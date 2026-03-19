Alles Gute zum Geburtstag, Amerika. Und jetzt gib deine Souveränität ab

Von Courtenay Turner

Die Veranstaltung „America at 250“ des Boston Global Forum ist keine Feier – es ist ein Rebranding

TL;DR – Für alle, die erst die Landkarte brauchen, bevor sie sich auf den Weg machen

Ein 112.000 Wörter umfassendes Buch mit dem Titel America at 250: A Beacon for the AI Age wird am 1. Mai 2026 in Harvard vorgestellt – pünktlich zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten. Die Autoren sind der ehemalige Gouverneur von Massachusetts, Michael Dukakis, und der CEO der AI World Society (AIWS), einem Mitwirkenden der UN Centennial Initiative. Jede in diesem Artikel genannte Organisation vermarktet Demokratie, um die Republik zu untergraben – indem sie bewusst die Sprache der Freiheit, der Erneuerung und der Bürgerbeteiligung einsetzt, um das feste verfassungsrechtliche Fundament zu zerstören, das diesen Worten überhaupt erst Bedeutung verleiht. Das Buch schlägt vor, den metaphysischen Rahmen der Unabhängigkeitserklärung – unveräußerliche Rechte, die auf der unveränderlichen menschlichen Natur beruhen – durch eine von KI gesteuerte Ordnung „aufgeklärter Regierungsführung“ zu ersetzen, die von nicht gewählten internationalen Gremien zertifiziert wird. Es ist kein Geburtstagsgeschenk für die Republik. Es ist ein Entwurf für ihre Ablösung.

Dieser Artikel stellt die gesamte Koalition dar, die sich um diesen Entwurf schart:

America250.org – die vom Bund eingesetzte nationale Geburtstagskommission, die jedem, der sich auf das Jubiläum beruft, gesetzliche zeremonielle Autorität verleiht

– die vom Bund eingesetzte nationale Geburtstagskommission, die jedem, der sich auf das Jubiläum beruft, gesetzliche zeremonielle Autorität verleiht More Perfect – 43 Präsidialzentren, die ihre „Ziele für nachhaltige Demokratie“ explizit an den SDGs der UN ausrichten

– 43 Präsidialzentren, die ihre „Ziele für nachhaltige Demokratie“ explizit an den SDGs der UN ausrichten The New Pluralists – eine mit 1 Milliarde Dollar ausgestattete Fördergemeinschaft, die kulturelle Normenverschiebungen unterhalb der Gesetzgebungsebene herbeiführt

– eine mit 1 Milliarde Dollar ausgestattete Fördergemeinschaft, die kulturelle Normenverschiebungen unterhalb der Gesetzgebungsebene herbeiführt Generate Democracy / Operation Phoenix – eine von Brock Pierce finanzierte Wahlkampagne, die philosophisch auf Charles Eisensteins Sacred Economics und Game B aufbaut und darauf ausgelegt ist, 2026 vorab zertifizierte „unabhängige“ Kandidaten in den Kongress zu entsenden, um das Machtgleichgewicht zu sichern

– eine von Brock Pierce finanzierte Wahlkampagne, die philosophisch auf Charles Eisensteins Sacred Economics und Game B aufbaut und darauf ausgelegt ist, 2026 vorab zertifizierte „unabhängige“ Kandidaten in den Kongress zu entsenden, um das Machtgleichgewicht zu sichern The Forward Party – das technokratische „Weder-noch“-Synthesevehikel von Andrew Yang und dem ehemaligen DHS-Beamten Miles Taylor

– das technokratische „Weder-noch“-Synthesevehikel von Andrew Yang und dem ehemaligen DHS-Beamten Miles Taylor The Quill Project – Oxfords digitale Rekonstruktion des Verfassungskonvents, bei der die interpretative Schnittstelle zu Amerikas Gründungsdokumenten an eine ausländische Institution ausgelagert wird

– Oxfords digitale Rekonstruktion des Verfassungskonvents, bei der die interpretative Schnittstelle zu Amerikas Gründungsdokumenten an eine ausländische Institution ausgelagert wird Trump’s Board of Peace / USD1 – der Eintrag auf der rechten Seite derselben Koalitionskarte: exekutive Konzentration von finanzieller und geopolitischer Autorität, verkauft als Souveränität, unter Umgehung der verfassungsrechtlichen Kontrollmechanismen durch nicht bindende Rahmenwerke und eine private Stablecoin

Hinter all dem steht ein einziger philosophischer Ansatz: die Ersetzung der aristotelisch-thomistischen Grundlage der Unabhängigkeitserklärung und später der Tradition des schottischen Common Sense Realism – Rechte sind der festen menschlichen Natur innewohnend, noch vor jeder Institution – durch einen hegelschen Prozessrahmen, in dem Rechte das sind, was die aktuell zertifizierte Synthese anzuerkennen bereit ist. Das Klimaträger-Signal wird aufgegeben (Davos 2026 hat dies bestätigt); KI ist das neue Vehikel. Die Architektur – Schienen für Social-Impact-Finanzierung, Verhaltenszertifizierung, Infrastruktur für digitale Identität – ändert sich nicht. Nur die Erzählung und die gesteuert werdende Angst ändern sich. Unsere Rechte sind keine vom Staat verliehenen Privilegien, sondern unveräußerliche Gaben Gottes, die keine technokratische „Ordnung“ die Befugnis hat, neu zu gestalten oder zu widerrufen.

„Eine Republik, wenn ihr sie bewahren könnt.“ – Benjamin Franklin, 17. September 1787

„Demokratie ist beherrschbar. Eine Republik, richtig verstanden, ist es nicht – denn ihre Grundlage kann nicht zur Abstimmung gestellt werden.“~ Courtenay Turner

Inhaltsverzeichnis

Das Buch und Amerikas Geburtstag Das haben Sie schon einmal gesehen: Die zwei Säulen der Technokratie Die Symbolik des Phönix ist kein Zufall Operation Phoenix & das Generate Democracy Network Wer steckt tatsächlich dahinter: Pierce, Life, Ross, Eisenstein

Andrew Yang und die technokratische Ästhetik von „Neither Side“

Die Zertifizierungsarchitektur: Wer gilt als unabhängig?

Das Phönix-Symbol sagt aus, was die Sprache verschleiert Die Dialektik in Echtzeit: Game B trifft auf Dark Enlightenment Was „AIWS Government 24/7“ tatsächlich bedeutet Das Gramsci-Playbook: Rockefellers spirituelle Demokratie & die Earth Charter

Die wahre Funktion der Earth Charter: Social Impact Finance & der Human Capital Node

Der Träger-Signal-Pivot: Warum das Klima in Davos 2026 der KI Platz machte Die vollständige Koalition, kartografiert America250 · More Perfect · The New Pluralists · Generate Democracy · The Quill Project

Trumps Board of Peace / USD1: Der unwahrscheinliche Eintrag im Stack

Die Synthese: Game B und Dark Enlightenment bringen ihr vorbestimmtes Kind hervor Was steht tatsächlich auf dem Spiel? Die metaphysische Grundlage, die sie ersetzen

Die metaphysische Substitution: Sein vs. Werden

Oliver Reiser, die sich wandelnden Bilder des Menschen und die Noosphären-Agenda Kognitive Freiheit ist das letzte Schlachtfeld Was Franklin tatsächlich meinte 📖 Rettungsleitfaden für Leser

Die vollständige Konvergenz: Koalitionskarte, metaphysische Substitution, Konfrontation der Erklärungen und Fortschritt des Pilotprogramms.

Jedes technokratische Projekt in der Geschichte begann mit demselben stillen philosophischen Schachzug: dem Ersetzen des Seins durch das Werden, wie es Parmenides und Heraklit zunächst gegeneinander stellten und Platon und Aristoteles später festschrieben. Sobald es keine unveränderliche menschliche Natur mehr gibt, gibt es keine unveräußerlichen Rechte – nur noch beglaubigte Erlaubnisse. Das Buch, das am 250. Geburtstag Amerikas erscheint, ist kein Geburtstagsgeschenk an die Republik. Es ist ein Entwurf für diesen Austausch, verpackt in der Sprache der Gründerväter, die es ablösen will.

Das Boston Global Forum (BGF) und seine Schwesterorganisation, die AI World Society, haben die Veröffentlichung von America at 250: A Beacon for the AI Age angekündigt, das vom ehemaligen Gouverneur von Massachusetts, Michael Dukakis, und dem BGF-CEO Nguyen Anh Tuan gemeinsam verfasst wurde. Das E-Book wurde am 30. Juni 2025 veröffentlicht, und die Vorstellung ist für den 1. Mai 2026 im Loeb House der Harvard University geplant – zeitlich mit zeremonieller Präzision vor dem 250. Geburtstag der Nation. Wie es in den Ankündigungen des Boston Global Forum selbst heißt, fand die Veranstaltung im „historischen Loeb House der Harvard University“ statt (was in mehreren BGF-Pressemitteilungen wiederholt wurde, darunter in der offiziellen Ankündigung der Buchvorstellung und der Konferenzvorschau auf bostonglobalforum.org). Die Wahl des Veranstaltungsortes ist kein Zufall: Das Loeb House wird in den Materialien des BGF wiederholt als „historischer“ Ort dargestellt, der ideal ist, um „herausragende Denker, politische Entscheidungsträger und Führungskräfte aus der Wirtschaft“ in einer Atmosphäre von globaler Bedeutung zusammenzubringen – ganz ähnlich wie bei früheren Veranstaltungen dort, beispielsweise der Verleihung des World Leader in AI World Society Award 2025 und der Konferenz „AIWS for New Democracy“, die beide im selben „historischen Loeb House“ stattfanden.

Institutionelle Legitimität als Tarnung: das akademische Elitemilieu, in dem die Technokratie das Gesicht der Tradition trägt.

Natürlich ist die Wahl einer renommierten Harvard-Adresse eine gängige Taktik für Organisationen, die sich institutionelle Glaubwürdigkeit aneignen und auf der Weltbühne Seriosität signalisieren wollen – Thinktanks, politische Foren und internationale Initiativen tun dies regelmäßig, um Aufmerksamkeit und Teilnehmer zu gewinnen. Doch in diesem Zusammenhang ist die Adresse gerade deshalb von Bedeutung, weil sie Legitimität vermittelt: Ein 112.000 Wörter umfassender Entwurf für eine KI-gesteuerte „aufgeklärte Regierungsführung“, präsentiert im Schatten einer der elitärsten akademischen Einrichtungen Amerikas, stellt die technokratische Neugestaltung als Fortsetzung der aufgeklärten Tradition dar und nicht als Abkehr davon. Der Veranstaltungsort beweist zwar keine böse Absicht, verstärkt aber das Muster – er hüllt transnationale KI-Rahmenwerke in die Aura von Harvards historischem Prestige, während stillschweigend vorgeschlagen wird, die festen Fundamente der Republik zu ersetzen.

Zwanzig Kapitel. Über 112.000 Wörter. Von den Autoren selbst beschrieben als „keine Geschichte, sondern eine Vision – ein Geschenk an das Land, das wir lieben.“​

Wie schön.

Lassen Sie mich Ihnen sagen, was diese Vision tatsächlich ist – und warum Sie zutiefst alarmiert sein sollten.

Die Konferenz brachte Führungskräfte zusammen, um das zu diskutieren, was sie als ihre „zentrale Botschaft“ bezeichnete: dass im Zeitalter der KI Amerikas beständige Stärke „nicht nur nationale Macht ist, sondern die Fähigkeit, eine vertrauenswürdige KI-Ordnung zu gestalten, der sich die Welt freiwillig anschließt – gegründet auf Freiheit, Menschenwürde, Rechenschaftspflicht und geteiltem Wohlstand“.

Jedes Wort in diesem Satz ist tragend. „Gestalten“ setzt einen Gestalter mit Autorität voraus – nicht eine Bürgerschaft mit Rechten. „Vertrauenswürdig“ setzt eine Zertifizierungsstelle voraus – nicht eine Verfassung mit festgeschriebenen Schutzbestimmungen. „Eine Ordnung, der sich die Welt freiwillig anschließt“ setzt voraus, dass Nichtteilnahme eine sinnvolle Option ist – eine Garantie, die kein Opt-in-System jemals eingehalten hat, sobald seine Infrastruktur universell geworden ist. Die Unabhängigkeitserklärung bietet keine Ordnung, der man beitreten kann. Sie erkennt Rechte an, die Sie bereits besitzen.

Ich beobachte die AI World Society und das Boston Global Forum schon seit einiger Zeit. In „Die AIWS-Vision der UN und ihre verfassungsrechtlichen Risiken“ (April 2025) habe ich ausführlich dokumentiert, dass die AIWS keine unabhängige Initiative zur KI-Ethik ist – sie ist ein Mitwirkender der UN-Centennial-Initiative und positioniert sich als Baustein für ein transnationales Rahmenwerk, in dem KI- und Blockchain-Technologien Ressourcen verwalten, Ethik durchsetzen und menschliche Interaktionen auf planetarischer Ebene vermitteln. Und in „Exit & Build“ zu Teslas Wireless World Brain (März 2026) habe ich nachgezeichnet, wie das „Opt-in“-Modell der AIWS für virtuelle Städte und interoperable Governance-Ökosysteme darauf ausgelegt ist, sich zu einer planetarischen Infrastruktur zu verfestigen – in der Souveränität in algorithmische Berechtigungen zerfällt, Verhaltensdaten zur Währung der Teilhabe werden und UN-konforme Standards stillschweigend nationale Verfassungen ablösen. Das Opt-in wird immer zur einzigen Option, sobald die Infrastruktur fertiggestellt ist. Wenn ich Ihnen also sage, dass dieses Buch nicht das ist, was es zu sein scheint, spekuliere ich nicht. Ich vergleiche Muster mit einer dokumentierten Architektur.

Die wohlwollendste Interpretation dieser Koalition ist ganz einfach: Sie behauptet, dass die Regulierung der KI kommen wird, unabhängig davon, ob sich konstitutionelle Republiken damit befassen oder nicht, und betont, dass es besser sei, wenn amerikanische Stimmen – geprägt von der Sprache der Rechte und der Würde – die internationalen Rahmenbedingungen mitgestalten, als dieses Feld Akteuren zu überlassen, die keine solche Tradition haben. Man könnte argumentieren, dass Michael Dukakis kein Bond-Bösewicht ist und die Wissenschaftler am Loeb House der Harvard University nicht nach einem Drehbuch der absichtlichen Täuschung vorgehen. Bei genauerer Betrachtung fungiert „America at 250“ weniger als neutrale Übung in staatsbürgerlicher Reflexion, sondern vielmehr als Versuch, einen bestimmten technokratischen Governance-Rahmen – komplett mit eigenem institutionellen Ökosystem und Finanzierungsarchitektur – unter dem Banner amerikanischer Werte zu legitimieren. Es verpackt ein ehrgeiziges Projekt einer KI-gesteuerten „Governance rund um die Uhr“ in die Rhetorik von Rechten, Würde und demokratischer Erneuerung, lässt dabei jedoch die Frage offen, wer genau diese Instrumente einsetzen wird und wem gegenüber sie rechenschaftspflichtig sein werden.

Dies ist das Argument, das ernst genommen werden muss – denn es ist das Argument, das die meisten Leser instinktiv für vernünftig halten werden, und weil es genau das Argument ist, das jede bisherige Ausweitung transnationaler Governance jenseits demokratischer Reichweite gerechtfertigt hat. Gute Absichten und katastrophale Architektur schließen sich nicht gegenseitig aus. Der Weg zur Noosphäre ist mit ihnen gepflastert.

Das haben Sie schon einmal gesehen. Ich habe es dokumentiert.

Wenn Sie diese Arbeit verfolgt haben, brauche ich Sie nicht davon zu überzeugen, dass Technokratie real ist, dass sie eine lange Geschichte hat und dass sie am effektivsten funktioniert, wenn sie das Gesicht von etwas trägt, dem Sie bereits vertrauen. Das ist die gesamte These von „The Final Betrayal: How Technocracy Destroyed America“, dem Buch, das ich gemeinsam mit Patrick Wood verfasst habe – dem führenden Experten für die Ursprünge der Technokratie, ihr Wiederaufleben durch die Trilaterale Kommission im Jahr 1973 und ihre heutige vollständige Vereinnahmung der Regierungsführung.

Um zu verstehen, was die Trilaterale Kommission 1973 verabschiedete, müssen die beiden Säulen der historischen Technokratie genau dargelegt werden. Die erste ist Social Engineering – die Anwendung wissenschaftlicher Managementmethoden auf menschliches Verhalten, wobei die Zustimmung der Regierten durch eine fachkundige Verwaltung der Bevölkerung ersetzt wird. Das Magazin „Technocrat“ bezeichnete dies 1937 als „Wissenschaft des Social Engineering“ – derselbe Ausdruck, der wörtlich in dem Screenshot erscheint, den ich oben in Bezug auf die Behandlung von Andrew Yangs Regierungsmodell eingefügt habe. Die zweite Säule ist wirtschaftlicher Natur: Technocracy Inc. entstand direkt aus der Weltwirtschaftskrise als Vorschlag, das Preissystem – Geld, Löhne, Marktaustausch – durch ein Energieabrechnungssystem zu ersetzen. Nach dem Konzept von Howard Scott und M. King Hubbert würde jeder Bürger „Energiezertifikate“ erhalten – nicht übertragbare, zeitlich begrenzte Einheiten der Energiezuteilung – anstelle von Geld, ausgegeben und nachverfolgt von einer zentralisierten wissenschaftlichen Verwaltung. Man konnte sie nicht sparen. Man konnte sie nicht ansammeln. Man konnte sich nicht aus dem System, das sie ausgab, zurückziehen. Die Trilaterale Kommission, 1973 von Zbigniew Brzezinski und David Rockefeller mitbegründet, übernahm stillschweigend eine modernisierte Version dieser Architektur als ihre „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“ – mit dem ausdrücklichen Ziel, wie Patrick Wood zusammen mit Antony Sutton in „Trilaterals Over Washington“ dokumentierte, die wichtigsten Ressourcen der Welt zu besitzen und zu kontrollieren. Das Preissystem sollte nicht durch Energiezertifikate in ihrer primitiven Form aus den 1930er Jahren ersetzt werden, sondern durch die weitaus ausgefeiltere Infrastruktur der nachhaltigen Entwicklung, der CO₂-Bilanzierung und nun der Zertifizierung digitaler Vermögenswerte – die alle die wirtschaftliche Aktivität der Menschen durch wissenschaftlich gesteuerte Kennzahlen statt durch einen freien Markt messen, zuteilen und einschränken.

Vieles deutet darauf hin, dass die grüne Wirtschaft kein Klimaprojekt war. Es war das Energiebuchhaltungssystem, umbenannt. Als das Klimaträger-Signal an kultureller Zugkraft verlor – als die „Netto-Null-Müdigkeit“ einsetzte und die Davos-Gemeinde auf ihrem Gipfel 2026 ohne zu zögern auf KI umschwenkte –, änderte sich die zugrunde liegende Architektur nicht. Nur die Art der Angststeuerung änderte sich. Die Schienen der Social-Impact-Finanzierung, die Infrastruktur für digitale Identitäten, die Ebene der Verhaltenszertifizierung: Das sind die Energiezertifikate des KI-Zeitalters. Menschen sind in diesem System keine Bürger mit unveräußerlichen Rechten. Sie sind Knotenpunkte des Humankapitals, deren Leistungen von einer wissenschaftlichen Verwaltung gemessen, zugeteilt und optimiert werden, die von keiner Wahl erreicht werden kann.

Patrick und ich haben dieses Buch gerade deshalb geschrieben, weil das „dunkle Pferd“ der Neuen Weltordnung niemals der Kommunismus, der Sozialismus oder der Faschismus für sich genommen war. Es war schon immer die Technokratie. Und ihr beständiges, immer wiederkehrendes Erkennungsmerkmal ist, dass sie sich niemals als das zu erkennen gibt, was sie ist. Sie präsentiert sich als die Lösung für das, was Ihnen gerade Angst macht.

In meinem Artikel „Hegels Dialektik, eine gnostische Jakobsleiter & die Maschinerie der Kontrolle“ habe ich den philosophischen Mechanismus beschrieben, nach dem dies funktioniert: These trifft auf Antithese, Konflikt wird erzeugt oder verstärkt, und es entsteht eine vorbestimmte Synthese – immer mit dem Trend zu größerer Zentralisierung, immer getarnt als Lösung (Hegel verwendete eine andere Terminologie, die in jenem Artikel erläutert wird). Die Fabianer verstanden dies sehr gut – ihr Maskottchen war die Schildkröte, die für langsamen und stetigen Inkrementalismus stand – und ihr Wappen war der Wolf im Schafspelz, ein direkter Verweis auf die Hegelsche Methode.

Was die Amerikaner heute erschreckt, ist der Zustand der Republik – und das zu Recht. Bevor wir fortfahren, muss eine Korrektur klar und deutlich ausgesprochen werden, denn die gesamte hier untersuchte Koalition ist darauf angewiesen, dass diese Verwirrung unkorrigiert bleibt: Amerika ist keine Demokratie. Das war es nie. Die Gründerväter haben sich in diesem Punkt eindeutig geäußert – und waren alarmiert. Madison unterschied in „The Federalist No. 10“ die Republik von der Demokratie, gerade weil reine Demokratie nichts anderes ist als die Herrschaft des Pöbels mit einem besseren Image. Eine konstitutionelle Republik ordnet den Willen der Mehrheit dem unveränderlichen Recht unter – den festen, vorpolitischen Rechten, die durch keine Abstimmung widerrufen werden können. Jede Bewegung in dieser Konvergenz bezeichnet sich selbst als demokratisch. Keine von ihnen bezeichnet sich als republikanisch – im verfassungsrechtlichen Sinne. Das ist kein Versehen. Demokratie ist handhabbar. Eine Republik, richtig verstanden, ist es nicht – denn ihre Grundlage kann nicht zur Abstimmung gestellt werden.

Pünktlich wie auf Kommando ist als Reaktion auf die allgegenwärtige Angst ein international anerkanntes Regierungsgremium aufgetaucht – das im Loeb House der Harvard University tagt, denn die Adresse spielt eine Rolle, wenn man Legitimität verkaufen will –, mit einem 112.000 Wörter umfassenden Entwurf, wie man das Problem beheben kann. Mithilfe von KI. An Amerikas Geburtstag. Mit einer Erklärung.

Die Symbolik des Phönix ist kein Zufall

Der Phönix stellt nicht wieder her, was einmal war. Er ersetzt es durch etwas Neues, das seine Asche trägt.

Ich möchte, dass Sie einen Moment bei dem Namen einer der Bewegungen verweilen, die sich unter diesem Banner versammeln: Operation Phoenix – eine Wahlinitiative, die vom United Independents PAC und dem Better Governance Institute organisiert wird und darauf abzielt, 2026 eine Liste unabhängiger Kandidaten in den Kongress zu wählen.

In meinem Forschungsbericht The Phoenix Conspiracy habe ich die alchemistische und okkulte Symbolik des Phönix – des Vogels, der die alte Ordnung zu Asche verbrennt, damit daraus eine neue Ordnung entstehen kann – als wiederkehrendes Motiv in den Netzwerken dokumentiert, die das inszenieren, was ich (in Anlehnung an Brett Weinsteins Rede bei Rescue the Republic) als „Phoenixing der Republik“ bezeichnet habe: den gezielten Zusammenbruch der verfassungsmäßigen Regierungsführung und deren Ersetzung durch einen von Unternehmen kontrollierten Überwachungsstaat. Der Phönix stellt nicht wieder her, was einmal war. Er ersetzt es durch etwas Neues, das seine Asche trägt.​

In der Buchankündigung heißt es: „Amerikas drittes Jahrhundert muss geprägt sein von technologischer Pionierarbeit, einer dynamischen Innovationswirtschaft und moralischer Führungsstärke, die auf aufgeklärter Regierungsführung beruht.“ Aufgeklärte Regierungsführung. Dieser Ausdruck hat eine lange Geschichte. Es ist der Hegelsche Staat in einer schmackhaft gemachten Form – die Vorstellung, dass die rationale Entfaltung der Geschichte durch fachkundige Verwaltung an sich schon das moralische Gut ist. Es ist nicht der moralische Rahmen der Unabhängigkeitserklärung, der Führung nicht in esoterischer Aufklärung, sondern in selbstverständlicher Wahrheit und der Zustimmung der Regierten begründet. Der Unterschied ist nicht semantischer Natur. Es ist das gesamte Argument.

Bedenken Sie: Kurz vor Amerikas 250. Geburtstag erscheint ein Buch mit dem Titel America at 250: A Beacon for the AI Age – das die Gründung nicht als vollendete metaphysische Architektur darstellt, die es zu bewahren gilt, sondern als Startrampe für eine neue, von KI regierte Weltordnung. Wir haben auch eine Wahlbewegung, die buchstäblich Operation Phoenix heißt und behauptet, die Bürgerherrschaft wiederherzustellen, während sie Kandidaten durch technokratische Zertifizierungsrahmen schickt.

Es ist schwer zu glauben, dass beides die Republik versehentlich in Brand setzt. Die meisten Menschen verstehen, zumindest oberflächlich betrachtet, genau, was das Phönix-Symbol bedeutet.

Operation Phoenix und das Generate Democracy Network

Wer steckt tatsächlich hinter Operation Phoenix

Ungeachtet dessen, wie es dargestellt wird, ist Operation Phoenix kein basisdemokratischer Bürgeraufstand. Es handelt sich um eine orchestrierte Wahlinitiative, die über zwei institutionelle Vehikel läuft: den United Independents Campaign Fund (UIPAC) und das Better Governance Institute. Auf der eigenen Website beschreibt der UIPAC seine Mission als die Wahl „eines neuen Blocks unabhängiger Führungskräfte in den Kongress“ durch sogenannte „engineered wins“ – ein Ausdruck, der jeden aufmerksamen Leser stutzig machen sollte. Die Wortwahl ist ziemlich pointiert: „We Engineer Wins.“ Nicht earn wins. Nicht earn the trust of voters. Sie konstruieren sie. Das ist das Vokabular der Systemgestaltung, nicht der Selbstverwaltung.

Auf der eigenen Website beschreibt die UIPAC ihren Auftrag darin, durch sogenannte „strategisch geplante Siege“ „eine neue Fraktion unabhängiger Politiker in den Kongress“ zu bringen

Es lohnt sich, einen Moment innezuhalten, um genau zu ergründen, wer diese Struktur aufgebaut hat. Das Better Governance Institute – der Think Tank, der die Kandidaten ausbildet und zertifiziert, die die „Operation Phoenix“ in den Kongress entsenden will – wird von Christopher Life geleitet, dessen LinkedIn-Profil und Biografie auf der Website der Organisation seine Mission als „systemische Transformation“ beschreiben, inspiriert von der Integralen Theorie und evolutionären Governance-Modellen. Sein Mitorganisator in der United Independent Movement ist Benjamin Ross (alias Benjamin Life), der sich selbst als „evolutionären Mythenschöpfer“ und „Hüter der Metakoherenz“ bezeichnet – eine Sprache, die direkt aus Daniel Schmachtenbergers „Game B“ und Ken Wilbers Rahmenwerken der Integralen Theorie stammt. Ross beschreibt die Governance-Architektur von One Nation als „multi-axis voting“, das „kollektive Intelligenz“ aktiviert, anstatt auf repräsentativen Konsens zu setzen – eine direkte Umsetzung der partizipativen Technokratie. Der Hauptgeldgeber und Finanzier der Bewegung ist Brock Pierce – Kryptowährungs-Mogul, ehemaliger Mitarbeiter von Steve Bannon und Teilnehmer an Jeffrey Epsteins „Mindshift“-Konferenz 2011 auf Little St. James Island. Pierce finanzierte im April 2023 die Independent National Convention (INC23), auf der Brett Weinstein die Keynote hielt und die United Independent Movement offiziell ins Leben gerufen wurde. Das philosophische Herzstück dieses Ökosystems wird zumindest teilweise von Charles Eisenstein gebildet – Seniorberater der Präsidentschaftskampagne von RFK Jr. für 2024, Autor von Sacred Economics und einer der prominentesten Popularisierer der „Story of Interbeing“, die die metaphysische Grundlage von Game B bildet. Eisensteins „Sacred Economics“ plädiert für eine Währung mit Negativzinsen, Geschenkwirtschaften und die Auflösung dessen, was er den „Mythos der Trennung“ nennt – was, in präzisen philosophischen Begriffen, die Auflösung des individuellen souveränen Selbst ist, das die Unabhängigkeitserklärung voraussetzt. Es ersetzt unveräußerliche individuelle Rechte durch relationale Knotenpunkte in einem Netz der gegenseitigen Abhängigkeit – was die Kosmologie von Game B in wirtschaftlicher Verkleidung ist. Nachdem RFK Jr. Trump unterstützt hatte, veröffentlichte Eisenstein – der als Kennedys leitender Berater für Kommunikation bis zu 21.000 Dollar pro Monat erhielt – einen Aufsatz, in dem er sechs Prinzipien darlegte, wie Trump „eine Revolution des Systems und nicht gegen das System“ erreichen könnte, und bot diese Prinzipien der neuen Regierung ausdrücklich als Regierungsrahmen an. Er sagte seinen 80.000 Substack-Abonnenten während des Wahlkampfs, dass „der Wahlsieg nicht das Endziel ist“. Dieser Satz ist der entscheidende Hinweis. Für Eisenstein sind Wahlkampagnen Mittel zur Umsetzung eines tieferen kulturellen und kosmologischen Projekts – je nachdem, welches gerade aktuell ist.

Dies ist die personelle Ebene der Synthese, die ich aufgezeigt habe. Die Architektur der Governance-Zertifizierung (Better Governance Institute / Christopher Life), die kosmologische Narrative-Ebene (Charles Eisenstein / Sacred Economics / Game B), die Finanzinfrastruktur (Brock Pierce / Kryptowährung) und der Wahlmechanismus (UIPAC / Operation Phoenix) könnten als unabhängige Phänomene wahrgenommen werden, doch funktional sind sie ineinandergreifende Komponenten einer einzigen politischen Operation des Dritten Weges, die die Sprache der Unabhängigkeit, Heilung und Erneuerung nutzt, um eine vorab zertifizierte Governance-Architektur zu etablieren, die kein Wähler entworfen hat und keine Wahl zerschlagen kann.

Das PAC formuliert sein Ziel ausdrücklich als das Halten des „Machtgleichgewichts“ im Kongress – nicht als Vertretung einer Wählerschaft, nicht als Förderung eines auf der Zustimmung der Regierten basierenden Programms, sondern als Halten des Gleichgewichts – was bedeutet, einen kleinen zertifizierten Block zu positionieren, um in einer gespaltenen Legislative den Ausschlag zu geben. Das ist keine Vertretung. Es ist eine Hebelarchitektur.​

Die Generate Democracy Coalition und Andrew Yang

Operation Phoenix agiert innerhalb des umfassenderen Generate Democracy-Ökosystems, zu dem auch Andrew Yangs Forward Party als Koalitionspartner gehört. Yangs politische Identität – universelles Grundeinkommen, Automatisierung als Regierungskrise, menschenorientierte technokratische Optimierung – ist das öffentliche Gesicht genau jener Synthese, die dieser Artikel beschrieben hat. Die Forward Party hat sich mit ehemaligen Mitgliedern von No Labels und unabhängigen Parteien auf Bundesstaatsebene zusammengetan und unter dem Motto „weder links noch rechts“ in mindestens acht Bundesstaaten eine Wahlinfrastruktur aufgebaut. Diese Formulierung ist genau der hegelianische Schachzug: die These und Antithese zu überwinden, indem die Synthese als neutrale dritte Option angeboten wird.​

Was Yang und sein Netzwerk verkaufen, ist Regieren durch qualifizierte Manager – Experten, die als unabhängig von der „kaputten“ Parteipolitik zertifiziert sind und Rationalität und Systematik nach Washington bringen werden. Doch eine Regierungsführung durch rationale Prozesse, losgelöst von einem festen moralischen Fundament, ist Hegel in einer Fleeceweste – die Herrschaft durch Experten oder Ingenieure ist Technokratie, die ihr eigenes Magazin „Technocrat“ 1937 als „Wissenschaft des Social Engineering“ definierte. Es ist der Verwaltungsstaat, der sich mit der Ästhetik der Disruption schmückt.

Das Magazin „Technocrat“ definierte dies 1937 als die „Wissenschaft der Sozialtechnik“.

Die „Zertifizierungs“-Architektur: Wer gilt als unabhängig?

Wenn „Operation Phoenix“ davon spricht, Kandidaten durch „technokratische Zertifizierungsrahmenwerke“ zu führen, lautet die entscheidende Frage: Wer legt die Kriterien fest? In der Sprache der UIPAC müssen Kandidaten „glaubwürdig“ und „ausgerichtet“ sein – ausgerichtet auf was? Auf die vom Better Governance Institute und seinem Netzwerk definierte „Governance-First“-Plattform. Nicht der wählende Bürger definiert diese Ausrichtung. Das tut das Institut. Das PAC tut dies. Die Zertifizierungsstelle tut dies.​

Dies ist strukturell identisch mit der DASI-Zertifizierung, die im AIWS-Pfeiler erörtert wurde – und diese Parallele ist kein Zufall. Beide funktionieren, indem sie eine nicht gewählte Beglaubigungsinstanz zwischen den Bürger und das Ergebnis schalten. Man glaubt, einen Unabhängigen zu wählen. Man wählt jemanden, der von einem Netzwerk, das auf keinem Stimmzettel erscheint, vorab geprüft, vorab ausgerichtet und vorab zertifiziert wurde.

Die Forward Party und die technokratische Ästhetik von „Neither Side“

Die Forward Party wurde gemeinsam mit dem ehemaligen Beamten des Heimatschutzministeriums Miles Taylor gegründet. Taylor ist kein Reform-Außenseiter. Er ist ein Insider des nationalen Sicherheitsstaates, der durch die „unabhängige“ Tür hinausging und über ein Drittparteienvehikel wieder eintrat. Das ist die Drehtür der technokratischen Synthese: Die permanente Verwaltungsklasse geht nicht in den Ruhestand, wenn sich die Regierungen ändern – sie findet neue institutionelle Kleidung.

Das von Yang und Taylor bei der Gründung der Forward Party ausdrücklich erklärte Ziel war „eine tragfähige, glaubwürdige nationale dritte Partei“. Glaubwürdig für wen? Lebensfähig nach wessen Maßstäben? Das sind keine rhetorischen Fragen. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Argumentation. Eine Partei, deren Lebensfähigkeit von denselben institutionellen Medien-, Spender- und Regierungsnetzwerken bestätigt wird, die das Duopol definiert haben, ist keine dritte Option. Sie ist ein kontrolliertes Ventil – dazu bestimmt, die Energie der Reform aufzufangen und in einen vorab genehmigten Kanal umzuleiten.

Das Phönix-Symbol sagt aus, was die Sprache verschleiert

Die Wahl des Namens „Operation Phoenix“ ist wohl kaum als naive Markenbildung gutmeinender Reformer zu verstehen (obwohl ich sicher bin, dass es in der Bewegung selbst gutmeinende Menschen gibt). Der Phönix ist das herausragende Symbol in der alchemistischen und hermetischen Tradition der Transmutation durch Zerstörung – die alte Form muss vollständig verbrannt werden, bevor die neue entstehen kann. Wäre die Absicht der Bewegung wirklich restaurativ – die Rückkehr zu den verfassungsrechtlichen Grundprinzipien –, würde sie treffend nach einem anderen Symbol greifen. Restauration strebt nach dem Original. Der Phönix strebt nach Ersatz. Man benennt seine Bewegung nicht nach einem Vogel, der alles niederbrennt, es sei denn, man versteht, was es bedeutet, alles niederzubrennen. Bret Weinstein sagt: „Wir müssen die Republik phönixen“, um den Westen zu retten.

Ob die Gründer der Operation Phoenix den Namen in vollem Bewusstsein seiner alchemistischen Bedeutung gewählt haben oder durch unbedachtes Branding darauf gestoßen sind – die Symbolik passt funktional genau zu ihrem Programm. Eine restaurative Bewegung – eine, die wirklich darauf abzielt, zu den ursprünglichen Grundsätzen der Verfassung zurückzukehren – greift auf die Sprache der Wiederherstellung, der Bewahrung und der ursprünglichen Absicht zurück. Der Phönix stellt nichts wieder her. Er ersetzt. Es ist zumindest ein vielsagender Freudscher Versprecher einer Bewegung, die darauf besteht, die Republik retten zu wollen, während sie Kandidaten durch ein Zertifizierungssystem schickt, über das die Wähler der Republik keine Kontrolle haben.

So wie der Name „Phönix“ wegen seiner Implikationen des Ersetzens auf Skepsis stößt, so dient auch die wiederholte Wahl von Harvards historischem Loeb House als Branding-Instrument – prestigeträchtig, ja, aber vielleicht strategisch eingesetzt, um einer Vision, die Amerikas Gründungsprinzipien neu interpretiert, unverdiente Autorität zu verleihen. BGF-Veranstaltungen, darunter frühere Konferenzen zu AIWS for New Democracy und die Verleihung des Audrey-Tang-Preises, heben das Loeb House stets als „historischen“ Ort für das Zusammenkommen globaler Führungskräfte hervor – doch in diesem Zusammenhang fungiert es weniger als neutrales Prestige, sondern wirkt eher wie eine bewusst geschaffene Aura, die von einer der Eliteinstitutionen Amerikas entlehnt wurde, um einen postkonstitutionellen Rahmen zu normalisieren.

Die Dialektik in Echtzeit: Game B trifft auf Dark Enlightenment

In The Phoenix Conspiracy und in meinem Live-Vortrag über das Silicon Valley Shadow Network habe ich die vielleicht wichtigste Dialektik identifiziert, die derzeit in der amerikanischen Politik am Werk ist – eine, für die die meisten Menschen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite völlig blind sind:​​

These: Game B – dezentralisiert, theosophisch, partizipativ, pluralistisch. Man denke an Jordan Halls civium, dezentrale Regierungsführung, kollektive Intelligenz, Netzwerkstaaten, Pluralismus jenseits des Nationalstaats. Dies ist die Sprache der New Pluralists, von More Perfect, Generate Democracy und Operation Phoenix.

Antithese: Dark Enlightenment – autoritär, neokameralistisch, Corporate Governance. Man denke an Curtis Yarvins Cathedral-These – dass Demokratie eine gesteuerte Illusion ist – und sein Rezept für einen „Hard Reset“ oder „Reboot“, wie er es nennt, hin zu einem souveränen Unternehmensstaat. Peter Thiels Prospera. Nick Lands Akzelerationismus.

Synthese: Techno-Feudalismus – eine Welt, gespalten zwischen der kontrollierten demokratischen Oberflächenschicht, die die Bevölkerung ruhigstellt, und der eigentlichen Regierungsarchitektur darunter, die auf KI, Normungsgremien, zertifizierten Plattformen und internationalen Rahmenwerken basiert, an die keine Wahl herankommt.

Scheinbarer Gegensatz, gemeinsames Ziel: „Game B“ und „Dark Enlightenment“ treffen auf dieselbe gesteuerte Ordnung.

BGFs America at 250 befindet sich genau an diesem Schnittpunkt. Es spricht die poetische Sprache von „Game B“ – Menschenwürde, inklusiver Wohlstand, demokratische Erneuerung, Kulturdiplomatie –, während es gleichzeitig die Architektur der „Dark Enlightenment“ aufbaut: eine von KI gelenkte, international koordinierte, von Experten zertifizierte Ordnung, die gewählte Regierungen bewusst umgeht. Ob dies absichtlich geschieht oder nicht, ist bei weitem nicht so bedeutsam wie das operative Ergebnis ihres philosophischen Einsatzes.

Wie ich in meinem Livestream Hegelian Left-Right Building the Technocracy feststellte: Sie machen sich die Tatsache zunutze, dass sich die Menschen der Existenz von Kooptierung und Korruption bewusst sind, und nutzen dieses Bewusstsein, um die Bürger genau zu jener Synthese hinzuziehen, gegen die sie sich ihrer Meinung nach wehren.​

Was „AIWS Government 24/7“ tatsächlich bedeutet

Lassen Sie mich die vier Säulen der BGF-Konferenz aus der technokratischen Fachsprache übersetzen. Ich habe dieses strukturelle Muster in The Governance Stack: How Technocracy Was Built Over 200 Years ausführlich behandelt – und es passt perfekt zu dem, was die BGF vorschlägt:​

„AIWS Government 24/7“ – KI-gestützte kontinuierliche Regierungsführung. Eine Regierung, die niemals schläft, niemals pausiert, niemals die Reibung von Beratungen benötigt. Madison gestaltete den Gesetzgebungsprozess bewusst langsam. Reibung ist ein Merkmal einer konstitutionellen Republik. Kontinuierliche KI-Regierungsführung ist die architektonische Beseitigung dieser Reibung, ersetzt durch Effizienz.

Dienst als Überwachung: Die Verdrängung menschlicher Entscheidungsfindung durch loyale Akteure im bürgerlichen Raum.

In ihrem eigenen Konferenzprogramm definiert BGF „AIWS Government 24/7“ als „eine neue Architektur demokratischer Dienstleistungen, die auf vertrauenswürdiger KI basiert“ – und nennt konkrete Plattformen, die integriert werden sollen: io und Loyal Agents. Nicht der Kongress. Nicht die Gerichte. Nicht gewählte Vertreter. Proprietäre KI-Plattformen namens „Loyal Agents“. Ich möchte, dass Sie einen Moment über diesen Namen nachdenken. Loyal gegenüber wem?

Dies ist keine abstrakte Vision. Der AIWS-Entwurf umfasst bereits AIWS City – eine Pilot-„virtuelle digitale Stadt“, die in Vietnam gestartet wurde, um KI-gesteuerte Regierungsführung zu testen, mit Blockchain-Validierung, ISO-Ethikstandards und einem Rahmenwerk für die Sharing Economy. Jeder Einwohner von AIWS City verfügt, in ihren eigenen Worten, über „ein digitales Zuhause zur Speicherung und Verarbeitung persönlicher Daten“. Die Federführung bei der Einführung lag beim Boston Global Forum und dem Michael Dukakis Institute – denselben Leuten, die jetzt eine 112.000 Wörter umfassende Vision für die nächsten 250 Jahre Amerikas veröffentlichen. Pilotprogramme sind keine launischen Experimente. Sie sind Proofs of Concept, die darauf warten, skaliert zu werden.

Vietnam war nur ein Pilotprojekt. Die Ukraine war von Anfang an das eigentliche Ziel. Die Ukraine war immer das angestrebte Ausmaß. Innerhalb weniger Wochen nach dem russischen Einmarsch im Jahr 2022 veröffentlichte das Boston Global Forum einen Plan mit dem Titel „Wiederaufbau der Ukraine: Von der Kriegszerstörung zur Entwicklung einer vorbildlichen Nation“ – in dem ausdrücklich vorgeschlagen wurde, das AIWS-City-Modell anzuwenden, um ukrainische Städte als Smart Cities wiederaufzubauen, eine KI-gesteuerte Regierung nach estnischem Vorbild einzuführen und jedem Bürger ein „Digital Home“ zu geben. Phase 2 ihres Plans sieht den Aufbau einer „durch KI und digitale Technologien unterstützten Smart Government“ mit einem „neu konzipierten“ Finanz- und Steuersystem vor. Die ukrainische Regierung hat seitdem ihr Ziel erklärt, bis 2030 zu den drei führenden KI-Nationen der Welt zu gehören, und beschreibt ihren Weg als einen Schritt „vom digitalen Staat zum agentenbasierten Staat.“ Dieses Muster ist nun auch in Gaza erkennbar: Verschiedene Vorschläge – darunter das durchgesickerte „GREAT Trust“-Dokument und das „Project Sunrise“ der Trump-Regierung – sehen den Wiederaufbau der vom Krieg verwüsteten Enklave als Hightech-Stadt vor, die von KI verwaltet wird und über eine Infrastruktur für digitale Identitäten, intelligente Produktionszonen und Rechenzentren verfügt. Ich wiederhole: Pilotprogramme sind keine Experimente. Sie sind Proofs of Concept, die auf ihre Skalierung warten – und wie sich herausstellt, ist Krieg der effizienteste Abbruchunternehmer.

Krieg als Abbruchunternehmen: Krise → Wiederaufbau → dauerhaft verwaltete Infrastruktur.

„AIWS-Vertrauensinfrastruktur“ – Standards, Mechanismen zur Rechenschaftspflicht und messbare Vertrauensinstrumente. Wer misst Vertrauen? Wer zertifiziert es? Wer kontrolliert die Kennzahlen? Wie ich in „Technocracy’s War on Free Speech“ geschrieben habe: Man muss den Ersten Verfassungszusatz nicht außer Kraft setzen, wenn man darüber einen Durchsetzungsmechanismus aufbaut und diesen über Plattformen, Richtlinien und Beschaffungsmaßnahmen durchsetzt. Das gleiche Prinzip gilt für jedes andere Recht. Man hebt sie nicht auf – man baut eine Zertifizierungsebene darüber und nennt sie Rechenschaftspflicht.

„DASI-Zertifizierung“ – Ein Standard für digitale Vermögenswerte, der von der AI World Society verwaltet wird: einer nicht gewählten, privat geführten internationalen Organisation, die darüber entscheidet, was in der amerikanischen Wirtschaft vertrauenswürdig ist und was nicht. Auf genau diese Struktur habe ich bereits hingewiesen, als ich über die AI.gov-Enthüllungen und den Aufstieg des digitalen Panoptikums berichtete – den KI-gesteuerten Überwachungsapparat der Regierung, der im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften aufgebaut wurde und keinerlei demokratischer Rechenschaftspflicht unterliegt.

„AIWS Film Park and Culture“ – Film und Geschichtenerzählen als „demokratische Infrastruktur“ und „Kulturdiplomatie“ nutzen. Wenn Regierungsorgane beginnen, deine Kultur zu produzieren, schaust du dir keine Kunst mehr an. Du schaust dir ein Verwaltungsprogramm an. Schau dir genau an, was der Bereich „Film und Kultur“ in seinem eigenen Programmdokument tatsächlich enthält: „Verbindung von heiligen Stätten und spirituellen Werten in der AI World Society“. Ein Regierungsorgan. Formell. Verbindet. Heilige Stätten. Mit ihrem KI-Rahmenwerk. Das ist keine politische Übergriffigkeit. Das ist die Noosphäre, die Agenda des Schwarmbewusstseins, klar und deutlich formuliert – die AI World Society will nicht nur Ihre Transaktionen und Ihre staatlichen Dienstleistungen regeln. Sie will Ihre heiligen Räume regeln. An diesem Punkt diskutieren wir nicht mehr über Governance. Wir diskutieren über eine rivalisierende Kosmologie – eine, in der die AI World Society Ihre Beziehung zum Transzendenten vermittelt. Das ist kein Leuchtfeuer für das KI-Zeitalter. Das ist eine gefälschte Kirche.

Dies ist das Spielbuch von Antonio Gramsci – der lange Marsch durch die Institutionen – aktualisiert für das KI-Zeitalter. Zuerst die Kultur, dann die Kognition, dann die Konformität.​

Dieses Spielbuch stammt nicht aus dem KI-Zeitalter. Steven C. Rockefeller – Erbe des Familiennetzwerks, das den ursprünglichen Bericht „Changing Images of Man“ finanzierte – verfasste dessen Handbuch bereits vor Jahrzehnten. Sein Buch „Spiritual Democracy and Our Schools: Renewing the American Spirit“ fordert ausdrücklich, den religiösen Glauben durch eine institutionell vermittelte „Spiritualität“ zu ersetzen und damit das zu schaffen, was er als „universelle Religion, doch keine Religion“ beschreibt – einen moralischen Rahmen mit der tonartigen Flexibilität, „zu allem geformt zu werden, was angesichts der aktuellen Weltkrise moralisch ist“. Das ist keine Erneuerung. Das ist der gezielte Ersatz einer festen metaphysischen Grundlage durch eine relativistische – genau jene Substitution, die dieser Artikel auf jeder Ebene der Regierungsstruktur nachverfolgt hat. Rockefeller war auch der Hauptverfasser der Earth Charter – des globalen Werbedokuments, das die direkte Vorlage für die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN lieferte, denselben SDG-Rahmen, den More Perfect offen als Vorbild für seine „Ziele für nachhaltige Demokratie“ anerkennt. Die Darstellung der Demokratie als ein Projekt spiritueller Erneuerung ist keine neue Taktik. Es handelt sich um eine jahrzehntelange, institutionell finanzierte, philosophisch kohärente Operation – und die Säule „Heilige Orte und spirituelle Werte“ der BGF ist ihre jüngste Ausprägung.

Die tiefere Funktion der Erdcharta war nie rein ökologischer Natur. Sie war das ethische und spirituelle Gerüst für eine planetare Architektur der Social-Impact-Finanzierung – ein Rahmenwerk, in dem jedes messbare menschliche Verhalten, vom CO₂-Ausstoß über bürgerschaftliches Engagement bis hin zum emotionalen Wohlbefinden, zu einem monetarisierbaren Datenpunkt auf einem globalen Markt für Impact Bonds wird. Die UNO schätzt die jährliche Investitionslücke für die SDGs auf 2,5 bis 3 Billionen Dollar – eine Lücke, die ausdrücklich dazu gedacht ist, durch privates Kapital über Social-Impact-Bonds, Blended-Finance-Instrumente und öffentlich-private Partnerschaften geschlossen zu werden, die menschliche Ergebnisse in investierbare Vermögenswerte umwandeln. Menschen sind in dieser Architektur keine Bürger mit unveräußerlichen Rechten. Sie sind Knotenpunkte des Humankapitals, die Wirkungsrenditen generieren. Die Maske scheint jedoch zu bröckeln. In Davos 2026 – dem jährlichen Treffen genau jenes Netzwerks, das diesen Rahmen geschaffen hat – spielte das Klima in den Narrativen kaum eine Rolle. Wie ein Bericht es beschrieb, bestand der Gipfel praktisch aus „zwei Davos“: einem, das von KI beherrscht wurde, und einem, das von geopolitischer Volatilität beherrscht wurde, wobei das Klima in keinem der beiden eine tragende Rolle spielte. Der Geschäftsführer des WEF selbst beschrieb diesen Wandel nicht als Aufgabe, sondern als „Überwindung“ der Klimaziele. Was dies offenbart, ist, dass das Klima immer das Trägersignal war, nicht das Ziel. Wenn das Trägersignal seinen kulturellen Einfluss verliert – wenn die „Netto-Null-Müdigkeit“ einsetzt, wenn die grüne Wirtschaft ins Stocken gerät –, verlagert dasselbe Netzwerk seine Infrastruktur einfach auf die nächste drängende Krise. Heute ist dieses Vehikel die KI. Der Governance-Stack, die Zertifizierungsarchitektur, die Schienen der Impact-Finanzierung, das Branding der spirituellen Erneuerung: Nichts davon ändert sich. Nur die Angst, die gemanagt wird, ändert sich.

Die gesamte Koalition im Überblick

Die konvergierende Architektur: Governance, Wahlen, Kultur und Finanzen – alle Ebenen weisen auf dasselbe technokratische Ziel hin.

Die BGF agiert nicht isoliert. Was wir hier beobachten, ist jene dialektische Konvergenz, die ich in The Phoenix Conspiracy dokumentiert habe – mehrere Bewegungen, die sich vordergründig widersprechen, die alle den 250. Jahrestag für sich nutzen, die alle die Sprache der Freiheit und Erneuerung sprechen und die alle dasselbe technokratische Ziel anstreben. Eine explizite Koordination ist nicht erforderlich, wenn die operative Verschmelzung die Hauptarbeit leistet.

America250.org – die offizielle Gedenkkommission der Bundesregierung – stellt den zeremoniellen Rahmen bereit und verleiht jedem, der sich auf dieses Jubiläum beruft, das volle Gewicht der nationalen Identität. America250 ist keine freiwillige kulturelle Initiative – es handelt sich um eine durch ein Bundesgesetz geschaffene Kommission, was bedeutet, dass ihre zeremonielle Autorität gesetzlich verankert ist. Wenn das AIWS-Ökosystem das 250-jährige Jubiläum heranzieht, bedient es sich nicht bloß patriotischer Gefühle. Es agiert innerhalb eines gesetzlich festgelegten nationalen Rahmens.

More Perfect – 43 Präsidialzentren, über 100 Organisationen, strukturiert um fünf Demokratie-Ziele, die den Millennium-Entwicklungszielen der UN nachempfunden sind. Amerikanische demokratische Erneuerung. Organisiert nach einem Rahmenwerk der Vereinten Nationen. Die Internationalisierung des Betriebssystems der Republik, verkauft als deren Erfüllung. Das ist keine Spekulation. Auf der eigenen Website von „More Perfect“ heißt es, dass ihre fünf Demokratieziele sich an „den Millenniums-Entwicklungszielen und den nachfolgenden Zielen für nachhaltige Entwicklung“ orientieren – dem Rahmenwerk der UN selbst, in ihren eigenen Worten. Ihr Governance-Ziel geht noch weiter: Es fordert die Regierung ausdrücklich dazu auf, „gemeinsam mit den Bürgern Lösungen für die drängendsten Probleme unserer Zeit zu entwickeln“. Dieses Wort – „gemeinsam entwickeln“ – stammt nicht aus der amerikanischen Verfassungstradition. Es stammt aus der Literatur zur planetarischen Transformation. Ihre Ziele tragen offiziell den Titel „Ziele für nachhaltige Demokratie“ – das Wort nachhaltig ist dabei von zentraler Bedeutung. Dies ist keine zufällige Wortwahl. Der SDG-Rahmen der UN verwendet dieselbe Konstruktion, und More Perfects eigenes Informationsblatt bestätigt diese Vorlage. Er ist nun Teil des Systems der Präsidentenbibliotheken. Ihre Initiative In Pursuit USA wurde im Februar 2026 (am Presidents’ Day) ins Leben gerufen, was bedeutet, dass dieser Apparat derzeit aktiv auf das Jubiläum zusteuert.

„Die Förderung einer fairen, inklusiven, transparenten und bürgernahen Regierungsführung stellt sicher, dass die Amerikaner Vertrauen in die Fähigkeit des demokratischen Systems haben, gemeinsam mit den Bürgern Lösungen für die drängendsten Probleme unserer Zeit zu entwickeln und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer schutzbedürftigsten Bürger zu berücksichtigen.“

The New Pluralists – ein Förderverbund mit einem Volumen von 1 Milliarde Dollar, dessen Schwerpunkt auf Zugehörigkeit, Gerechtigkeit und Inklusion liegt. Die Unabhängigkeitserklärung richtet sich an Einzelpersonen, denen ihr Schöpfer unveräußerliche Rechte verliehen hat – nicht an Identitätsgruppen, deren Zugehörigkeit von Vermittlern künstlich geschaffen und finanziert werden muss. The New Pluralists stellen einen ideologieübergreifenden Förderverbund dar, der sich mit einer erklärten Zusage von 1 Milliarde Dollar dafür einsetzt, die amerikanische Kultur in Richtung „pluralistischer Normen und Praktiken“ zu verändern. Ihre erklärte Mission ist es nicht, Gesetze zu ändern, sondern einen Kulturwandel herbeizuführen – was bedeutet, dass sie unterhalb der Ebene der Gesetzgebung und außerhalb der Reichweite der Rechenschaftspflicht durch Wahlen agiert – auf der Ebene des Social Engineering. Man kann nicht gegen eine Normkampagne stimmen. Das ist ihr Konstruktionsmerkmal, nicht ihr Fehler.

Generate Democracy / Operation Phoenix – der Wahlkampfarm: ein Plan, im Jahr 2026 zertifizierte Unabhängige in den Kongress zu wählen, organisiert vom Better Governance Institute und dem United Independents PAC. Andrew Yang und seine Forward Party sind Koalitionspartner – ein Mann, dessen gesamte politische Identität in der expliziten technokratischen Optimierung der Regierungsführung besteht. Regierungsführung durch qualifizierte unabhängige Manager ist immer noch Regierungsführung durch Manager. Der Bürger ist das Marketinginstrument, nicht die regierende Instanz. Und der Plan trägt buchstäblich den Namen Phoenix.

Die eigene Website des United Independents PAC verwendet keine Sprache der zivilgesellschaftlichen Erneuerung. Dort heißt es: „Wir sorgen für Siege.“ Darin wird eine Methodik beschrieben, um „gewinnbare Wahlkreise und angreifbare Amtsinhaber“ zu identifizieren – das Vokabular einer präzisen Targeting-Operation, nicht einer Basisbewegung. Ihre erklärte Mission ist es, „die Zweiparteienherrschaft zu brechen, indem sie das Machtgleichgewicht halten“ – indem sie 2026 mindestens fünf zertifizierte Unabhängige ins Repräsentantenhaus schicken, um die entscheidenden Stimmen zu halten. Das Ziel ist nicht Repräsentation. Es ist Einflussnahme. Regierungsführung durch qualifizierte Manager, erreicht durch die Wahl.

Das Quill-Projekt – Das Quill-Projekt am Pembroke College in Oxford ist für sich genommen eine wissenschaftliche Leistung – eine digitale Rekonstruktion des Verfassungskonvents und der Verfassungszusätze zur Rekonstruktion, die in Zusammenarbeit mit der Utah Valley University erstellt wurde. Die Architektur dieser Zusammenarbeit verdient eine genauere Betrachtung. Amerikanische Studierende übernehmen die Archivarbeit: Sie digitalisieren Zeitungen und setzen Debatten aus Mikrofilmen zusammen. Professor Nicholas Cole aus Oxford entwirft die Plattform, das Visualisierungsgerüst und die interpretative Schnittstelle, über die diese Dokumente durchsucht und verstanden werden.

Dies ist von Bedeutung, weil Schnittstellen Argumente sind. Die Entscheidungen darüber, wie ein Dokument präsentiert wird – was in den Vordergrund gerückt wird, was kontextualisiert wird, welche Beziehungen zwischen Klauseln und Kompromissen hergestellt werden – sind nicht neutral. Sie sind interpretative Handlungen. Wenn die metaphysische Tradition, auf der die Autorität der Verfassung beruht, bereits von allen in diesem Artikel dokumentierten Seiten unter Druck steht, ist die Auslagerung der Kuratierung des Dokuments selbst an eine ausländische Institution keine unbedeutende akademische Fußnote. Es ist eine stille Loslösung der Verfassung von dem Boden, in dem ihre Bedeutung verwurzelt ist. Das Dokument bleibt bestehen. Der Boden unter ihm verschiebt sich. Jede dieser Bewegungen vollzieht sich auf institutioneller und wahlpolitischer Ebene. Doch hinter all diesen verbirgt sich ein einziger philosophischer Vorgang – einer, der präzise benannt werden muss, da er subversiv ist und den Dreh- und Angelpunkt bildet, um den sich alles andere dreht.

Trumps Friedensrat / 1 USD / Rechts – Technokratie

Der letzte Eintrag auf dieser Koalitionskarte wird derjenige sein, gegen den sich die meisten Leser wehren – und genau dieser Widerstand macht ihn so wirkungsvoll. Nur wenige erwarten, dass der amtierende Präsident, der mit dem Versprechen gewählt wurde, den Verwaltungsstaat abzubauen, auf derselben Koalitionskarte erscheint wie ein von Dukakis unterstütztes Harvard-Forum für KI-Governance. Diese oberflächliche Unplausibilität ist kein Grund zur Skepsis. Sie ist das verräterische Zeichen. Die Technokratie hat von ihren Instrumenten auf der linken und rechten Seite nie verlangt, dass sie wissen, dass sie für dieselbe Architektur spielen. Sie verlangt lediglich, dass beide Instrumente in dieselbe Richtung gehen – hin zu einer zentralisierten, verfassungsrechtlich nicht rechenschaftspflichtigen Autorität –, unabhängig davon, welches Label auf dem Griff steht.

Aus der Richtung, die sich als Opposition präsentiert, kommen Trumps Friedensrat und World Liberty Financials USD1-Stablecoin. Wie Patrick und ich in The Final Betrayal dokumentiert haben, war das Eindringen der Technokratie in Trumps Umfeld kein Zufall. USD1 wird als finanzielle Souveränität verkauft. Das Board of Peace wird als globale Stabilität verkauft. Doch beide konzentrieren die Autorität – finanziell und geopolitisch – in der Person des Präsidenten und umgehen damit die verfassungsmäßigen Mechanismen der Senatsratifikation und der Kongressaufsicht.

USD1 ist als Stablecoin strukturiert, der durch US-Staatsanleihen gedeckt ist und von World Liberty Financial verwaltet wird – einer privaten Einrichtung, an der die Familie Trump ein erhebliches finanzielles Interesse hält. USD1 wird freiheitsorientierten Menschen als der „Truth Dollar“ verkauft – Eric Trumps eigenes Verkaufsargument lautet: „Man kann USD1 kaufen und ist somit nicht länger einer Regierung ausgeliefert, der man vielleicht nicht vertraut, oder einer Währung, der man vielleicht nicht vertraut.“ Finanzielle Souveränität, persönliche Freiheit, Exit & Build in Form eines Tokens. Das ist die libertäre Verpackung. Hier ist, was darin steckt. USD1 ist ein Stablecoin, der von World Liberty Financial verwaltet wird, an der eine mit Trump verbundene LLC etwa 38 % hält – und Zinsen auf jeden im Umlauf befindlichen, durch Schatzanweisungen gedeckten Dollar einnimmt. 87 % seiner Marktkapitalisierung befinden sich derzeit auf Binance, einer Plattform, der es aufgrund einer Einigung mit dem Finanzministerium untersagt ist, US-Kunden zu bedienen. Das bedeutet, dass der „American Freedom Dollar“ überwiegend von internationalen Konten gehalten wird – unter anderem über eine mit China verbundene Investmentfirma aus Abu Dhabi, die bereits 2 Milliarden Dollar in das Instrument investiert hat. Im Januar 2026 beantragte World Liberty Financial eine nationale Banklizenz – der „dezentrale“ Freedom Token strebt gleichzeitig die Zulassung als reguliertes Institut an. Die angebotene finanzielle Souveränität ist Souveränität vor der Aufsicht durch den Kongress und der Rechenschaftspflicht gegenüber der Federal Reserve – nicht Souveränität für den Bürger. Das libertäre Ethos ist der Rekrutierungsmechanismus. Das Ziel ist eine von der Exekutive kontrollierte Finanzinfrastruktur, global integriert, privat profitierend und verfassungsrechtlich nicht rechenschaftspflichtig.​

Der „Board of Peace“ konzentriert die außenpolitische Initiative in der Person der Exekutive und entzieht dem Senat seine Rolle bei der Ratifizierung von Verträgen, indem er über unverbindliche Rahmenwerke und Gesandte des Präsidenten agiert. Die Technokraten der Linken bauen den Käfig mit Governance-Rahmenwerken. Die Technokraten der Rechten verkaufen Ihnen den Schlüssel und behalten eine Kopie. Keiner der Wege führt zum Bürger. Oberflächlich betrachtet ist der eine Harvard, der andere MAGA. Im Kern bauen beide eine Infrastruktur auf, die Macht jenseits der Reichweite des Verfassungsänderungsprozesses, der Ratifizierungsbefugnis des Senats und der Wahlurne konzentriert. Die Ästhetik ist gegensätzlich. Das Ziel ist es nicht.

Dies ist die Struktur, die allem zugrunde liegt: These trifft auf Antithese, der Konflikt ist real oder konstruiert, und es entsteht eine vorbestimmte Synthese – stets mit Tendenz zu größerer Zentralisierung, stets in der Ästhetik der Opposition, die sie absorbiert hat. Die Technokraten, die über die politische Linke agieren, bauen die Regierungsarchitektur auf. Die Technokraten, die über die politische Rechte agieren, festigen die Exekutivgewalt. Die Synthese – KI-gesteuert, zertifiziert, tokenisiert, verfassungsrechtlich nicht rechenschaftspflichtig – erhebt sich zwischen ihnen. Game B und die Dark Enlightenment sind keine operativen Feinde (ungeachtet echter Unterschiede). Das Ergebnis sind zwei Beine desselben Marsches, und der Bürger ist das Terrain, das sie durchqueren. Ich möchte darauf hinweisen, dass Technokraten keine politische oder ideologische Loyalität außerhalb der Technokratie haben, aber sie werden operativ den Weg einschlagen, der am zweckmäßigsten ist.

Ich habe in „The SANDBOX Act: Ted Cruz’s Vision for AI Deregulation – A Trojan Horse for AI Tyranny?“ dokumentiert, dokumentiert, wie der deregulierende Ansatz der Republikaner demselben technokratischen Ziel durch die gegenteilige Tür dient – indem er staatliche und bundesstaatliche Rechenschaftsmechanismen abschafft und gleichzeitig die KI-Entwicklung denselben Netzwerken im Silicon Valley übergibt, die das AIWS-Ökosystem finanzieren. Linke Technokraten bauen den Käfig mit Governance-Rahmenwerken. Rechte Technokraten entfernen die Schlösser, damit die Käfigbauer auf keinen Widerstand stoßen. Die Erfahrung des Gefangenen ist identisch.

Game B und Dark Enlightenment bringen ihr vorbestimmtes Kind zur Welt.

Und AIWS steht ganz explizit an der Spitze dieser Synthese. In meiner „Exit & Build“-Forschung habe ich die Förderung eines „Sozialvertrags für das KI-Zeitalter“ durch AIWS identifiziert, der die globale Gesellschaft als ein interoperables Ökosystem aus KI-gesteuerten Knotenpunkten neu konzipiert – und dabei Entscheidungsträger und Wissenschaftler aus Harvard, dem MIT und Stanford miteinander verbindet – sowie dessen Verbindung zum Noosphären-Konzept: der von Teilhard de Chardin entworfenen Vision einer planetarischen Bewusstseinsschicht, aktualisiert für das KI-Zeitalter. Dies ist kein Governance-Rahmenwerk. Es ist eine Kosmologie. Und zwar eine, in der der Mensch kein souveränes Individuum ist, das von einem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet wurde – sondern ein emergenter, steuerbarer Knotenpunkt in einem planetarischen kybernetischen Organismus. Die Unabhängigkeitserklärung und das noosphärische Weltgehirn können nicht nebeneinander bestehen. Eines von beiden muss weichen.

Worum geht es eigentlich?

Die metaphysische Grundlage, die sie ersetzen

Die Unabhängigkeitserklärung ist keine politische Präferenz oder ein kulturelles Erbe. Sie ist ein metaphysischer Anspruch – fundiert auf zwei miteinander verflochtenen intellektuellen Traditionen, die die Gründerväter kannten, lehrten und bewusst einsetzten. Die erste ist die aristotelisch-thomistische Tradition des Naturrechts: die Überzeugung, die sich von Aristoteles über Thomas von Aquin bis in die Naturrechtslehre der Gründerväter erstreckt, dass Menschen eine unveränderliche Natur besitzen, dass diese Natur die Quelle objektiven moralischen Wissens ist und dass Rechte dem Menschen bereits vor jedem Staat oder Gesellschaftsvertrag innewohnen. Als Jefferson schrieb, dass die Menschen „von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet“ seien, schrieb er keine Poesie. Er stellte eine realistische metaphysische Behauptung auf: Rechte sind real, objektiv und vorpolitisch, weil die menschliche Natur real, objektiv und unveränderlich ist.

Die zweite Tradition ist der schottische Common-Sense-Realismus – Thomas Reid, Francis Hutcheson, Dugald Stewart und vor allem John Witherspoon, der James Madison in Princeton unterrichtete und dessen Einführung der schottischen Common-Sense-Philosophie in das amerikanische Geistesleben die Architektur des verfassungsrechtlichen Denkens prägte. Die Common-Sense-Tradition vertrat die Auffassung, dass selbstverständliche Wahrheiten – Wahrheiten, die den gewöhnlichen menschlichen Fähigkeiten ohne philosophische Vermittlung zugänglich sind – die eigentliche Grundlage sowohl des Wissens als auch der Staatsführung sind. „Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich“ ist keine rhetorische Floskel. Es ist eine direkte Anspielung auf Reids Erkenntnistheorie: Wahrheiten, an die uns die Beschaffenheit unserer Natur zwingt zu glauben, noch vor jeder Argumentation, noch vor jeder Institution, noch vor jeder kuratierenden Autorität.

Diese beiden Traditionen – der aristotelisch-thomistische Realismus und der Realismus des gesunden Menschenverstands – bilden zusammen das metaphysische Fundament, auf dem die Unabhängigkeitserklärung ruht und aus dem die Verfassung ihre moralische Autorität bezieht. Die Verfassung ist das Rechtsinstrument, das geschaffen wurde, um das zu schützen, was die Unabhängigkeitserklärung identifiziert: Rechte, die existieren, weil die menschliche Natur existiert, die erkennbar sind, weil die menschliche Vernunft existiert, und die unveräußerlich sind, weil kein Souverän – kein König, kein Parlament, kein KI-Verwaltungsrat – die Autorität besitzt, das zu widerrufen, was nicht ihm zu gewähren stand.

Genau darum geht es, wenn das Quill-Projekt den Verfassungskonvent in eine digitale Rekonstruktion einbettet, die über eine Oxford-Oberfläche gesteuert wird. Das Dokument verliert nicht seine Relevanz. Es verliert seine Grundlage. Wenn die metaphysische Tradition, die ihm Autorität verlieh, durch ein „Prozessbild des Menschen“ ersetzt wird – den Menschen als im Werden begriffen, den Menschen als sich entwickelnd, den Menschen als relationalen Knotenpunkt ohne festgelegte Natur und daher ohne inhärente, vorpolitische Würde –, dann verflüchtigen sich die Rechte selbst. Nicht durch Aufhebung. Durch ontologische Auslöschung. Man kann keine unveräußerlichen Rechte haben, ohne eine feststehende menschliche Natur, an die man sie knüpfen kann. Der Bericht Changing Images of Man hat dies perfekt verstanden. Genau deshalb musste das feststehende Bild des Menschen verschwinden.

Die Verfassung braucht keinen digitalen Zwilling. Sie braucht Bürger, die ihre metaphysischen Wurzeln tief genug kennen, um zu erkennen, wenn diese Wurzeln durchtrennt werden – und die ablehnen, was ihnen widerspricht.

Die metaphysische Substitution

Hier liegt der eigentliche philosophische Betrug, der all dem zugrunde liegt!

Die Unabhängigkeitserklärung gründet Rechte auf das Naturrecht – eine Ordnung, die jeder menschlichen Institution vorausgeht und diese übertrumpft. Rechte sind Fähigkeiten, keine Vorteile. Sie haben das Recht auf Freiheit nicht, weil eine Regierung es gewährt hat, nicht, weil ein Konsens es anerkannt hat, nicht, weil ein KI-Rahmenwerk es zertifiziert hat – sondern weil Sie ein Mensch mit einer rationalen Natur und einer angeborenen Würde sind, die keine Institution geschaffen hat und die daher niemand rechtmäßig widerrufen kann.​

Dies ist kein neues Argument. Es ist das älteste Argument der westlichen Philosophie.

Parmenides vertrat die Ansicht, dass die Realität beständig, einheitlich und unveränderlich ist – dass das Sein die Grundlage der Wahrheit ist und dass das, was sich zu verändern scheint, eine Illusion ist. Heraklit hielt dem entgegen, dass alles fließt, dass der Wandel die grundlegende Natur der Realität ist, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann. Zwischen ihnen definierten sie die Achse, um die sich die gesamte nachfolgende westliche Metaphysik gedreht hat.

Platon synthetisierte diese Spannung, indem er die beständige Wahrheit in den Formen verortete – den transzendenten, unveränderlichen Urbildern, deren unvollkommene Widerspiegelung die materielle Welt ist. Aristoteles begründete sie anders und für diejenigen, die eine kontrollierte Realität bevorzugen, gefährlicher: nicht in einem separaten Bereich der Formen, sondern im Ding selbst. Jedes Wesen ist eine Verbindung aus Materie und Form – Hylomorphismus –, wobei die Form keine externe Vorlage ist, die passivem Material aufgezwungen wird, sondern das eigentliche Ordnungsprinzip, das ein Ding zu dem macht, was es ist. Die Eichel ist keine unvollständige Eiche. Sie ist eine Eichel, deren Form bereits ihr Telos enthält – das vollständige rationale Ziel, auf das ihre Natur ausgerichtet ist. Ein Ding hat eine Natur. Diese Natur wird nicht durch einen Prozess zugewiesen, nicht durch Konsens erzeugt, nicht von einer Regierungsinstanz bestätigt – sie ist eine Tatsache darüber, was das Ding ist, und von Anfang an in ihm vorhanden. Darauf aufbauend errichtete Thomas von Aquin die metaphysische Architektur des Naturrechts: dass der Mensch eine rationale Natur hat, dass diese Natur die Quelle von Würde und moralischer Verpflichtung ist und dass Rechte aus dieser Natur hervorgehen – nicht aus irgendeiner Institution, die sie gewähren oder widerrufen könnte. Man kann nicht wie ein Phönix aus der Asche auferstehen, was in die Form des Dings selbst eingewoben ist. Und genau deshalb besteht der erste Schritt jedes technokratischen Projekts darin, die Existenz von Formen zu leugnen.

Das Sein geht dem Werden voraus. Die Natur geht der Institution voraus. Der Schöpfer geht dem Ausschuss voraus.

Diese aristotelisch-thomistische Ontologie bildet die unmittelbare philosophische Grundlage der Unabhängigkeitserklärung. Als Jefferson schrieb, dass Rechte „unveräußerlich“ seien – dass sie nicht übertragen, aufgegeben oder durch Urkunden abgetreten werden können –, brachte er kein politisches Argument vor. Er brachte ein ontologisches Argument vor. Rechte sind dem Wesen des Menschen innewohnend. Sie sind ein Merkmal seines Seins, nicht das Produkt eines Werdens.

Diese Leugnung hat eine dokumentierte intellektuelle Geschichte, die direkt bis in die Gegenwart reicht. Im Jahr 1946 veröffentlichte der Philosoph Oliver Reiser „The World Sensorium“ – eine Vision eines planetarischen Nervensystems, ein Projekt der „Radio-Eugenik“, durch das elektromagnetische Felder und Rundfunktechnologie das menschliche Bewusstsein zu einem einheitlichen globalen Geist harmonisieren sollten. Reiser nannte es die operationalisierte Noosphäre – nicht Teilhard de Chardins mystisches Streben, sondern ein konstruiertes Projekt der menschlichen Transformation durch resonante Beeinflussung des biologischen und psychologischen Substrats des Menschen. Der Einzelne ist in Reisers Rahmenkonzept kein souveränes Wesen mit einer festgelegten rationalen Natur – er ist ein Knotenpunkt in einem Feld, abstimmbar, lenkbar, fähig, in kollektive Kohärenz harmonisiert zu werden.

Der Bericht „The Changing Images of Man“ – 1974 vom Center for the Study of Social Policy bei SRI International erstellt und zusammen mit Werken des Club of Rome in der Reihe „Systems Science and World Order“ veröffentlicht – knüpfte genau dort an, wo Reiser aufgehört hatte. Er identifizierte das vorherrschende westliche Menschenbild als das zentrale Hindernis für die planetarische Transformation. Dieses Bild, das in der griechischen und christlichen Tradition verwurzelt war, sah den Einzelnen als rational, souverän, moralisch würdig und von einer unveränderlichen Natur besessen an: was Madison, Jefferson und die Tradition der Naturrechte als selbstverständlich angesehen hatten. Der Bericht führte unter den „möglicherweise überholten Prämissen“ des Industriezeitalters die Überzeugung auf, dass der Einzelne frei sein sollte, seine eigene Wahl des „Guten“ zu treffen, und dass die Entscheidungen, die er im Streben nach Eigeninteresse trifft, sich irgendwie zu wünschenswerten gesellschaftlichen Gesamtentscheidungen summieren würden – und vor allem, dass Menschen im Wesentlichen voneinander getrennt sind, sodass kaum eine intrinsische Verantwortung für die Auswirkungen gegenwärtiger Handlungen auf entfernte Individuen oder zukünftige Generationen empfunden wird. An deren Stelle schlug der Bericht ein sogenanntes „integratives, evolutionäres Menschenbild“ vor – den Menschen als sich entwickelndes Holon, als Knotenpunkt in einem vernetzten System, dessen Identität relational und offen ist statt fest und essenziell, definiert nicht durch eine stabile Natur, sondern durch einen Gradienten des Werdens.

Die Noosphären-Agenda der AIWS, die „aufgeklärte Regierungsführung“ der BGF, der Angriff auf die kognitive Freiheit, der in den Säulen „Film Park“ und „Kulturdiplomatie“ verankert ist – das sind keine neuen Ideen in neuem Gewand. Es handelt sich um das Projekt „Changing Images of Man“ im großen Maßstab, mit KI als dem Abstimmungsmechanismus, den Reiser nur theoretisch erahnen konnte. Das Bild, das sie verändern, ist dasjenige, von dem Jefferson ausging, als er die Unabhängigkeitserklärung verfasste. Und das wissen sie.

Hegel hat dies vollständig aufgebrochen. Für Hegel gibt es kein festes Sein – nur Werden. Geschichte ist die Entfaltung des Geistes durch einen dialektischen Prozess, und Rechte werden nicht in einer feststehenden menschlichen Natur entdeckt – sie werden durch die rationale Entfaltung des Staates hervorgebracht. Die Wahrheit selbst ist historisch. Das Reale ist das Rationale, und das Rationale ist alles, was der historische Prozess hervorgebracht hat.

Das ist keine Fußnote. Das ist die gesamte philosophische Bruchlinie. Jede Bewegung in dieser Konvergenz – der „Sozialvertrag für das KI-Zeitalter“ der AIWS, die „aufgeklärte Regierungsführung“ der BGF, der zertifizierte unabhängige Ausschuss der Operation Phoenix, der prozessoptimierte dritte Weg der Forward Party – steht auf der heraklitisch-hegelianischen Seite dieser Linie. Die Realität ist Fluss. Regierungsführung ist das Management dieses Flusses. Rechte sind das, was die aktuelle Synthese anzuerkennen bereit ist. Und wer die Synthese kontrolliert, kontrolliert die Rechte.

Die Erklärung steht auf der anderen Seite. Das Sein geht dem Werden voraus. Die Natur geht der Institution voraus. Der Schöpfer geht dem Ausschuss voraus.

Was jede Bewegung in dieser Konvergenz an die Stelle dieses Fundaments setzt, ist der Prozess. Der partizipative Prozess. Der demokratische Prozess. Der transparente Prozess. Der KI-gesteuerte Prozess. Die Quelle der Rechte verlagert sich vom Transzendenten zum Verfahrensbezogenen. Vom Schöpfer zum Ausschuss. Vom unveräußerlichen zum Verhandelbaren.

In meinem Hegel-Artikel habe ich dies als den Kernmechanismus der dialektischen Maschinerie identifiziert: Hegels System beschreibt nicht bloß, wie sich Ideen entwickeln – es verlagert die Quelle der Wahrheit vom Transzendenten auf den historischen Prozess selbst. Politisch angewandt bedeutet dies, dass Rechte nicht entdeckt werden – sie werden durch die Entfaltung des Staates produziert. Wer den Staat kontrolliert, kontrolliert die Produktion von Rechten. Wer den KI-Governance-Rahmen kontrolliert, kontrolliert den neuen Staat.​

Wer die Messung definiert, definiert das Ergebnis. Wie ich in „The Path to Mass Surveillance and Technological Singularity“ schrieb, passt das AIWS-Modell der „neuen Demokratie“ zu digitalen Gesellschaften, in denen Bürger über Blockchain-Plattformen interagieren – und in denen tokenisierte Ökonomien stillschweigend KI-gesteuerte Entscheidungsfindung integrieren, die die Teilhabe auf der Grundlage von Verhalten zuteilt. Das ist keine Demokratie und keine konstitutionelle Republik. Das ist eine Engine zur Verhaltenskonformität mit demokratischem Branding.

Wer das Vertrauen bescheinigt, kontrolliert, was als vertrauenswürdig gilt. Wer die Governance-Struktur aufbaut, regiert – unabhängig davon, was auf dem Stimmzettel steht.

Gouverneur Dukakis schreibt in seinem Vorwort: „Amerikas Größe beruhte schon immer auf seiner Fähigkeit, sich neu zu erfinden.“ Da haben wir es – in einem einzigen Satz die gesamte metaphysische Substitution. Die Gründerväter glaubten das nicht. Sie glaubten, Amerikas Größe beruhe auf der Treue zu beständigen, selbstverständlichen Wahrheiten, die keiner Neuerfindung bedürfen – sondern nur des Schutzes. Eine Nation, die auf Neuerfindung aufgebaut ist, hat kein Fundament. Sie hat nur die nächste Neuerfindung. Und im Zeitalter der KI haben sich die Architekten dieser Neuerfindung bereits zu erkennen gegeben.

Was uns zum Schlussakt der Konferenz vom 1. Mai bringt. Nach 112.000 Wörtern, nach der AIWS-Government-24/7-Architektur, nach den Loyal Agents, nach den Sacred Places, nach dem Film Park und der DASI-Zertifizierung und der Boston Declaration on America at 250 – „die das Bekenntnis zu vertrauenswürdiger KI-Governance, inklusivem Wohlstand und kultureller Führungsrolle für ein humanes KI-Zeitalter bekräftigt“. Eine Erklärung. Pünktlich zu Amerikas Geburtstag. Unterzeichnet an einer Adresse in Cambridge. Auch Amerika wurde auf einer Erklärung gegründet. Diese richtete sich an eine aufrichtige Welt und gründete auf der selbstverständlichen Wahrheit, dass Rechte vom Schöpfer stammen und dass die Regierung nur existiert, um sie zu schützen. Die Bostoner Erklärung richtet sich an die AI World Society und gründet auf der Prämisse, dass Rechte entworfen, zertifiziert und durch Governance ins Leben gerufen werden müssen. Dies sind keine kompatiblen Dokumente. Das eine ist der Phönix. Das andere ist das, was er verbrennt.

Das eine erkennt Rechte an, die man bereits besitzt. Das andere schafft sie und bescheinigt sie.

Die kognitive Freiheit ist das letzte Schlachtfeld

Wenn Führungsgremien beginnen, Ihre Kultur zu gestalten, sehen Sie sich keine Kunst mehr an. Sie sehen sich ein Managementprogramm an.

Der aufschlussreichste Pfeiler der BGF ist nicht das KI-Governance-Rahmenwerk oder die Chip-Strategie – es ist das Programm Film Park und Kulturdiplomatie. Denn bei dem Governance-System, das sie aufbauen, geht es nicht nur um Politik. Es geht um Kognition. Wie ich bereits in der Diskussionsrunde „Technocracy’s War on Free Speech“ dargelegt habe, moderiert KI nicht nur Inhalte – sie modelliert Persönlichkeit und lenkt Menschen schrittweise in Richtung bevorzugter Schlussfolgerungen. Die Kulturplattform der BGF ist die weiche Schicht desselben Stacks – sie prägt, was Sie glauben, was Amerika bedeutet, noch bevor Sie überhaupt auf die darunterliegende Governance-Architektur stoßen.

Kognitive Freiheit – das Recht, selbstständig zu denken, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen und vom gelenkten Konsens abzuweichen – ist die letzte Grenze. Genau darauf zielen ein 112.000 Wörter umfassendes, von Harvard initiiertes Zukunftsdokument, ein mit einer Milliarde Dollar dotierter Pluralismus-Fonds, ein KI-zertifizierter unabhängiger Ausschuss und ein Filmstudio für kulturelle Diplomatie im Auftrag des Präsidenten auf ihre jeweils eigene Weise ab.

Kurz vor dem Unabhängigkeitstag 2025 veröffentlichte ich „AI.gov: The Digital Leviathan Launching This Independence Day“ – eine Dokumentation darüber, wie die zentralisierte KI-Kommandozentrale der Regierung die Digitalisierung der Tyrannei verkörperte, aufgebaut durch öffentlich-private Partnerschaften ohne demokratische Rechenschaftspflicht. Nun, weniger als ein Jahr später, hat sich ein Gremium an einer prestigeträchtigen Adresse in Cambridge versammelt, um ein Buch vorzustellen, in dem dieselbe KI-Governance-Architektur als Amerikas Geschenk an die Welt zu seinem 250. Geburtstag deklariert wird. Unabhängigkeitstag. Maifeiertag. Die Symbolik spricht für sich.

Was Franklin eigentlich meinte

Als Elizabeth Willing Powel – die Ehefrau des Bürgermeisters von Philadelphia, Samuel Powel – Benjamin Franklin fragte: „Nun, Doktor, was haben wir denn nun, eine Republik oder eine Monarchie?“, und er antwortete: „Eine Republik, wenn ihr sie bewahren könnt“ – war das entscheidende Wort bewahren. Nicht gestalten. Nicht optimieren. Nicht zertifizieren. Nicht wie ein Phönix wiederauferstehen.

Bewahren.

Eine Republik zu bewahren erfordert etwas, das kein Regierungsrahmenwerk, kein KI-Standard und kein zertifizierter unabhängiger Ausschuss liefern kann: eine Bürgerschaft, die versteht, warum die Struktur existiert, und nicht nur, dass sie existiert. Ein Volk, das weiß, dass Rechte vor Regierungen kommen – und dass keine Institution, wie vertrauenswürdig, wie KI-gestützt, wie institutionell anerkannt und wie gut gemeint sie auch sein mag, die Befugnis hat, diese neu zu definieren, zu verwalten oder zu etwas Neuem zu synthetisieren.

Der Phönix verbrennt das Alte – ähnlich wie wenn man es niederreißt, um es „besser wiederaufzubauen“. Das ist sein einziger Zweck, und die Frage sollte lauten: „Besser für wen?“

Amerika mit 250 Jahren ist keine Geburtstagskerze. Es ist ein Streichholz. 🔥🐦‍🔥