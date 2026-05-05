Von Tarik Cyril Amar

Alex Karp von Palantir möchte uns wissen lassen, dass er große Pläne hat

Als die Nazis ihr Werk vollendet hatten, rieben sich nicht wenige Leute verwundert den Kopf. Was jeden vernünftigen Beobachter natürlich verblüffte, war das schiere Ausmaß ihrer Verbrechen, die zudem mit frenetischem, geradezu start-up-artigem Elan und Ehrgeiz in nur zwölf Jahren begangen wurden: Weltkrieg? Check. Völkermorde? Check. Schlechte Frisur? Check.

Doch dann gab es da noch ein weiteres Rätsel: Wie konnte ihr selbstverliebter Chef-Visionär, Hobbyphilosoph (mit einer Vorliebe für finsteres deutsches Zeug) und offensichtlich geistig nicht ganz stabiler Möchtegern-Genie von einem Führer eine ganze Nation von offenbar recht gebildeten Menschen dazu bringen, mitzumachen? Und nicht nur mitzumachen, sondern bis zum allerletzten, bitteren Ende durchzuhalten.

Diese Frage war umso beunruhigender angesichts der Tatsache, dass Adolf Hitler keinen Hehl aus seinem Wahnsinn und seinen extrem bösen Absichten gemacht hatte, lange bevor konservative Eliten ihn 1933 an die Macht brachten. Hitlers buchlanges – ja sogar zweibändiges – Manifest des deutschen Faschismus (alias Nationalsozialismus) „Mein Kampf“ wurde 1925 und 1926 veröffentlicht, verkaufte sich mehr als 12 Millionen Mal und wurde in über ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Und diejenigen, die bereit waren, sich seinem pathologischen „Ich-Ich-Ich-und-GESCHICHTE“-Narzissmus, seinen wirren Geschwätz über die besseren und die minderwertigeren Teile der Menschheit und seiner braunhemdigen Prahlerei zu stellen, um es durchzulesen, konnten nicht behaupten, der zukünftige Führer habe verheimlicht, wohin er Deutschland und, eigentlich, die Welt führen wollte.

Tatsächlich hätte Hitlers Manifest als Warnung dienen können, bei der alle Alarmglocken schrillen, überall rote Warnleuchten blinken und man sofort die Zwangsjacken holen muss. Die Hauptpunkte des kommenden Übels Nazi-Deutschlands waren alle darin enthalten, allgemein formuliert, aber mit erstaunlicher Ehrlichkeit dargelegt: der Aufbau eines Imperiums mit industrieller Brutalität, die Auslöschung oder zumindest die Versklavung derer, die als minderwertig und überflüssig galten, und nicht zuletzt die ewige Vorherrschaft eines Herrscherlandes – „primacy“, wie wir heute im amerikanischen Englisch sagen würden –, die mit allen Mitteln erreicht und aufrechterhalten werden sollte, denn dieses Land – in Hitlers Fall Deutschland – wurde per Definition als allen anderen überlegen definiert und dazu berufen, die Welt für immer zu führen.

Es ist eine jener bitteren Ironien der Geschichte, dass Alex Karp, CEO des höchst eigenartigen Softwareunternehmens Palantir, der regelmäßig auf seinen jüdischen familiären Hintergrund und darauf verweist, was dies für ihn unter den Nazis bedeutet hätte, kürzlich ein Manifest veröffentlicht hat, das auch für den Rest von uns als Warnung dienen sollte. Eine Zusammenfassung seines längeren Traktats „The Technological Republic“ (zusammen mit Nicholas Zamiska verfasst) – sozusagen der zweite Band im Zeitalter der Massenablenkung und der Aufmerksamkeitsdefizite – hat der 22-Punkte-Beitrag auf X eine große Gegenreaktion ausgelöst.

Cas Mudde, bekannter Experte für die extreme Rechte, hat es als „Technofaschismus pur!“ bezeichnet (mit einem Ausrufezeichen im Original). Yanis Varoufakis meint: „Wenn das Böse twittern könnte, würde es genau das tun!“ (mit einem weiteren Ausrufezeichen). Mudde hat zudem gefordert, jegliche Zusammenarbeit europäischer Unternehmen und Regierungsbehörden mit Palantir vollständig einzustellen. Sogar Eliot Higgins, Gründer von Bellingcat – einem Instrument zur Nachstellung des Kalten Krieges und einer westlichen Front im Informationskrieg – hat sich zu einer – milde gesagt – ironischen Äußerung hinreißen lassen. Wie gewagt! (Mein Ausrufezeichen.)

Und das sind keine Überreaktionen. Karps Palantir-Manifest ist wirklich eine erstaunlich offene Selbsterschließung der Zukunftsvision eines sehr kranken Geistes für die Menschheit, in der er im Grunde für ein unbegrenztes KI-Wettrüsten plädiert (übrigens ein großes „Kaching!“ für Palantir), den deutschen und japanischen Militarismus wiederbelebt, Rassismus als Realismus über kulturelle Rückständigkeit tarnt (zufälligerweise auch ein Nazi-

„Kulturträger“-Manöver, von dem Karp in seinen Deutschlandjahren gehört haben dürfte) und, last but not least, unsere brillanten Milliardäre und neuen Eliten im Allgemeinen aus der Verantwortung zu entlassen, wenn sie Mist bauen, wie zum Beispiel auf privaten Inseln, wo sie sich mit einem serienmäßigen Kinderschänder vergnügen – solche Dinge eben. Wie selbstlos.

Es ist zudem schmerzhaft, kriminell schlecht geschrieben – plus ça change… – in einem Stil, der pseudo-oswaldspenglerischen „Götterdämmerung“-Kitsch („Die Dekadenz einer Kultur oder Zivilisation und in der Tat ihrer herrschenden Klasse wird nur dann verziehen, wenn diese Kultur in der Lage ist, Wirtschaftswachstum und Sicherheit für die Öffentlichkeit zu gewährleisten.“) mit schierer, unlogischer Sinnlosigkeit verbindet (Warum, noch einmal, können wir kein Wirtschaftswachstum und keine Sicherheit haben, ohne diese „Dekadenz der herrschenden Klasse“?).

Es gibt Passagen, die sich lesen wie der junge Jordan Peterson – 15 Jahre alt und auf zu viel Diät-Cola – der zum ersten Mal versucht, tiefgründig zu sein, wirklich, wirklich tiefgründig: „Diejenigen, die in der politischen Arena nach Nahrung für ihre Seele und ihr Selbstbewusstsein suchen, die sich zu sehr darauf verlassen, dass ihr Innenleben in Menschen Ausdruck findet, denen sie vielleicht nie begegnen werden, werden enttäuscht zurückbleiben“ und „unsere Gesellschaft ist zu begierig darauf geworden, den Untergang ihrer Feinde zu beschleunigen, und freut sich oft darüber. Die Besiegung eines Gegners ist ein Moment, in dem man innehalten sollte, nicht jubeln.“

Nach der unnachahmlichen Vorgehensweise von Amerikas oberstem Kriegsidioten Don Tzu von Hormuz präsentieren uns Alex und seine Palantir-Freunde nun ihr I Ging der Tech-Dummköpfe. Was für ein Glück für uns: So viel amerikanische Vorherrschaft und dann bekommen wir auch noch Silicon-Valley-Meta!

Doch so lächerlich Karps Manifest auch ist, es ist natürlich eine todernste Angelegenheit. Schließlich leben wir in einer Welt, in der Palantir bereits viel zu viel Macht erlangt hat. Gegründet als CIA-Ableger nach den ach so unvorhergesehenen Terroranschlägen vom 11. September 2001, unterstützt von dem völlig normalen Epstein-Kumpel, „Transhumanisten“ und Antichrist-Besessenen Peter Thiel, hat sich Palantir zu einem blutigen Monster entwickelt, das im wahrhaft faschistischen Stil die Logik von Effizienz und Vernichtung mit seinen Software-Tools wie Gotham, Foundry oder Maven verbindet, während es alles und jeden massenhaft ausspioniert, was es kann, und sich systematisch in internationale Wirtschaft und Regierungen einbettet, um unverzichtbar zu werden – oder zumindest so zu erscheinen.

Palantir – benannt nach den allsehenden magischen Steinen, die von den Bösewichten in Tolkiens „Herr der Ringe“ verwendet werden (nochmals: Sagt nicht, ihr wärt nicht gewarnt worden) – hat bereits so viel Böses angerichtet, dass eine kurze Auswahl der schlimmsten Fälle genügen muss: Das Unternehmen hat offiziell bestritten, an der Nutzung von KI durch das völkermordende Israel beteiligt zu sein, um Palästinenser schneller massenhaft zu ermorden. Seltsamerweise hat Alex Karp diese Tatsache jedoch öffentlich grinsend zugegeben. Was den Einsatz von Palantirs Zielerfassungssoftware im amerikanisch-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran angeht, leugnet das Unternehmen dies nicht einmal.

Doch Palantir ruht nie. Während es tief und stolz in Völkermord und imperialistische Kriegsführung verwickelt ist, untergräbt es auch in Friedenszeiten Gesellschaften auf durchdringende Weise. In Großbritannien beispielsweise hat sich eine Gegenreaktion gegen die rücksichtslose Übergabe von Polizeibefugnissen und extrem sensiblen Daten (zum Beispiel in den Bereichen Finanzen und Gesundheit) an den außer Kontrolle geratenen Ableger der amerikanischen CIA eingestellt.

In Deutschland werden Palantir-Systeme in mindestens drei Bundesländern – Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern – für die Polizeiarbeit eingesetzt. In den USA hat Palantir natürlich bereits so tief in den Staat eingedrungen, dass es ihm nicht nur hilft, seine verbrecherischen Kriege im Ausland zu führen, sondern zum Beispiel auch Migranten und einige Nicht-Migranten im eigenen Land zu terrorisieren.

Tatsächlich ist Palantir so böse, dass sogar seine eigenen Mitarbeiter sich langsam fragen, ob sie vielleicht tatsächlich die Bösen sind. Hinweis: Ja, das seid ihr. Und wir alle wissen es.

Für den Rest von uns, das heißt fast alle auf diesem von Silicon Valley heimgesuchten Planeten: Es ist an der Zeit, ihnen zu glauben, wenn sie uns ins Gesicht sagen, dass sie hinter uns her sind. Palantir ist eine klare und unmittelbare Gefahr für die Menschheit. Sein CEO ist ein extrem gefährlicher Wahnsinniger, seine Mission ist Subversion, Überwachung und Gewalt, und seine einzige Achillesferse könnte jener alte Erzfeind der Bösen sein: Hybris. Die Art von Hybris, die einen dazu bringt, seine perverse Gesinnung zur Schau zu stellen und seine schrecklichen Ziele in einem Manifest zu verkünden, das wir alle als Alex Karps „Mein AI“ bezeichnen sollten.