Trump hat den Iran-Krieg verloren

Peter Haisenko

Es sollte ein Blitzkrieg werden und binnen weniger Tage sollte eine neue, Israel- und US-freundliche Regierung in Teheran an der Macht sein. So jedenfalls hat es Netanjahu Trump schmackhaft gemacht und ihn in dieses Abenteuer getrieben. Der Iran war aber bestens auf diesen Überfall vorbereitet und so kam es ganz anders. Teheran führt diese zwei Psychopathen ordentlich vor.

Seit 47 Jahren wird der Iran mit Sanktionen und Embargos gequält. Ebenso lange steht der Iran nur Tage vor der Fertigstellung seiner Atombombe. Ja, er könnte das, aber Teheran beteuert aufrichtig, dass sie diese Waffe nicht haben wollen. Begründet wird das mit dem Argument, dass sich eine derart schreckliche Waffe nicht mit ihrer Religion verträgt. Der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet und so seine religiöse Überzeugung vor aller Welt demonstriert. Damit befindet sich der Iran im gleichen Zustand wie die BRD, abgesehen von der religiösen Motivation. Warum glauben weder die USA noch Israel den vertraglich gesicherten Beteuerungen Teherans? Leider ist diese Antwort einfach. Sowohl Israel als auch die USA haben sich noch nie an Verträge gehalten. Wie können