Washington verlängert das Leiden der Ukraine

Die Weigerung Washingtons, die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands in der Ukraine anzuerkennen und über ein Ende des Krieges zu verhandeln, ist der Weg zu einem langwierigen Konflikt und menschlichem Leid.

Douglas Macgregor

In einer Rede am 29. November sagte der polnische Vizeminister für nationale Verteidigung (MON) Marcin Ociepa: „Die Wahrscheinlichkeit eines Krieges, an dem wir beteiligt sein werden, ist sehr hoch. Zu hoch, als dass wir dieses Szenario nur hypothetisch behandeln könnten.“ Angeblich plant die polnische MON, im Jahr 2023 200.000 Reservisten für eine mehrwöchige Ausbildung einzuberufen, aber Beobachter in Warschau vermuten, dass diese Aktion leicht zu einer landesweiten Mobilisierung führen könnte.

Unterdessen wächst in der Regierung Biden die Sorge, dass die ukrainischen Kriegsanstrengungen unter dem Gewicht einer russischen Offensive zusammenbrechen werden. Und da der Boden in der Südukraine schließlich gefriert, sind die Befürchtungen der Regierung berechtigt. In einem im Economist veröffentlichten Interview gab der Chef der ukrainischen Streitkräfte, General Valery Zaluzhny, zu, dass die russische Mobilisierung und Taktik funktioniert. Er deutete sogar an, dass die ukrainischen Streitkräfte dem kommenden russischen Angriff möglicherweise nicht standhalten können.

Dennoch wies Zaluzhny jeden Gedanken an eine Verhandlungslösung zurück und plädierte stattdessen für mehr Ausrüstung und Unterstützung. Er beharrte darauf, dass er mit 300 neuen Panzern, 600 bis 700 neuen Schützenpanzern und 500 neuen Haubitzen den Krieg mit Russland noch gewinnen könne. In Wahrheit bittet General Zaluzhny nicht um Unterstützung, sondern um eine neue Armee. Darin liegt die größte Gefahr für Washington und seine NATO-Verbündeten.

Wenn es um die Außenpolitik Washingtons schlecht bestellt ist, schöpfen die wahren Gläubigen der großen Sache stets tief aus dem Brunnen der ideologischen Selbsttäuschung, um sich für die letzte Schlacht zu wappnen. Blinken, Klain, Austin und der Rest der Kriegspartei versprechen weiterhin ewige Unterstützung für Kiew, koste es, was es wolle. Wie die „Besten und Klügsten“ der 1960er Jahre sind sie bereit, Realismus dem Wunschdenken zu opfern und sich bei einem öffentlichen Besuch in der Ukraine nach dem anderen im Rausch der Publicity und Selbstdarstellung zu suhlen.

Dieses Spektakel erinnert auf erschreckende Weise an die Ereignisse vor mehr als 50 Jahren, als Washingtons Stellvertreterkrieg in Vietnam scheiterte. Die Zweifler innerhalb der Johnson-Administration, ob es klug sei, vor Ort zu intervenieren, um Saigon vor der sicheren Zerstörung zu bewahren, versteckten sich. Im Jahr 1963 hatte Washington bereits 16.000 Militärberater in Vietnam. Der Gedanke, dass Washington eine Regierung in Südvietnam unterstützte, die möglicherweise nicht gegen Nordvietnam gewinnen würde, wurde von vornherein abgelehnt. Außenminister Dean Rusk sagte: „Wir werden uns nicht zurückziehen, bevor der Krieg nicht gewonnen ist“.

Im Frühjahr 1965 waren die amerikanischen Militärberater bereits im Sterben. General Westmoreland, der damalige Befehlshaber des Militärischen Unterstützungskommandos Vietnam, berichtete LBJ: „Es wird immer deutlicher, dass die bisherige Hilfe der Vereinigten Staaten den Zusammenbruch Südvietnams nicht verhindern kann … Nordvietnam holt zum Gegenschlag aus … Auf Ersuchen der südvietnamesischen Regierung muss die Entscheidung getroffen werden, so schnell wie möglich 125.000 US-Truppen zu verpflichten, um die kommunistische Machtübernahme zu verhindern.“

Die bedingungslose Unterstützung der Regierung Biden für das Zelenski-Regime in Kiew erreicht einen strategischen Wendepunkt, der dem von LBJ im Jahr 1965 nicht unähnlich ist. So wie LBJ 1964 plötzlich feststellte, dass Frieden und Sicherheit in Südostasien ein wesentliches strategisches Interesse der USA darstellten, so argumentiert die Biden-Administration jetzt ähnlich für die Ukraine. Wie Südvietnam in den 1960er Jahren ist die Ukraine dabei, ihren Krieg mit Russland zu verlieren.

Die Krankenhäuser und Leichenhallen der Ukraine sind mit verwundeten und sterbenden ukrainischen Soldaten überfüllt. Washingtons Stellvertreter in Kiew hat sein Humankapital und die beträchtliche westliche Hilfe in einer Reihe von selbstzerstörerischen Gegenoffensiven vergeudet. Die ukrainischen Soldaten, die in der Südukraine die Verteidigungslinien gegenüber den russischen Soldaten besetzen, sind tapfere Männer, aber sie sind nicht dumm. Die Spartaner an den Thermopylen waren mutig, und sie starben trotzdem.

Die wirkliche Gefahr besteht nun darin, dass Biden bald im Fernsehen auftreten wird, um LBJs Auftritt von 1965 zu wiederholen, indem er das Wort „Südvietnam“ durch „Ukraine“ ersetzt:

Heute Abend, meine amerikanischen Mitbürger, möchte ich zu Ihnen über Freiheit, Demokratie und den Kampf des ukrainischen Volkes um den Sieg sprechen. Keine andere Frage beschäftigt unser Volk so sehr. Kein anderer Traum fesselt die Millionen, die in der Ukraine und in Osteuropa leben, so sehr … Ich spreche jedoch nicht von einem NATO-Angriff auf Russland. Vielmehr schlage ich vor, eine von den USA angeführte Koalition der Willigen, bestehend aus amerikanischen, polnischen und rumänischen Streitkräften, in die Ukraine zu entsenden, um dort das bodengebundene Äquivalent einer „Flugverbotszone“ einzurichten. Die Mission, die ich vorschlage, ist eine friedliche, um im westlichsten Teil der Ukraine eine sichere Zone für ukrainische Streitkräfte und Flüchtlinge zu schaffen, die darum kämpfen, die verheerenden Angriffe Russlands zu überleben …

Eine in Rhetorik verpackte Katastrophe ist nicht der Weg, die Menschen in der Ukraine zu retten. Der Krieg in der Ukraine ist keine Call of Duty-Fantasie. Er ist eine Vergrößerung der menschlichen Tragödie, die durch die NATO-Osterweiterung entstanden ist. Die Opfer leben nicht in Nordamerika. Sie leben in einer Region, die die meisten Amerikaner nicht einmal auf einer Landkarte finden können. Washington hat die Ukrainer zum Kampf gedrängt. Jetzt muss Washington sie auffordern, damit aufzuhören.

Die Regierungen der NATO sind in ihrer Meinung über den Krieg in der Ukraine gespalten. Mit Ausnahme von Polen und möglicherweise Rumänien hat es keines der NATO-Mitglieder eilig, seine Streitkräfte für einen langen, zermürbenden Zermürbungskrieg mit Russland in der Ukraine zu mobilisieren. Niemand in London, Paris oder Berlin will das Risiko eines Atomkriegs mit Moskau eingehen. Die Amerikaner sind nicht für einen Krieg mit Russland, und die wenigen, die es tun, sind Ideologen, oberflächliche politische Opportunisten oder gierige Rüstungsunternehmen.

Als sich die US-Streitkräfte schließlich aus Südostasien zurückzogen, dachten die Amerikaner, Washington würde mehr Zurückhaltung üben, die Grenzen der amerikanischen Macht erkennen und eine weniger militante und realistischere Außenpolitik betreiben. Damals haben sich die Amerikaner geirrt, aber heute wissen Amerikaner und Europäer, dass Washingtons Weigerung, Russlands legitime Sicherheitsinteressen in der Ukraine anzuerkennen und über ein Ende dieses Krieges zu verhandeln, der Weg zu einem langwierigen Konflikt und noch mehr menschlichem Leid ist.