Im Gespräch mit dem Moderator Russell Brand wies der linke Grayzone-Chefredakteur Max Blumenthal darauf hin, dass US-Außenminister Tony Blinken mit seiner Firma WestExec „eine Menge Geld mit diesem Krieg verdienen“ werde. Die Ukraine sei „betrunken“ von „wahnhaften Fantasien aus Washington, dass sie ‚gewinnen‘ können“, sagte Blumenthal.

„Tony Blinken war kürzlich länger als üblich in Kiew, wahrscheinlich um die Idee von Verhandlungen auf den Tisch zu legen“, behauptete Blumenthal. „Der Grund dafür ist das kolossale Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive, an der die USA maßgeblich beteiligt waren.“

Gateway Pundit ist eines der einzigen Medien in den USA, das über den katastrophalen Fleischwolf berichtet, in den die USA und Großbritannien die Ukraine getrieben haben und der nach russischen Schätzungen seit Juni etwa 72.000 ukrainische Opfer gefordert hat. Blinken besuchte am 6. September Kiew, wo er mit Außenminister Dmytro Kuleba und Präsident Wolodymyr Zelenskij zusammentraf und weitere US-Hilfe in Höhe von 1 Milliarde Dollar versprach. Die US-Mittel für die Ukraine belaufen sich auf 110,97 Milliarden Dollar, berichtete Fox News am Dienstag.

„Es ist ihnen nicht gelungen, wirkliches Territorium zu erobern. Sie sollten die Landbrücke zwischen Russland und der Krim abschneiden, was nicht geschehen wird“, sagte Blumenthal. „Bald wird es in den östlichen Ebenen der Donbass-Region regnen, und es wird unmöglich sein, dort Rüstungsgüter durchzubringen.“

„Das ist ein totaler Fehlschlag, warum können sie dann nicht verhandeln?“ fragte Blumenthal. „Erstens: Warum sollte Russland zu diesem Zeitpunkt verhandeln, wenn der Westen ihm in den Rücken gefallen ist … und die Verhandlungen auf Schritt und Tritt sabotiert hat, was zu diesem Stellvertreterkrieg geführt hat? Bereits im April 2022 brachen die USA die Verhandlungen zwischen Zelensky und dem Kreml ab und sagten: ‚Kämpft weiter‘. Und davor haben sie das Minsker Abkommen sabotiert. Warum also dem Westen vertrauen?“

„Und warum verhandeln, wenn man doch immer mehr Gebiete erobern kann?“ Blumenthal fragte: „Angesichts des schrecklichen Zustands des ukrainischen Militärs und der Hunderttausenden von Opfern, die es erlitten hat? Sie haben anscheinend nicht mehr viel übrig.“

Blumenthal wies auch darauf hin, dass US-Außenminister Tony Blinken „ein großes Interesse an der Fortsetzung dieses Krieges hat. Er gründete eine Firma namens WestExec Advisors, die über das Pentagon und das Außenministerium Verträge für die Rüstungsindustrie und Big Tech aushandelt – er und seine ehemaligen Kollegen aus der Obama-Regierung gründeten diese Firma, um von ihren Verbindungen zu den großen Gewinnern des Stellvertreterkriegs in der Ukraine zu profitieren: Raytheon, LockheedMartin, Palantir – allesamt die Beltway Bandits, wie wir sie hier in Washington nennen.“

Zu den früheren Partnern von WestExec gehörten DNI Avril Haines, die ehemalige Biden-Sprecherin Jen Psaki und der stellvertretende CIA-Direktor David Cohen, berichtete The Intercept 2021.

„Wenn Tony Blinken die Regierung verlässt, könnte er an diesem Krieg, solange er andauert, viel Geld verdienen“, sagte Blumenthal. „Es könnte ein ‚eingefrorener Konflikt‘ entstehen, bei dem die Ukraine ständig im Krieg mit Russland liegt und ihre gesamte Gesellschaft in Alarmbereitschaft und mobilisiert ist. Die Technologiebranche wird das ebenfalls begrüßen, da jeder überwacht wird, mit Drohnen und Kameras überall.“

„Warum sollten sie diesen Konflikt beenden wollen?“, fragte der Sohn des Clinton-Beraters Sidney Blumenthal. „Sie sind die wahren Gewinner dieses Krieges.“

Der Grayzone-Redakteur Blumenthal kritisierte „den Hass auf Russland, der in der außenpolitischen Elite der Demokratischen Partei, aber auch in der Republikanischen Partei vorherrscht, die Vorstellung, dass wir diesen Krieg nicht ‚verlieren‘ können, dass es um ‚Demokratie‘ geht.“

„Es gibt all diese Hindernisse für Verhandlungen“, sagte Blumenthal, „aber offensichtlich läuft der Krieg nicht gut. Es gibt keinen Fortschritt für die Ukraine in diesem Krieg. Sie hätten schon vor über einem Jahr verhandeln sollen, aber sie haben sich von diesen wahnhaften Fantasien berauschen lassen, die aus Washington gesponnen wurden, dass sie irgendwie ‚gewinnen‘ können, obwohl der Sieg nicht einmal definiert ist.“