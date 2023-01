Weltwirtschaftsforum: Japan baut eine futuristisches „Smart City“ – und das erwartet Sie dort

Japan baut eine futuristische intelligente Stadt, sehr zur Freude des Weltwirtschaftsforums, das kürzlich ein Video darüber erstellt hat. Künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos, Roboter – all das finden Sie dort.

Die Stadt wird zu einem „lebenden Labor“, in dem neue Technologien, wie selbstfahrende Autos und Roboter, getestet werden. Was kann schon schiefgehen? Wasserstoff-Brennstoffzellen und Solarzellen sollen die Stadt mit Strom versorgen.

Japan is building a futuristic smart city. AI, self-driving cars, robotics, solar power pic.twitter.com/sxjiT9Ngik — Vala Afshar (@ValaAfshar) December 24, 2022

In der Stadt werden spezielle Arten von Straßen gebaut: eine für Fußgänger, eine für Fahrräder und Motorroller und eine für selbstfahrende Fahrzeuge. Elektrische Shuttles liefern Waren aus.

Die Häuser werden aus Holz gebaut, um den „Kohlenstoff-Fußabdruck“ zu verringern. Durch künstliche Intelligenz gesteuerte Sensoren überwachen die Gesundheit der Bewohner. Mit anderen Worten: Big Brother wird die Bewohner ständig überwachen.

Die Stadt wird von Toyota an der Stelle gebaut, an der früher eine Fabrik stand. In den nächsten fünf Jahren werden 360 ältere Menschen, Familien und Erfinder in die ersten Häuser einziehen. Am Ende werden dort 2.000 Menschen leben. Bald auch bei uns?