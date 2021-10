Massenpsychosen sind eine echte globale Pandemie

Eine Massenpsychose ist definiert als „eine Epidemie des Wahnsinns“, die auftritt, wenn ein „großer Teil der Gesellschaft den Bezug zur Realität verliert und in Wahnvorstellungen versinkt“.

Wir befinden uns mitten in einer Massenpsychose, ausgelöst durch unerbittliche Panikmache in Verbindung mit Datenunterdrückung und Einschüchterungstaktiken

In Großbritannien sind die psychiatrischen Überweisungen für erstmalige psychotische Episoden zwischen April 2019 und April 2021 um 75 % gestiegen.

Die Raten von Angstzuständen und Depressionen sind im Jahr 2020 weltweit dramatisch gestiegen. Schätzungen gehen davon aus, dass die COVID-Pandemie zu zusätzlichen 76 Millionen Fällen von Angstzuständen und 53 Millionen Fällen von schweren depressiven Störungen geführt hat, die über die jährlichen Normen hinausgehen, wobei Frauen und jüngere Menschen unverhältnismäßig stark betroffen sind.

Die Zahl der Überweisungen für psychische Erkrankungen bei Kindern hat sich im Vereinigten Königreich seit Beginn der Pandemie verdoppelt; bei 16 % der Kinder zwischen 5 und 16 Jahren wurde 2020 eine psychische Störung diagnostiziert, gegenüber 10,8 % im Jahr 2017

Eine Massenpsychose ist definiert als „eine Epidemie des Wahnsinns“, die auftritt, wenn ein „großer Teil der Gesellschaft den Bezug zur Realität verliert und in Wahnvorstellungen versinkt“. Die Hexenprozesse des 16. und 17. Jahrhunderts sind ein klassisches Beispiel dafür. Heute befinden wir uns mitten in einer weiteren Massenpsychose, die durch unerbittliche Angstmacherei in Verbindung mit Datenunterdrückung und Einschüchterungstaktiken aller Art ausgelöst wird.

Das 20-minütige Video „Mass Psychosis – How an Entire Population Becomes Mentally Ill“ (Massenpsychose – Wie eine ganze Bevölkerung psychisch krank wird), das von After Skool und Academy of Ideas erstellt wurde, erklärt die Taktiken, mit denen Geisteskrankheiten im großen Stil gezüchtet und genährt werden.

Panikmache erzeugt Wahnsinn

Eine Reihe von Experten für psychische Gesundheit haben sich besorgt über die unverhohlene Panikmache während der COVID-19-Pandemie geäußert und davor gewarnt, dass diese ernsthafte psychiatrische Auswirkungen haben kann. In einem Artikel im Evie Magazine vom 22. Dezember 2020 sprach S.G. Cheah über das Auftreten von Massenwahnsinn, der durch die „wahnhafte Angst vor COVID-19“ verursacht wird.

Selbst wenn die Statistiken auf die extrem niedrige Sterblichkeitsrate bei Kindern und jungen Erwachsenen hinweisen (0,002 % im Alter von 10 Jahren und 0,01 % im Alter von 25 Jahren), werden die jungen und gesunden Menschen immer noch durch den Würgegriff irrationaler Angst terrorisiert, wenn sie mit dem Coronavirus konfrontiert werden, schrieb Cheah und fügte hinzu: Anstatt sich der Realität zu stellen, lebt die wahnhafte Person lieber in ihrer Welt der Illusionen. Aber um weiterhin die Realität vorzutäuschen, müssen sie dafür sorgen, dass alle anderen um sie herum ebenfalls so tun, als lebten sie in ihrer Fantasiewelt.

Einfacher ausgedrückt: Die wahnhafte Person lehnt die Realität ab. Und bei dieser Ablehnung der Realität müssen die anderen mitspielen, wie sie die Welt sehen, sonst ergibt ihre Welt keinen Sinn für sie. Deshalb wird die wahnhafte Person wütend, wenn sie jemandem begegnet, der nicht mit ihrem Weltbild übereinstimmt … Das ist einer der Gründe, warum es so viele Menschen gibt, die gerne dafür plädieren, alle medizinischen Experten zum Schweigen zu bringen, deren Ansichten den Richtlinien der WHO oder der CDC widersprechen. ‚Befolge die Regeln!‘ wird wichtiger als die Frage, ob die Regeln überhaupt legitim waren.

In einem Interview vom Dezember 2020 (siehe unten) gab der Psychiater und Medizinrechtsexperte Dr. Mark McDonald ebenfalls zu Protokoll, dass „die wahre Krise der öffentlichen Gesundheit in der weit verbreiteten Angst liegt, die sich zu einer Form von Massenwahnpsychose entwickelt hat.“

Wir haben die ersten tiefgreifenden Schocks dieser Krise bereits hinter uns gelassen, und es ist äußerst besorgniserregend, dass die Zahl der Überweisungen [an die psychische Gesundheit] weiterhin so hoch ist. ~ Brian Dow, stellvertretender Geschäftsführer von Rethink Mental Illness

Er ging sogar so weit, den Außenbereich seines Hauses oder Büros als „Freiluft-Irrenhaus“ zu bezeichnen, wo er davon ausgehen muss, „dass jede Person, die ich treffe, geisteskrank ist“, solange sie nicht das Gegenteil beweist.

Berichte über psychotische Episoden nehmen in Großbritannien stark zu

Jetzt, nach etwa 19 Monaten abnormalen „pandemischen Lebens“, beginnen die Daten die Befürchtungen von McDonald zu bestätigen. In Großbritannien zum Beispiel sind die Überweisungen in die Psychiatrie wegen erstmaliger psychotischer Episoden in die Höhe geschnellt. Wie The Guardian am 17. Oktober 2021 berichtete:

Die Fälle von Psychosen sind in den letzten zwei Jahren in England sprunghaft angestiegen, da immer mehr Menschen unter dem Stress der Covid-19-Pandemie Halluzinationen und Wahnvorstellungen erleben. Die Zahl der Menschen, die zwischen April 2019 und April 2021 wegen des ersten Verdachts auf eine Psychose an die psychiatrischen Dienste überwiesen wurden, ist laut NHS-Daten7 um 29 % gestiegen. Der Anstieg setzte sich im Frühjahr fort: Im Mai 2021 wurden 9.460 Personen überwiesen, 26 % mehr als im Mai 2019 (7.520).

Die Wohltätigkeitsorganisation Rethink Mental Illness fordert die Regierung auf, mehr in die Frühintervention bei Psychosen zu investieren, um eine weitere Verschlechterung der psychischen Gesundheit der Betroffenen zu verhindern, von der sie sich erst nach Jahren erholen könnten. Sie sagt, dass die Statistiken einige der ersten konkreten Beweise dafür liefern, wie stark die Bevölkerung während der Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Psychose fordert einen hohen Tribut im Leben eines Menschen

Der stellvertretende Geschäftsführer von Rethink Mental Illness, Brian Dow, kommentierte die Ergebnisse:

Eine Psychose kann verheerende Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. Um eine weitere Verschlechterung der psychischen Gesundheit zu verhindern, von der sich die Betroffenen erst nach Jahren erholen können, ist ein rascher Zugang zur Behandlung unerlässlich. Die rasant ansteigende Zahl der vermuteten ersten Psychose-Episoden gibt Anlass zur Sorge. Wir haben die ersten schweren Schocks dieser Krise bereits hinter uns, und es ist äußerst besorgniserregend, dass die Zahl der Überweisungen weiterhin so hoch ist. Da die ersten Fälle von Psychosen in der Regel bei jungen Erwachsenen auftreten, gibt dieser steile Anstieg zusätzlichen Anlass zur Sorge über den Druck, dem die junge Generation während der Pandemie ausgesetzt war.

Die Pandemie hat unsere psychische Gesundheit grundlegend verändert und erfordert eine revolutionäre Reaktion. Spezielle zusätzliche Mittel für die psychische Gesundheit und die Sozialfürsorge müssen den Diensten an vorderster Front zur Verfügung gestellt werden, um den neuen Bedarf zu decken, andernfalls könnten Tausende von Menschen katastrophale Kosten tragen

Nach Angaben eines Sprechers des britischen Ministeriums für Gesundheit und Soziales wird die Behörde das Budget für psychische Gesundheitsdienste des NHS bis 2023/2024 um 2,3 Milliarden Pfund (3,1 Milliarden Dollar) pro Jahr aufstocken. Außerdem wurde das Budget für 2021 um 500 Millionen Pfund (691 Millionen Dollar) aufgestockt, um denjenigen, die am stärksten von den Pandemie-Maßnahmen betroffen sind, Dienstleistungen zu bieten.

Angstzustände und Depressionen haben weltweit dramatisch zugenommen

Eine weitere Studie, die sich mit den weltweiten Raten von Angstzuständen und Depressionen befasste, ergab, dass beide Erkrankungen im Jahr 2020 dramatisch zugenommen haben. Die Forscher schätzen, dass die COVID-Pandemie zu zusätzlichen 76 Millionen Fällen von Angstzuständen und 53 Millionen Fällen von schweren depressiven Störungen geführt hat, die über die jährlichen Normen hinausgehen, wobei Frauen und jüngere Menschen unverhältnismäßig stark betroffen sind. Laut The Guardian:

… das Team schätzt, dass es im Jahr 2020 weltweit 246 Mio. Fälle von schweren depressiven Störungen und 374 Mio. Fälle von Angststörungen geben wird, wobei die Zahl für erstere um 28 % und für letztere um 26 % höher liegt, als ohne die Krise zu erwarten gewesen wäre. Etwa zwei Drittel dieser zusätzlichen Fälle von schweren depressiven Störungen und 68 % der zusätzlichen Fälle von Angststörungen betrafen Frauen, während jüngere Menschen stärker betroffen waren als ältere Erwachsene, wobei die zusätzlichen Fälle am häufigsten bei den 20- bis 24-Jährigen auftraten.

Der Hauptautor Damian Santomauro, Ph.D., von der University of Queensland erklärte gegenüber The Guardian:

Wir glauben, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Frauen mit größerer Wahrscheinlichkeit von den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen sind. Es ist wahrscheinlicher, dass Frauen zusätzliche Betreuungs- und Haushaltspflichten übernehmen, wenn Schulen geschlossen werden oder Familienmitglieder erkranken. Frauen haben auch tendenziell niedrigere Gehälter, weniger Ersparnisse und weniger sichere Arbeitsplätze als Männer und sind daher während der Pandemie eher finanziell benachteiligt. Die Jugend ist von der Schließung von Schulen und Hochschuleinrichtungen sowie von weiteren Einschränkungen betroffen, die junge Menschen an der Interaktion mit Gleichaltrigen hindern.

Die zunehmende Verbreitung von häuslicher Gewalt kann ebenfalls dazu beitragen, dass Frauen einem höheren Risiko psychischer Probleme ausgesetzt sind, während junge Erwachsene eher arbeitslos werden.

Massiver Anstieg der psychischen Probleme bei Kindern

Kinder tragen eine besonders schwere Last, da die Erwachsenen irrationalen Ängsten erliegen. Es überrascht daher nicht, dass sich die Zahl der Überweisungen für psychische Erkrankungen bei Kindern in Großbritannien seit Beginn der Pandemie fast verdoppelt hat. Nach Angaben der britischen Behörden wurde bei 16 % der Kinder zwischen 5 und 16 Jahren im Jahr 2020 eine psychische Störung diagnostiziert, verglichen mit 10,8 % im Jahr 2017. In einer Pressemitteilung des Royal College of Psychiatrists vom 23. September 2021 heißt es:

Achtzehn Monate nach dem ersten Lockdown und nach den Warnungen des Sektors für psychische Gesundheit über die lang anhaltenden Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit stellte das Royal College of Psychiatrists in seiner Analyse der Daten von NHS Digital fest, dass:

190.271 0-18-Jährige wurden zwischen April und Juni dieses Jahres an die Kinder- und Jugendpsychiatrie überwiesen, 134 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (81.170) und 96 % mehr als 2019 (97.342).

8.552 Kinder und Jugendliche wurden zwischen April und Juni dieses Jahres für eine dringende oder notfallmäßige Krisenversorgung überwiesen, 80 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (4.741) und 64 % mehr als 2019 (5.219).

340.694 Kinder hatten Ende Juni Kontakt mit den Diensten für psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, das sind 25 % mehr als im selben Monat des Vorjahres (272.529) und 51 % mehr als im Juni 2019 (225.480).

Auch Essstörungen sind verbreiteter denn je, und der rasche Anstieg hat dazu geführt, dass viele Kinder monatelang auf eine Behandlung warten müssen – Verzögerungen, die lebensbedrohliche Folgen haben können -, da die Einrichtungen überlastet sind. In der Pressemitteilung wird eine Mutter zitiert, deren Tochter im Teenageralter während der Pandemie einen Rückfall in die Magersucht erlitt:

Die Pandemie war verheerend für meine Tochter und für unsere Familie. Sie leidet an Magersucht und wurde letztes Jahr aus einer stationären Einrichtung entlassen, aber die Unterbrechung ihres normalen Tagesablaufs und ihrer sozialen Kontakte hat ihre Genesung stark beeinträchtigt. Sie verbrachte viel weniger Zeit mit den Dingen, die ihr Spaß machten, und war viel mehr mit ihren Gedanken allein. Leider erlitt sie einen Rückfall und fühlte sich so unwohl, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert und sektioniert wurde. Nach 72 Tagen im Krankenhaus, in denen kein Bett eines Spezialisten für Essstörungen zur Verfügung stand, brachten wir sie nach Hause, wo ich sie 10 Wochen lang über eine Sonde ernähren musste.

Meine Tochter brauchte dringend spezielle Hilfe für diese lebensbedrohliche Krankheit, aber die Dienste sind völlig überfordert, weil so viele junge Menschen Hilfe brauchen. Das ist eine erschreckende Situation für Patienten und Familien.

Massenhafte Wahnvorstellungen traumatisieren Kinder

Der weit verbreitete Wahnsinn bei Erwachsenen kann in der Tat schwerwiegende und dauerhafte Auswirkungen auf Kinder haben, wenn sie erwachsen werden. Laut McDonald (siehe Interview oben) sind die psychischen Zustände der Kinder, die er während dieser Pandemie behandelt hat, weitaus schlimmer, als er es von diesen Altersgruppen gewohnt ist. Dies zeigt uns, dass das Trauma, das durch die Pandemiemaßnahmen verursacht wird, sehr ernst ist.

Eines der schlimmsten Traumata, das den Kindern zugefügt wurde, ist die lächerliche Vorstellung, dass sie ihre Eltern oder Großeltern töten könnten, nur weil sie in ihrer Nähe sind. Außerdem wird ihnen beigebracht, sich für Verhaltensweisen schuldig zu fühlen, die normalerweise völlig normal sind – um nur ein Beispiel zu nennen: Hysterische Erwachsene nennen ein Kleinkind, das sich weigert, eine Maske zu tragen, eine „Göre“, obwohl es in diesem Alter völlig normal ist, sich dagegen zu wehren, dass einem eine einschränkende Maske aufgesetzt wird.

Es ist völlig abnormal, wenn Kinder in dem Glauben aufwachsen, dass sie eine Gefahr für die Menschen um sie herum sind und dass alle um sie herum eine Gefahr für sie sind. Es ist völlig abnormal, mit dem Gedanken aufzuwachsen, dass Gesichtsmasken, Handschuhe und körperliche Trennung notwendig sind, um am Leben zu bleiben.

Die Erwachsenen haben außerdem aus irrationaler Angst eine Tugend gemacht, was doppelt tragisch und falsch ist. Das Tragen einer Maske ist zu einem Mittel geworden, um zu zeigen, dass man ein „guter Mensch“ ist, jemand, der sich um andere kümmert, während das Nichttragen einer Maske einen als rücksichtslosen Rüpel, wenn nicht gar als potenziellen Massenmörder brandmarkt, und zwar allein durch das Atmen.

Mehr noch: Indem sie uns ermutigt, in der Angst zu verharren und zuzulassen, dass sie unser Leben kontrolliert und einschränkt, hat sich die Angst so sehr verfestigt, dass jeder, der sagt, wir müssten furchtlos sein und für unsere Freiheiten kämpfen, als dumm und gefährlich angegriffen wird.

Erwachsene müssen geheilt werden, um die Kinder zu retten

Es sind die Erwachsenen, die einer ganzen Generation gedankenlos dieses emotionale Trauma zufügen. Wie McDonald in seinem Interview feststellte, ist eine der Hauptursachen für Depressionen bei Kindern das Gefühl, von der Familie und von Freunden getrennt zu sein.

Jeder Mensch, vor allem aber Kinder, braucht den Kontakt von Angesicht zu Angesicht, körperlichen Kontakt und emotionale Nähe. Wir brauchen diese Dinge, um uns in der Nähe anderer und in uns selbst sicher zu fühlen. Digitale Interaktionen können diese grundlegenden menschlichen Bedürfnisse nicht ersetzen und sind von Natur aus trennend.

McDonald zitiert Statistiken der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, aus denen hervorgeht, dass die Zahl der Depressionen bei Jugendlichen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 400 % gestiegen ist und dass sie in 25 % der Fälle an Selbstmord gedacht haben. Das sind unerhörte Zahlen, sagt er. Noch nie haben so viele Jugendliche an Selbstmord gedacht.

Laut McDonald tragen Eltern und Erwachsene im Allgemeinen die Schuld daran, weil sie den Kindern so viel Angst machen, dass sie das Leben nicht mehr für lebenswert halten. Aus diesem Grund können wir nicht nur die Kinder behandeln. Wir müssen uns auch mit der Psychose der erwachsenen Bevölkerung befassen, die all diese Traumata verursacht.

Der Massenwahn führt uns in die Sklaverei

Der Massenwahn muss auch deshalb angegangen werden, weil er uns alle, ob gesund oder verrückt, in eine Gesellschaft ohne alle früheren Freiheiten und bürgerlichen Freiheiten treibt, und die korrupten Verantwortlichen werden die Macht nicht freiwillig abgeben, wenn wir sie ihnen einmal gegeben haben.

Offensichtlich wissen viele unserer politischen Führer, dass COVID-19 nicht die tödliche Seuche ist, als die es dargestellt wird. Sie erteilen von ihren Ferienhäusern in der Karibik aus Hausarrest und verstoßen wiederholt gegen ihre eigenen Maskierungs- und Abriegelungsbefehle.

Sie fahren mit dem Fahrrad, spazieren durch den Park, veranstalten Familienfeiern und essen auswärts, ohne sich darum zu kümmern. Sie spielen einfach mit und folgen dem Narrativ, das aus technokratischen Hochburgen wie der Weltgesundheitsorganisation kommt, weil es ihnen nützt.

Man könnte sagen, die herrschende Klasse leidet an einer anderen Art von Psychose. Wie in „Massenpsychose – Wie eine ganze Bevölkerung geisteskrank wird“ erläutert, beginnt der Totalitarismus tatsächlich als Psychose innerhalb der herrschenden Klasse, da die Individuen innerhalb dieser Klasse leicht in Wahnvorstellungen verfallen, die ihre Macht vergrößern. Und keine Wahnvorstellung ist größer als die, dass sie andere kontrollieren und beherrschen können und sollten.

Ob die totalitäre Denkweise nun die Form des Kommunismus, des Faschismus oder der Technokratie annimmt, eine herrschende Elite, die ihrem eigenen Größenwahn erlegen ist, macht sich dann daran, die Massen mit ihrer eigenen verdrehten Weltsicht zu indoktrinieren. Alles, was es für diese Neuordnung der Gesellschaft braucht, ist die Manipulation der kollektiven Gefühle.

Leider unterstützen viele Bürger unwissentlich die globale Machtergreifung, die zu unserer Versklavung führen wird. Angst schürt Hysterie, die zu Massenwahn und Gruppenkontrolle führt, bei der die Bürger selbst die Abschaffung grundlegender Freiheiten unterstützen und vorantreiben.

Es besteht kein Zweifel daran, dass eine totalitäre Gesellschaft das ultimative Ergebnis dieser gesellschaftlichen Psychose ist, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Die Wahrheit ist, dass wir jetzt so sicher sind, wie wir es immer waren. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns unsere Freiheiten aufgrund von wahnhaften Ängsten genommen werden. Wie Cheah in ihrem Artikel schreibt:

Es ist nicht undenkbar, dass das Endergebnis eine totale gesellschaftliche Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Lebens wäre. Man bedenke: Der Endpunkt einer psychisch kranken Person ist die Unterbringung in einer kontrollierten Umgebung (wie in einer Anstalt), in der alle Freiheiten eingeschränkt sind. Und es sieht mehr und mehr danach aus, dass dies der Endpunkt ist, auf den diese Massenpsychose zusteuert.

Wir müssen die Vernunft wiederherstellen

Wenn eine Gesellschaft erst einmal fest im Griff der Massenpsychose ist, steht es den Totalitaristen frei, den letzten, entscheidenden Schritt zu tun: Sie können einen Ausweg anbieten, eine Rückkehr zur Ordnung. Der Preis dafür ist Ihre Freiheit. Sie müssen den Machthabern die Kontrolle über alle Aspekte Ihres Lebens überlassen, denn ohne die totale Kontrolle können sie nicht die Ordnung schaffen, nach der sich alle sehnen.

Diese Ordnung ist jedoch pathologisch und entbehrt jeglicher Menschlichkeit. Sie beseitigt die Spontaneität, die Freude und Kreativität in das Leben bringt, indem sie strikte Konformität und blinden Gehorsam verlangt. Und trotz des Versprechens von Sicherheit ist eine totalitäre Gesellschaft von Natur aus angstbesetzt. Sie ist auf Angst aufgebaut und wird auch durch sie aufrechterhalten. Wenn wir also unsere Freiheit für Sicherheit und ein Gefühl der Ordnung aufgeben, wird das nur zu mehr derselben Angst und Furcht führen, die es den Totalitaristen überhaupt erst ermöglicht hat, die Kontrolle zu erlangen.

In diesem Wissen müssen wir uns daran erinnern, Mut, Wahrheit, Ehrlichkeit und Freiheit anzunehmen, wenn wir vorankommen – nicht nur in unseren Gedanken und Worten, sondern auch in unserem Handeln. Menschen können nicht logisch denken, wenn sie sich in einem Zustand wahnhafter Psychose befinden, weshalb das Weitergeben von Informationen, Fakten, Daten und Beweisen in der Regel wirkungslos bleibt, es sei denn, die betreffende Person hat nicht aus wahnhafter Überzeugung, sondern aufgrund von Gruppenzwang gehandelt.

In der Regel ist das Beste, was Sie tun können, standhaft zu bleiben und im Einklang mit der Wahrheit und der objektiven Realität zu handeln, so wie Sie es auch tun würden, wenn Sie als Ersthelfer mit einem Unfallopfer konfrontiert wären, das hysterisch auf eine Verletzung reagiert, von der Sie wissen, dass sie nur geringfügig ist.

Kurz gesagt, um einer verrückten Welt wieder zur Vernunft zu verhelfen, müssen Sie sich zunächst selbst in den Mittelpunkt stellen und so leben, dass andere inspiriert werden, es Ihnen gleichzutun – sprechen und handeln Sie so, dass Sie zeigen, dass Sie keine Angst haben, das Leben zu leben und zur Normalität zurückzukehren.