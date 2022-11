Wir leben in extrem turbulenten Zeiten und Marc Faber verschlägt es beinah die Worte. Warum seiner Meinung nach die US-Wahlen manipuliert sind und doch zum gleichen Ergebnisse gekommen wären, was er von unseren Notenbanken hält und warum jeder ein Gewinner ist, der das tut, was die Grünen verabscheuen, das erfahrt ihr in dieser spannenden Folge „Marc spricht mit…“. Viel Spaß!