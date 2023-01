Massiver Hedge-Fonds, auch bekannt als Schweizer Nationalbank, erleidet 2022 kolossalen 143-Milliarden-Dollar-Verlust

Als wir das letzte Mal einen Blick auf den massiven gelddruckenden (buchstäblich) Hedge-Fonds warfen, der auch als Schweizer Nationalbank bekannt ist, waren wir verblüfft, als wir erfuhren, dass seine US-Aktienbestände zum Ende des ersten Quartals 2022 auf einen Rekordwert von 177 Milliarden Dollar angewachsen waren – um Größenordnungen mehr als die 27 Milliarden Dollar, die er noch 2014 besaß.

Seitdem sind die Dinge für den massiven Anlagesammler nicht ganz so gelaufen wie geplant, und der Wert seiner US-Aktienbestände ist vom Rekordhoch im ersten Quartal um fast 50 Milliarden Dollar auf 139,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal gefallen, ein Zweijahrestief… und ein riesiger Verlust trotz der Tatsache, dass die SNB nur noch mehr Schweizer Franken drucken, sie gegen Dollar verkaufen und dann einfach noch ein paar Steine kaufen muss, um die Löcher in der Gewinn- und Verlustrechnung zu stopfen, die sie hat.

Aber während wir auf den 13F-Jahresabschluss der SNB warten, der in etwa einem Monat veröffentlicht werden sollte, kennen wir bereits den Schaden, den der Schweizer Hedgefonds im Jahr 2021 erlitten hat, und er ist atemberaubend: Am Montag meldete die SNB einen Jahresverlust von 132 Milliarden Schweizer Franken oder 143 Milliarden Dollar für das Geschäftsjahr 2022, den größten Verlust in ihrer 115-jährigen Geschichte, da die fallenden Aktien- und Rentenmärkte den Wert ihres Aktien- und Anleihenportfolios beeinträchtigten. Auch der jüngste Rückgang des US-Dollars war nicht hilfreich.

Die vorläufigen Zahlen vom Montag, die eine Umkehr von einem Gewinn in Höhe von 26 Milliarden Franken im Jahr 2021 markierten, waren weitaus größer als der bisherige Rekordverlust von 23 Milliarden Franken im Jahr 2015 und entsprechen laut Reuters etwas mehr als dem jährlichen BIP Marokkos.

Nach Angaben der Bank stammt der Großteil des Verlusts, nämlich 131 Milliarden Franken, aus ihren Fremdwährungspositionen – ein weit gefasster Begriff, der die mehr als 800 Milliarden Franken an Aktien und Anleihen bezeichnet, die die SNB während einer langen Kampagne zur Schwächung des Schweizer Frankens gekauft hat. Bezeichnenderweise entspricht dieser Betrag auch fast genau dem BIP der Schweiz.

Die Verluste beschleunigten sich, als die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte unisono abstürzten – 2022 war das erste Jahr seit über einem Jahrhundert, in dem sowohl die Aktien- als auch die Anleihemärkte zweistellige Verluste hinnehmen mussten -, da die Zentralbanken auf der ganzen Welt, darunter auch die SNB, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation anhoben. Gleichzeitig führte der starke Schweizer Franken – der im Juli über die Parität zum Euro stieg – zu wechselkursbedingten Verlusten.

Und während die SNB mit so ziemlich allem Geld verlor, gab es eine einzige Anlageklasse, die einen Gewinn abwarf (raten Sie mal, welche): Die Goldbestände der SNB, die sich Ende 2021 auf 1.040 Tonnen beliefen, gewannen im Jahr 2022 400 Millionen Franken an Wert.

Der Verlust im Jahr 2022 bedeute, dass die Zentralbank ihre übliche Auszahlung an den Schweizer Zentral- und Regionalstaat nicht vornehmen werde, hieß es. Letztes Jahr zahlte die SNB 6 Milliarden Franken aus. Hätte die SNB ähnliche Buchhaltungsregeln und eine ähnliche Logik wie jede andere Bank befolgt, wäre sie mit einem Verlust, der ihr gesamtes Eigenkapital aufzehrt, in den Ruin getrieben worden. Aber in der magischen Welt der Seigniorage, in der davon ausgegangen wird, dass die Zentralbanken in der Lage sind, sich aus allem herauszudrucken – wiederum buchstäblich -, verliert die Bank nie, und die SNB wird ihre fröhliche Existenz fortsetzen, als wäre nichts geschehen.

Dennoch wird der Verlust wahrscheinlich keine Auswirkungen auf die Politik der SNB haben. Die SNB hat die Zinssätze im Jahr 2022 dreimal erhöht, um die hohe Inflation in der Schweiz einzudämmen, so die Analysten.

„Die kolossalen Verluste der SNB werden ihre Geldpolitik nicht verändern“, sagte Karsten Junius, Ökonom bei J.Safra Sarasin. „Das hohe Ansehen der SNB trägt dazu bei, dass sie nichts ändern muss.“

Nun, sie mag einen Rekordverlust haben, der größer ist als das BIP der meisten mittelgroßen Länder, aber zumindest hat sie ihr „hohes Ansehen“ durch jahrelanges mühsames und anstrengendes… Gelddrucken erworben. Und ja, weil wir in einer Känguru-Welt leben, in der es nie negative Konsequenzen für kolossale Zentralbank-Dummheit gibt, wird sich die Geldpolitik der SNB ganz sicher nicht ändern.