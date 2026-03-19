Die unbeabsichtigten Folgen des iranischen Widerstands

Thierry Meyssan

Indem die Iraner sich dem illegalen Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf ihr Land widersetzten, haben sie den „Papiertiger“ dazu gebracht, sich zu offenbaren. Innerhalb weniger Tage zeigten sie, dass die hochentwickelten und teuren Waffen des Pentagons nicht für ihre sehr wirtschaftliche Art der Kriegsführung geeignet waren. Sie haben den Weltölmarkt gestört, der den US-Dollar garantiert. Schließlich haben sie ein neues Konzept zur Verfügung gestellt, über das alle Gegner der angelsächsischen Dominanz nachdenken. Es hat China bereits dazu veranlasst, seine Verteidigungspläne im Falle eines US-Angriffs auf Taiwan vollständig zu ändern.

Der Krieg gegen den Iran ist anders als alle anderen. Zum ersten Mal spielt es keine Rolle, welche Ziele zerstört werden. Die Protagonisten konzentrieren sich auf die wirtschaftlichen Folgen ihrer Taten. Diese Erfahrung revolutioniert die Art und Weise der Kriegführung und hat die chinesische Volksbefreiungsarmee bereits dazu veranlasst, ihre Schlachtpläne zu überarbeiten.

Eine Shahed-Drohne kostet etwa 35000 Dollar. Um sie zu bekämpfen, müssen die Vereinigten Staaten zwei Patriot-Raketen im Wert von jeweils 3,3 Millionen Dollar abschießen. Wenn sie die Shahed-Drohne ein Ziel treffen