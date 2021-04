Maskenverweigerer werden von der Regierung bestraft. Jetzt beginnt die Diskussion über Impfverweigerer

mercola.com

Vorurteile und Gewalt gegen Menschen, die sich weigern, Masken zu tragen, und jetzt sehen wir, wie sich das Narrativ in Richtung Verfolgung derjenigen entwickelt, die sich nicht impfen lassen wollen.

Einem Autor des Atlantic zufolge müssen die wirtschaftlichen Kosten der Impfverweigerung in die Diskussion einfließen, da Menschen, die den COVID-19-Impfstoff verweigern, am Ende höhere Gesundheitskosten verursachen werden.

Dieses Argument versäumt es, die Kosten/Nutzen einer Impfung im Vergleich zu den Kosten/Nutzen einer Nichtimpfung richtig zu berechnen und sich auf grundlegende Gesundheitsparameter zu konzentrieren

Fettleibige Personen haben ein um 40 bis 133 % höheres Risiko für einen Krankenhausaufenthalt aufgrund von COVID-19 als ihre nicht fettleibigen Altersgenossen, und ihre Wahrscheinlichkeit, eine Intensivbehandlung zu benötigen, ist um 74 % höher; 82,2 % der COVID-19-Patienten haben einen Vitamin-D-Mangel. Sollten diese individuellen Wahlbedingungen ähnlich bestraft werden, da sie das Risiko für COVID-19 stark erhöhen

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob geimpfte Menschen am Ende mehr kosten werden, weil sie eine höhere Anfälligkeit für Varianten und/oder Nebenwirkungen haben

Bis zum 15. April 2021 wurde bei etwa 5.800 Amerikanern, die vollständig gegen COVID-19 geimpft worden waren, eine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert; 396 (7%) wurden ins Krankenhaus eingeliefert und 74 starben. Vorläufige Untersuchungen ergaben, dass Personen, die beide Dosen des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatten, achtmal anfälliger für eine Infektion mit der südafrikanischen Variante von SARS-CoV-2 waren

„Die Verweigerung von Impfungen wird einen Preis haben – für uns alle“, verkündet Edward-Isaac Dovere, ein Mitarbeiter von The Atlantic, in einem politischen Kommentar vom 10. April 2021. Ungeimpfte Menschen „werden höhere Gesundheitskosten haben“, sagt er, und die Geimpften werden die Rechnung bezahlen müssen, entweder durch Steuern oder Versicherungsprämien.

Dieses Argument konnte jahrzehntelang vorgebracht werden und kann auch heute noch für eine beliebige Anzahl von Gruppen vorgebracht werden. Übergewichtige Menschen haben weitaus höhere Gesundheitskosten als Normalgewichtige. Insulinresistente Menschen und Menschen mit Typ-2-Diabetes kosten das Gesundheitssystem enorme Summen. Wer zahlt für sie?

Im Großen und Ganzen haben gesunde Menschen – Menschen, die im Allgemeinen alles tun, um gut auf sich selbst aufzupassen, um chronischen Krankheiten vorzubeugen – schon immer für diejenigen bezahlt, die weniger auf ihre Ernährung und ihren Lebensstil achten.

Die wirtschaftlichen Kosten der Impfung vs. Impfverweigerung

Dovere sagt voraus, dass die wirtschaftlichen Kosten der Impfverweigerung in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Er zitiert den Washingtoner Gouverneur Jay Inslee, der ihm sagte, „Sie haben ein Freiheitsrecht, und das ist leider eine Zumutung für alle anderen und deren Freiheitsrecht, nicht für Ihre Sturheit bezahlen zu müssen.“ Es überrascht nicht, dass Dovere und Inslee sich beide nur auf eine Seite dessen konzentrieren, was eine zwei- wenn nicht vierseitige Gleichung sein muss.

Wenn man Gesundheitspolitik macht, hat man die Pflicht, sowohl den Nutzen als auch die Kosten einer bestimmten Politik zu analysieren. In diesem Fall: Wie hoch sind die Kosten der Nebenwirkungen von Impfstoffen, sowohl in Bezug auf die Gesundheitskosten als auch auf die verlorenen Leben? Bis zum 1. April 2021 waren bei VAERS 56.869 unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung eingegangen, darunter 7.971 schwere Verletzungen und 2.342 Todesfälle. Bis zum 13. April hatte VAERS die Zahl der Todesfälle auf 3.005 aktualisiert.

Was könnten die Kosten sein, wenn die Impfstoffe nicht wirken und man trotzdem krank wird? Bis zum 15. April 2021 wurde bei etwa 5.800 Amerikanern, die vollständig gegen COVID-19 geimpft worden waren, nach der Impfung COVID-19 diagnostiziert; 396 (7 %) mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden und 74 starben.5 Diese Fälle tauchen überall auf der Welt auf.

Die Impfstoffe sind nicht narrensicher. In der Tat sind so genannte „Durchbruchsfälle“ zu erwarten, d.h. Fälle, in denen bei einer vollständig geimpften Person COVID-19 diagnostiziert wird. Ich bin mir nicht sicher, warum irgendjemand überrascht ist, wenn man bedenkt, dass die Impfstoffhersteller zugegeben haben, dass die mRNA-Injektionen nicht dazu gedacht sind, einen tatsächlich immun gegen SARS-CoV-2 zu machen.

Man kann sich immer noch mit dem Virus infizieren und es auf andere übertragen. Was die Impfung bewirken kann, ist die Linderung der Symptome, falls und wenn Sie sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Natürlich können Menschen immer noch krank werden, so wie es früher der Fall war. Einige werden einen Krankenhausaufenthalt benötigen. Einige werden sterben – genau wie früher, vor dem Impfstoff.

Und dann ist da noch die Frage, ob geimpfte Personen am Ende anfälliger für Varianten des Virus sind als ungeimpfte Personen. Vorläufige Untersuchungen6,7,8,9 ergaben, dass Personen, die beide Dosen des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer erhalten hatten, achtmal anfälliger für eine Ansteckung mit der südafrikanischen Variante von SARS-CoV-2, genannt B.1.351, waren (5,4 % im Vergleich zu 0,7 %).

Leider war die Studie zu klein, um Informationen über die Ergebnisse zu erhalten, so dass wir nicht wissen, ob sie mildere oder schwerere Krankheiten entwickelten als ungeimpfte Menschen, die an der gleichen Variante erkrankten.

So oder so, wenn geimpfte Menschen anfälliger für gefährlichere Varianten sind (was sie für B.1351 behaupten), warum sollten ungeimpfte Menschen höhere Gesundheitskosten verursachen? Varianten tauchen jetzt überall auf, so dass vielleicht geimpfte Menschen am Ende für einen größeren Anteil der medizinischen Kosten verantwortlich sein werden. Wenn die Geimpften mildere Krankheiten haben und die Ungeimpften schwerere Krankheiten, könnten die Kosten für beide Gruppen am Ende etwa gleich hoch sein.

Kann die Impfverweigerung wirtschaftliche Vorteile haben?

Meiner Meinung nach ist die Vorstellung, dass die COVID-19-Impfstoffe diese Pandemie beenden werden, ein unlogischer Trugschluss, da diese Impfungen keine tatsächliche Immunität bieten. Allein auf dieser Basis verpufft der Schwung in Doveres Argument. Aber da ist noch viel mehr.

Um wirklich herauszufinden, was das Beste für die öffentliche Gesundheit ist, müsste man auch eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen, wenn man nicht impft und sich stattdessen auf die natürlich erworbene Immunität in Kombination mit immunstärkenden Strategien verlässt, wie z. B. die Verbesserung des Vitamin-D-Spiegels in der gesamten Bevölkerung.

Erst wenn man all diese Berechnungen gemacht hat – den Nutzen und die Kosten des Impfens und den Nutzen und die Kosten des Nicht-Impfens – kann man beide miteinander vergleichen und Aussagen darüber treffen, inwiefern bestimmte Gruppen von Menschen höhere Gesundheitskosten verursachen und welche Strategie wahrscheinlich die meisten Leben rettet. Im Moment ist es reine Spekulation, wer auf lange Sicht mehr kosten wird.

Ich kenne zum Beispiel keine tatsächlichen Daten, die zeigen, dass Menschen, die auf den Impfstoff verzichten wollen, ein erhöhtes Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung haben. Wenn ich raten sollte, und das ist reine Spekulation, dann könnten Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, dies tun, weil sie a) wissen, dass sie in einer niedrigen Risikokategorie sind und/oder b) gesundheitsbewusste Menschen sind, die sich sicher sind, dass sie COVID-19 auf andere kosteneffektive Weise verhindern und/oder behandeln können, sollten sie krank werden.

Es gibt eine Menge Daten, die gesammelt und analysiert werden müssen, bevor wir anfangen können, die COVID-19-Impfkampagne zu einem Erfolg im öffentlichen Gesundheitswesen zu erklären, geschweige denn zu einem kostensparenden Imperativ.

Appell an unlogische Argumentation

Dovere fährt fort, einige der Messaging-Kampagnen zu diskutieren, die eingesetzt werden, um die Menschen aus ihrer Impf-Zurückhaltung zu locken:

Zwei Appelle scheinen am besten zu funktionieren: Erstens, die Impfstoffe sind sicher, und sie sind effektiver als der Grippeimpfstoff. Zweitens, Sie verdienen dies, und immer geimpft wird helfen, Ihre Freiheit zu bewahren und die Regierung ermutigen, Einschränkungen zu heben.

(Diese letzte Idee ist es, auf die sich Jerry Falwell Jr. in dem Impf-Selfie konzentrierte, das er diese Woche postete, mit der Bildunterschrift: „Bitte lassen Sie sich impfen, damit unser Verrückter von einem Gouverneur weniger Gründe für sinnlose Einschränkungen hat!“) Inslee hofft, dass die Betonung dieser Punkte mehr republikanische Männer davon überzeugen wird, sich impfen zu lassen.“

Manchmal kann es helfen, einen logischen Trugschluss mit anderen Worten zu buchstabieren. (Ich persönlich glaube, dass Falwell einfach nur versucht hat, witzig zu sein, aber Dovere und Inslee haben anscheinend den „Beschränkungen aufheben“-Winkel als eine Gelegenheit zur sozialen Konditionierung genutzt, also ist es wirklich das, was ich hier anspreche.)

Eine Umformulierung von Falwells Plädoyer könnte lauten: „Bitte ignorieren Sie Ihren aktuellen Gesundheitszustand und potentielle Impfrisiken und gehorchen Sie einfach, damit unser Gouverneur weniger Grund hat, verfassungswidrige und unwissenschaftliche Einschränkungen unserer Grundrechte und Freiheiten zu verhängen.“

Meiner Meinung nach wäre ein geeigneterer Weg, um „sinnlose Einschränkungen“ zu verhindern, friedlich ungehorsam zu sein und/oder den Gouverneur vor Gericht zu bringen, so wie es mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom geschehen ist. Der Oberste Gerichtshof hat nicht weniger als sechs Mal gegen ihn entschieden und festgestellt, dass er seine Macht missbraucht, seine Befugnisse überschritten und die Verfassung mit seinen pandemischen Einschränkungen für Kirchen verletzt hat.

Jemanden aufzufordern, sich impfen zu lassen, um zu verhindern, dass ein gewählter Beamter – der abgewählt werden kann – unwissenschaftliche und/oder verfassungswidrige Beschränkungen einführt, ist kaum rational. Vergessen wir nicht, dass Kosten-Nutzen-Analysen für Abriegelungen – vielleicht eine der sinnlosesten Restriktionen – durchgeführt wurden, und die Kosten sind weit größer als der Nutzen.

Die Kosten der Lockdowns in Großbritannien, ausgedrückt in Wohlfühljahren (WELLBY), sind fünfmal höher als die optimistische Einsparung und können in Wirklichkeit 50- bis 87-mal höher sein. In Kanada sind die Kosten für Sperrungen mindestens 10-mal so hoch wie der Nutzen.

In Australien sind die Kosten mindestens 6,6-mal höher, und in den USA sind die Kosten schätzungsweise mindestens 5,2-mal höher als der Nutzen von Lockdowns. Eine für Neuseeland durchgeführte Kosten-Nutzen-Analyse, die die Kosten für nur fünf zusätzliche Tage der „COVID-19-Alarmstufe 4“ untersuchte, ergab, dass die Kosten in qualitätsbereinigten Lebensjahren (QALY) 94,9-mal höher waren als der Nutzen.

Sollten wir Fettleibigkeit und Vitamin-D-Mangel bestrafen?

Wenn man feststellt, dass ungeimpfte Personen sozial, finanziell oder anderweitig bestraft werden müssen, wie kann man dann nicht auch andere Entscheidungen bestrafen, die signifikant zur COVID-19-Belastung beitragen? Wir wissen zum Beispiel, dass Vitamin-D-Mangel das Risiko für COVID-19 signifikant erhöht. In einer Analyse wiesen 82,2 % der COVID-19-Patienten einen Vitamin-D-Mangel auf.

Ich habe im Oktober 2020 einen wissenschaftlichen Bericht über die Auswirkungen von Vitamin D bei COVID-19 veröffentlicht, den ich gemeinsam mit William Grant, Ph.D., und Dr. Carol Wagner verfasst habe, die beide Teil des GrassrootsHealth-Expertengremiums für Vitamin D sind. Sie können das Papier kostenlos auf der Website der Zeitschrift lesen.

Ein weiterer wichtiger COVID-19-Faktor ist Fettleibigkeit. Wie CNN am 5. März 2021 berichtete, waren die COVID-19-Todesraten in Ländern, in denen mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung übergewichtig war, mehr als zehnmal so hoch wie in Ländern, in denen die Fettleibigkeitsrate unter 50% lag. Die COVID-19-Todesraten stiegen auch mit der Prävalenz der Adipositas, was den Zusammenhang verstärkt, so der Bericht, der von der World Obesity Federation veröffentlicht wurde.

Am unteren Ende liegt Vietnam mit einer Adipositasrate von 18,3 % und einer COVID-19-Todesrate von 0,04 pro 100.000. Am oberen Ende liegen die USA mit einer Adipositasrate von 67,9 % und einer COVID-19-Todesrate von 152,49 pro 100.000. (Natürlich wurden in diesem Bericht COVID-19-Sterblichkeitsstatistiken verwendet, die sich als stark übertrieben erwiesen haben, wie in meinem Interview mit Dr. Henele ausführlich beschrieben).

Aktuelle Daten17 zeigen, dass 42% der Erwachsenen in den USA seit Beginn der Pandemie unerwünschte Pfunde zugelegt haben, mit einer durchschnittlichen Gewichtszunahme von 29 Pfund (ca. 13 kg). Nur 18% berichten von unerwünschtem Gewichtsverlust, mit einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 26 Pfund (ca. 12 kg).

Die Regierung hat den Wert einer gesunden Bevölkerung ignoriert

Laut dem Bericht der World Obesity Federation war Fettleibigkeit der zweitwichtigste Risikofaktor für Krankenhausaufenthalte und Todesfälle aufgrund von COVID-19 – Alter ist der primäre Risikofaktor – und wie Johanna Ralston, CEO der World Obesity Federation, feststellte:

„Das Alter ist unvermeidbar, aber die Bedingungen, die zu Übergewicht und Adipositas beitragen, sind in hohem Maße vermeidbar, wenn die Regierungen aktiv werden und wir alle unsere Kräfte bündeln, um die Auswirkungen dieser Krankheit zu reduzieren. Das Versäumnis, die Ursachen der Fettleibigkeit über viele Jahrzehnte hinweg zu bekämpfen, ist eindeutig für Hunderttausende von vermeidbaren Todesfällen verantwortlich.“

Der Hauptautor des Berichts, Dr. Tim Lobstein, fügte hinzu:

„Die Regierungen haben fahrlässig gehandelt und den wirtschaftlichen Wert einer gesunden Bevölkerung auf eigene Gefahr ignoriert. Im letzten Jahrzehnt haben sie es versäumt, die Fettleibigkeit zu bekämpfen, obwohl sie sich bei den Treffen der Vereinten Nationen Ziele gesetzt haben. COVID-19 ist nur die neueste Infektion, die durch Gewichtsprobleme verschlimmert wird, aber die Warnzeichen waren da. Wir haben es in der Vergangenheit mit MERS, H1N1 und anderen Atemwegserkrankungen gesehen.“

Akzeptieren wir keine Heuchelei und Doppelmoral

Sogar der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kommentierte den Bericht mit den Worten, dass er „ein Weckruf für Regierungen weltweit sein muss“, da „die Korrelation zwischen Fettleibigkeit und der Sterblichkeitsrate durch COVID-19 klar und zwingend ist.“

Doch zurück zu Doveres Argument, dass ungeimpfte Menschen aufgrund von COVID-19 zwangsläufig höhere Gesundheitskosten verursachen, und dass es daher einen Weg geben muss, diese Menschen zu bestrafen oder sie zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen.

Wenn Sie sich nicht vorstellen können, Fettleibigkeit, Insulinresistenz, Diabetes oder Vitamin-D-Mangel zu bestrafen – Bedingungen, von denen bekannt ist, dass sie das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung signifikant erhöhen – wie können Sie dann überhaupt in Erwägung ziehen, eine ungeimpfte Person allein aufgrund dieses einen Parameters zu bestrafen?

Wenn wir diese Logik anwenden, was müssen wir dann mit fettleibigen Menschen tun, deren Risiko für einen Krankenhausaufenthalt aufgrund von COVID-19 zwischen 40 % und 113 % höher ist, und deren Wahrscheinlichkeit, eine Intensivbehandlung zu benötigen, 74 % höher ist als die ihrer nicht fettleibigen Altersgenossen? Was müssen wir mit Menschen tun, die sich einfach weigern, ihren Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen, und die am Ende den Löwenanteil der Krankenhausbetten belegen?

Um es klar zu sagen: Ich schlage NICHT vor, dass wir Menschen aufgrund ihres Gewichts, ihrer metabolischen Flexibilität oder ihres Vitamin-D-Status bestrafen. Das unterstütze ich genauso wenig wie die Bestrafung von Ungeimpften – und das ist der springende Punkt. Die meisten würden zustimmen, dass dies völlig lächerlich wäre.

Mein Punkt ist, wenn Sie sich nicht vorstellen können, Adipositas, Insulinresistenz, Diabetes oder Vitamin-D-Mangel zu bestrafen – Zustände, von denen bekannt ist, dass sie das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung signifikant erhöhen – wie können Sie dann überhaupt in Erwägung ziehen, eine nicht geimpfte Person allein aufgrund dieses einen Parameters zu bestrafen?

Die Frage ist vor allem deshalb berechtigt, weil, noch einmal, geimpfte Personen sich mit SARS-CoV-2 anstecken und es verbreiten können wie jeder andere auch. Es ist wirklich unklar, wie geimpfte Menschen „sicherer“ sind als ungeimpfte, wenn die einzige Person, die von diesen Impfungen profitiert, die Person ist, die sie bekommt (in Form von milderen Symptomen, wenn sie erkrankt).

Sind Sie „rein“ genug für Ihre Regierung?

Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass es bei der COVID-19-Impfkampagne weniger um den Schutz der öffentlichen Gesundheit geht, sondern vielmehr darum, die Infrastruktur und das psychologische Klima zu schaffen, die für die Umsetzung der globalen Tyrannei erforderlich sind, die wahrscheinlich mit der Einführung von Impfpässen beginnen wird, die dem chinesischen Sozialkreditsystem sehr ähnlich sind.

Wie in „Impfstoffe sind der neue ‚Reinheitstest'“ diskutiert, kann man es fast mit einem Loyalitätstest vergleichen. Oder vielleicht könnte man es am besten als einen totalitären Unterwerfungstest beschreiben?

Private Unternehmen dazu zu bringen, diese Impfpässe zu verlangen, macht nur Sinn, wenn es einen starken Impfdruck gibt, und das ist einer von vielen Hinweisen darauf, was wirklich hinter der erklärten „Notwendigkeit“ steckt, dass die ganze Welt geimpft werden muss.

Wir sind nicht alle einem Risiko für COVID-19 ausgesetzt. Für die große Mehrheit der Menschen machen die Impfstoffe wenig oder gar keinen Sinn, da für junge, gesunde Menschen die Risiken den Nutzen überwiegen. Jetzt drängen sie darauf, Kinder zu impfen, deren Risiko, an COVID-19 zu erkranken, nachweislich verschwindend gering ist.

Sie haben ein exponentiell höheres Risiko durch viele andere Faktoren. Es gibt derzeit weniger als 500 Kinder, von denen berichtet wird, dass sie an COVID-19 gestorben sind, selbst bei den massiv manipulierten Todesursachen. Erinnern Sie sich: Wenn Sie einen positiven COVID-Test hatten und an Krebs im Endstadium oder an einem Motorradunfall starben, wurden Sie als COVID-19-Tote eingestuft.

Wie Sie in der Grafik unten sehen können, gibt es 10 höhere Todesrisiken als COVID-19 für Kinder. Um logisch schlüssig zu sein, müsste die Regierung alle diese Ursachen ebenso rigoros angehen, wie sie die COVID-19-Impfung für Kinder verfolgt.

Aber es geht nicht nur darum, einen Impfstoff in den Arm zu bekommen. Letztlich geht es darum, dass Sie in das digitale System eingebunden werden, das in Form von Impfstoffpässen eingeführt wird. Wie die ehemalige Clinton-Beraterin und Autorin Naomi Wolf (die ich in Kürze interviewen werde) in einem Interview mit Steve Hilton von Fox News am 28. März 2021 erklärte:

„‚Impfpass‘ klingt wie eine schöne Sache, wenn man nicht versteht, was diese Plattformen tun können. Ich bin [der] CEO eines Tech-Unternehmens, ich verstehe, was diese Plattformen tun können. Es geht nicht um den Impfstoff, es geht nicht um den Virus, es geht um Ihre Daten.

Wenn das erst einmal ausgerollt ist, haben Sie keine Wahl mehr, ob Sie Teil des Systems sein wollen. Was die Leute verstehen müssen, ist, dass jede andere Funktionalität ohne Probleme auf diese Plattform geladen werden kann. Es kann mit Ihrem Paypal-Konto zusammengeführt werden, mit Ihrer digitalen Währung. Microsoft spricht bereits davon, es mit Zahlungsplänen zu verschmelzen.

Ihr Netzwerk kann aufgesaugt werden. Es geolokalisiert Sie überall, wo Sie hingehen. Ihre Kredithistorie kann einbezogen werden. Ihre gesamte medizinische und gesundheitliche Geschichte kann einbezogen werden … Es ist absolut so viel mehr als ein Impfpass … Ich kann nicht genug betonen, dass es die Macht hat, Ihr Leben auszuschalten oder einzuschalten, Sie an der Gesellschaft teilhaben zu lassen oder ausgegrenzt zu werden.“

Gefährliche Fahrbahn in Sicht

Wolf weist auch auf die schreckliche Geschichte von IBM hin, das ein ausgeklügeltes System von Lochkarten entwickelte, das es Nazi-Deutschland ermöglichte, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu schaffen und letztlich die Zusammenrottung der Juden zur Vernichtung zu erleichtern. Spulen Sie vor bis heute, und IBM ist jetzt führend im Geschäft mit Impfpässen. Ich habe darüber in „IBM hat mit Hitler kollaboriert und stellt jetzt Impfpässe her“ geschrieben.

In Nazi-Deutschland trieb die Besessenheit von Reinheit – sowohl in Bezug auf Hygiene als auch auf Rassentheorie – den Völkermord an Juden, Alten, Behinderten und geistig Behinderten voran.

In der Gegenwart folgt das öffentliche Narrativ auf unheimliche Weise dem Genozid-Drehbuch von Nazi-Deutschland, beginnend mit dem Sündenbockmachen gesunder Menschen, als die schnelle Ausbreitung von COVID-19 auf asymptomatische Personen geschoben wurde, die sich nicht richtig maskierten, sozial distanzierten und selbst isolierten.

Das wuchs dann in die Pflege von Vorurteilen gegen Menschen, die sich weigern, Masken zu tragen, und jetzt sehen wir, wie sich das Narrativ in Richtung Verfolgung derjenigen entwickelt, die sich nicht impfen lassen wollen. Es wird mit Diskriminierung beginnen, und schon jetzt hören wir Gerede darüber, dass nur geimpfte Menschen das Recht haben sollten, an bestimmten gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen. Wenn das geduldet wird, dann wird die Verfolgung der nächste Schritt sein.

Deshalb lehne ich Kommentare wie den von Dovere ab und kontere. Diese unausgegorenen, einseitigen, verfolgenden Argumente müssen auf Schritt und Tritt infrage gestellt werden, denn sie führen nur in eine Richtung. Und wenn Sie nicht Teil der technokratischen Elite sind, wollen Sie – unabhängig davon, wie Sie gerade über das Impfen denken – nicht dort landen.

