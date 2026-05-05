Das Covid-Déjà-vu

Mpox, Covid, Millionen: Wenn Bundesbeamte in den Ferien sind und das Volk die Rechnung zahlt

Es ist eine dieser Meldungen, die man zweimal lesen muss, um sicherzugehen, dass man sich nicht verlesen hat. Der Schweizer Bund hat für den Mpox-Impfstoff Jynneos des dänischen Herstellers Bavarian Nordic 110 Euro pro Dosis bezahlt – fast doppelt so viel wie die UNO für dasselbe Produkt hinblätterte. Enthüllt wurde dies durch eine gemeinsame Recherche des Sonntagsblicks und des Recherchekollektivs WAV.

Das ist kein Betriebsunfall. Das ist System.

Ferien hatten Vorrang

Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort ist so banal wie