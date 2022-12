COVID Kriminelle im Wilden Wilden Westen

Dr. Anthony Fauci, der behauptete, er sei die Verkörperung der Wissenschaft selbst, sagte plötzlich, er sei nicht qualifiziert, sich zu bestimmten Fragen im Kontext des Virus zu äußern.

Im Mai 2022 verklagten die New Civil Liberties Alliance und die Generalstaatsanwälte von Missouri und Louisiana (Eric Schmitt und Jeff Landry) Präsident Biden wegen illegaler Absprachen mit Social-Media-Unternehmen, um das Recht der Amerikaner auf freie Meinungsäußerung nach dem ersten Verfassungszusatz zu unterdrücken

Am 21. Oktober 2022 genehmigte das Gericht eine beschleunigte Befragung von acht wichtigen Bundesbeamten. Die Befragung von Dr. Anthony Fauci fand am 23. November 2022 statt, und die vollständige Abschrift wurde am 5. Dezember veröffentlicht

Fauci, der im vergangenen Jahr behauptete, die Verkörperung der Wissenschaft zu sein und dessen Aussagen nicht angefochten oder in Frage gestellt werden konnten, wusste plötzlich nicht mehr viel und behauptete sogar, er sei nicht qualifiziert, sich zu bestimmten wissenschaftlichen Themen zu äußern. Laut der Niederschrift beantwortete Fauci 174 Mal Fragen mit „Ich kann mich nicht erinnern“

In seiner eidesstattlichen Erklärung erklärte Fauci, es sei „unmöglich“, dass die von ihm finanzierten Forschungsarbeiten in Wuhan die Pandemie ausgelöst haben könnten. Gleichzeitig behauptete er jedoch, mit den von ihm finanzierten Forschungsarbeiten in Wuhan nur „vage vertraut“ zu sein

Fauci bestritt auch, wichtige Forscher zu kennen, deren Arbeit er seit Jahren mit Millionen von Dollar finanziert, darunter Shi Zhengli am Wuhan Institute of Virology, den Präsidenten der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, und Ralph Baric an der University of North Carolina in Chapel Hill

Im Mai 2022 verklagten die New Civil Liberties Alliance und die Generalstaatsanwälte von Missouri und Louisiana (Eric Schmitt und Jeff Landry) Präsident Biden wegen illegaler Absprachen mit Social-Media-Unternehmen, um das Recht der Amerikaner auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz zu unterdrücken und diejenigen zu verbieten oder zu deplattieren, die nicht genehmigte Ansichten über COVID und Impfstoffe teilten.

Anfang Oktober 2022, nachdem das Ermittlungsverfahren die Namen von Bundesbeamten enthüllt hatte, die aktiv an der Zensur von Amerikanern hinter den Kulissen beteiligt sind, wurden Dutzende von Beklagten zu der Klage hinzugefügt, wodurch sich die Gesamtzahl der benannten Beklagten auf 67 erhöhte. Wie von der New Civil Liberties Alliance am 1. September 2022 berichtet:

„… zahlreiche Bundesbeamte … haben heimlich mit Social-Media-Plattformen kommuniziert, um private Äußerungen zu zensieren und zu unterdrücken, die den Bundesbeamten missfallen. Dieses ungesetzliche Unternehmen war äußerst erfolgreich. Nach dem Ersten Verfassungszusatz darf die Bundesregierung weder die private Meinungsäußerung überwachen noch Gewinner und Verlierer auf dem Markt der Ideen bestimmen. Aber genau das hat die Regierung getan – und tut es immer noch – in einem massiven Ausmaß, das zuvor nicht bekannt gegeben wurde.“

Hintergrund des Falles

Es überrascht nicht, dass das Weiße Haus darum kämpfte, die Kommunikation geheim zu halten – insbesondere in Bezug auf die Korrespondenz von Dr. Anthony Fauci – und behauptete, die gesamte Kommunikation des Weißen Hauses sei „privilegiert“.

Anfang September 2022 wies Richter Terry Doughty die Behauptung der Regierung Biden zurück und ordnete an, dass das Weiße Haus alle relevanten Unterlagen einschließlich der Korrespondenz von und mit Fauci herausgeben muss.

Am 21. Oktober 2022 genehmigte das Gericht außerdem die beschleunigte Absetzung von acht wichtigen Bundesbeamten, die in dem „Fall“ genannt wurden, darunter auch Fauci. Das Justizministerium bat den Richter dann um eine Schutzanordnung, um die aufgezeichneten Absetzungen unter Verschluss zu halten, was effektiv zeigt, dass es mit diesen verfassungswidrigen Aktivitäten einverstanden ist.

Letztendlich wurden die Befragungen nicht geheim gehalten. Faucis Befragung fand am 23. November 2022 statt, und die vollständige Abschrift wurde am 5. Dezember veröffentlicht.13 In einer Pressemitteilung vom 5. Dezember 2022 erklärte Schmitt:

„Missouri und Louisiana sind führend bei der Aufdeckung, wie die Bundesregierung und die Biden-Administration mit den sozialen Medien zusammenarbeiten, um die Rede zu zensieren. In unserer Anhörung mit Dr. Fauci wurde deutlich, dass die sozialen Medien zensieren, wenn Dr. Fauci spricht. Ich empfehle jedem, die Niederschrift der Befragung zu lesen und genau zu sehen, wie Dr. Fauci arbeitet und wie die COVID-Tyrannei, die Leben ruiniert und Unternehmen zerstört hat, entstanden ist.“

AG Landry hinzugefügt:

„Faucis jüngste Anhörung hat nur bestätigt, was wir bereits wussten: Bundesbürokraten, die mit Unternehmen der sozialen Medien zusammenarbeiten, wollen nicht nur kontrollieren, was Sie denken, sondern vor allem, was Sie sagen. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit war dies offensichtlicher als während der COVID-19-Krise, in der Social-Engineering-Taktiken gegen die amerikanische Öffentlichkeit eingesetzt wurden, nicht um die Gefährdung durch einen Virus zu begrenzen, sondern um die Gefährdung durch Informationen zu begrenzen, die nicht in ein von der Regierung sanktioniertes Narrativ passten.“

Fauci leidet unter akutem Gedächtnisverlust

Ironischerweise konnte sich Fauci, der im letzten Jahr behauptete, er sei die Verkörperung der Wissenschaft schlechthin und dessen Aussagen nicht angefochten oder in Frage gestellt werden könnten, plötzlich an nichts mehr erinnern und behauptete sogar, er sei nicht qualifiziert, sich zu bestimmten Fragen im Zusammenhang mit dem Virus zu äußern, wie im folgenden Auszug zu sehen ist.

Laut der Niederschrift beantwortete Fauci 174 Mal Fragen mit „Ich erinnere mich nicht“. Er behauptete auch, wichtige Mitarbeiter nicht zu kennen und nur vage mit Projekten vertraut zu sein, die er am WIV finanziert hat, dem Labor, in dem oder aus dem die COVID-19-Pandemie entstanden zu sein scheint. Wie Justin Goodman vom White Coat Waste Project feststellte:

„Was mir wirklich auffiel … ist, dass Fauci in seiner Aussage an zahlreichen Stellen definitiv erklärt, dass es ‚unmöglich‘ sei, dass die von ihm finanzierten Tierversuche in Wuhan die Pandemie ausgelöst haben könnten. Gleichzeitig behauptet er, dass er mit dem Projekt, das er dort finanzierte, nur „vage vertraut“ sei und die Hauptakteure, darunter Shi Zhengli, Peter Daszak, Ralph Baric und EcoHealth Alliance, kaum kenne. Er kann nicht beides haben.“

Wie kann es sein, dass Fauci so gut wie keinen Einblick in die Forschung hat, die er über die Jahre hinweg finanziert hat, und dennoch „sicher“ ist, dass nichts davon zur Entstehung von SARS-CoV-2 geführt hat?

Seit Februar 2020 halte ich meine Leser über die immer zahlreicher werdenden Beweise auf dem Laufenden, die zeigen, dass SARS-CoV-2 von Menschen hergestellt wurde und möglicherweise das Ergebnis einer absichtlichen Biowaffenentwicklung ist. Einige dieser Artikel sind in dem folgenden Video zu sehen, das von einem Nutzer namens NOBODY AF auf Twitter gepostet wurde.

Wilder Westen in Wuhan

In einer E-Mail vom 4. Februar 2020 (siehe unten) schrieb Fauci an den damaligen Direktor des NIH, Dr. Francis Collins, und den Direktor des Wellcome Trust, Jeremy Farrar: „… Serienpassage in ACE2-transgenen Mäusen“.

Die Möglichkeit, dass SARS-CoV-2 durch ein Verfahren entstanden sein könnte, das als serielle Passage in Mäusen mit menschlichen ACE2-Rezeptoren bekannt ist, wurde seither mehrfach angesprochen. Es ist eine Möglichkeit, einem Virus neue Fähigkeiten zu verleihen, ohne auf Gen-Editing zurückgreifen zu müssen.

„Exactly!“ erwiderte Farrar. Fauci war sichtlich überrascht, dass solche Experimente in einem Biosicherheitslabor der Stufe 2 (BSL-2) in Wuhan stattfanden, worauf Farrar antwortete: „Wilder Westen“, ein Hinweis darauf, dass die Forschungsindustrie, die sich selbst regulieren will, außer Kontrolle geraten ist und riskante Experimente in Labors durchführt, die nicht für den Umgang mit gefährlichen Krankheitserregern eingerichtet sind.

Dies impliziert, dass die Durchführung von Gain-of-Function-Forschung in einem Labor der Stufe 2 das Risiko, dass der Erreger entweicht, massiv erhöht, da BSL-2-Labore nicht über die entsprechenden Einschließungsmaßnahmen verfügen. Nur wenige Tage später wies Fauci in einem Interview mit Newt Gingrich die Behauptung, es gäbe Bedenken hinsichtlich der im Labor in Wuhan praktizierten Sicherheit, rundweg zurück und bezeichnete sie als „Verschwörungstheorie“.

Im Januar 2021 veröffentlichte das US-Außenministerium ein Informationsblatt über das Labor in Wuhan, das sich auf als geheim eingestuftes Material stützte und erneut Fragen zur Sicherheit des Labors in Wuhan aufwarf.

In diesem Bericht heißt es: „Wissenschaftler in China haben Coronaviren aus Tieren unter Bedingungen erforscht, die das Risiko einer versehentlichen und möglicherweise unwissentlichen Exposition erhöhen. In dem Bericht wurde auch darauf hingewiesen, dass das WIV im Auftrag des chinesischen Militärs geheime Forschungsarbeiten durchführte und dass das Labor bei der Untersuchung von Viren, die dem COVID-19-Virus am ähnlichsten sind, weder transparent noch konsequent vorgegangen war.

Faucis Unterdrückung der Erklärung von Great Barrington

Fauci wurde auch zu seiner Unterdrückung der Erklärung von Great Barrington befragt, in der ein gezielter Schutz der Schwachen und eine Isolierung der Infizierten anstelle von landesweiten Abriegelungen gefordert wurde. Der gezielte Schutz ist ein langjähriges Grundprinzip der öffentlichen Gesundheit, das wir seit Jahrzehnten befolgen.

Aus E-Mails geht hervor, dass Fauci und Collins hinter den Kulissen zusammengearbeitet haben, um die Erklärung vom ersten Tag an zu unterdrücken, und da sie die Abriegelung nicht auf wissenschaftlicher Grundlage verteidigen konnten, griffen sie stattdessen auf Propaganda, PR und Verleumdungstaktiken zurück. In einer E-Mail vom 8. Oktober 2020 an Fauci schrieb Collins:

„Der Vorschlag der drei Epidemiologen am Rande der Gesellschaft … scheint viel Aufmerksamkeit zu bekommen … Es muss eine schnelle und verheerende Veröffentlichung seiner Prämissen erfolgen …“

„Keine Sorge, ich habe das im Griff“, antwortete Fauci. Später schickte Fauci Collins Links zu neu veröffentlichten Artikeln, in denen die Lösung des gezielten Schutzes widerlegt wurde, darunter ein Meinungsartikel im Wired Magazine und ein Artikel in The Nation mit dem Titel „Focused Protection, Herd Immunity and Other Deadly Delusions“.

In seiner Vernehmung konnte sich Fauci jedoch plötzlich nicht mehr daran erinnern, wie oder wann er von der Erklärung erfahren hatte.

Als er mit Collins‘ E-Mail vom 8. Oktober konfrontiert wurde, konnte sich Fauci nur „vage“ daran erinnern, die E-Mail erhalten zu haben, und er konnte sich nicht daran erinnern, ob er die Erklärung, auf die Collins verwiesen hatte, tatsächlich gelesen hatte.

Auf jeden Fall behauptete Fauci, dass die Erklärung für ihn nicht von Interesse gewesen sei. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich übermäßig interessiert wäre“, sagte Fauci. Er konnte sich auch nicht erinnern, ob er jemals auf Collins‘ E-Mail geantwortet hatte, obwohl er Collins versprochen hatte, sich um das Problem zu kümmern, und später Links zu Propagandaartikeln schickte, die versuchten, den gezielten Schutz zu entlarven.

Auf die Frage: „Wissen Sie, worauf er sich bezieht, wenn er von einer schnellen und verheerenden Beseitigung spricht? Fauci antwortete: „Ich weiß nicht, worauf er sich bezieht. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand die Gegenargumente der Prämisse aufgreift … Ich weiß nicht genau, was er meint … Er spricht wahrscheinlich davon, einen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben, um einige der Prämissen zu bestreiten … Das wäre sein Stil.“

Collins hat jedoch nie einen wissenschaftlichen Artikel verfasst, um das Argument des gezielten Schutzes zu widerlegen. Stattdessen veröffentlichten die Mainstream-Medien plötzlich Artikel, die sich kritisch dazu äußerten – nachdem Fauci Collins gesagt hatte: „Ich habe das im Griff.“

Als das American Institute for Economic Research (AIER) vor kurzem bei den NIH einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) für Faucis Korrespondenz mit britischen Kollegen über die Great Barrington Declaration stellte, erhielten sie 61 Seiten mit E-Mails, von denen 58 vollständig geschwärzt waren. Offensichtlich will das NIH nicht zugeben, was in diesen E-Mails gesagt wurde.

BREAKING #FauciFiles:



„(2ND FOIA) request was for Anthony #Fauci’s correspondence with his counterparts in Great Britain during the period of the lockdown & #GreatBarringtonDeclaration.



They gave us 61 pages, 58 of them are COMPLETELY REDACTED.“ @PhilWMagness @aier pic.twitter.com/AxQKolVOxO — Kate (@katewand) December 11, 2022

E-Mails enthüllen Daszaks Rolle bei der Gestaltung öffentlicher Botschaften

In einem Artikel vom 8. Dezember 2022 hat U.S. Right to Know (USRTK) E-Mails untersucht, aus denen hervorgeht, dass der Präsident der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, eine zentrale Rolle bei der Erstellung der öffentlichen Nachrichten über die Herkunft von COVID-19 spielte und „dazu beitrug, die Medien und die wissenschaftliche Gemeinschaft von der Frage abzulenken, ob COVID-19 in einem Labor entstanden sein könnte“.

Dies ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Daszak der Mittelsmann war, der die Finanzierung für die Forschung über Coronaviren von den National Institutes of Health (NIH) durch die EcoHealth Alliance an die WIV weiterleitete. USRTK schreibt:

„E-Mails zwischen Daszak und dem Virologen Ralph Baric von der University of North Carolina, einem weiteren Mitarbeiter des Labors im Epizentrum der Pandemie, bieten neue Einblicke hinter die Kulissen in Daszaks Einfluss. Zu Barics Experimenten mit dem Labor in Wuhan gehörten auch Experimente zur Funktionserweiterung, um Viren übertragbarer oder virulenter zu machen. Das Weiße Haus wurde davon abgehalten, die Möglichkeit eines Laborursprungs von COVID-19 zu untersuchen, zum Teil aufgrund von Diskussionen, an denen sowohl Daszak als auch Baric beteiligt waren, wie aus einer von Daszak verfassten E-Mail vom März 2020 hervorgeht. Und in einer separaten E-Mail vom Mai 2020 teilte Daszak Baric mit, dass er Argumente verwendete, die Reporter davon abhalten sollten, Fragen zu potenziellen Funktionsgewinnen bei Coronaviren zu stellen … Diese neuen Enthüllungen ergänzen die Beweise für Daszaks zentrale Rolle bei der Gestaltung der öffentlichen Wahrnehmung der Herkunft von COVID-19. Er organisierte heimlich eine Erklärung in der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet, in der er die Herkunft aus dem Labor als „Verschwörungstheorie“ bezeichnete. Er diente als US-Vertreter bei der Herkunftsuntersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China im Jahr 2021, die eine Herkunft aus dem Labor als „extrem unwahrscheinlich“ abtat. Er leitete auch eine Untersuchung der Lancet-Kommission über die Herkunft von COVID-19, die aufgelöst wurde, nachdem Daszak sich geweigert hatte, seine Finanzberichte zu veröffentlichen … Daszak und Baric nahmen beide an der von den Nationalen Akademien einberufenen Arbeitsgruppe teil, die das Wissenschaftsbüro des Weißen Hauses über die Informationen informieren sollte, die zur Ermittlung des Ursprungs der Pandemie erforderlich sind … Ich glaube nicht, dass sich dieser Ausschuss in nächster Zeit noch einmal mit der Freisetzung aus dem Labor oder der Bioengineering-Hypothese befassen wird – das Weiße Haus scheint mit dem früheren Treffen, dem Artikel in Nature und den allgemeinen Kommentaren innerhalb [der] wissenschaftlichen Gemeinschaft zufrieden zu sein“, sagte Daszak gegenüber Baric.“

In einer E-Mail vom 6. Mai 2020 unterwies Daszak Baric auch darin, wie er Fragen über die Funktionsgewinnforschung, die zur Entstehung von SARS-CoV-2 beigetragen haben könnte, ablenken und lenken konnte. Daszak sagte, er würde „Zeilen üben“, um abzulenken und das Thema auf natürliche Spillover zu ändern.

Vorgeschlagene Gesetzgebung soll staatliche Zensur bestrafen

Die US-Verfassung garantiert zwar bestimmte Rechte, darunter das Recht auf freie Meinungsäußerung, doch dieses unantastbare Gesetz des Landes konnte die sich ausbreitende Tyrannei nicht verhindern, weil diejenigen, die für die Einhaltung und Wahrung der Verfassung verantwortlich sind, ihre Arbeit nicht machen. Sie rümpfen unverhohlen die Nase und tun so, als gäbe es das Gesetz nicht.

Als Reaktion darauf haben drei republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses aus den Ausschüssen für Aufsicht und Reform, Justiz und Handel – Reps. James Comer aus Kentucky, Jim Jordan aus Ohio und Cathy McMorris Rodgers aus Washington – den Protecting Speech from Government Interference Act (HR.8752) eingebracht, der speziell darauf abzielt, Bundesbedienstete daran zu hindern, ihre Position zu nutzen, um Zensurentscheidungen von Tech-Plattformen zu beeinflussen.

„Obwohl die US-Verfassung eindeutig verbietet, dass die Regierung die Meinungsfreiheit zensiert und einschränkt, könnte HR. 8752 könnte ein hilfreiches Instrument zur Durchsetzung des Gesetzes sein, da die Menschen vielleicht zweimal nachdenken, wenn sie wissen, dass sie einen echten Preis zu zahlen haben.“ Der Gesetzentwurf würde Beschränkungen einführen, um Bundesbedienstete daran zu hindern, private Einrichtungen zur Zensur privater Äußerungen aufzufordern oder zu ermutigen oder die freie Meinungsäußerung anderweitig zu behindern, und Strafen, einschließlich zivilrechtlicher Geldbußen und Disziplinarmaßnahmen für Regierungsbedienstete vorsehen, die die Zensur sozialer Medien unterstützen. Während die US-Verfassung die Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die Regierung eindeutig verbietet, könnte HR. 8752 könnte ein hilfreiches Instrument zur Durchsetzung sein – und wir benötigen eindeutig eine Durchsetzung – da die Menschen vielleicht zweimal nachdenken, wenn sie wissen, dass sie einen Preis zu zahlen haben, sowohl persönlich als auch finanziell. Wenn Sie damit einverstanden sind, fordern Sie Ihre Abgeordneten auf, HR. 8752. Artikel als PDF:

