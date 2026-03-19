Hinter den Bomben: Neue Details über Irans Infiltration Israels tauchen auf

Während die Zahl der Festnahmen in Israel steigt, werfen interne iranische Geheimdienstunterlagen, die von Drop Site geprüft wurden, ein Licht auf Teherans geheime Versuche, israelische Bürger in Spione zu verwandeln.

Jeremy Scahill, Murtaza Hussain

Am Sonntag, dem 1. März, einen Tag nach Beginn des Krieges gegen den Iran, forderte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu das iranische Volk auf, seine Regierung zu stürzen, und versprach, dass die USA und Israel Tausende von Stätten im ganzen Iran angreifen würden, um deren Macht zu schwächen. „Bleibt nicht tatenlos, denn euer Moment wird bald kommen. Der Moment, in dem ihr auf die Straße gehen müsst, zu Millionen auf die Straße gehen müsst, um die Arbeit zu beenden, um das Terrorregime zu stürzen, das euer Leben vergällt hat“, erklärte Netanjahu. „Jetzt ist die Zeit, eure Kräfte zu vereinen, um das Regime zu stürzen und eure Zukunft zu sichern.“

Diese Aufforderung an die Iraner, aktiv zu werden, wurde von Präsident Donald Trump aufgegriffen, der ihnen sagte: „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung. Es wird euch gehören, sie zu übernehmen. Das wird wahrscheinlich eure einzige Chance für Generationen sein.“

Der gemeinsame Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist der Höhepunkt einer jahrzehntelangen Kampagne, die von Netanjahu angeführt und von mächtigen Kräften innerhalb der israelischen Geheimdienst-, Militär- und Politikmaschinerie geführt wird. Trumps Aufkündigung des Atomabkommens von 2015 und die Verschärfung der Wirtschaftssanktionen wandelten sich nach den Anschlägen vom 7. Oktober in eine offene Kampagne periodischer militärischer Angriffe auf den Iran, wobei die USA schließlich offen erklärten, dass sie die Regierung in Teheran gestürzt sehen wollten.

Für Israel stellten die weit verbreiteten iranischen Proteste im Januar eine große Gelegenheit dar. Obwohl die friedlichen Demonstrationen durch sich verschlechternde wirtschaftliche Bedingungen und den Zusammenbruch der Landeswährung – größtenteils verursacht durch von den USA geführte Sanktionen – ausgelöst wurden, änderte sich die Dynamik innerhalb weniger Tage dramatisch. Es brachen gewalttätige Unruhen aus, und Trump und Netanjahu riefen öffentlich zu einem Aufstand zur Machtergreifung im Land auf. Die Situation wurde von iranischen Beamten als ein bewaffneter Aufstand angesehen, der von Israel unterstützt wurde und auf den Sturz des Staates abzielte. Inmitten friedlicher Proteste tauchten Berichte über organisierte Zellen im Iran auf, die tödliche Angriffe auf iranische Polizisten, Moscheen und zivile Infrastruktur verübten.

Die Darstellung einer ausländischen Beteiligung wurde von einigen israelischen Kommentatoren sowie dem ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo bestätigt, der behauptete, Mossad-Agenten seien vor Ort, um bei der Organisation des Aufstands zu helfen. Die Unruhen wurden von den iranischen Behörden mit extremer Brutalität niedergeschlagen. Aber die Gewalt bot Netanjahu eine hervorragende Gelegenheit, seine Argumente für einen Krieg vorzubringen, verpackt in den Anstrich, das iranische Volk zu befreien und eine terroristische Theokratie zu beseitigen, die darauf aus ist, eine Atombombe zu bauen und einzusetzen.

Als der Krieg sich dem Ende seiner zweiten Woche nähert, hat Trump seine Rhetorik von der Befreiung des Iran beiseitegeschoben. Er weist die Idee, dass der Sohn des abgesetzten Schahs die Macht übernehmen könnte, routinemäßig zurück, hat gesagt, er sei offen für einen religiösen Führer, der den Iran regiert, und erklärte, er ziehe es vor, dass das Staatsoberhaupt des Iran aus dem derzeitigen System komme – ein Führer, so Trump, sollte „intern und ewig“ sein.

Netanjahu hingegen betont weiterhin Israels Ziel, den iranischen Staat in seiner jetzigen Form nach der Ermordung von Ayatollah Ali Khamenei zu zerschlagen. „Der Ayatollah ist nicht mehr, und ich weiß, dass ihr nicht wollt, dass er durch einen anderen Tyrannen ersetzt wird. Also müsst ihr handeln“, schrieb Netanjahu am 10. März in einem Beitrag auf X, der an das „Volk des Iran“ gerichtet war. „In den kommenden Tagen werden wir die Bedingungen dafür schaffen, dass ihr euer Schicksal selbst in die Hand nehmen könnt. Eure Träume werden Wirklichkeit werden. Wenn die Zeit reif ist, und diese Zeit rückt schnell näher, werden wir den Staffelstab an euch übergeben. Seid bereit, den Moment zu nutzen!“

Israel führt seit langem einen Schattenkrieg im Iran, bei dem eine Mischung aus verdeckten Operationen, Attentaten, Zwang und psychologischer Botschaftsübermittlung eingesetzt wird, um den Zusammenbruch der Regierung herbeizuführen. Die israelische Kampagne zur Unterwanderung und Untergrabung der iranischen Gesellschaft umfasste die Rekrutierung einzelner Iraner zur Durchführung von Einflussoperationen sowie groß angelegte psychologische Operationen unter Beteiligung regierungsfeindlicher persischsprachiger Mediennetzwerke.

Dies ist gut dokumentiert. Weit weniger bekannt ist über Irans geheime Operationen in Israel und seine anhaltenden verdeckten Kämpfe mit dem israelischen Geheimdienst.

Drop Site News hat interne Zusammenfassungen iranischer Geheimdienstberichte, Fotos und andere Materialien im Zusammenhang mit geheimen Einflussoperationen gegen israelische Bürger erhalten. Der iranische Geheimdienst führt seit drei Jahren eine Reihe kleinerer aktiver Maßnahmen durch, um soziale Spaltung in Israel zu fördern und Beziehungen zu einzelnen israelischen Bürgern aufzubauen. Drop Site sprach auch mit zwei iranischen Beamten, von denen einer ein Geheimdienstmitarbeiter war, der direkt an dem Programm arbeitete, und gewährte ihnen Anonymität, um über die Operationen zu sprechen, da sie nicht offiziell befugt sind, die Existenz des Programms zu bestätigen oder zu dementieren.

„Ein Schattenkrieg ist seit Jahren zwischen dem Iran auf der einen Seite und den Vereinigten Staaten und Israel auf der anderen Seite im Gange“, sagte einer der iranischen Beamten gegenüber Drop Site. „Bei Operationen dieser Art wurde noch nie offiziell eine Verantwortung übernommen, und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass dies geschieht“, fügte er hinzu. „Kein Land spricht offen über sie.“

In den letzten zwei Jahren wurden etwa drei Dutzend israelische Bürger festgenommen, denen vorgeworfen wird, im Auftrag der iranischen Regierung Spionage- und Einflussoperationen in Israel durchgeführt zu haben. Die Anklagen betrafen meist Überwachung und Vandalismus – obwohl einige bis hin zu versuchter Gewalt gegen ausgewählte Ziele reichten. Im Jahr 2025 verzeichnete Israel einen Anstieg der Verdachts- und bestätigten Fälle von Israelis, die spionagebezogene Aktivitäten für den iranischen Geheimdienst durchführten, um 400 %, so ein Bericht des israelischen Thinktanks Dor Moriah Analytical Center.

Die israelische Regierung hat sich während des aktuellen Krieges bemüht, die Informationen zu kontrollieren, und verlangt, dass alle Berichte, die die nationale Sicherheit betreffen, von einem Militärzensor geprüft werden. Sie hat auch begonnen, Aufnahmen von iranischen ballistischen Raketenangriffen im Land zu unterdrücken – Aufnahmen, die während des Konflikts 2025 weit verbreitet waren und die öffentliche Meinung im In- und Ausland über den Kriegsverlauf beeinflussten.

Die Geheimdienstmaterialien, die die erste interne iranische Bestätigung solcher verdeckten Operationen in Israel darstellen, zeigen Führungsoffiziere im iranischen Geheimdienstministerium (MOIS), die in Israel lebende Personen rekrutieren, um politische Botschaften an öffentlichen Orten zu teilen – einschließlich Bannern und Schildern mit innenpolitischen Botschaften und stilisierter Insignien der Islamischen Republik. Die Kontakte erstrecken sich vom Ausbruch der Proteste gegen die Justizreform in Israel im Jahr 2023 bis hin zum Völkermord im Gazastreifen.

Inwieweit Israel und Iran ihre verdeckten Netzwerke genutzt haben, um ihre derzeitigen Kriegsziele zu unterstützen, ist unbekannt. Ein namentlich nicht genannter hochrangiger israelischer Beamter sagte dem Wall Street Journal am 12. März, dass Israel von „gewöhnlichen Iranern“ – über israelische Social-Media-Konten – Zielhilfe erhält, die bei Angriffen auf iranische Sicherheitskräfte eingesetzt wurde. Ebenso sagte der iranische Geheimdienstbeamte gegenüber Drop Site, „einige der Ziele, die in [Israel] angegriffen werden, sind dynamische Ziele, die in den letzten Tagen identifiziert wurden. Diese Ziele werden vom MOIS durch seine lokalen Kontakte gesammelt.“ Der Beamte wollte keine Einzelheiten nennen.

Irans verdeckte Bemühungen

Die Beamten, die mit Drop Site sprachen, beschrieben Irans Aktivitäten als eine parallele Kampagne zu der Israels – was einer der Beamten als „Gegenmaßnahme“ bezeichnete, um Einfluss in Israel auszuüben, indem versucht wird, gewöhnliche Israelis für Störoperationen zu gewinnen. Aber gemessen an der Größe, dem Umfang und der Tödlichkeit der israelischen Operationen – und ihrer nachgewiesenen Fähigkeit, Unruhen zu verschärfen oder Attentate im Iran durchzuführen – sind die von den iranischen Beamten beschriebenen Aktionen bescheiden.

„Mit dem israelischen Geheimdienst verbundene ausländische Akteure hatten im Laufe der Zeit – über verschiedene Social-Media-Plattformen und unter verschiedenen Deckidentitäten – Kontakt zu einer beträchtlichen Anzahl iranischer Bürger, insbesondere junger Menschen, aufgenommen“, sagte der iranische Beamte, der die Materialien teilte. „Diese Kontakte ermutigten und motivierten zur Durchführung bestimmter Aufgaben durch eine Kombination aus finanziellen und nichtfinanziellen Belohnungen sowie der Bereitstellung materieller Unterstützung, einschließlich kleiner Waffen und anderer Ausrüstung.“

Zu den Drop Site gezeigten Materialien gehören vom MOIS eingerichtete Social-Media-Gruppen, Geheimdienstberichte, die den Aufbau israelischer Vermögenswerte detaillieren, operative Zusammenfassungen der Aktivitäten von vom Iran rekrutierten Israelis und Dutzende von Fotos von Propagandaplakaten, Flugblättern, T-Shirts und anderen Materialien, die die Vermögenswerte im Auftrag des Iran verteilten.

Die Materialien datieren von Mitte 2023 bis Anfang 2026. Die Beamten sagten, dass die iranische Einflusskampagne als Vergeltungsmaßnahmen während des Ausbruchs der Proteste im Iran im Jahr 2022 nach dem Tod einer 22-jährigen Frau namens Mahsa Amini in Polizeigewahrsam begann. Nach Angaben von Zeugen wurde sie festgenommen, weil sie keine Kopfbedeckung trug, und schwer geschlagen. Die iranischen Behörden behaupteten, sie sei an einer Vorerkrankung gestorben.

Hunderte von Menschen starben, als Sicherheitskräfte versuchten, die Demonstrationen niederzuschlagen, sowie Dutzende von Polizisten und Angehörigen der Basiz-Miliz. Iranische Geheimdienstmitarbeiter kamen intern zu dem Schluss, dass ein Teil der Gewalt von israelischen Agenten ermutigt und erleichtert wurde, so die Quellen. „Mit dem israelischen Geheimdienst verbundene ausländische Akteure hatten im Laufe der Zeit – über verschiedene Social-Media-Plattformen und unter verschiedenen Deckidentitäten – Kontakt zu einer beträchtlichen Anzahl iranischer Bürger, insbesondere junger Menschen, aufgenommen“, behauptete der iranische Geheimdienstbeamte. Diese israelischen Führungsoffiziere, so sagte er, „ermutigten und motivierten zur Durchführung bestimmter Aufgaben durch eine Kombination aus finanziellen und nichtfinanziellen Belohnungen sowie der Bereitstellung materieller Unterstützung, einschließlich kleiner Waffen und anderer Ausrüstung.“

Iranische Geheimdienstagenten, so die beiden Beamten, studierten die Taktiken der angeblichen von Israel orchestrierten Einflussbemühungen und begannen eine Operation, um ihre Anwerbung israelischer Bürger auszuweiten.

Im Juni 2023 berichtete Haaretz über die Existenz einer Astroturfing-Kampagne in Israel im Zusammenhang mit Protesten gegen die Justizreform unter dem Motto „No Voice“. Der Bericht beschrieb das Anbringen von Bannern, von denen die Behörden vermuteten, dass sie vom Iran erstellt wurden. Zu dieser Zeit teilte der Shin Bet Haaretz mit, dass er „kürzlich iranische Einflussaktivitäten in den sozialen Medien in Israel identifiziert habe, deren Zweck es sei, die sozialen und politischen Gräben in Israel im gesamten politischen Spektrum zu vertiefen.“

Die internen Materialien, die Drop Site zur Verfügung gestellt wurden, enthalten Beweise für Irans Rolle in der „No Voice“-Kampagne sowie Video- und Fotodokumentation anderer begrenzter Aktivitäten des MOIS in Israel – einschließlich der Anbringung aufrührerischer Botschaften im öffentlichen Raum zur Ausstrahlung in den sozialen Medien und der Fotografierung öffentlicher Stätten. In einigen Fällen gelang es auf Facebook erstellten und beworbenen Aktivistengruppen, kleine Menschenmengen für öffentliche Demonstrationen zu gewinnen, die später gefilmt wurden. Fotos dieser Materialien wurden später als Beweismittel an die Führungsoffiziere im Iran zurückgesandt. Die Materialien enthalten keine Informationen über bestimmte an den Operationen beteiligte Israelis und machten die Identitäten der Teilnehmer unkenntlich.

Nachdem Israel seinen Völkermordkrieg gegen Gaza gestartet hatte, sagten die iranischen Geheimdienstoffiziere, sie hätten versucht, in israelische Demonstrationen einzudringen, die die Regierung aufforderten, ein Abkommen mit der Hamas zu schließen und die Rückkehr der in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln zu sichern.

Auf einigen Bildern und Videos von Protesten, die Drop Site zur Verfügung gestellt wurden, sind Personen zu sehen, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden, wie sie Schilder auf Hebräisch hochhalten, während andere in öffentlichen Bereichen angebrachte Banner zeigen – einschließlich solcher, die von Wohnungsbalkonen hängen – mit Botschaften, die Unterstützung für israelische Gefangene oder Kritik an der Regierung Netanjahu ausdrücken.

Obwohl solche Banner während Protesten in Israel üblich waren, entwarf der iranische Geheimdienst maßgeschneiderte Designs für ihre Vermögenswerte zur Massenproduktion und Verteilung, die diskret eingebettete, in den Materialien sichtbare Signaturen mit dem Logo des MOIS oder stilisierte Darstellungen des ehemaligen Kommandeurs der Islamischen Revolutionsgarde, Qassem Soleimani, der im Januar 2020 bei einem von Trump angeordneten Drohnenangriff am Flughafen Bagdad von den USA ermordet wurde, enthielten.

Andere Fotografien zeigen Bilder von Personen bei Protestkundgebungen in Israel, die T-Shirts mit denselben Bildern tragen und sie für die Kamera hochhalten. In einem Video einer Protestkundgebung vor einer Polizeiwache in Tel Aviv ist eine Gruppe von Demonstranten zu sehen, wie sie skandieren und israelische Flaggen zeigen, während sie von oben mit einer Drohne gefilmt werden, deren Aufnahmen, so behauptet der iranische Geheimdienst, ihnen später von einer Quelle in Israel zur Verfügung gestellt wurden.

Nach videografierten Fällen von Polizeigewalt gegen Demonstranten in Israel behauptete der iranische Geheimdienstmitarbeiter, dass Teherans israelische Vermögenswerte angewiesen wurden, Videos zu verbreiten, die bestimmte israelische Polizisten auf hebräischsprachigen Social-Media-Kanälen identifizierten, um eine „Schamkampagne“ gegen die Beamten zu erzeugen und die öffentliche Kritik an der Polizei zu erhöhen. Die breitere Anstrengung nutzte Social-Media-Seiten und -Personas in dem Versuch, „sicherzustellen, dass die Proteste auf nachhaltige Weise fortgesetzt werden.“ Während die iranischen Beamten dokumentarische Beweise für ihre Beteiligung an einigen kleinen Protesten vorlegten, sind organisch organisierte politische Demonstrationen in Israel nicht ungewöhnlich.

In einigen Fällen, so behaupteten die iranischen Beamten, glaubten die für diese Operationen angeworbenen Israelis, dass sie von jüdischen Amerikanern bezahlt würden, die um das Schicksal der Geiseln in Gaza besorgt oder über die Politik der Regierung Netanjahu verärgert waren. Die Zahlungen, sagten sie, erfolgten in Kryptowährung, obwohl sie keine konkreten Beträge nennen wollten.

„Die über WhatsApp von der anderen Seite zugewiesenen Missionen nahmen allmählich einen anderen Ton und Geschmack an“, behauptete der iranische Geheimdienstbeamte. Er sagte, die „Missionen“ hätten als Druck von Flugblättern oder Aufklebern begonnen und seien dann dazu übergegangen, bei der „Organisation einer Kundgebung vor [dem israelischen Präsidenten Jitzchak] Herzogs Haus zu helfen und gegen Netanjahus Kriegsverbrechen sowie seine Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal israelischer Gefangener in Gaza zu protestieren.“

Von Überwachung zu gewalttätigen Angriffen

Obwohl die mit Drop Site geteilten Materialien meist auf kleinräumige Aktivitäten im Vergleich zu Israels nachgewiesener Fähigkeit hindeuten, Personen im Iran für komplexe, gewalttätige Angriffe zu rekrutieren, hat sich das breitere Phänomen der iranischen Infiltration in Israel zu einem bemerkenswerten Problem innerhalb Israels entwickelt.

Ein aktueller Fall, in dem ein Israeli beschuldigt wird, im Auftrag des Iran Überwachung durchgeführt zu haben (obwohl er in den mit Drop Site geteilten iranischen Materialien nicht direkt erwähnt wird), betrifft einen israelischen Staatsbürger namens Yosef Ein Eli, 23 Jahre alt.

Eli wurde letzten September verhaftet, beschuldigt, im Iran ansässigen Führungsoffizieren Informationen und Fotografien von Hotels und Touristenorten in Südisrael geliefert zu haben, wofür er den Gegenwert von etwa 3.000 Dollar in Kryptowährung erhielt. Die Operationen sollten eine Stufe auf der Eskalationsleiter darstellen, behaupten die israelischen Behörden. Eli habe angeblich seit Ende 2024 mit dem Iran zusammengearbeitet und von seinen Führungsoffizieren weitere Aufgaben zugewiesen bekommen – darunter Brandstiftungsanschläge, Überwachung politischer Persönlichkeiten und die Bereitstellung von Identifikationsinformationen über IDF-Soldaten.

Seit 2024 hat Israel fast drei Dutzend Anklagen gegen Israelis erhoben, die spionagebezogener Aktivitäten für den Iran beschuldigt werden, obwohl nur eine Person verurteilt wurde. Israelische Beamte haben Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt, diese Fälle zu Verurteilungen und Strafzumessungen zu bringen, auch um als Abschreckung zu dienen. „Es muss härtere und schnellere Bestrafungen geben“, sagte ein Sicherheitsbeamter im Januar gegenüber YNet Israel. „Wenn die Leute sähen, dass Angeklagte sofort 10-jährige Haftstrafen erhalten, würde das allein andere abschrecken.“

Strafverfolgungen in Israel, die die nationale Sicherheit betreffen, unterliegen der staatlichen Zensur, und nur Fälle, die „zur Veröffentlichung freigegeben“ sind, dürfen der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, was zu Unklarheiten über das Ausmaß und die Details der Vorwürfe in vielen Fällen führt.

Aber die Vorfälle sind ernst und weit verbreitet genug geworden, dass israelische Beamte letztes Jahr eine nationale Werbekampagne starteten, um Bürger davon abzuhalten, für den Iran zu spionieren, mit Botschaften, die die Öffentlichkeit warnten: „Sind 5.000 Schekel es wert, dein Leben/deine Familie zu ruinieren?“

„In der Vergangenheit glaubte man, dass der iranische Geheimdienst ausschließlich mit marginalen Elementen der Gesellschaft zusammenarbeitet“, so der Bericht des Dor Moriah Analytical Center. „Jetzt gehören zu den Festgenommenen Mainstream-Isra猕er – aktive Militärangehörige, Studenten an religiösen Seminaren und sogar ideologisch motivierte Bürger, die nicht nur für Geld, sondern aus Überzeugung handeln. Bemerkenswerterweise machten jüdische Bürger und nicht die arabische Minderheit den Großteil des iranischen Agentennetzwerks aus.“

Der Bericht hob auch mehrere Personen aus wirtschaftlich marginalisierten Teilen der jüdisch-israelischen Gesellschaft und der drusischen Gemeinschaft hervor, die beschuldigt werden, Spionage für den Iran betrieben zu haben, einschließlich Überwachungsaktivitäten im Auftrag der Islamischen Revolutionsgarde gegen Bezahlung. Es gibt sogar Fälle von Personen, die aus ideologischer Feindseligkeit gegenüber dem Zionismus handeln, darunter ein amerikanisch-israelischer Doppelstaatsbürger aus der anti-zionistischen satmar-chassidischen Sekte, der angeblich Überwachung durchführte und dem Iran Informationen über den ehemaligen IDF-Generalstabschef Herzi Halevi und den nationalen Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir lieferte.

Auch israelische Reservisten wurden verhaftet, von den Behörden beschuldigt, Fotos des Raketenabwehrsystems Iron Dome gegen geringe Barzahlungen an den Iran übermittelt zu haben. In einem Fall wurde ein von den Golani-Brigaden der IDF genutzter Militärstützpunkt Berichten zufolge von einer Gruppe israelischer Agenten, die für den Iran arbeiteten, überwacht, bevor er von einer Hisbollah-Drohne bei einem Angriff getroffen wurde, bei dem vier Soldaten getötet wurden. Dasselbe Netzwerk – alles jüdische Einwanderer aus Aserbaidschan nach Israel – soll über zwei Jahre hinweg Hunderte von Missionen durchgeführt haben, einschließlich der Überwachung der Luftwaffenstützpunkte Nevatim und Ramat David.

In einem anderen Fall wurde ein israelischer Mann, der angeblich mehrere Missionen für den Iran durchgeführt hatte, auch beschuldigt, versucht zu haben, einen israelischen Wissenschaftler für eine versprochene Zahlung von 100.000 Dollar zu ermorden. Er wurde im Oktober 2024 vom Shin Bet festgenommen, als er versuchte, eine für den Mord bestimmte Pistole von einem „Dead Drop“-Ort abzuholen.

„Jeder ist frei zu raten“

Es gibt klare Hinweise darauf, dass der verdeckte Krieg zwischen Israel und Iran während des aktuellen Krieges fortgesetzt wurde – einschließlich der Verbreitung von Gerüchten, die auf rivalisierende Bevölkerungen online und über Medienkanäle abzielen, die sowohl von Tel Aviv als auch von Teheran beeinflusst werden, sowie Drohungen zukünftiger Aufstände und Infiltration durch Israel im Iran.

Die iranische Regierung macht Israel dafür verantwortlich, durch seine eigenen verdeckten Operationen Unruhe und Gewalt im Iran mitgeschürt zu haben, einschließlich weit verbreiteter Gewalt während landesweiter Demonstrationen im Januar, die Tausende von Menschen töteten. Internationale Menschenrechtsorganisationen haben die Zahl der Todesopfer als mehr als doppelt so hoch wie die offiziellen iranischen Angaben von 3.100 Toten bezeichnet und behauptet, dass die überwiegende Mehrheit der Todesfälle durch iranische Sicherheitskräfte verursacht wurde, die weitgehend friedliche Demonstranten angriffen. Der Iran hat die Gewalt als Produkt einer von Israel geführten Terrorkampagne zur Auslösung eines Aufstands charakterisiert.

„Geht gemeinsam auf die Straßen. Die Zeit ist gekommen. Wir sind bei euch. Nicht nur aus der Ferne oder durch Worte. Wir sind auch vor Ort bei euch“, hieß es in einem Beitrag auf einer persischsprachigen Seite, von der weithin angenommen wird, dass sie mit dem Mossad verbunden ist. Er wurde später gelöscht, und einige israelische Sicherheitsanalysten argumentierten, dass das Prahlen mit israelischer Beteiligung die Bemühungen zur Destabilisierung der iranischen Regierung untergraben könnte.

„Ausländische Akteure bewaffnen die Demonstranten im Iran mit scharfen Schusswaffen, was der Grund für die Hunderte von getöteten Regimeangehörigen ist“, schrieb Tamir Morag, der diplomatische Korrespondent des israelischen Senders Channel 14, während des Aufstands. „Jeder ist frei zu raten, wer dahinter steckt.“ Morag und sein Sender sind bekannt für ihre engen Verbindungen zu Netanjahu.

„Es gibt bereits eine Operation. Es gibt derzeit eine sehr bedeutende US-Einflussoperation“, sagte Generalmajor Tamir Hayman, ehemaliger Chef der israelischen Militärgeheimdienstdirektion, am 13. Januar in einem Interview mit dem israelischen Radio.

Am 24. Februar, vier Tage vor Beginn des US-Angriffs auf den Iran, gab die CIA eine öffentliche Kommunikation auf Farsi heraus, in der sie Iraner aufforderte, über verschlüsselte Kanäle mit ihnen Kontakt aufzunehmen, um Geheimdienstinformationen und andere Kooperationen bereitzustellen. „Hallo. Die Central Intelligence Agency (CIA) kann Ihre Stimme hören und möchte Ihnen helfen“, hieß es in dem Beitrag auf X. Es enthielt ein Video, das erklärte, wie man Software verwendet, um Nachrichten an die Agentur zu senden.

Angesichts zunehmender Instabilität, globaler wirtschaftlicher Schocks und anhaltender iranischer Raketen- und Drohnenangriffe hat Trump zunehmend angedeutet, dass er den Krieg bald beenden möchte. Israelische und US-amerikanische Medien berichten, dass interne Geheimdienstbewertungen darauf hindeuten, dass es unwahrscheinlich ist, dass die iranische Regierung allein durch Gewalt gestürzt werden kann. „Man kann jemanden zum Wasser führen; man kann ihn nicht zum Trinken zwingen“, sagte Netanjahu am 12. März in seiner ersten Pressekonferenz seit Kriegsbeginn. Er prahlte damit, dass die militärischen Angriffe der letzten zwei Wochen den Iran mit „vernichtenden Schlägen“ geschwächt hätten, fügte aber hinzu: „Letztendlich wird ein Regime von innen heraus gestürzt.“

Wenn die Bomben endlich aufhören zu fallen, wird sich der Kampf zurück in den Schattenkrieg verlagern.

Auf die Frage, warum iranische Beamte bereit waren, Details ihrer verdeckten Bemühungen in Israel mit Drop Site zu besprechen, sagte einer der Beamten, dass es angesichts der jüngsten Beteiligung Israels an Protesten im Iran „eine bewusste Erinnerung daran ist, dass [wir] ebenfalls die Fähigkeit besitzen, Bürger auf israelischer Seite zu manipulieren und Gegenmaßnahmen durchzuführen.“ Der iranische Geheimdienst, so behauptete er, „führt tatsächlich genau solche Operationen gegen sie durch.“