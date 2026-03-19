Vier Monate bis zum Armageddon? Daily Mail zeichnet düsteres Szenario bei Eskalation im Iran-Ölkrieg

Wie es in nur vier Monaten zum Weltuntergang kommen könnte, wenn der Ölkrieg mit dem Iran nicht endet. Brotunruhen. Hungersnot. Flug- und Fahrverbot. In einer erschreckenden Reportage enthüllt Ross Clark genau, wie sich dieser Albtraum entfalten wird. Das schreibt die Daily Mail.

Blackouts. Leere Supermärkte. Benzinrationierung. Flugverbote. Unruhen.

So beschreibt die Daily Mail in einer eindringlichen Analyse von Ross Clark, was Großbritannien drohen könnte, sollte der Ölkrieg mit dem Iran weiter eskalieren und die Energieversorgung aus dem Nahen Osten massiv gestört werden.

Im Zentrum des Szenarios steht ein möglicher Preisschock am Ölmarkt: Bereits jetzt liegen die Preise über einhundert Dollar pro Barrel, doch Teheran habe laut Bericht damit gedroht, durch Angriffe auf Energieanlagen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar einen „umfassenden Wirtschaftskrieg“ auszulösen – mit dem Ziel, die Preise auf zweihundert Dollar zu treiben. Ein solcher Sprung würde laut Daily Mail eine Kettenreaktion auslösen, die weit über den Energiesektor hinausgeht.

Die Zeitung entwirft einen zeitlich gestaffelten Krisenverlauf: Bereits am ersten Tag könnten Angriffe auf saudische Infrastruktur und eine Blockade der Straße von Hormus große Teile der globalen Ölversorgung lahmlegen und die Märkte in Panik versetzen. Innerhalb weniger Tage würden Regierungen versuchen, die Lage zu stabilisieren – etwa durch Exportbeschränkungen oder Appelle zur Ruhe –, doch genau diese Maßnahmen könnten Hamsterkäufe und Versorgungsengpässe auslösen.

Für Großbritannien beschreibt der Bericht rasch greifende staatliche Eingriffe: Benzinrationierung, Tempolimits und Notgesetze zur Energieeinsparung. Parallel dazu würden Gaslieferungen knapper, insbesondere wenn auch Flüssiggasexporte aus Katar ausfallen und die USA ihre Ausfuhren begrenzen. In der Folge drohten auch Einschränkungen beim Heizen sowie gesetzliche Vorgaben zum Energieverbrauch.

Bereits in der zweiten Woche sieht die Daily Mail massive Auswirkungen auf den Alltag: Flugverbindungen würden reduziert, Supermärkte leergekauft, und Lieferketten kämen ins Stocken. Besonders betroffen wären frische Lebensmittel und importierte Waren. Gleichzeitig könnten sich Schwarzmärkte entwickeln, während die Polizei zunehmend damit beschäftigt wäre, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.

Auch die Stromversorgung geriete unter Druck. Ohne ausreichende Gasreserven und bei ungünstigen Wetterbedingungen drohten Blackouts. In den folgenden Wochen könnten strengere Maßnahmen folgen, etwa Fahrverbote für private Zwecke und drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Mit zunehmender Dauer der Krise verschärft sich laut Szenario auch die wirtschaftliche Lage: Energiepreise treiben die Inflation, industrielle Produktion kommt zum Erliegen, und staatliche Hilfsprogramme belasten die öffentlichen Finanzen. Gleichzeitig nehmen soziale Spannungen zu. Die Daily Mail warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor sogenannten „Brotaufständen“, ausgelöst durch steigende Lebensmittelpreise und Versorgungsprobleme.

In einem längerfristigen Ausblick skizziert der Bericht schließlich auch politische Folgen: Regierungskrisen, Neuwahlen und ein möglicher tiefgreifender Wandel der politischen Landschaft Großbritanniens.

Der Artikel macht deutlich, dass es sich um ein hypothetisches, auf Experteneinschätzungen gestütztes Szenario handelt. Dennoch zeigt die Analyse, wie eng die Stabilität moderner Gesellschaften mit der globalen Energieversorgung verknüpft ist – und wie schnell ein regionaler Konflikt weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen nach sich ziehen könnte.