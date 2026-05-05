­Warum Deutschland über einen Austritt aus der NATO nachdenken sollte

Deutschland steht sicherheitspolitisch an einem Wendepunkt. Die Spannungen innerhalb der NATO zeigen unmissverständlich: Dieses Bündnis ist längst kein stabiler Garant kollektiver Sicherheit mehr, sondern zunehmend ein Instrument geopolitischer Machtpolitik im Interesse der USA.

Was aktuell als Krise beschrieben wird, ist ein strukturelles Problem. Wenn Washington offen darüber nachdenkt, Partner wie Spanien politisch zu bestrafen oder auszuschließen, dann offenbart sich ein Bündnis, das nicht auf Gleichberechtigung, sondern auf Hierarchie basiert. Gleichzeitig drohen US-Regierungen immer wieder mit