Manche Dinge in der Politik ergeben keinen Sinn, außer im Lichte der Entvölkerung

Was ist der Survivors Guide to Earth?

VN Alexander

Man kann nicht beginnen, die Motive der Uber-Banker zu verstehen, wenn man nur danach schaut, was ihre Werkzeuge, unsere Irreführer, sagen und tun, aber die Auswirkungen ihrer Handlungen verraten wahrscheinlich den wahren Plan.

Wir sollen Trump verabscheuen wegen der Brutalität des ICE, der Festnahme des venezolanischen Präsidenten, der Umleitung von Energie zu KI-Rechenzentren, der Bombardierung eines Mädchenschule im Iran, dem Aushungern von Kubanern und der Zerstörung der US-Verfassung.

Wir sollen das Zweiparteiensystem endgültig ablehnen und vor der gesamten Epstein-Klasse zurückschrecken. Wir sollen so entsetzt sein über das, was die IDF den Gaza-Bewohnern angetan hat, dass wir das „Recht“ Israels auf Existenz als zionistische Regierung verneinen. Ich vermute, wir sollen sogar wollen, dass der Iran Eine Rache für Alle am bösen US-Imperium nimmt, das sich gegen seine eigenen Bürger gewandt hat.

Jeder Krieg beginnt mit einer massiven Propagandakampagne, die einen bösen Feind definiert. Diesmal ist der Feind die nationale Souveränität. Die Wahrheit wird als Waffe gegen uns eingesetzt. Uns wird eine neue Form der Weltregierung angeboten – die „Einheit“ und „menschliche Werte“ fördert – deren Wirtschaft nicht auf der Kriegsindustrie, sondern auf einer Friedensindustrie basiert.

Eine Friedensindustrie, das sollte dich erschrecken.

Begrenzter Atomkrieg

Es spielt keine Rolle, ob Oligarchen wirklich gegeneinander um die Macht kämpfen oder ob es alles eine World-Wrestling-Forum-artige Inszenierung ist. Es spielt keine Rolle, ob der orange Größenwahnsinnige wirklich glaubt, er werde CEO von Trumplandia sein, das auf den Ruinen Gazas erbaut wurde, oder ob er nur seine aufdringlichen zionistischen Gönner loswerden will, indem er den Iran dazu anstiftet, Israel von der Landkarte zu tilgen.

Ich versuche, mich nicht von den täglichen Krisen ablenken zu lassen (Warum haben sie das getan? Sind sie dumm?), weil wir wissen, wohin das letztendlich führt (wenn wir es nicht stoppen). Sie sagen es uns seit Jahrzehnten. Die Neue Weltordnung zerstört die Ölindustrie der Golfstaaten und holt das US-Imperium heraus, um sich auf die Bildung des Nordamerikanischen Technats zu konzentrieren, den Orwell in seinem Roman Neunzehnhundertvierundachtzig Ozeanien nennt. (Das Vereinigte Königreich ist als dessen Landebahn bestimmt.)

Orwell stützte seine Dystopie auf das, was James Burnham, ein Vorläufer der Kissinger/Brzezinski-Clique, damals schrieb. The Managerial Revolution: What is Happening in the World, veröffentlicht 1941, argumentiert, dass technische Experten die traditionelle Kapitalistenklasse schließlich verdrängen und durch zentrale Wirtschaftsplanung die Kontrolle über die Wirtschaft übernehmen würden. Betreten Sie Palantir, Oracle und andere KI-Überwachungsunternehmen.

Kurz vor Beginn von Orwells Erzählung hatte die Welt einen begrenzten Atomkrieg durchgemacht. Im wirklichen Leben wird der Iran nuklear bombardiert werden, nach dieser Argumentationslinie, dann wird es Vergeltungsschläge geben.

Über 8 Milliarden Barbaren stehen vor dem Tor und rütteln an den Gittern. Demoralisierung und weitere Entvölkerung müssen der nächste Schritt sein, wenn die Neue Ordnung erfolgreich sein soll.

Was ist der Survivors Guide to Earth?

Survivors Guide to Earth, angeführt von Mathew Cooke, ist eine offenbar gut finanzierte Kampagne, die plötzlich in den Social-Media-Feeds aller aufgetaucht ist und Trump, Israel und Nationalstaaten im Allgemeinen anprangert. Cooke hat den Köder geschluckt und fördert einen neuen New Deal, eine kryptische Variante der Neuen Weltordnung, des Großen Reset und von Build Back Better.

Vielleicht meint er es gut, aber er ist irreführt. Hier sind einige der wichtigsten ideologischen Punkte des Programms:

Cooke unterstützte Bernie Sanders‘ Kampagne 2016 und scheint immer noch im ideologischen Lager zu sein, das an eine große, starke, unmöglich wohlwollende Regierung glaubt. In seinen neuen Videos ist Cooke ein ausgewachsener Verschwörungstheoretiker, was jetzt erlaubt ist, seit der teilweisen Veröffentlichung der Epstein-Akten. Aber er identifiziert die Machtkonzentration nicht als Problem. Stattdessen argumentiert er das Gegenteil: dass verschiedene nationale Ideologien und Grenzen das Problem sind.

Die machtlosen Werkzeuge, die der Survivors Guide to Earth anbietet, sind Gewerkschaftsbildung, Desinvestition, Boykott und Protest. Betrachten Sie den Titel, der Überlebendenleitfaden; dies ist ein Leitfaden für eine Zukunft, in der eine Anzahl von Menschen nicht überlebt haben, weil sie dachten, sie könnten sich aus diesem Schlamassel herauswählen. Cooke ist gutaussehend und hip, ein einnehmender Redner für die unzufriedenen Massen. Aber er ist nicht der richtige Führer.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir an diesem Punkt Führer brauchen. Es ist offensichtlich, was wir tun müssen: einen Garten anlegen, oder lernen, Ethanol und Biodiesel herzustellen, oder lernen, Maschinen und Elektronik zu reparieren, oder eine andere praktische Fertigkeit erlernen. Mit anderen Worten, versuchen, ohne Regierung zu überleben.

Wir haben Glück; die Technokraten sind noch nicht ganz bereit, ihr neues System einzuführen. Die Rechenzentren sind nicht fertig, und bisher sind sie mit ihren PR-Bemühungen, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, KI-Regierung zu wollen, gescheitert. Aber wir werden der Technokratie nicht widerstehen können, es sei denn, die Menschen erkennen, dass es Alternativen zu den Systemen gibt, die uns hierher gebracht haben.

Freiwilligkeit, Anarchismus und Selbstorganisation

Sozialismus, Kapitalismus, Feudalismus, repräsentative Demokratie und Kommunismus führen alle zur Schaffung von Machtzentren, die die Menschen ausbeuten. Freiwilligkeitssysteme, die den größtmöglichen Grad individueller Freiheit anerkennen, mögen chaotisch beginnen, bleiben es aber nicht lange; sie organisieren sich schnell selbst, um ein Tauschmittel (Währung), öffentliche Infrastruktur, Regeln für die Nutzung der gemeinsamen endlichen natürlichen Ressourcen und die Aufrechterhaltung von Grenzen zu schaffen.

Sobald solche Systeme versuchen, sich mit mehr zu befassen – Bildung, soziale Wohlfahrt usw. – schaffen sie unnötigerweise Machthebel, die irgendwann von Psychopathen ergriffen werden können. Egal, wer an der Regierung war, unsere Gesundheitsbehörden waren entschlossen, uns so ungesund wie möglich zu machen. Unsere Verteidigungsbehörden treiben uns in den Krieg und machen uns unsicher. Unsere Bildungssysteme waschen uns das Gehirn. Es ist alles zu orwellianisch. Auf der positiven Seite ist es viel einfacher, staatliche Unterstützung aufzugeben, wenn sie so offensichtlich darauf aus ist, uns zu töten.

Ja, wir sollten alle kulturelle Programme, Bildung, Forschung, Produktsicherheitstests, Wohltätigkeit für die Armen schätzen. Aber es ist unsere Aufgabe als Individuen, solche Programme ohne staatlichen Zwang und Kontrolle zu unterstützen. Denken Sie an all die Zeit und das Geld, die verschwendet werden, um den Besten Führer ins Amt zu bringen, die stattdessen direkt in lokale Wohlfahrts- und Kulturprogramme unserer Wahl fließen könnten.

Sind Grenzen rassistisch?

Es wird niemals eine globale Utopie geben, die von universellen Werten eingeschränkt wird; Unternehmen werden um endliche natürliche Ressourcen konkurrieren, und diejenigen, die am meisten töten und verstümmeln, werden gewinnen. Das Beste, was wir tun können, ist die Dezentralisierung der Macht, was ohne separate Nationalstaaten und einigermaßen autarke Volkswirtschaften nicht möglich ist.

Nationale Grenzen sind funktional gleichwertig mit der semipermeablen Membran einer lebenden Zelle. Membranen machen gesundes und intelligentes Leben möglich.

Obwohl Fortschrittliche wie Cooke denken, dass es der „Nationalismus“ ist, der Bürger gegen Neuankömmlinge aufbringt, ist die Wahrheit, dass Wanderarbeiter immer den Interessen von Machtkonzentrationen, großen Unternehmen und Reichen gedient haben, die Niedriglohnarbeiter wollen. Landbesitz muss auf Bürger beschränkt werden, und Land muss so vielen Bürgern wie möglich zugänglich sein. Keine Hamsterei.

In Anlehnung an Benjamin Franklin argumentiert Tereza Corragio in How to Dismantle an Empire, dass lokale Gemeinschaftsbanken die Hypotheken auf Grundstücken in der Gemeinschaft halten sollten, damit die gezahlten Zinsen in der Gemeinschaft bleiben. Es sind solche einfachen pragmatischen Ideen, die uns vor der Technokratie retten werden, nicht „universelle“ Werte.

Obwohl Cooke, wie ich finde zu Recht, argumentiert, dass die natürlichen Ressourcen und die öffentliche Infrastruktur den Menschen des Landes gehören, vermute ich, dass der Plan der Uber-Banker darin besteht, solche Ideen zu pervertieren, indem sie öffentliche Infrastruktur, Land und andere natürliche Ressourcen „tokenisieren“. Und über verschiedene Stablecoins, die an die Staatsverschuldung „gebunden“ sind, werden die Bürger magere Rationen erhalten. Das Rechenzentrum, das die Token verwaltet, wird einen Anteil nehmen.

Das ist der neue „Stakeholder-Kapitalismus“. Aber das ist kein Eigentum; das ist nicht einmal so gut wie eine Mitgliedschaft bei Sam’s Club. Es ist ein digitales Gefängnis.

Natürliche Ressourcen wie Mineralien, Öl und Edelmetalle sollten von gemeinnützigen Genossenschaften abgebaut, verarbeitet und an Bürger verkauft werden, über die Bürger Stimmrechte und ein Interesse am Schutz ihrer Ökosysteme haben. Es ist die gewinnorientierte monopolistische Kontrolle natürlicher Ressourcen und öffentlicher Infrastruktur, die zum Faschismus führt. Nicht Fabriken oder andere Arten von Unternehmen. Das ist die Lektion hinter dem von Georg inspirierten Brettspiel Monopoly. Private Einrichtungen haben kein Recht, die endlichen Ressourcen zu fördern, die sie nicht geschaffen haben. Libertäre, die dies leugnen, schaffen am Ende die Bedingungen wieder, die zu Kriegen um Öl und Land führen.

Entgegen dem, was Cooke argumentiert, müssen wir die Sozialprogramme (diese Machthebel) rückgängig machen, die erfunden wurden, um die Symptome des Problems der Unternehmensmonopole auf natürliche Ressourcen und öffentliche Infrastruktur zu behandeln.

Die Machtpyramide umkehren

In dieser Sichtweise würde die Bundesregierung in den USA lediglich als Finanzministerium und Gebäude- und Grundstücksabteilung der fünfzig Bundesstaaten fungieren, die Greenbacks für den Bau und die Instandhaltung der gesamten Transport-, Kommunikations- und Energieversorgungsinfrastruktur, Häfen und öffentlichen Gebäude (Gerichte, Schulen, Krankenhäuser) bereitstellt, aber keine Entscheidungen darüber trifft, wie diese Systeme zu betreiben sind, die von lokalen Dorf-/Stadtgenossenschaften betrieben werden sollten.

Die Oligarchen bauen das System ab, das sie an die Macht gebracht hat. Sie werden ein kurzes Zeitfenster haben, um den neuen Stakeholder-Kapitalismus und die digitalen Gefängnisse zu errichten. Diese Zeit des Chaos wird auch unsere Gelegenheit sein, die Welt, die wir wollen, lokal aufzubauen.

In der Zwischenzeit…

Gute Nachrichten: Mein neuer Roman erscheint bald.

Ich habe in letzter Zeit nicht meine übliche Menge an Anti-Transhumanismus/Technokratie-Essays produziert, weil ich mich auf die Veröffentlichung meines Gesellschaftssatire-Romans The Girlie Playhouse am 7. April beim Heresy Press vorbereitet habe. Obwohl es verlockend ist, sich vom Kriegsporno ablenken zu lassen, erinnere ich mich daran, wofür ich kämpfe, an die Art von Leben, die ich leben möchte, wenn die Technokratie gescheitert ist, wenn ich den Luxus haben werde, mich um meinen Garten zu kümmern und die Künste und Wissenschaften zu genießen.

Ich schrieb diesen Roman vor über dreißig Jahren und machte mich über verschiedene Wellen des Feminismus in den 1990er Jahren lustig. Es ist endlich in Ordnung, diesen Unsinn zu kritisieren. Es ist ein lustiges Buch, und Humor ist kathartisch.

Bitte erwägen Sie daher, meine Arbeit zu unterstützen, indem Sie ein Exemplar bestellen. Füttern Sie die Amazon-Bestie oder eine andere große Buchhandlung. Oder unterstützen Sie Oblong, den kleinen Buchladen in meinem Dorf, der bald eine Signierstunde veranstaltet.