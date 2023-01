Eine kurze Geschichte eines bösen Imperiums: Pfizer

Stellen Sie sich eine Branche vor, die noch mehr gehasst wird als die Regierung. Innerhalb dieser Branche gibt es ein Unternehmen, das einen so schlechten Ruf hat, dass es sogar unter seinesgleichen 2016, 2017 und 2018 als das schlechteste Unternehmen eingestuft wurde.

Stellen Sie sich nun vor, Ihnen wird gesagt, dass Sie Ihren Lebensunterhalt, Ihre Freiheit und möglicherweise Ihr Leben verlieren werden, wenn Sie sich nicht von diesem Unternehmen ein experimentelles Medikament injizieren lassen, bei dem ein noch nie zuvor erprobtes Verabreichungssystem zum Einsatz kommt. Sie befinden sich nicht in der Twilight Zone. Wir schreiben das Jahr 2021 und das Unternehmen heißt Pfizer.

Der obige Text ist die Einleitung zu einer Reihe von Artikeln, die Jestre Anfang November 2021 unter dem Titel „Guide to an Evil Empire: Pfizer„, in der einige der Heldentaten von Pfizer beschrieben werden.

Im ersten Teil der Serie gab Jestre einen kurzen Überblick über die illegale Geschichte von Pfizer – eine Handvoll der vielen Klagen, die gegen das Unternehmen angestrengt wurden. „Nicht alle Fälle sind vollständig verhandelt worden; einige der Ergebnisse sind unbekannt. In den meisten Fällen behauptet Pfizer, kein Fehlverhalten begangen zu haben, selbst wenn sie eine saftige Abfindung zahlen.“

Der Artikel von Jestre behandelt Klagen in Bezug auf:

Das Ibuprofen-Produkt von Pfizer, Advil

Aricept, das Medikament von Pfizer gegen die Alzheimer-Krankheit

die Pfizer-Medikamente Bextra, Geodon, Zyvox und Lyrica. Dabei ging es auch um „Geschenke“ an Ärzte, Erpressung und Bestechung, um eine Strafverfolgung zu vermeiden.

Die Pfizer-Arzneimittel Celebrex, Lyrica und, wiederum, Bextra

das Pfizer-Medikament Chantix

Pfizers Medikament Depo-Testosteron

Die Liste von Jestre geht weiter mit Klagen, die mindestens 19 weitere Medikamente von Pfizer betreffen, wenn wir richtig gezählt haben.

Der zweite Artikel in Jestre’s Serie ist eine Erweiterung des ersten Artikels. „Pfizer war in mehr Prozesse verwickelt, als ich zählen kann, daher versuche ich, einzelne Prozesse als Beispiele für ihre Geschäftspraktiken zu verwenden. Ziel dieser Artikel ist es, eine möglichst umfassende und erschöpfende Darstellung der langen Geschichte des Pfizer-Imperiums zu geben.“

Im ersten Artikel begann Jestre am Ende. Aber es gab irgendwann eine Entwicklung, die Pfizer zu dem gemacht hat, was es heute ist. „[In diesem zweiten Artikel] wollte ich am Anfang beginnen, um zu zeigen, wie weit dieses Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

Jestre begann mit den Anfängen von Pfizer, als Charles Pfizer und sein Cousin Charles Erhart sich Geld liehen, um ein Antiparasitikum namens Santonin herzustellen – ein Medikament, das zwar wirksam, aber alles andere als sicher war. Mit den Einnahmen aus dem Santonin konnte Pfizer 1868 seinen Hauptsitz an der Wall Street eröffnen.

Jestres zweiter Artikel endet 1964 und beschreibt, wie Pfizer begann, mit dem Militär der Vereinigten Staaten („US“) zusammenzuarbeiten, um chemische Kampfstoffe zu entwickeln. „Die späten 1950er und 1960er Jahre scheinen der Zeitpunkt zu sein, an dem Pfizer beginnt, zu einem Bruchteil des heutigen Firmenimperiums zu werden.

Jestres dritter Artikel behandelt die 1970er-Jahre bis zum Jahr 2000 – die Ära der Expansion von Pfizer. Der gesamte Medikamentenkatalog des Unternehmens wurde immens, und die Übernahme anderer Unternehmen führte zu einer weiteren Diversifizierung der Produktpalette – im Guten wie im Schlechten. Mit der Expansion ging auch das Streben nach immer höheren Gewinnen einher. So brachte das Streben nach Wachstum von Pfizer viele öffentlichkeitswirksame Skandale mit sich.

1976 wurde Pfizer zum ersten Mal bei der Bestechung ausländischer, nicht US-amerikanischer Regierungsbeamter erwischt. Jestre geht dann näher auf einige der im ersten Artikel aufgeführten Fälle ein: die Convexo-Concave-Herzklappe, das beliebte Arthritismittel Feldene, Advil sowie die Verwicklung von Pfizer in Preisabsprachen, die Förderung von Arzneimitteln für den Off-Label-Gebrauch, die Erprobung tödlicher Medikamente an Kindern in Nigeria, die Preisabzocke in Afrika und das Verschweigen von unerwünschten Wirkungen, die bei klinischen Studien für das Antidiabetikum Rezulin festgestellt wurden.

Im vierten und letzten Artikel der Serie zeigt Jestre am Beispiel des Falles mit dem Antikonvulsivum Neurontin auf, wie Pfizer die Meinungen von Wissenschaftlern kauft und beeinflusst.

„Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, sollte man annehmen, dass jede Meinung, die Wissenschaftler abgeben, ihnen von einem zwielichtigen PR-Fachmann ins Ohr geflüstert wird, der ihnen genau sagt, was sie sagen sollen. Nachdem Sie diesen Teil der Serie gelesen haben, werden Sie mir vielleicht sogar zustimmen.“

