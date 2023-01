Was ist von der Regierung im Jahr 2023 zu erwarten? Mehr vom Gleichen.

Es gibt keine größere Tyrannei als die, die unter dem Schutz des Gesetzes und im Namen der Gerechtigkeit ausgeübt wird. Montesquieu, Aufklärungsphilosoph

John Whitehead

Diejenigen, die sich fragen, was sie von der Regierung im Jahr 2023 zu erwarten haben, werden sich wohl auf mehr vom Gleichen gefasst machen müssen, was die Verrücktheit, das Chaos, die Korruption und die Brutalität der Regierung anbelangt.

Digitale Gefängnisse. Die Regierung und ihre Partner aus der Wirtschaft drängen unablässig auf ein nationales digitales Ausweissystem. Lokale Polizeibehörden haben bereits Zugang zu Gesichtserkennungssoftware und Datenbanken mit 20 Milliarden Bildern erhalten, dem Vorläufer eines digitalen Personalausweises. Letztlich wird eine digitale ID erforderlich sein, um Zugang zu allen Aspekten des Lebens zu erhalten: Behörden, Arbeit, Reisen, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Einkaufen usw. In Kürze werden biometrische Daten (Iris-Scans, Gesichtsabdruck, Stimme, DNA usw.) de facto zum digitalen Ausweis werden.

Vorkriminalität. Unter dem Vorwand, überlasteten Behörden zu helfen, effizienter zu arbeiten, werden KI-Prädiktions- und Überwachungstechnologien eingesetzt, um die Bevölkerung zu klassifizieren, auszusondern und zu kennzeichnen, ohne Rücksicht auf Datenschutzrechte oder ordnungsgemäße Verfahren. All dieses Sortieren, Aussieben und Berechnen erfolgt schnell, heimlich und unaufhörlich mit Hilfe von KI-Technologie und einem Überwachungsstaat, der jede Ihrer Bewegungen kontrolliert. KI-Prädiktionswerkzeuge werden in fast allen Lebensbereichen eingesetzt.

Obligatorische Quarantänen. Auf der Grundlage von Präzedenzfällen, die während der COVID-19-Pandemie geschaffen wurden, können Regierungsbeamte ermächtigt werden, Personen, die sie verdächtigen, ein medizinisches Risiko für andere darzustellen, ohne Angabe von Gründen auf unbestimmte Zeit in Gewahrsam zu nehmen, sie ohne ihre Zustimmung medizinischen Tests zu unterziehen und solche Ingewahrsamnahmen und Quarantänen ohne jede Art von ordnungsgemäßem Verfahren oder gerichtlicher Überprüfung durchzuführen.

Beurteilung der psychischen Gesundheit durch nichtmedizinisches Personal. Infolge eines landesweiten Vorstoßes zur Ausbildung eines breiten Spektrums sogenannter Pförtner in Erster Hilfe für psychische Probleme werden immer mehr Amerikaner Gefahr laufen, von nichtmedizinischem Personal wegen psychischer Probleme angezeigt und inhaftiert zu werden.

Ortungschips für Bürger. Sowohl Unternehmen als auch die Regierung werden zunehmend in der Lage sein, die Bevölkerung zu verfolgen, sei es durch die Verwendung von RFID-Chips in einem nationalen Personalausweis, durch mikroskopisch kleine Chips in der Haut oder durch Etiketten in Einzelhandelsprodukten.

Militärische Beteiligung im Inland. Einem Schulungsvideo des Pentagons zufolge wird die Zukunft militaristisch, dystopisch und alles andere als freiheitsfreundlich sein. Tatsächlich deuten alle Anzeichen darauf hin, dass das Schlachtfeld der Zukunft die amerikanische Heimatfront sein wird. Im Vorgriff darauf plant die Regierung, das Militär mit der örtlichen Polizei zusammenarbeiten zu lassen, um zivile Unruhen im Inland zu unterdrücken.

Die Regierung zensiert alles, was sie als Desinformation einstuft. Im Rahmen der anhaltenden Angriffe der Regierung auf diejenigen, die die Regierung kritisieren – ganz gleich, ob sich diese Kritik in Worten, Taten oder Gedanken manifestiert – legen die Zensoren der Regierung und der Unternehmen, die vorgeben, uns vor gefährlichen Desinformationskampagnen zu schützen, in Wirklichkeit bereits jetzt den Grundstein, um allen „gefährlichen“ Ideen zuvorzukommen, die den Würgegriff der Machtelite über unser Leben infrage stellen könnten.

Bedrohungsanalysen. Die Regierung verfügt über eine wachsende Liste – gemeinsam mit Fusionszentren und Strafverfolgungsbehörden – von Ideologien, Verhaltensweisen, Zugehörigkeiten und anderen Merkmalen, die jemanden als verdächtig kennzeichnen und dazu führen könnten, dass er als potenzieller Staatsfeind eingestuft wird. Schon bald wird jeder Haushalt in Amerika als Bedrohung eingestuft und mit einem Bedrohungswert versehen werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Sie von der Polizei zu Unrecht beschuldigt, untersucht und konfrontiert werden, und zwar auf der Grundlage eines datengesteuerten Algorithmus oder einer Risikobewertung, die von einem mit künstlicher Intelligenz betriebenen Computerprogramm erstellt wurde.

Krieg gegen Bargeld. Die Regierung und ihre Partner aus der Wirtschaft führen eine konzertierte Aktion durch, um die Verbraucher zu einer digitalen Form des Handels zu bewegen, die leicht überwacht, verfolgt, tabelliert, nach Daten durchsucht, gehackt, gekapert und konfisziert werden kann, wenn es gerade passt. Dieser Vorstoß für eine digitale Währung steht im Einklang mit dem Kampf der Regierung gegen das Bargeld, den sie schon seit einiger Zeit subtil führt. In den vergangenen Jahren konnte schon der bloße Besitz erheblicher Bargeldbeträge dazu führen, dass man in verdächtige Aktivitäten verwickelt und als Krimineller eingestuft wurde.

Umfassende Überwachung. Die KI-Überwachung macht sich die Macht der künstlichen Intelligenz und der weitverbreiteten Überwachungstechnologie zunutze, um das zu tun, wozu dem Polizeistaat die Arbeitskräfte und Ressourcen fehlen: überall zu sein, alles und jeden zu beobachten, zu überwachen, zu identifizieren, zu katalogisieren, abzugleichen, zu vergleichen und abzusprechen. Alles, was einmal privat war, ist jetzt für den richtigen Käufer zu haben. Mit jeder neuen KI-Überwachungstechnologie, die ohne Rücksicht auf die Privatsphäre, den vierten Verfassungszusatz und ein ordentliches Verfahren eingeführt und eingesetzt wird, werden die Rechte der Bürger an den Rand gedrängt, untergraben und ausgehöhlt.

Militarisierte Polizei. Nachdem das Heimatschutzministerium, das Justizministerium und das FBI die örtlichen Strafverfolgungsbehörden in einen verlängerten Arm des Militärs verwandelt haben, treten sie nun in die nächste Phase der Umwandlung ein und verwandeln die Polizeibeamten der Nation in Techno-Krieger, die mit Iris-Scannern, Körperscannern, Wärmebild-Doppler-Radargeräten, Gesichtserkennungsprogrammen, Nummernschildlesern, Software zur Extraktion von Mobiltelefonen, Stingray-Geräten und vielem mehr ausgestattet sind.

Polizeiliche Erschießungen von unbewaffneten Bürgern. Es vergeht keine Woche, in der nicht über haarsträubende Vorfälle berichtet wird, die von Polizisten begangen wurden, die keine Gefangenen machen wollen und sich in den Gemeinden, in denen sie Dienst tun, wie auf einem Schlachtfeld verhalten. Polizeibrutalität und übermäßige Gewaltanwendung gehen unvermindert weiter.

Falsche Flaggen und Terroranschläge. Fast jede Tyrannei, die von der US-Regierung gegen die Bürger ausgeübt wird – angeblich, um uns und die Nation zu schützen – ist das Ergebnis einer Bedrohung, die auf die eine oder andere Weise von unserer eigenen Regierung erzeugt wurde.

Dies ist zum Modus Operandi der Schattenregierung geworden, unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist: Die Regierung schafft eine Bedrohung – wohl wissend, welche Folgen eine solche Gefahr für die Öffentlichkeit haben könnte – und fordert dann, ohne jemals zuzugeben, welche Rolle sie bei der Entfesselung dieser besonderen Bedrohung für die ahnungslose Bevölkerung gespielt hat, zusätzliche Befugnisse, um „uns, das Volk“ vor der Bedrohung zu schützen.

Endlose Kriege, um das amerikanische Militärimperium zu beschäftigen. Die militärischen und sicherheitsindustriellen Komplexe, die sich dafür eingesetzt haben, dass die USA Jahr für Jahr im Krieg bleiben, sind genau die Unternehmen, die weiterhin am meisten von Amerikas expandierendem Militärimperium im Ausland und im eigenen Land profitieren werden.

Aushöhlung des Privateigentums. Privateigentum bedeutet wenig in einer Zeit, in der SWAT-Teams und andere Regierungsbeamte in Ihr Haus eindringen, Ihre Türen aufbrechen, Ihren Hund töten, Sie verletzen oder töten, Ihr Mobiliar beschädigen und Ihre Familie terrorisieren können. Ebenso sind Sie nicht mehr der Eigentümer Ihres Eigentums, wenn Regierungsbeamte Sie mit Geldstrafen belegen und verhaften können, weil Sie in Ihrem Vorgarten Gemüse anbauen, mit Freunden in Ihrem Wohnzimmer beten, Solarzellen auf Ihrem Dach installieren und Hühner in Ihrem Hinterhof züchten.

Überkriminalisierung. Die Regierung hat sich zunehmend die autoritäre Vorstellung zu eigen gemacht, dass sie es am besten weiß und daher fast alles im öffentlichen, privaten und beruflichen Leben der Bürger kontrollieren, regulieren und vorschreiben muss. Überregulierung und Überkriminalisierung sind so weit getrieben worden, dass Bundes- und Landesregierungen nun unter Androhung einer Geldstrafe von Einzelpersonen verlangen, dass sie eine Erlaubnis beantragen, bevor sie exotische Orchideen züchten, aufwendige Dinnerpartys veranstalten, Freunde zum Bibelstudium im eigenen Haus versammeln, Obdachlosen Kaffee ausschenken, ihre Kinder einen Limonadenstand betreiben lassen, Hühner als Haustiere halten oder jemandem die Haare flechten dürfen.

Leibesvisitationen und die Verunglimpfung der körperlichen Unversehrtheit. Gerichtsurteile, die den Vierten Verfassungszusatz aushöhlen und invasive Leibesvisitationen rechtfertigen, haben uns gegenüber der Polizei machtlos gemacht, die befugt ist, uns zwangsweise Blut abzunehmen, unsere DNA zu entnehmen, uns zu durchsuchen und uns intim zu untersuchen. Einzelpersonen – Männer und Frauen gleichermaßen – werden bei „routinemäßigen“ Verkehrskontrollen von der Polizei weiterhin einer im Grunde staatlich sanktionierten Vergewaltigung ausgesetzt.

Zensur. Im ganzen Land wird auf die Einhaltung des ersten Verfassungszusatzes eingeschlagen, geschlagen, getreten, gewürgt, angekettet und generell geknebelt. Zonen für freie Meinungsäußerung, „Bubble Zones“, Zonen für unbefugtes Betreten, Anti-Mobbing-Gesetze, Null-Toleranz-Politik, Gesetze gegen Hassverbrechen und eine Vielzahl anderer legalistischer Krankheiten, die von Politikern und Staatsanwälten erdacht wurden, haben sich verschworen, unsere Grundfreiheiten zu untergraben.

Die Gründe für eine solche Zensur sind sehr unterschiedlich und reichen von politischer Korrektheit, Sicherheitsbedenken und Mobbing bis zu nationaler Sicherheit und Hassverbrechen, aber das Endergebnis bleibt dasselbe: die vollständige Auslöschung dessen, was Benjamin Franklin als „Hauptpfeiler einer freien Regierung“ bezeichnete.

Besteuerung ohne echte Repräsentation. Wie eine Umfrage der Princeton University zeigt, vertreten unsere gewählten Vertreter, insbesondere die in der Hauptstadt, eher die Interessen der Reichen und Mächtigen als die des Durchschnittsbürgers. Wir sind nicht länger eine repräsentative Republik.

Mit der Verschmelzung von Big Business und Big Government zu einem Konzernstaat sind der Präsident und seine Amtskollegen – die Gouverneure – kaum mehr als CEOs des Konzernstaates, der Tag für Tag mehr staatliche Kontrolle über unser Leben ausübt. Nie zuvor hatten die Durchschnittsamerikaner so wenig Mitspracherecht bei der Arbeit ihrer Regierung und noch weniger Zugang zu ihren sogenannten Vertretern.

Jahr für Jahr bleibt die Regierung die größte Bedrohung für unsere Freiheiten, und doch lassen „wir, das Volk“ uns Jahr für Jahr vorgaukeln, dass die Politik das Problem des Landes lösen wird.

In der Tat, wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, ist dies die eigentliche Definition des Wahnsinns.