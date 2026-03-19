Krieg gegen den Iran: Der Energiekrieg bewegt sich von Störung zu Zerstörung

Moon of Alabama

Der Krieg gegen den Iran ist weiterhin das derzeit wichtigste Thema, das die Welt bewegt.

Israel und die USA setzen ihre Ermordungskampagne gegen iranische Amtsträger fort. Heute wurde bestätigt, dass Ali Larijani, der Leiter von Irans Oberstem Nationalen Sicherheitsrat, bei einem israelischen Luftangriff auf das Haus seiner Tochter getötet wurde. Der Angriff verursachte mehrere Dutzend weitere Opfer. Larijani war ein hochfähiger Pragmatiker, kein Hardliner. Sein Tod ist ein Verlust für alle, die Frieden im Nahen Osten suchen.

Auch zwei der Anführer der iranischen freiwilligen Basij-Miliz wurden bei israelischen Luftangriffen getötet, ebenso Irans Geheimdienstminister Esmaeil Khatib.

Keiner dieser Tode wird Irans Willen oder Fähigkeit zum Widerstand verringern. Es weiß, dass es durch seine Kontrolle über die Straße von Hormus in der Lage ist, die Weltwirtschaft abzuwürgen, und daher in jedem langfristigen Konflikt die Oberhand hat. Irgendwann werden die USA Irans Bedingungen für ein Kriegsende akzeptieren müssen (archiviert):

Irans strategisches Ziel ist es nun, den Vereinigten Staaten und den Golfstaaten so hohe Kosten aufzuerlegen, dass Trump sich für eine Waffenruhe entscheidet, die eine Beschränkung künftiger israelischer Aktionen einschließt. Im Kern will Iran ihn dazu zwingen, sich zwischen den Sicherheitsinteressen Israels und der Stabilität der globalen Märkte zu entscheiden. Unterm Strich hat der Krieg, den Trump begonnen hat, kein gutes Ende.

Doch Israel fühlt sich heute an keinerlei Beschränkungen gebunden. Es hat gerade mit Unterstützung der USA einen Angriff auf Irans großes South-Pars-Gasfeld und andere iranische Energieanlagen gestartet:

Israel hat gerade Irans größte Erdgasverarbeitungsanlage in der Provinz Buschehr bombardiert. Israel erklärte, es habe diesen Angriff in voller Abstimmung mit den Vereinigten Staaten durchgeführt.

Der Angriff steht im Einklang mit Israels Strategie, nicht nur Irans Militär und militärische Industrien, sondern auch seine industrielle Basis und seine Wirtschaft zu zerstören. Israels Ziel ist nicht Regimewechsel, sondern der Zusammenbruch des Staates.

In diesem konkreten Fall gibt es meiner Meinung nach ein zusätzliches Motiv hinter dem israelischen Angriff. Iran hat wiederholt darauf hingewiesen, dass ein Angriff auf seine Energieinfrastruktur eine klare rote Linie überschreitet und dass es mit Angriffen auf Energieinfrastruktur im gesamten Persischen Golf reagieren werde.

Falls Iran tatsächlich in dieser Weise reagiert, steigen die Aussichten auf eine direkte Beteiligung von Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) an diesem Krieg erheblich. Genau das würde Israel gern sehen, und das würde auch erklären, warum die USA, die zuvor von solchen Angriffen abrieten, diese nun unterstützen und sich an ihrer Durchführung beteiligen.

Dieser Angriff ist nicht nur eine Demonstration US-israelischer Fähigkeiten, sondern auch ein Beleg für US-israelisches strategisches Versagen und möglicherweise auch für wachsende Verzweiflung.

Irans Gasproduktion wird größtenteils im Inland genutzt. Seine Stromproduktion hängt weitgehend von seiner Gasinfrastruktur ab. Der Angriff ist auch ein Schlag gegen die Türkei, die 15 % ihres Gasverbrauchs aus Iran bezieht. Ein Sprecher des Außenministeriums von Katar verurteilte den Angriff.

Die rationalste Reaktion für Iran wird sein, Israels Energieinfrastruktur anzugreifen. Angriffe auf Haifa und israelische Gasanlagen werden ebenfalls kommen, doch Irans unmittelbare Reaktion bestand, wie angekündigt, in Evakuierungsanordnungen für fünf Energieanlagen in benachbarten Ländern am Persischen Golf:

SAMREF-Raffinerie – Saudi-Arabien

Gasfeld Al Hosn – VAE

Petrochemischer Komplex Jubail – Saudi-Arabien

Petrochemischer Komplex Mesaieed & Mesaieed Holding (mit Chevron-Verbindung) – Katar

Raffinerie Ras Laffan (Phasen 1 & 2) – Katar

Laut Bloomberg werden die Anlagen evakuiert. Die Energiepreise auf dem Terminmarkt für Rohstoffe sind infolge der Angriffe gestiegen, obwohl sie aufgrund von Manipulationen immer noch deutlich unter den Preisen in der realen Welt liegen (archiviert):

Die zunehmende Störung der Lieferungen hat eine Reihe regionaler Preisbenchmarks auf Allzeithochs getrieben, auch wenn die globale Referenzsorte Brent nach einem Anstieg auf fast 120 Dollar in den frühen Phasen des Iran-Krieges wieder auf knapp über 100 Dollar pro Barrel zurückgefallen ist.

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Der Preis für ein Barrel Öl aus Oman — das von Häfen außerhalb der Straße von Hormus exportiert wird — stieg am Dienstag auf fast 154 Dollar, angetrieben durch den intensiven Wettbewerb um die kleinen Mengen, die den Nahen Osten noch verlassen.

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„Im Moment fühlt es sich so an, als hätten sich der Papiermarkt und der physische Markt voneinander entkoppelt“, sagte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank. „[Das ist] die größte Störung seit den 1970er Jahren und Brent kann sich kaum über 100 Dollar halten.“

Die 100 Dollar pro Barrel gelten für leichtes, schwefelarmes Rohöl, während der Markt auch schwerere Sorten sowie verarbeitete Produkte benötigt:

Die aktuellen Spotpreise für Benzin, Diesel und Kerosin an der Westküste erscheinen mit 147 Dollar/Barrel, 162–170 Dollar/Barrel und 186 Dollar/Barrel völlig entkoppelt — bis man berücksichtigt, dass Raffinerien in China, Indien, Japan und Südkorea mit physischen Rohölkosten von mehr als 150–155 Dollar/Barrel konfrontiert sind.

Der Angriff auf Energieanlagen im Iran hat an der wirtschaftlichen Front des Krieges eine neue Eskalationsstufe eröffnet.

Schiffe an der Durchfahrt durch Hormus zu hindern ist störend. Energieanlagen anzugreifen ist zerstörerisch.

Es wird lange dauern, die Schäden zu reparieren.