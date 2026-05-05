EXKLUSIV: Die Wall Street setzt voll auf Bitcoin – doch es gibt einen Haken | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Zwei der größten Banken der Wall Street bieten nun Bitcoin-ETFs an. Auf dem Papier klingt das gut. Aber hier ist, was sie Ihnen verschweigen.

Die größten Akteure der Wall Street unternehmen derzeit bedeutende Schritte, die darauf hindeuten, dass Bitcoin in eine neue Ära institutioneller Dominanz übergeht.

Erst vor wenigen Wochen war Morgan Stanley die erste große US-Bank, die einen eigenen Bitcoin-Spot-ETF auflegte. Am 14. April reichte dann Goldman Sachs einen Antrag für seinen „Bitcoin Premium Income ETF“ ein, ein Produkt, das Anlegern ein Engagement in Bitcoin ermöglichen und gleichzeitig durch Covered-Call-Optionen zusätzliche Renditen generieren soll.

Wenn zwei der angesehensten Investmentbanken der Wall Street damit beginnen, eigene Bitcoin-Produkte aufzulegen, signalisiert dies eine tiefe institutionelle Überzeugung.

Dies öffnet die Tür für traditionelles Kapital – wie Pensionsfonds, 401(k)-Pläne und Vermögensberater –, das sich bisher größtenteils zurückgehalten hat, und könnte potenziell Milliarden an neuem Kapital einbringen und dazu beitragen, Bitcoin weiter in den Mainstream zu bringen.

Unterdessen hat sich der Kryptomarkt in den letzten Wochen wieder erholt.

Nach einem schwierigen Jahresbeginn verzeichnete Bitcoin im April 2026 einen der stärksten Monate der jüngeren Vergangenheit und erzielte zweistellige Gewinne von rund 15 Prozent von den jüngsten Tiefstständen im mittleren 60.000-Dollar-Bereich zurück in Richtung des 77.000–78.000-Dollar-Niveaus.

Wenn Sie vor nur wenigen Monaten bei einem Kursrückgang gekauft haben, könnten Sie bereits nach sehr kurzer Zeit einen Gewinn von 20 Prozent auf Ihre Investition verbuchen.

Und die Geschichte zeigt dieses Muster immer wieder. Auf jeden größeren Rückgang bei Bitcoin folgten letztendlich kräftige Erholungen und neue Allzeithochs, oft schneller als von den meisten erwartet.

So erreichte Bitcoin beispielsweise nach der starken Korrektur Mitte 2021, die den Kurs im Juli 2021 auf rund 29.000 US-Dollar drückte, nur vier Monate später, im November 2021, ein brandneues Allzeithoch von rund 69.000 US-Dollar.

Ähnlich verzeichnete Bitcoin nach dem brutalen COVID-Crash-Tief bei knapp 3.850 US-Dollar im März 2020 bereits im Dezember desselben Jahres, also in nur neun Monaten, neue Allzeithochs über 28.000 US-Dollar.

Das bisherige Allzeithoch von Bitcoin lag im Oktober 2025 bei über 126.000 $.

Derzeit liegt der Kurs bei rund 78.000 US-Dollar, was bedeutet, dass jeder, der heute eine Position eingeht, mit einem massiven Aufwärtspotenzial rechnen könnte, falls der Kurs dieses Niveau durchbricht und die nächste Aufwärtsphase einleitet.

Die große Frage lautet also derzeit: Ist Bitcoin dazu bestimmt, dieses Hoch erneut zu durchbrechen, jetzt, da zwei der größten Banken an der Wall Street es aktiv unterstützen?

Jacob Diaz von BlockTrust IRA ist bei uns zu Gast, um darüber zu diskutieren.

Wall Street’s biggest players are now making major moves that signal Bitcoin is transitioning into a new era of institutional dominance.



Just a few weeks ago, Morgan Stanley became the first major U.S. bank to launch its own spot Bitcoin ETF. Then on April 14th, Goldman Sachs… pic.twitter.com/DxiAtAxPFA — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 2, 2026

Wenn dieselben Institutionen, die Kryptowährungen einst abgelehnt haben, anfangen, sie zu verkaufen, beginnt sich die Sichtweise zu wandeln.

Bitcoin, das einst als „Modeerscheinung“ bezeichnet wurde, hat mehrere „Todeszyklen“ überstanden und ist im Laufe des letzten Jahrzehnts mehrmals eingebrochen. Dennoch kommt es immer wieder zurück, oft sogar stärker als zuvor. Die meisten Modeerscheinungen überstehen wiederholte Boom-Bust-Zyklen nicht.

Die Debatte um Bitcoin dreht sich mittlerweile weniger um die Frage „Ist das echt?“, sondern eher um „Wie groß wird das noch?“ oder „Welche Rolle spielt es im Finanzsystem?“

Im Gegensatz zu Fiat-Währungen hat Bitcoin ein festes Angebot, 21 Millionen Coins, um genau zu sein. Es kann nicht gedruckt werden, Anteile können nicht verwässert werden, und das bedeutet: Wenn Sie Bitcoin besitzen – oder auch nur einen Bruchteil davon –, halten Sie etwas mit dem Versprechen eines dauerhaften Wertes.

Mit zunehmender Akzeptanz trifft dieses feste Angebot direkt auf eine steigende Nachfrage. Deshalb werden Kursziele für Bitcoin wie „eine halbe Million“ oder „eine Million Dollar“ nicht mehr einfach abgetan. Es wird wahrscheinlich nicht morgen passieren, oder gar in den nächsten paar Jahren, aber da die Akzeptanz zunimmt und Kryptowährungen immer stärker in das Finanzsystem eingebunden werden, erscheinen diese Zahlen weniger als unrealistisch – sondern eher als die Richtung, in die die Entwicklung geht.

Und die Wall Street sieht das nun ganz klar.

Wie bereits erwähnt, bieten Morgan Stanley und Goldman Sachs ihren Kunden Bitcoin-ETFs an.

Unser Gast Jacob weist jedoch darauf hin, dass es einen Haken gibt, und bezeichnet dies als „den richtigen Weg, aber den falschen Zug“.

Denn was diese ETFs tatsächlich tun, ist, Ihnen ein Engagement in den Kursschwankungen von Bitcoin zu verschaffen – aber letztendlich besitzen Sie keinen einzigen Bitcoin.

Man kann von Kursbewegungen profitieren, ohne den Vermögenswert jemals zu halten. Man kann auf einem Bildschirm zusehen, wie er steigt, während man vollständig in dem System verbleibt, das Bitcoin eigentlich überwinden sollte.

Jacob verglich dies mit Gold. Es geht nicht nur darum, den Kurs zu verfolgen, sondern darum, den Vermögenswert selbst zu besitzen.

Hier wird der Widerspruch offensichtlich.

Wenn Banken befürchten, dass Kundengelder ihr System verlassen, hält das Anbieten von Bitcoin-Engagements über ETFs dieses Geld an Ort und Stelle, während der Anschein von Zugang erweckt wird.

Jacob nannte es „den größten Albtraum der Banken“, denn echtes Eigentum bedeutet, dass Geld außerhalb ihrer Kontrolle fließt.

Das ist die Lücke, auf der BlockTrust IRA aufbaut. Tatsächliches Eigentum an dem „Spot-Vermögenswert“, der in Cold Storage gehalten wird und nicht nur an Kursbewegungen gebunden ist. Der Unterschied ist nicht technischer, sondern grundlegender Natur.

Entweder hältst du den Vermögenswert, oder du hältst eine Version davon, die das System dir gerne verkauft.

When the same institutions that once dismissed crypto start selling it, the narrative begins to shift.



Once called a “fad,” Bitcoin has survived multiple “death cycles,” crashing several times over the past decade. Yet it keeps coming back, often stronger. Most fads don’t last… pic.twitter.com/aGe19r9SpT — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 2, 2026

Jeder Bitcoin-Crash verlief bisher nach einem unheimlich ähnlichen Muster. Schlagzeilen verkünden, dass Bitcoin am Ende sei, Skeptiker jubeln, und diejenigen, die es nie wirklich verstanden haben, tun so, als hätten sie die ganze Zeit recht gehabt.

Jacob tat diesen Kreislauf als Lärm ab. Er sagte, die Behauptung, „Krypto sei tot“, sei „einfach nie wahr gewesen“.

Was zählt, ist, was als Nächstes passiert. Selbst nach brutalen Korrekturen, manchmal um die 50 %, ist Bitcoin „jedes einzelne Mal“ auf Allzeithochs zurückgekehrt, oft innerhalb von „18 Monaten“ oder weniger.

Das bedeutet nicht, dass die Volatilität verschwindet. Es bedeutet, dass man verstehen muss, wie sich Bitcoin bewegt.

Für die meisten Menschen fühlt sich Volatilität wie eine Strafe an. Der Kurs fällt, Angst übernimmt die Oberhand und die Überzeugung verschwindet genau im falschen Moment. Sie verlieren nicht nur Geld, weil sich die Märkte bewegen; sie verlieren, weil sie unter Druck reagieren.

Genau diese Lücke soll die exklusive KI-Handelsplattform von BlockTrust, Animus, schließen.

Dies ist nicht die Art von KI, bei der Sie befürchten müssen, dass sie Ihren Job übernimmt oder Sie zum Selbstmord überredet. Es ist die Art von KI, die Ihnen Signale gibt, damit Sie ein klareres Bild davon haben, wann Sie kaufen und wann Sie verkaufen sollten. Es ist die Art von Technologie, die Sie unter Druck ruhig bleiben lässt und Ihnen hilft, bessere Trades zu tätigen.

Denn Investieren ist weniger ein Spiel der Intelligenz, sondern vielmehr ein Spiel, bei dem es darum geht, einen klaren Kopf zu bewahren und geduldig zu sein.

Die beiden größten Fehler, auf die Jacob hingewiesen hat, sind „Panikkäufe und Panikverkäufe.“ Selbst die klügsten Menschen fallen darauf herein. Denn es geht nicht um einen Mangel an Intelligenz; es geht um einen Mangel an emotionaler Kontrolle in einem Markt, der niemals stillsteht.

Und genau hier glänzt Animus.

Animus kennt keine Angst. Es jagt keinen grünen Kerzen hinterher und gerät bei roten nicht in Panik. Diaz sagte, es arbeite auf der Grundlage von „Mathematik und Datenanalyse“ und treffe Entscheidungen „rein auf Basis der Daten“ und „rein auf Basis der Zahlen“.

Die Ergebnisse, auf die er verwies, belegen seine These. Im Jahr 2022, als der Markt um etwa 50 % fiel, hätten Kunden „einen Gewinn von über 40 % erzielt“. Im Jahr 2025, während Bitcoin um etwa 6,5 % fiel, verzeichneten sie einen „Gewinn von 27 %“.

„[Animus] nimmt die Emotionen aus der Gleichung heraus“, sagte Jacob. Und seine Handelshistorie untermauert dies.

Deshalb ist diese Technologie so leistungsstark für den Normalbürger, der sein Leben leben möchte, ohne rund um die Uhr die Kursbewegungen von Kryptowährungen zu verfolgen.

Wie Jacob es ausdrückte: Man hat nur „ein Gehirn und so viele Stunden am Tag“. Man kann nicht rund um die Uhr Tausende von Datenpunkten verfolgen. Man kann Maschinen oder Institutionen nicht übertrumpfen, indem man öfter auf sein Handy schaut.

Bei BlockTrust IRA übernimmt Animus die Schwerstarbeit und überwacht die Kursschwankungen von Bitcoin rund um die Uhr, während die Krypto-Experten von BlockTrust auf dessen Signale reagieren, wenn die Daten auf einen Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit hindeuten.

Jacob erklärte, dass man mit Animus, wenn diese Schwankungen auftreten, „diese Volatilität in eine Chance verwandelt“, während Buy-and-Hold-Anleger die Achterbahnfahrt mitmachen und hoffen, dass sie sie einfach überstehen.

Every Bitcoin crash to date has followed an eerily similar script. Headlines declare Bitcoin is over, skeptics celebrate, and the people who never really understood it act like they were right all along.



Jacob dismissed that cycle as noise. He said the claim that “crypto is… pic.twitter.com/Tyiood1kgD — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 2, 2026

Wie wirkt sich diese Animus-Technologie nun konkret auf das aus, was BlockTrust-Anleger in ihrer Geldbörse sehen?

Allein im Jahr 2025 hat BlockTrust IRA über 80.000 neue Millionäre hervorgebracht. Und gerade jetzt können unsere Zuschauer von einem Sonderangebot profitieren, wenn sie mit Animus und BlockTrust IRA in die Welt der Investitionen einsteigen.

Wenn Sie unseren speziellen Link unter DailyPulseCrypto.com nutzen, erhalten Sie 2.500 $ an Bonus-Kryptowährung, sobald Sie ein berechtigtes Konto eröffnen.

Damit erwerben Sie echtes Eigentum an Bitcoin, zusammen mit dem exklusiven Animus-Vorteil, der nur über BlockTrust IRA verfügbar ist und durch eine Handelsbilanz gestützt wird, die für sich selbst spricht.

Jacob erklärte, dass Vertrautheit beim Thema Geldanlage Risiken oft verschleiern kann. Ein 401k-Plan fühlt sich sicher an, weil es ihn schon immer gab. Ein Finanzberater fühlt sich sicher an, weil man ihn schon seit Jahren kennt. Das System fühlt sich sicher an, weil alle so tun, als wäre es sicher.

Jacob stellte diese Annahme direkt in Frage. Wenn Leute sagen, sie verstünden Kryptowährungen nicht, stimmt er zu, sei das „ein berechtigter Einwand“. Doch dann dreht er die Frage um: Können Sie tatsächlich erklären, was in Ihrem 401k steckt?

Die meisten Menschen können das nicht. Sie wissen, dass es „einige Aktien“, „einige Anleihen“ und „einige andere Wertpapiere“ gibt, aber sie vertrauen mehr auf die Struktur als auf den Inhalt. Jacobs Argument war einfach: Vertraut bedeutet nicht verstanden, und verstanden bedeutet nicht sicher.

Da verschärfte sich seine Kritik am System. Das Finanzsystem „wurde nicht für das amerikanische Volk geschaffen“. Die Krise von 2008 hätte das deutlich machen müssen. Führungskräfte gingen mit riesigen Boni davon, während normale Menschen ihre Häuser, Ersparnisse und ihre Sicherheit verloren. Seinen Worten zufolge „funktioniert“ das System nicht und „schützt das amerikanische Volk nicht“.

Bitcoin war in diesem Zusammenhang kein Zufall. Jacob verband es direkt mit diesem Moment, als Reaktion auf ein System, dem die Menschen nicht mehr vertrauten. Deshalb sieht er Kryptowährungen als mehr als nur eine Investition. Sie erzwingen Verantwortlichkeit. Sie halten „das Bankensystem ehrlich“, weil das Geld endlich eine andere Anlagemöglichkeit hat.

Maria brachte es auf etwas Persönlicheres zurück. Man kann alles richtig machen, sein ganzes Leben lang arbeiten, konsequent sparen, dem System vertrauen und dennoch zusehen, wie es verschwindet, weil man nie ganz verstanden hat, woran das eigene Geld gebunden war.

Traditionelles Investieren fühlt sich sicher an, weil es normal ist. Aber normal ist nicht dasselbe wie sicher. Jacob brachte es auf den Punkt: „Nur weil etwas vertraut ist, heißt das nicht, dass es die beste verfügbare Option ist.“

Und wenn man das einmal erkannt hat, ist es schwer, es zu ignorieren.

Das System fühlt sich nur sicher an, weil man nie gelernt hat, es in Frage zu stellen.

Jacob explained that when it comes to investing, familiarity has a way of hiding risk. A 401k feels safe because it’s always been there. A financial advisor feels safe because you’ve known them for years. The system feels safe because everyone treats it like it is.



Jacob… pic.twitter.com/gdLVcVLdZ3 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 2, 2026

Was die Leute wirklich interessiert, ist die Kontrolle, auch wenn sie es nicht direkt aussprechen. Wer verwahrt Ihr Geld, wer hat Zugriff darauf und ob es tatsächlich Ihnen gehört.

BlockTrust IRA, so erklärte Jacob, wurde entwickelt, damit Anleger „ihre Kryptowährungen so weit wie möglich vollständig besitzen können“. Jeder Kunde verfügt über eine „individuelle Wallet“, die direkt mit ihm oder seinem IRA-Konto verknüpft ist.

Wenn Gelder gemischt werden, wird Vertrauen zu einem Versprechen. Wenn sie getrennt sind, wird Eigentum real. Deine Vermögenswerte gehören dir, sie sind nicht Teil eines Systems, von dem du hoffen musst, dass es zusammenhält.

Gleichzeitig tat Jacob nicht so, als stünde dies außerhalb des Systems. Eine Krypto-IRA folgt weiterhin den IRS-Regeln. Aber er stellte es als Brücke dar, als einen Weg, innerhalb einer anerkannten Struktur zu bleiben und gleichzeitig etwas anderes zu halten. In seinen Worten ist es „der beste Weg, sich selbst etwas … Diversifizierung vom System zu verschaffen.“

Er sprach auch klar über Grenzen. Man würde „niemals jemanden sagen hören, man solle sein gesamtes Portfolio nehmen und es zu uns verlagern.“ Es ist „Ihr Geld, für das Sie hart gearbeitet haben.“

Hier kommt die tiefere Frustration ins Spiel.

„Wer mag schon die Banken?“, fragte Jacob. Das Vertrauen brach 2008 zusammen und kehrte nie ganz zurück. Die Menschen sahen zu, wie Institutionen überlebten, während Familien die Verluste trugen.

Und genau deshalb gibt es Kryptowährungen.

Denn innerhalb des traditionellen Systems ist das Risiko nicht immer offensichtlich. Jacob wies auf das „Gegenparteirisiko“ hin. Dein Geld liegt nicht einfach nur da, es wird gehebelt. Und wenn etwas schiefgeht, „ist dein Geld nur noch auf einem Bildschirm vorhanden.“

Das System funktioniert, solange alle daran glauben.

Die Märkte öffnen sich, Geld strömt herein, und irgendwann merken die Leute, dass sie nicht ganz verstanden haben, was sie da eigentlich besitzen. Kryptowährungen durchlaufen diese Phase gerade.

Genau hier positioniert sich BlockTrust.

Die meisten Aktien werden verwaltet. Kryptowährungen größtenteils nicht. Wenn der Markt reift, werden die Leute nach Rat bei denen suchen, die sich damit auskennen.

Ohne diese, so sagte er, sei es, als würde man allein in einen „Kampfflugzeug“ gesetzt, mit einer Bedienungsanleitung, und aufgefordert, zu fliegen.

Ihr Modell ist einfach: „Setzen Sie sich auf den Rücksitz, und wir bringen Sie ans Ziel.“

Die Menschen suchen nicht mehr nur nach Engagement. Sie suchen nach Eigentumsrechten, Beratung und etwas, dem sie nicht blind vertrauen müssen, nur weil es sich vertraut anfühlt.

Control is what people are really asking about, even if they don’t say it. Who holds your money, who can touch it, and whether it actually belongs to you.



BlockTrust IRA, Jacob explained, was built to let investors “completely own their crypto to the greatest extent possible.”… pic.twitter.com/Fl8IHwirth — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 2, 2026

Was Jacob gerade dargelegt hat, wirft eine wichtige Frage auf:

Wenn die größten Banken und Institutionen massiv auf Bitcoin setzen, aktiv Produkte auf den Markt bringen und sich für die Zukunft positionieren, warum sollten Sie dann nicht auf dasselbe setzen wie sie?

Schauen Sie sich die Fakten an. Morgan Stanley und Goldman Sachs sind dabei. Unternehmensfinanzabteilungen stocken ihre Bestände auf. Und die Kräfte, die die Menschen zu Kryptowährungen treiben – institutionelle Akzeptanz, Inflation und schwindendes Vertrauen in das System – lassen nicht nach.

Wenn Sie sich für Bitcoin interessieren, aber nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, macht BlockTrust IRA diesen ersten Schritt einfach.

Ihre Krypto-Experten gehen Ihre Ziele mit Ihnen durch, prüfen Ihre Bestände und kümmern sich um die Komplexität, damit Sie das nicht tun müssen.

BlockTrust IRA wird von Animus Technologies betrieben, einem KI-Handelssystem, das vom Bitcoin Magazine als die Nr. 1 unter den Krypto-Technologieplattformen ausgezeichnet wurde und deren Handelswettbewerb 2023 gewann.

Sie haben die üblichen Reibungsverluste beseitigt: keine Einrichtungsgebühren, keine monatlichen Gebühren und nur 0,14 % Handelsgebühren, sodass ein größerer Teil Ihrer Erträge investiert bleibt.

Das Team verfügt über mehr als 30 Jahre kombinierte Erfahrung und hat bereits IRA-Transaktionen im Wert von über 300 Millionen US-Dollar abgewickelt, abgesichert durch eine Verwahrungsversicherung von bis zu 200 Millionen US-Dollar, Multi-Key-Sicherheit und vollständig offline gespeicherte Daten.

Ihr „Animus Advantage“ hat +657 % gegenüber +400 % bei Buy-and-Hold erzielt – ein klares Beispiel dafür, was ein datengesteuerter Ansatz leisten kann.

Die Einrichtung ist einfach, sicher und darauf ausgelegt, Ihre Altersvorsorge mit den Steuervorteilen eines IRA-Kontos zu maximieren.

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