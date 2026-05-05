Der Druck zur Gewinnorientierung im Krankenhaus – Wie die Heilkunst ihre Freiheit verlor

Der nachfolgende dritte Vortrag des Arztes Dr. Christoph Heinritz-Bechtels steuert zu dem ersten und zweiten einen wichtigen Aspekt zum Komplex der sterbenden Krankenhäuser bei. Erst alle Vorträge zusammen, einschließlich der noch kommenden, ergeben ein vollständiges Ganzes, das die volle Tragweite dieses gesellschaftlichen Problems für die Menschen sichtbar und die Notwendigkeit eines Umdenkens deutlich macht. – Mit den Fallpauschalen begann 1992 die Ökonomisierung der Medizin, das verhängnisvolle Eindringen des wirtschaftlichen Denkens in die Krankenversorgung. Das Krankenhaus wurde ein Wirtschaftsunternehmen und der ökonomische Druck die steuernde Kraft der Medizin. Es folgt mein Transkript mit eigenen Untertiteln. (hl)

Dr. med. Christoph Heinritz-Bechtel

Liebe Kulturfreunde, bevor wir über die Ökonomisierung sprechen, müssen wir klären: Was verstehen wir unter Geistesleben? Grundsätzlich empfehle ich für tiefergehende Informationen zur Wissenschaft von der Dreigliederung des sozialen Organismus meinen Vortrag: „Wie gestalten wir eine menschenwürdige Zukunft?“ Und für alle, die dann wirklich in die Materie einsteigen wollen, natürlich das Standardwerk aus der Feder Dr. Rudolf Steiners mit dem Titel „Die Kernpunkte der sozialen Frage.“ Das ist Band 23 aus der Gesamtausgabe. Oder gleich den Studiengang in der Holiversität bei Axel Burkhart buchen. Übrigens, alle Bände der