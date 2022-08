Mark Zuckerberg erzählt Joe Rogan, dass Facebook Hunter Bidens Laptop Story für 7 Tage auf Anfrage von FBI zensierte (VIDEO)

Meta/Facebook-Mitbegründer Mark Zuckerberg erklärte am Donnerstag gegenüber dem beliebten Podcaster Joe Rogan, dass Facebook die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte auf Wunsch des FBI sieben Tage lang algorithmisch zensiert hat, um Wahlfehlinformationen einzuschränken.

Hunter Bidens Laptop aus der Hölle war authentisch.

Aber Social-Media-Unternehmen wie Twitter und Facebook sind in Aktion getreten, um Joe Biden zu schützen, nachdem die New York Post die Biden-Kampagne mit einer „Oktober-Überraschung“ überrumpelt hatte.

Die New York Post veröffentlichte kurz vor der Wahl 2020 belastende Inhalte aus Hunter Bidens Laptop, aber Twitter und Facebook verhinderten, dass die Geschichte viral ging.

Rogan fragte Zuckerberg, wie Facebook mit kontroversen Geschichten umgeht.

„Das FBI kam im Grunde zu uns, einigen Leuten in unserem Team, und sagte: ‚Hey, nur damit du es weißt, du solltest in höchster Alarmbereitschaft sein. Bei den Wahlen 2016 gab es viel russische Propaganda, wir wissen, dass es im Grunde etwas, ähnlich sein wird“, sagte Zuckerberg.

Zuckerberg sagte, Facebook habe Algorithmen verwendet, um die Verbreitung der Geschichte zu verringern.

BREAKING: Mark Zuckerberg tells Joe Rogan that Facebook algorithmically censored the Hunter Biden laptop story for 7 days based on a general request from the FBI to restrict election misinformation. pic.twitter.com/llTA7IqGa1 — Minds💡 (@minds) August 25, 2022

Das FBI hat nicht nur dazu beigetragen, die Biden-Kampagne im Vorfeld der Wahl 2020 zu schützen, sondern die Führung des FBI hat den Mitarbeitern auch gesagt, dass sie nicht auf den Laptop von Hunter Biden schauen sollen.

Ein Whistleblower erzählte Senator Ron Johnson (R-WI), dass die FBI-Führung die Mitarbeiter des FBI angewiesen hat, nicht in Hunter Bidens Laptop aus der Hölle zu schauen.

Der FBI-Whistleblower sagte auch, dass das FBI die Untersuchung von Hunter Biden absichtlich verzögert hat.

Das FBI nahm den Laptop von Hunter Biden vor fast drei Jahren in Besitz, und das Justizministerium hat Hunter immer noch nicht wegen eines Verbrechens angeklagt, obwohl zahllose E-Mails ein kompliziertes Netz von Verbindungen der Verbrecherfamilie Biden zur Ukraine, zu Russland und zur Kommunistischen Partei Chinas enthüllen.

Senator Johnson hat am Dienstag einen Brief an den Generalinspekteur des Justizministeriums, Michael Horowitz, über die neuen Whistleblower-Anschuldigungen geschickt.

„Whistleblower haben sich kürzlich an mein Büro gewandt, um ernsthafte Bedenken über den Umgang des FBI mit Hunter Bidens Laptop mitzuteilen“, teilte Johnson Horowitz mit. Nachdem das FBI den Laptop Ende 2019 von einem Computerladen in Delaware erhalten hatte, teilte die lokale FBI-Führung den Mitarbeitern des Büros mit, dass „Sie sich den Laptop von Hunter Biden nicht ansehen werden“ und dass das FBI „das Ergebnis der Wahl nicht noch einmal ändern wird„, so die Whistleblower.