Widerstand gegen die Neue Weltordnung: Dein technokratisches Sklavenlager

Von Robert J. Burrowes

Zahlreiche Autoren und Organisationen äußern sich zu einer oder mehreren der Veränderungen, die der Welt im Zuge einer Reihe von Ereignissen aufgezwungen werden, von denen jedes einzelne die Funktionsweise der Welt und unsere Wahrnehmung derselben erheblich verändern wird.

Nur wenige Analysten lenken jedoch die Aufmerksamkeit darauf, was mit den kombinierten Auswirkungen dieser Veränderungen letztlich bezweckt wird.

Die Weltordnung – geopolitisch und geoökonomisch –, die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorging, wird systematisch demontiert, und die technokratische Ordnung, die als Ersatz dafür aufgebaut wird, wird nicht nur die Welt, in der wir leben, tiefgreifend verändern, sondern auch das, was es bedeutet, Mensch zu sein.

Natürlich vollzieht sich der Großteil der Veränderungen, die uns allen derzeit aufgezwungen werden – unabhängig davon, mit welchem Land wir uns identifizieren –, faktisch „unter dem Radar“ und sicherlich ohne echte Kritik, wenn darüber in den Regierungs- und Unternehmensmedien „berichtet“ wird.

Um einige offensichtliche Beispiele zu nennen: 5G wird weltweit eingeführt. Es gibt keine Ausnahmen: Alle Länder führen es ein. Warum?

Es ist eine entscheidende technologische Waffe, um den massiven Ausbau des Überwachungs- und Kontrollnetzes zu ermöglichen, das die effiziente Verfolgung all Ihrer Bewegungen und letztlich deren Kontrolle erlaubt. In Verbindung mit Ihrer obligatorischen digitalen Identität, dem allgegenwärtigen Netz von (3D-)Gesichtserkennungskameras, dem Einsatz von digitalen Zentralbankwährungen (da Bargeld abgeschafft wird), der Fülle an „smarten“ Geräten – Computer, Telefone, Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen … –, die Sie in Ihr Zuhause stellen, sowie Geofencing und anderen Technologien wird Ihr Leben nicht mehr Ihr eigenes sein. Es wird sicherlich nicht mehr privat sein.

Alles, was Sie tun, kaufen und sogar denken – siehe „Warnungen der UNO: Die mögliche Aushöhlung menschlicher Freiheit und Demokratie durch Neurotechnologien“ und „Die NATO erklärt Ihrem Gehirn den Krieg: Andersdenken ist nun eine ‚kognitive Schwachstelle‘, die behoben werden muss“ – wird denen bekannt sein, die Ihre Arbeitskraft und Ihren Konsum wollen, aber nicht Ihren freien Willen. Für weitere Ausführungen siehe „Die Geopolitik des Wahnsinns der Elite, Teil 3: Die gefährliche Illusion, dass Regierungen, einschließlich der BRICS-Staaten, souverän sind und die technokratische Machtübernahme stoppen können“.

Diese und die vielen anderen Maßnahmen, die uns aufgezwungen werden (sowie Geräte, die an Unwissende verkauft werden), werden die Kontrolle der Elite über die menschliche Bevölkerung effektiv sicherstellen, es sei denn, ein bedeutender Teil der nationalen Bevölkerung ist bereit, sich diesen Veränderungen zu widersetzen, damit sie letztendlich besiegt werden können.

Und falls Sie dachten, Ihr Auto sei sicher – das ist es nicht. Siehe „Die Technokratie rückt vor: Ihr Auto spioniert Sie aus und zerstört Ihre Freiheit“.

Über die gerade erwähnten und viele andere Veränderungen hinaus gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die ergriffen werden, um auch Ihre Gefügigkeit sicherzustellen. Abgesehen von den oben kurz erwähnten Neurotechnologien zur Gedankenkontrolle: Ist Ihnen aufgefallen, wie der Krieg der USA und Israels gegen den Iran zur Sperrung der Straße von Hormus führte, was sich auf die Energieversorgung und damit auf Ihren Zugang zu sowie die Kosten für Ihre Energie und Lebensmittel (neben anderen Produkten) auswirkte? Erläuterungen finden Sie unter „Eine gesperrte Straße von Hormus birgt das Risiko einer globalen Krise der Ernährungssicherheit“ und „Warum haben die USA eine Blockade der Straße von Hormus verhängt?“

Dafür gibt es einen einfachen Grund.

Krieg als Mittel der Elite, um Veränderungen durchzusetzen

Die meisten Kriege sind nicht dazu gedacht, gewonnen zu werden: Sie sollen so lange wie möglich geführt werden, damit die maximale Anzahl von Menschen (hauptsächlich Zivilisten) getötet wird (sei es durch Waffen oder durch deren „Nebenwirkungen“, insbesondere die Aushungerung von Bevölkerungsgruppen in Drittländern), die Übrigen unter direktere (technokratische) Kontrolle gebracht werden und Gewinne durch Waffenverkäufe, verbesserten Zugang zu Schlüsselressourcen (insbesondere Land, Energie und Mineralien) sowie den Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur maximiert werden, die heutzutage beim Wiederaufbau zunehmend technokratisiert wird.

Darüber hinaus werden die meisten Kriege nicht zwischen Nationalstaaten geführt: Sie werden zwischen Regierungen geführt, im Auftrag der globalen Elite, die diese kontrolliert, und sie zielen darauf ab, uns, die „normalen“ Menschen, die in den beteiligten Ländern leben, zu töten, zu kontrollieren oder auszubeuten, unabhängig davon, ob wir an der Front der Schlachtfelder dienen oder nicht.

Im aktuellen Kontext bedeutet das, dass wir, ob wir nun Bürger des Iran, Israels, der Vereinigten Staaten oder irgendwo anders sind, sind wir alle Opfer der von der Elite vorgegebenen Richtung, dass die Regierungen der USA und Israels die iranische Regierung angreifen, um eine Reihe von Zielen zu erreichen, darunter die Kontrolle über die fossilen Brennstoffressourcen im Iran, und das manifestiert sich derzeit auf vielfältige Weise, angefangen bei der fortschreitenden Ausbreitung der Technokratie unter dem Deckmantel des Krieges bis hin zu den deutlich höheren Preisen für fossile Brennstoffe für uns alle. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie unter „Krieg in Westasien: Iran, Israel, die Vereinigten Staaten und die Rothschilds“.

Und da die von der Elite kontrollierten Medien und sozialen Medien darauf ausgerichtet sind, Sie von allem abzulenken, was wirklich zählt – während sie Sie mit einem endlosen Strom von Belanglosigkeiten und „Analysen“ überschütten, die darauf abzielen, bestehende Vorurteile zu festigen, anstatt die Narrative der Elite in Frage zu stellen –, bleibt der Durchschnittsbürger verwirrt zurück: beraubt der Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu analysieren, geschweige denn, entschlossen zu reagieren.

Während also manche Menschen zwar wahrnehmen, was geschieht, aber naiv darauf vertrauen, dass irgendeine Form politischer Intervention, vielleicht durch die Vereinten Nationen, oder gar die Anwendung von internationalem Recht eine Rückkehr zu dem herbeiführen wird, was als „normal“ gilt – siehe zum Beispiel „Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist illegal. Hier ist der Grund, warum das wichtig ist“ und „USA untergraben im Krieg gegen den Iran das Völkerrecht und beanspruchen gleichzeitig einen ‚falschen‘ Sieg: Rechtswissenschaftler“ – wird die Kontrolle der Elite über solche Prozesse sicherstellen, dass jegliche Versuche dieser Art scheitern werden.

Kurz gesagt, wie die Geschichte zeigt: Auf internationaler Ebene gibt es in Angelegenheiten, die für die globale Elite von Bedeutung sind, keinen politischen Prozess, um wirksam zur Verteidigung der Interessen der breiten Bevölkerung einzugreifen, und die „Rechtsstaatlichkeit“ ist bedeutungslos. Eine ausführlichere Erklärung finden Sie unter Historische Analyse der globalen Elite: Plünderung der Weltwirtschaft, bis „Sie nichts mehr besitzen“.

Im Grunde bedeutet dies also: Wenn Sie und Ihre Familie sich dessen nicht bewusst sind, sich nicht sorgfältig in mehreren entscheidenden Punkten vorbereiten und nicht tief in Gemeinschaften eingebettet sind, die Ihr Bewusstsein teilen und mit denen Sie zusammenarbeiten können, um sich zu verteidigen, während der Widerstand gegen die voranschreitende Technokratie so weit aufgebaut werden kann, dass das Programm der Elite besiegt wird, werden Sie in eine der „Smart Cities“ der Elite gezwungen – was die beschönigende Bezeichnung ist, mit der sie ihre technokratischen Sklavenlager beschreiben, in denen Sie unter anderem durch Sie durch Geofencing auf einen kleinen Umkreis um Ihre zugewiesene Schlafstätte und Ihren festgelegten Arbeitsplatz beschränkt werden.

Widerstand gegen den technokratischen Putsch der Elite

Das technokratische Programm der Elite ist seit langem geplant. Es wurde über viele Jahrzehnte hinweg schrittweise unter dem Deckmantel fortlaufender technologischer Veränderungen umgesetzt, die als Mittel zur Erleichterung des Lebens dargestellt wurden.

Doch hinter den rasanten technologischen Veränderungen, die wir zu akzeptieren gelernt haben, verbarg sich ein tieferes, heimtückischeres und umfassenderes Programm, um uns alle zu töten oder zu versklaven.

Es bleibt nur noch wenig Zeit, um mit der Selbstverteidigung zu beginnen, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Und um diese Verteidigung wirksam durchzuführen, müssen Sie Maßnahmen ergreifen, die gezielt jene Elemente bekämpfen, die die Grundlagen des Programms der Elite bilden.

Diese wurden auf der Website „We Are Human We Are Free“ identifiziert, die 30 strategische Ziele aufzeigt, aber auch einen einseitigen Flyer (verfügbar in 24 Sprachen) enthält, der jene Maßnahmen nennt, die vorrangig ergriffen werden müssen, wenn wir die rasch voranschreitende planetarische Technokratie besiegen wollen.

Hier den Flyer in Deutsch downloaden

Neben diesen Maßnahmen sollten zwei weitere als unmittelbare Prioritäten ernsthaft in Betracht gezogen werden: die Umstellung Ihres Computers auf das Betriebssystem Linux (und Ihr Smartphone auf das Graphene OS) – was es Ihnen ermöglicht, Ihre Online-Sicherheit und Privatsphäre zu schützen – sowie, sofern dies in Ihrem Land und unter Ihren Umständen angemessen ist, der Kauf von Silber (in der Regel in Stückelungen von einer Zehntelunze, einer halben Unze und insbesondere einer Unze) als handelbare Ware innerhalb oder außerhalb Ihres unmittelbaren Kreises von aufgeklärten Menschen (wo auch lokal entwickelte Währungen, Tauschhandel und andere Handelssysteme wirksam sein werden).

Unabhängig von ihrem technokratischen Staatsstreich können wir uns dem Krieg der Elite gegen den Iran widersetzen – siehe „Der Krieg zur Beendigung des Krieges 100 Jahre später: Eine Bewertung und Neuausrichtung unseres Widerstands gegen den Krieg“ – doch auch dies erfordert gemeinsame Anstrengungen vieler Menschen.

Und wir können unsere Kinder dazu erziehen, starke Verteidiger der menschlichen Freiheit zu sein, anstatt Gewalttäter. Siehe „Mein Versprechen an die Kinder“, „Warum Gewalt?“ und „Furchtlose Psychologie und ängstliche Psychologie: Prinzipien und Praxis“.

Hier sind also zwei Tests, mit denen Sie Ihre Bereitschaft einschätzen können:

1. Die Technokratie beabsichtigt, Ihr Verhalten auf verschiedene Weise zu kontrollieren: Eine davon ist, Sie zu zwingen, eine digitale Identität anzunehmen. Mit Ihrer digitalen ID ist eine soziale Bonitätsbewertung verbunden. Diese wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt, im Wesentlichen durch den Grad Ihrer Unterwerfung unter die Anweisungen der Elite. Diese Informationen werden verwendet, um Ihre zugeteilte Ration an programmierten CBDCs festzulegen, die Art und Menge an Nahrung, Wasser und Energie bestimmen, auf die Sie über einen bestimmten Zeitraum an den festgelegten Orten zugreifen dürfen. Wenn Sie gesetzlich verpflichtet sind, eine digitale Identität zu besitzen, um Ihre offizielle monatliche Zuteilung wichtiger Ressourcen zu erhalten, und CBDCs nutzen, um diese Ressourcen zu „kaufen“, werden Sie dann als Einzelperson, Familie und/oder Gemeinschaft in dieser Hinsicht ausreichend selbstständig sein, um solche technokratischen Maßnahmen zu überstehen, ohne sich der Erlangung einer digitalen ID und der Nutzung von CBDCs zu unterwerfen?

2. Wenn die technokratische Polizei (Transhumane, Roboter und Drohnen), die von einem Programm künstlicher Intelligenz eingesetzt und mit elektromagnetischen Waffen ausgerüstet ist, kommt, um Sie gewaltsam in ihr vorgesehenes technokratisches Sklavenlager zu verlegen, werden Sie, Ihre Familie und/oder Ihre Gemeinschaft in der Lage sein, sich gegen diese Zwangsumsiedlung zu verteidigen? Siehe „Policing the Elite’s Technocracy: How Do We Resist This Effectively?“

Die gute Nachricht ist, dass Ihnen noch ein wenig Zeit bleibt, sich in eine Lage zu versetzen, in der Sie beide Fragen mit „Ja“ beantworten können.

Aber wenn wir viel mehr Menschen zum Widerstand mobilisieren, wird es für uns alle einfacher.

Fazit

Jede ehrliche Einschätzung der Fortschritte des technokratischen Programms der Elite muss zu dem Schluss kommen, dass es rasch voranschreitet.

Es verspricht eine Zukunft, die es nicht wert ist, gelebt zu werden.

Wir können diesem Programm strategisch Widerstand leisten, ebenso wie den damit verbundenen Aspekten, wie dem Krieg gegen den Iran und unserer Gewalt gegen Kinder.

Aber die Elite hat immer gewusst, dass unsere Angst und ihre Propaganda uns handlungsunfähig machen oder dazu führen, dass wir uns mit symbolischen „Widerstandsaktionen“ wie Demonstrationen zufrieden geben.

Was auch immer Ihre Angst sein mag: Wenn Sie jemals für sich selbst und die Menschen um Sie herum einstehen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und Sie müssen strategisch vorgehen, wenn Sie etwas bewirken wollen.

*