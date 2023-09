Erster US-Staat erklärt „Notstand“ wegen Inflation und gibt Biden die Schuld

Der republikanische Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, hat wegen der hohen Inflation in seinem Bundesstaat den „Notstand“ ausgerufen.

Kemp kündigte an, die Benzinsteuer vorübergehend auszusetzen, um die Autofahrer zu entlasten.

Die Aussetzung der Steuer begann am Mittwoch und dauert bis zum 12. Oktober.

Laut Georgia Recorder erklärte Kemps Büro, dass die Bürger Georgias durch die Senkung 31,2 Cent für Normalbenzin und 35 Cent für Diesel sparen würden.

Gouverneur Kemp machte die Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden für den Anstieg der Inflation verantwortlich.

Er prangerte insbesondere das Scheitern der „Bidenomics“ an, die die amerikanische Mittelschicht im ganzen Land belasteten.

„Von ausufernden Bundesausgaben bis zu einer Politik, die die heimische Energieproduktion lähmt, haben die Bidenomics der Mittelschicht nur noch mehr Geld aus der Tasche gezogen“, sagte Kemp in einer Erklärung.

„Während die hohen Preise weiterhin die Familienbudgets belasten, verdienen die hart arbeitenden Georgierinnen und Georgier eine echte Entlastung, und deshalb habe ich heute eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die sie direkt an der Zapfsäule entlastet“.

„In Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Generalversammlung werden wir den Georgiern weiterhin helfen, den wirtschaftlichen Gegenwind zu überstehen, der von diesem Präsidenten, seiner Regierung und ihren Verbündeten im Kongress verursacht wird“.

Today, I signed an Executive Order suspending the state gas tax, because hardworking Georgians deserve real relief from the disastrous effects of Bidenomics. Read more here: https://t.co/ftgoMc8Own pic.twitter.com/CvgqQyI2sp

Während die Benzinpreise in anderen Bundesstaaten gestiegen sind, zahlen die Einwohner von Georgia deutlich mehr als noch vor einem Jahr.

Nach Angaben der American Automobile Association (AAA) lag der durchschnittliche Benzinpreis in Georgia im September 2012 bei 3,24 Dollar.

Jetzt sind die Preise um 0,33 Cent gestiegen.

Mit Kemps Aussetzung der Verbrauchssteuer wird das Tanken eines 15-Gallonen-Tanks 48,87 Dollar kosten.

Die aktuellen Kosten inklusive Steuer lägen bei 53,55 Dollar.

We suspended the state gas tax to put money back in the pockets of hardworking Georgians as they fight through Bidenomics and the rising cost of living. pic.twitter.com/sgYZUrK4hx