McCullough und Malhotra: Mehr Dosen von mRNA-Impfstoffen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Herzschäden

Kardiologen sagen: Impfschäden müssen behandelt werden

Die Kardiologen Dr. Peter McCullough und Dr. Aseem Malhotra sagen, dass die mRNA-Impfstoffe COVID-19 der Öffentlichkeit mehr geschadet als genutzt haben. Ein großer Prozentsatz der Patienten wurde durch die mRNA-Impfstoffe geschädigt, unter anderem durch ein breites Spektrum von Herzschäden, so die Ärzte.

Kardiologen zufolge scheinen die mRNA-Impfungen zu kumulativen Schäden zu führen, insbesondere am Herzen.

Nach den V-Safe-Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) waren 25 Prozent der Personen, die den mRNA-Impfstoff erhielten, am nächsten Tag arbeitsunfähig, und 8 Prozent wurden ins Krankenhaus eingeliefert oder mussten in die Notaufnahme.

„Nach den Daten der CDC ist dies der giftigste Impfstoff, den wir je in der klinischen Medizin gesehen haben“, sagte McCullough kürzlich in einem Doppelinterview mit Malhotra für das Programm „American Thought Leaders“ von EpochTV.

McCullough, einer der meistpublizierten Kardiologen in Amerika und wissenschaftlicher Leiter von The Wellness Company, sagte, er glaube, dass die 8 Prozent, die ins Krankenhaus kamen, wahrscheinlich schon vor der Impfung COVID-19 hatten.

„Ich glaube, dass sich alle kardiovaskulären Erkrankungen durch den Impfstoff verschlimmert haben, und dass alles, was mit dem Herzen schief gehen kann, durch diesen mRNA-Impfstoff schief gegangen ist“, fügte Malhotra hinzu, der ausführlich über die Umkehrung von Herzkrankheiten durch Änderungen des Lebensstils geschrieben hat.

„Der Teil des Virus, der das Herz schädigt, wird Spike-Protein genannt“, sagte McCullough.

Myokarditis ist eine der häufigsten Verletzungen, die verursacht werden, wenn der Patient mit der Impfung eine hohe Dosis des Spike-Proteins erhält, so die Ärzte, sodass die Behauptung der Schulmedizin, das Risiko einer Myokarditis sei ohne den Impfstoff größer, falsch ist.

„Es besteht ein Risiko für herkömmliche kardiovaskuläre Ereignisse aufgrund dieses großen Entzündungsereignisses, das der Körper mit der COVID-Atemwegserkrankung erfährt, aber es besteht ein geringes, vernachlässigbares Myokarditis-Risiko mit COVID, der Atemwegsinfektion, wahrscheinlich weil der Körper nicht dieser massiven Exposition gegenüber dem Spike-Protein ausgesetzt ist, wie es bei den Impfstoffen der Fall ist“, sagte McCullough.

Außerdem gebe es keine Belege für die Behauptung der Pharmaindustrie, dass eine leichte Infektion mit COVID-19 oder der Omikron-Variante zum plötzlichen Tod führe, sagte Malhotra.

„Ich denke, die Menschen sollten sich nicht von diesem falschen Narrativ ablenken lassen, dass mildes COVID einen massiven Anstieg von Herzstillständen verursachen könnte“, sagte Malhotra.

Es stimmt auch nicht, dass das Risiko einer Myokarditis durch eine COVID-19-Infektion höher ist als durch den Impfstoff, da die mRNA-Impfstoffe mehr Verletzungen und Todesfälle verursacht haben, so die Ärzte. Dies ist nicht verwunderlich, da auch andere Impfstoffe, einschließlich der Pockenimpfstoffe, bekanntermaßen Myokarditis verursachen können, so McCullough.

Viele Ärzte, einschließlich Kardiologen, sind sich jedoch immer noch nicht der Daten bewusst, die zeigen, dass der mRNA-Impfstoff Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern, Herzinfarkte, Myokarditis und Herzversagen verursachen kann, aber Malhotra war in der Lage, seine impfgeschädigten Patienten korrekt zu diagnostizieren und zu behandeln, sagte er.

Bis zum Beweis des Gegenteils

Die Regel, an die sich die Zulassungsbehörden in der Vergangenheit gehalten haben, besagt, dass bei der Markteinführung eines neuen Medikaments eine Verletzung oder ein Todesfall innerhalb von 30 Tagen nach der Verabreichung eines neuen Medikaments oder einer Injektion bis zum Beweis des Gegenteils als durch das neue Medikament verursacht angesehen wird, so McCullough.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) räumt ein, dass die COVID-19-Impfstoffe Myokarditis auslösen können, und im Juni 2021 aktualisierte die US-Arzneimittelbehörde (FDA) die Informationen über die mRNA-Impfstoffe, um das Potenzial für Myokarditis einzubeziehen, fügte McCullough hinzu.

Ferner gibt es eine wachsende Zahl von Studien, die einen Zusammenhang zwischen den mRNA-Impfstoffen und Myokarditis zeigen, sagte McCullough. Er zitierte eine Studie, die einen direkten Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Myokarditis-Todesfällen zeigte.

Malhotra ist überzeugt, dass die Allgemeinheit weniger geschädigt worden wäre, wenn die mRNA-Impfstoffe nicht verwendet worden wären.

„Diese Impfstoffe haben sich äußerst negativ auf die Gesellschaft und die Gesundheit ausgewirkt, und natürlich hat alles, was damit zusammenhängt, auch das Vertrauen in die Medizin untergraben“, sagte er.

Eine Grafik, die während des EpochTV-Interviews mit den Kardiologen Dr. Aseem Malhotra und Dr. Peter McCullough gezeigt wurde, zeigt, dass mehr Dosen von mRNA-Impfstoffen mit schwereren Symptomen korrelieren. (Screenshot/Die Epoch Times)

Natürliche Immunität

„Was am kriminellsten ist, ist die Aufforderung an Menschen mit natürlicher Immunität, sich impfen zu lassen“, so Malhotra, denn es gibt Hinweise darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, durch den Impfstoff schwerwiegende Nebenwirkungen zu erleiden, dreimal so hoch ist wie bei Menschen, die bereits an COVID-19 erkrankt waren.

Weiterhin hat sich gezeigt, dass eine frühzeitige Behandlung von COVID-19 schwere Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte verhindern kann, und bei vielen COVID-19-Patienten hätten diese anstelle der Impfung eingesetzt werden sollen, so McCullough.

Zu Beginn der Pandemie, als die FDA und die Pharmaunternehmen Menschen für die Studien registrierten, schlossen sie alle aus, die bereits mit COVID-19 infiziert waren, sowie Frauen, die entweder schwanger waren oder schwanger werden könnten, so McCullough.

„Wenn wir in klinischen Studien Ausschlusskriterien haben, müssen diese gerechtfertigt sein, und die Begründung für den Ausschluss war, dass sie keine Chance auf einen Nutzen hatten und dass sie die Möglichkeit hatten, Schaden anzurichten“, im Falle von Personen mit natürlicher Immunität und jungen Frauen.

Dies ist die „goldene Regel in der Medizin“, die besagt, dass Menschen, die von den ursprünglichen randomisierten Studien ausgeschlossen wurden, niemals sofort den Impfstoff erhalten. Im Fall des mRNA-Impfstoffs wurde diese Regel jedoch verletzt, so McCullough.

„Das sind Verstöße gegen die wissenschaftlichen Vorschriften und gegen die medizinische Ethik. Sie sind völlig aus dem Ruder gelaufen“, sagte er.

COVID-19 Sicherheitsdaten

McCullough und Malhotra stimmten darin überein, dass unerwünschte Wirkungen bei Personen, die die mRNA-Impfstoffe erhielten, nachdem sie bereits eine natürliche Immunität durch eine Infektion erworben hatten, schlimmer waren, und eine Studie aus dem Vereinigten Königreich aus dem Jahr 2022 unterstützt diese Schlussfolgerung. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) versuchten zu verhindern, dass die Öffentlichkeit Zugang zu ihren eigenen Daten über Impfstoffnebenwirkungen in ihrer „V-safe“-Datenbank erhält, aber die Behörde wurde durch einen Gerichtsbeschluss gezwungen, die Informationen an das Informed Consent Action Network weiterzugeben, so McCullough.

Die britischen Daten über unerwünschte Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen sind den Daten der CDC sehr ähnlich, sagte Malhotra.

„Es wurde kein Vorsorgeprinzip angewandt, und es kommt immer noch zurück, dass diese Regulierungsbehörden in ihrer Pflicht versagt haben, die Öffentlichkeit vor den Auswüchsen der Manipulationen der Industrie zu schützen, die nur darauf aus war, so viele Menschen wie möglich massenhaft zu impfen, ohne Rücksicht auf die Folgen und ohne Rücksicht auf den Schaden“, sagte Malhotra.

McCullough hat viele unerwünschte Reaktionen seiner Patienten in das Vaccine Adverse Event Reporting System (Meldesystem für unerwünschte Ereignisse bei Impfungen) der CDC eingegeben und festgestellt, dass es nicht möglich ist, zwischen einer Impfung nach einer COVID-19-Erkrankung und einer Impfung vor der Infektion mit dem Virus zu unterscheiden.

„Es gibt kein Kontrollkästchen, das anzeigt, ob man zuvor COVID hatte. Das ist ein großes Versäumnis“, sagte McCullough.

Die Pandemie ist vorbei

In der gegenwärtigen Ära der Omikron-Variante des Virus sterben laut CDC-Direktorin Rochelle Walensky jeden Tag etwa 300 Menschen an COVID-19. McCullough sagte jedoch, dass 90 Prozent dieser 300 als COVID-19-Todesfälle bezeichnet werden, aber in Wirklichkeit durch einen anderen Faktor verursacht werden, während sie positiv auf eine frühere Infektion getestet wurden.

Damit liegt die tatsächliche Zahl der Menschen, die an der Omikron-Variante sterben, bei etwa 30 pro Tag, so McCullough, verglichen mit 2.000 Menschen, die jeden Tag an einer Herzerkrankung sterben. Für Präsident Joe Biden gibt es keinen Grund, COVID-19 weiterhin zum öffentlichen Gesundheitsnotstand zu erklären, sagte er.

„Wir haben es hier mit einer Erkältung zu tun“, sagte Malhotra. „Den Menschen muss die Wahrheit gesagt werden. Wir müssen aufhören, den Menschen Angst zu machen.“

Die Epoch Times hat Walenskys Büro um einen Kommentar gebeten.

Die wahre Voreingenommenheit

McCullough und Malhotra wurden dafür kritisiert, dass sie „Fehlinformationen“ über die Impfstoffe verbreiteten und angeblich Studien auswählten, um die von ihnen gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Obwohl McCullough kein Spezialist für Infektionskrankheiten ist, hat er sich in den vergangenen drei Jahren mit dem Virus befasst und mehr als 60 von Experten begutachtete Artikel über COVID-19 verfasst, sagte er, und die wirkliche Voreingenommenheit gehe vom medizinischen Establishment und den Regierungen aus.

„In der medizinischen Fachliteratur gibt es eine eindeutige Voreingenommenheit seitens der großen Verlage – Elsevier, Taylor & Francis und andere – bis zu den Redaktionen, die Massenimpfungen fördern“, sagte McCullough, weshalb er für Studien, die sich nur auf die Daten und nicht auf die Behauptungen über die Impfstoffe konzentrieren, auf weniger bekannte Zeitschriften angewiesen ist.

McCullough sagte, dass es üblich sei, dass Ärzte gegensätzliche Ansichten über ein Medikament oder eine Behandlung hätten, und dass medizinische Fachzeitschriften normalerweise ein Gleichgewicht von Studien für und gegen eine bestimmte medizinische Behandlung aufwiesen, außer im Fall der mRNA-Impfstoffe. Er sagte, dies zeige, dass „es eine tief sitzende Voreingenommenheit gibt, nur die Impfstoffe in der von Fachleuten überprüften Literatur zu fördern“.

Andere Mediziner und die Medien haben versucht, den Charakter der beiden Kardiologen infrage zu stellen, konnten ihre Aussagen aber nicht widerlegen, so Malhotra.

„Wir versäumen es, Zeit, Ressourcen und Forschung darauf zu verwenden, Menschen zu helfen, die wirklich durch Impfungen geschädigt sind“, so Malhotra.

Screenshot von Stephanie de Garay (L) und ihrer Tochter Maddie de Garay, die bei einer Presseveranstaltung von Senator Ron Johnson am 28. Juni 2021 erzählen, wie Maddie durch einen COVID-19-Impfstoff verletzt wurde. (Rumble/Screenshot via The Epoch Times)

Impfungen müssen gestoppt werden

McCullough sagte, dass nur etwa 10 Prozent der Menschen in den Vereinigten Staaten immer noch geimpft werden, und der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die meisten Menschen jemanden kennen, der einen Impfschaden hat.

Der Impfstoff hätte nur einer winzigen Hochrisikogruppe angeboten werden sollen, sagte McCullough und fügte hinzu, dass die Konzentration auf die Impfung von Kindern und Kleinkindern in keinem Verhältnis zu ihrem Risiko für schwere Erkrankungen steht.

Stattdessen habe die US-Regierung Milliarden von Dollar in die Werbung und Verbreitung der Impfstoffe gesteckt und mit dem medizinischen Establishment, den Medien und der Populärkultur zusammengearbeitet, um die Massenimpfung zu fördern.

„Diese Verletzungen und Probleme hören erst auf, wenn die Impfungen eingestellt werden“, sagte McCullough. „Wir benötigen diese sofortige Kehrtwende und müssen begreifen, dass die Impfstoffe selbst eine Krise der öffentlichen Gesundheit verursacht haben.“

Die Impfstoffe haben eine kumulative Wirkung, die sowohl zu unmittelbaren als auch zu längerfristigen Schäden bei den Patienten führt, wie z. B. Herzentzündungen, neurologische Störungen, Immunstörungen und Blutgerinnsel, so McCullough.

Je mehr Dosen, desto schlechter geht es einer Person, sagten die Ärzte.

Die Impfstoffindustrie muss die Impfgeschädigten entschädigen, ähnlich wie die Tabakindustrie für die von ihren Produkten verursachten Schäden aufkommen musste, sagte McCullough, und dieses Geld muss verwendet werden, um den Impfgeschädigten zu helfen.

„Wir wollen die Menschen nicht zu sehr verängstigen, aber wir müssen ihnen sagen, dass sie jetzt Nein sagen sollen“, sagte Malhotra. „Es ist ein Risiko ohne Nutzen.“

Die Artikel von Epoch Health dienen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung. Bitte wenden Sie sich für persönliche medizinische Beratung, Diagnosen und Behandlungen an einen Arzt Ihres Vertrauens. Haben Sie eine Frage? Schicken Sie uns eine E-Mail an HealthReporter@epochtimes.nyc.