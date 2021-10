Der „War on Terror“ der USA und ihrer Verbündeten hat Millionen Menschenleben in den angegriffenen Staaten und Regionen gefordert. Menschenleben, deren Ende von hippen Schlachtenbummlern der sogenannten Westlichen Wertegemeinschaft noch nicht einmal zur Kenntnis genommen wird. Rechtfertigung für den War on Terror sind die Terrorattacken des 11. September 2001 in den USA, die auch unter dem Kürzel 9/11 bekannt sind.

Bei diesen Terrorangriffen handelt es sich wissenschaftlich nachweisbar um