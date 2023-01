Ein Sommer der Krankheit und der Übersterblichkeit in Australien

Covid hat sich dramatisch verschlechtert – aber keine UNGEIMPFTEN in Krankenhäusern! Der Januar markiert die Mitte des Sommers in Australien.

Obwohl „Gesundheitsexperten“ hoffen, dass Covid eine saisonale Krankheit ist und im Sommer wieder verschwindet, ist Australien leider mitten in einer weiteren Covid-Welle.

New South Wales, eine der australischen Provinzen, veröffentlicht „wöchentliche Überwachungsberichte“. Im Vergleich zum November haben sich die COVID-Krankenhausaufenthalte laut dem jüngsten Bericht mehr als verdreifacht.

Jetzt kommt der merkwürdige Teil: Die Ungeimpften machen genau NULL der 1.779 hospitalisierten Personen aus. Wenn wir davon ausgehen, dass ungeimpfte Menschen an Covid sterben, ohne jemals ins Krankenhaus eingeliefert zu werden (ein Phänomen, das nur in NSW und nirgendwo sonst auf der Welt zu beobachten ist), sind nur 6 % der Todesfälle in NSW ungeimpft.

94 % der Todesfälle treten bei geimpften Menschen auf, aber nur 84,3 % sind geimpft:

Todesfälle ohne Krankenhausaufenthalt?



Die NSW-Gesundheitsbehörden möchten uns glauben machen, dass ungeimpfte Menschen an Covid sterben, ohne vorher ins Krankenhaus eingeliefert worden zu sein!

Sicherlich sterben Menschen, ohne ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, aber das Muster, das ich aus den jüngsten Berichten zusammengestellt habe, ist merkwürdig:

Die Tabelle zeigt, dass von 27 toten ungeimpften Menschen nur vier vor ihrem Tod ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist das nicht einfach zu akzeptieren. Zählen sie alle Todesfälle mit „unbekanntem“ Status als ungeimpft, um ihre Zahlen aufzubessern?



Ich habe mir die Personen über 16 Jahre in NSW angesehen und die Daten über Krankenhausaufenthalte (mit bekanntem Impfstatus) sowie den prozentualen Anteil der Bevölkerung mit der entsprechenden Anzahl von Impfdosen zusammengestellt.

Auch wenn ein Teil davon auf das Alter zurückzuführen ist, das sich auf die Anzahl der erhaltenen Impfungen auswirkt, zeigen die NSW-Daten das völlige Versagen der Covid-Impfstoffe.

Vor einem Jahr sagte der NSW-Gesundheitsminister Brad Hazzard um 2:12 Uhr:

Es steht außer Frage, dass wir diese Pandemie NICHT überstehen werden, wenn nicht ein sehr großer Teil unserer Bevölkerung geimpft ist.

Nun ist dieser „beträchtliche Anteil“ leider ziemlich krank, da Brad kurz vor seiner Pensionierung steht – während keine ungeimpften Menschen in den Krankenhäusern von NSW liegen.

Die Übersterblichkeit in Australien liegt bei 17 % der üblichen Sterblichkeit. Diese Zahl ist zu niedrig angesetzt, weil das australische Statistikamt das Jahr 2021 in die „Basislinie“ für 2022 einbezieht, obwohl es auch im Jahr 2021 eine beträchtliche Anzahl von Todesfällen gab, die auf die Impfkampagne zurückzuführen waren. Die tatsächliche Zahl der überzähligen Todesfälle in Australien liegt also bei etwa 20 %. Das Diagramm reicht nur bis zum 18. September – es erfasst also nicht die Spitze der Todesfälle, die wir in der ersten Hälfte des Artikels besprochen haben.

Was erwartet Australien im Jahr 2023? Wir wissen es nicht, und Covid hat alle Vorhersagen der Vergangenheit widerlegt. Ich weiß nicht, wie diese endlosen Covid-Wellen enden sollen, wenn die Immunität der Menschen weltweit durch rücksichtslose Impfungen geschwächt wird.

Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man aufhören sollte zu graben, wenn man sich in einem Loch befindet, und so hoffe ich, dass die Australier bald aufhören werden, sich gegen COVID impfen zu lassen.

Ist die australische Öffentlichkeit aufgewacht? Da bin ich mir alles andere als sicher! Was meinen Sie dazu?