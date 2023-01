Whistleblower enthüllt, was hinter den zahlreichen Bränden in Lebensmittelfabriken steckt

Im vergangenen Jahr sind in den Vereinigten Staaten Dutzende von Lebensmittelverarbeitungsbetrieben in Brand geraten. Bemerkenswerterweise war zum Zeitpunkt der Brände niemand bei der Arbeit.

Dr. Andrew Huff glaubt, dass er eine mögliche Erklärung dafür hat. Er hat Zugang zu Regierungsinformationen über die Simulation eines Angriffs auf die Lebensmittelversorgung. Die Informationen stammen aus dem FASCAT (Food and Ag Sector Critical Assessment Tool) des US-Ministeriums für innere Sicherheit. Dazu gehört auch, welche Orte besonders gefährdet sind.

