albert Bourla, Ex-Ministerpräsident Mark Rutte, der damalige Gesundheitsminister Hugo de Jonge und zwölf weitere. Die Anwälte Arno van Kessel und Peter Stassen taten dies im Namen von sieben Mandanten, von denen inzwischen einer verstorben ist, die behaupten, als Folge der mRNA-Spritzen ernsthafte Gesundheitsschäden erlitten zu haben, und machen die genannten Parteien dafür persönlich haftbar.

Fast drei Jahre später muss dieses Hauptsacheverfahren noch beginnen, aber die Geschichte hat bereits eine Reihe von Wendungen, die in einem Thriller nicht fehl am Platz wären. So starb der amerikanische Professor Francis Boyle, eine Autorität auf dem Gebiet der Biowaffengesetzgebung, plötzlich am 30. Januar 2025 im Alter von 74 Jahren, kurz nachdem bekannt geworden war, dass er vor niederländischen Richtern aussagen wollte, dass der Covid-19-mRNA-Impfstoff eine Biowaffe sei. „Er war gesund und wurde wahrscheinlich ermordet“, sagte Stassen dazu während der Sitzung am vergangenen Montag. Im Juni 2025 folgte eine zweite große Wendung, als van Kessel von einem Spezialeinsatzkommando aus seinem Bett geholt und festgenommen wurde, verdächtigt, einen terroristischen Anschlag vorzubereiten, obwohl die Staatsanwaltschaft bis zum heutigen Tag keine handfesten Beweise dafür vorlegen konnte. Nach einer Untersuchungshaft von mehr als 250 Tagen durfte van Kessel vor zwei Wochen endlich das Gefängnis in Vught verlassen, um zu Hause mit einer Fußfessel das Verfahren abzuwarten, aber in der Zwischenzeit wurde sein Anwaltstitel entzogen, so dass Stassen allein dasteht.

Stassen wollte in der Zwischenzeit Aussagen von fünf internationalen Experten in das Verfahren einbringen, die untermauern können, dass die mRNA-Impfstoffe „nicht von einer Biowaffe zu unterscheiden sind“. Es handelt sich um den Psychotherapeuten Joseph Sansone, den ehemaligen Pharma-Manager Sasha Latypova, die Forscherin Katherine Watt, den Ex-Topmanager von Pfizer Mike Yeadon und die ehemalige US-Spitzenbeamtin Catherine Austin Fitts. Zwei von ihnen waren nach Amsterdam gekommen, um die Sitzung von der Tribüne aus zu verfolgen. Sansone stützt sich auf die eidesstattliche Erklärung des verstorbenen Professor Boyle, mit dem Kern, dass die mRNA-Injektionen Derivate illegaler militärischer Gain-of-Function-Forschung enthalten. Latypova behauptet, dass Covid-19-mRNA-Injektionen offiziell als Dual-Use-Technologie anerkannt seien, was bedeutet, dass sie sowohl medizinische als auch militärische Anwendungen haben können.

Laut Stassen versuchen die Anwälte der Beklagten mit aller Macht, diese Experten aus dem Gericht fernzuhalten. „Letztes Jahr habe ich ihre schriftlichen Erklärungen dem Gericht vorgelegt“, erklärt er gegenüber De Andere Krant, „aber diese Dokumente können von der Gegenpartei relativ leicht beiseitegeschoben werden. Das wird ganz anders, wenn die Experten vor Gericht unter Eid Aussagen machen und Fragen des Richters beantworten. Dadurch erhält man einen Bericht, von dem der Richter sagt: Dies ist die Sachverständigenmeinung, die während des Prozesses zustande gekommen ist. Das hat viel mehr Beweiskraft als die schriftlichen Dokumente.“

Letztes Jahr lehnte das Gericht Noord-Niederlande jedoch den Antrag ab, die fünf Sachverständigen unter Eid zu vernehmen. Gegen diese Entscheidung wurde am vergangenen Montag, dem 9. März, Berufung in Amsterdam eingelegt. Das tat Stassen im Namen von drei neuen Mandanten mit Impfschäden, die ebenfalls der Ansicht sind, dass die Impfstoffe eine Biowaffe sind.

In einem einstündigen flammenden Plädoyer, bei dem man auf der vollen Tribüne eine Stecknadel hätte fallen hören können, argumentierte er, dass die Covid-19-Pandemie kein spontanes Ereignis war, sondern Teil einer weltweiten Verschwörung, die er Covid-19: The Great Reset nennt. Dabei zählte Stassen „allgemein bekannte Tatsachen“ über die Corona-Periode auf, die von offiziellen Stellen eingeräumt wurden.

Covid-19 sei nie mehr als eine milde Grippe gewesen, wie unter anderem von der WHO bestätigt, „also warum der gesamten Weltbevölkerung Injektionen verabreichen, die keinen wirksamen Schutz vor Infektionen boten?“, fragte sich Stassen. Letzteres sei bereits 2022 bekannt gewesen, wie aus durchgesickerten Protokollen des RKI-Krisenstabs, dem deutschen Pendant zum OMT, hervorgeht. „Es ist also eine allgemein bekannte Tatsache, dass das offizielle Covid-19-Narrativ nicht stimmt und dass alle Kampagnen mit ‚du tust es für einen anderen‘ auf nichts anderem als Täuschung basieren.“ Auch die Verwendung des PCR-Tests sei nicht in Ordnung gewesen, da dieser Test keine Infektionen nachweisen könne, „was wiederholt öffentlich von seinem Erfinder, dem Nobelpreisträger Kary Mullis, erklärt wurde“.

Zu diesen und anderen Argumenten, die Stassen bereits in früheren Sitzungen vorgebracht hatte, fügte er eine völlig neue Dimension hinzu: „Sie haben sicherlich von den Epstein-Akten gehört“, hielt er den Richtern vor. „Daran führt kein Weg vorbei. Ohne jede Art von Spekulation oder Unsicherheit steht mit dem Inhalt dieser Akten Folgendes fest: Es gibt eine weltweit organisierte bösartige Elite.“ Auch sei laut Stassen sicher, dass Epstein darin eine zentrale Rolle spielte: „Herr Epstein ist ein selbsternannter Transhumanist, jemand, der nichts mit der Schöpfung des Menschen anfangen kann, es sei denn, dieser gehört zur Geldaristokratie. Im Auftrag seiner Vorgesetzten gestaltet Epstein die transhumane Agenda, die zu einem wesentlichen Teil von dem Wunsch geprägt ist, die Weltbevölkerung weitgehend auszurotten. Diese Agenda ist ein wichtiger Teil der Great-Reset-Agenda, deren Vollstrecker die Beklagten sind.“

Stassen erklärte den Richtern, wie Jeffrey Epstein zwischen Bill Gates und der amerikanischen JP Morgan Bank vermittelte, um ein Finanzsystem aufzubauen, das darauf abzielte, mit Impfstoffen Geld zu verdienen. „Der Auslösemechanismus bei der komplizierten und undurchsichtig aufgebauten Finanzkonstruktion war die Anzahl der ‚PCR-Toten‘, wodurch nun klar ist, warum die Beklagten als Ausführende des Projekts Covid-19: The Great Reset den PCR-Test durchgedrückt haben. Die geplante Covid-19-Krise mit genügend ‚PCR-Toten‘ war eine Bedingung, um den geplanten finanziellen Gewinn zu ermöglichen, und geschah also nicht zufällig.“

Die Richter hörten Stassens Ausführungen mit unbewegter Miene an, die Anwälte der Gegenparteien – die selbst nicht anwesend waren – ließen sich zu einer inhaltlichen Reaktion herab.

„Wir sehen hier einfach einen ängstlichen Versuch der Beklagten, die Debatte geschlossen zu halten“, schloss Stassen. „Wie ist es möglich, dass sie sich noch auf den Standpunkt stellen, es gebe keine bösartige Elite, wo doch alles auf dem Tisch liegt, Millionen von Seiten! Es ist nicht normal, dass dies noch geleugnet wird. In diesem Zusammenhang ist das, was heute hier geschieht, absolut skandalös.“

Nach Abschluss der Sitzung hielt die Stichting Recht Op Recht eine Pressekonferenz in einem Amsterdamer Restaurant ab, bei der die reguläre Presse durch Abwesenheit glänzte. „Mainstream-Medien lassen erneut verzichten, aber zum Glück sind hier echte Journalisten gekommen“, sagte Stassen zu den Kameras, Telefonen und Mikrofonen, die von etwa zwanzig Bürgerjournalisten auf ihn gerichtet wurden.

Es gab noch jemanden, der durch Abwesenheit glänzte: Arno van Kessel. Die Frage, ob sein Ex-Kollege, nun da dieser frei ist, wieder eine Rolle im Covid-Impfstoff-Rechtsstreit spiele, brachte van Stassen sichtlich in Verlegenheit: „Ich reagiere nie auf Fragen zu van Kessel und tue das auch heute nicht.“ Später erklärte er gegenüber De Andere Krant: „Ich stehe unter einem Vergrößerungsglas und muss außerhalb des Gerichts enorm auf meine Worte achten. Die formelle Situation ist, dass van Kessel kein Anwalt mehr ist und keine Rolle mehr in dieser Sache spielt. Diese Behauptung klingt vielleicht unsympathisch, ist aber professionell.“ Dennoch endete die Pressekonferenz mit einem kollegialen Gruß aus Leeuwarden. Abe Dijkstra, Vorsitzender der Stichting Recht op Recht, schloss mit: „Arno van Kessel hat uns gerade eine Nachricht geschickt und lässt wissen, dass er die Gerichtsverhandlung per Livestream verfolgt hat und dass er superstolz auf Peter ist.“

Das Gericht verkündet sein Urteil am 9. April.