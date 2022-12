Eine weitere Lüge: „Informationsstörung“ und wie man sich dagegen wehren kann

Zensur für „unsere Demokratie“: Das Konzept der „Informationsstörung“ soll uns in den Wahnsinn treiben.

Von: Tessa Lena

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Formulierung „Informationsstörung“ macht unabhängiges Denken zu einem „nationalen Sicherheitsproblem“ und zu einer psychiatrischen Diagnose

Laut einer irrsinnigen „Studie“ aus Nepal aus dem Jahr 2020 benötigen Menschen, die unter dem Syndrom der Informationsstörung leiden, „psychosoziale Beratung und manchmal auch strenge Vorschriften und Durchsetzungsmaßnahmen, um diese Informationsstörung zu kontrollieren“

Erstaunlicherweise führt eine andere australische Studie aus dem Jahr 2022 Impfschäden auf „Fehlinformationen“ zurück und behauptet, dass durch Fehlinformationen hervorgerufene Ängste die Ursache von Schäden sind

Wenn es so viel Gaslighting und Mobbing gibt, kann es schwer sein, überhaupt an Heilung zu denken; der Trick ist jedoch, geduldig zu sein und darauf zu bestehen, den Schmerz zu beseitigen, auch wenn man unter Druck steht

Das Gebet aus dem Herzen heraus, wie ein ungekünsteltes Kind, kann uns leiten, wenn wir das Gefühl haben, dass wir überfordert sind

In dieser Geschichte geht es um zwei Dinge. Einerseits geht es um die abgrundtief schamlose „Informationsstörung“, die die Mobber erfunden haben, um sich besser zu wehren – ich meine, zu mobben -. Andererseits geht es um Heilung, während man mitten im Mobbing steckt und Dingen ausgesetzt ist, die abgrundtief unfair sind.

Lassen Sie uns zunächst über die berüchtigte „Desinformationsstörung“ sprechen. Dieser Begriff ist ein giftiger, künstlicher Sprachbrocken, der als psychologische Waffe gegen die freie Meinungsäußerung eingesetzt werden soll. Er „rekontextualisiert“ die freie Meinungsäußerung als ein Verbrechen gegen „unsere Demokratie“. (Moment, wessen „Demokratie“ ist das?)

Der Ausdruck „Informationsstörung“ macht unabhängiges Denken zu einem „Problem der nationalen Sicherheit“ und zu einer psychiatrischen Diagnose. Die aufstrebenden Meister vergessen zu erwähnen, dass unabhängiges Denken nur in einer Welt, die von bösartigen Raubtieren geführt und von ihren neurotischen Opfern unterstützt wird, als Verbrechen bezeichnet werden kann.

Raubtier Einrahmung

Apropos „abgrundtief“. Wenn Sie in einen Abgrund starren wollen, sehen Sie hier ein Panel von Intelligence Squared US Debates über die „Informationsstörung“. Übrigens, nachdem Sie es gesehen haben, müssen Sie duschen. Ich mache keine Witze. So schmutzig ist es.

Psychiatrische Diagnose?

Und hier wird „Desinformationsstörung“ als eine Kombination aus einem sozialen Problem und einer psychiatrischen Diagnose definiert. Zugegeben, was ich hier zitiere, ist nur eine verrückte „Studie“ aus Nepal aus dem Jahr 2020 – aber jemand hat sie zur Veröffentlichung angenommen, und sie steht auf der NIH-Website!

„Viele von uns leiden vielleicht unbewusst unter dem Syndrom der Informationsstörung. Es ist aufgrund der digitalisierten Welt, in der die Informationen in kürzester Zeit auf das Telefon, das Tablet und den Computer eines jeden Einzelnen gelangen, immer häufiger anzutreffen. Das Syndrom der Informationsstörung ist die Weitergabe oder Entwicklung falscher Informationen mit oder ohne Schädigungsabsicht und wird in die Kategorien Fehlinformation, Desinformation und Fehlinformation eingeteilt. Der Schweregrad des Syndroms wird in drei Stufen eingeteilt. Grad 1 ist eine mildere Form, bei der der Betroffene falsche Informationen verbreitet, ohne die Absicht, anderen zu schaden. Grad 2 ist eine mittelschwere Form, bei der die Person falsche Informationen entwickelt und verbreitet, um Geld zu verdienen und politischen Gewinn zu erzielen, aber nicht in der Absicht, anderen zu schaden. Grad 3 ist eine schwere Form, bei der der Betroffene falsche Informationen entwickelt und verbreitet, um anderen zu schaden. Die Behandlung dieser Störung erfordert den Umgang mit falschen Informationen, d. h. Gerüchteüberwachung, gezielte Nachrichtenübermittlung und Engagement in der Gemeinschaft. Wiederholte Betroffene der Stufe 1, alle Betroffenen der Stufen 2 und 3 benötigen psychosoziale Beratung und manchmal auch strenge Vorschriften und Durchsetzung, um diese Informationsstörung zu kontrollieren.“

Und wir wissen, dass dies nicht nur Theorie ist, denn die Unterdrückung reicht von Horizont zu Horizont. Als zum Beispiel der tapferen Dr. Meryl Nass die Zulassung entzogen wurde, ordneten sie auch ein psychologisches Gutachten an!

Und noch etwas. Wenn wir der Logik dieser „Studie“ folgen, dann stellt sich unweigerlich die Frage: Sind Leute wie Tedros, Fauci und Daszak Straftäter zweiten oder dritten Grades? Versuchen sie nur zu profitieren, oder versuchen sie, Menschen zu schaden? Welches von beiden ist es? Wer hat die Antwort?

Ich persönlich habe die Nase voll von diesem „Krieg ist Frieden“ und „oben ist unten“. Ich wurde in der Sowjetunion geboren. Ich weiß, worum es da geht. Nichts Gutes für die Menschen! Aber halt, es wird noch verrückter.

„Fehlinformation“ als Hauptursache für Impfschäden

Wie ich kürzlich auf meinem Substack schrieb, gibt es eine „Studie„, „die behauptet, dass die Nebenwirkungen der sicheren und wirksamen COVID-Injektion auf … warten Sie es ab … Fehlinformationen zurückzuführen sind. Den Autoren zufolge bekommen verängstigte kleine Kerle nach der Impfung Schlaganfälle, Herzinfarkte und verschwommenes Sehen, weil sie … verängstigt sind.“

„Bitte sagen Sie das Maddie, dem Kind, das begeistert an der Pfizer-Studie teilgenommen hat und am Ende verkrüppelt war (und mein Pfizer verlassen hat). Bitte sagen Sie es auch meinen beiden persönlichen Freunden, die die Injektion mit Begeisterung erhalten haben, von denen einer am selben Tag fast gestorben wäre und der andere immer noch schwer verletzt ist. Mir blutet das Herz, und mein Blut kocht. Hier ein Zitat aus dem ungeheuerlichen Propagandastück, das als „Studie“ getarnt ist:“

„Fehlinformationen, die von der Anti-Impf-Bewegung verbreitet werden, sind möglicherweise die Ursache für mehr Todesfälle und Nebenwirkungen von Impfstoffen. Eine kleine Überprüfung der veröffentlichten Literatur hat ergeben, dass psychischer Stress eindeutig eine Vasokonstriktion und arterielle Verengung der Blutgefäße verursacht. Wenn die Probanden also in Panik, besorgt, gestresst oder ängstlich vor der Impfung sind, werden sich ihre Arterien verengen und um den Zeitpunkt der Impfung herum kleiner werden. Wenn die Probanden also in Panik, besorgt, gestresst oder ängstlich vor der Impfung sind, werden sich ihre Arterien verengen und um den Zeitpunkt der Impfung herum kleiner werden. Dieser biologische Mechanismus (die Verengung von Venen, Arterien und Gefäßen unter psychischem Stress) ist die wahrscheinlichste Ursache für Blutgerinnsel, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Schwindel, Ohnmacht, Sehstörungen, Geruchs- und Geschmacksverluste, die kurz nach der Verabreichung des Impfstoffs aufgetreten sein können. Die extreme psychische Belastung der Patientin könnte höchstwahrscheinlich auf die Angstmacherei und Panikmache verschiedener Impfgegner zurückzuführen sein.“

Wie geht es jetzt weiter?

„Supersqueeze“

Das umfassende Mobbing bewirkt zwei Dinge. Einerseits werden die Freiheiten direkt beschnitten. Aber noch heimtückischer ist, dass es dazu dient, einen psychologischen Zustand zu schaffen, in dem wir am Ende kaum noch an unseren Seelen hängen, immer unter Druck, immer ein wenig abgetrennt von all dem Gezerre, zu müde, um unsere Herzen und Hände der Sonne entgegenzustrecken und unsere Geister zu ehren.

Wenn die Menschen kaum noch an ihren Seelen hängen, zu müde sind, um ganz zu sein, ist das eine ideale Bedingung für die Dunklen, um alles zu vampirieren, was sie in die Finger bekommen können. Und das geschieht absichtlich. Sie üben einen Superdruck auf uns aus, damit wir nicht die Energie haben, uns zu wehren oder auch nur an Widerstand zu denken.

Letzten Monat habe ich einen ausführlichen Artikel über den Supersqueeze und den veränderten Zustand geschrieben, in den wir geraten können, wenn wir übermäßig unter Druck gesetzt werden. Hier sehen Sie, wie der Supersqueeze während des COVID eingesetzt wurde:

„In den frühen COVID-Tagen führten Blackrock und seine Freunde einen Angriff mit drei Schlägen (eigentlich hundert Schlägen) durch. Während der Medienzweig von BlackRock und seinen Freunden die Kanäle rund um die Uhr mit Angstpornos „verstopfte“, setzte ihr „Einflussnehmer“-Zweig der Krankenhausverwaltung die Protokolle und das ideologische Denken durch, das null Leben rettete und tatsächlich viele Leben kostete – was die „COVID-Pandemie“ weitaus erschreckender machte als diejenige, die sie 2009 durchzuziehen versuchten – und ihr pharmazeutischer Zweig verdiente Geld mit der erzwungenen „Masseneinführung“ eines ziemlich fragwürdigen Produkts, Dies wurde durch die Tatsache begünstigt, dass alle Kanäle, die für die Verarbeitung „negativer“ Reize vorgesehen sind, durch den 24/7-Angstporno und an einigen Orten leider auch durch viele unnötige Todesfälle (ich bin in New York, und die Todesfälle waren echt) so gründlich verstopft waren, dass der „Rezeptor“ für die Verarbeitung der Warnungen über die „COVID-Reaktion“ oder die COVID-„Impfstoffe“ nicht frei war, seine Arbeit zu tun. „ „Es hat sich verklemmt. Verklemmt über verklemmt über verklemmt. Und so schrien viele Leute: ‚Die Maske und der Impfstoff sind der Ausweg aus diesem Supergau, dem Supergau, den ich nicht ertragen kann. Ich will nichts Negatives darüber hören, ich vertrage den Supersqueeze nicht, also gebt mir einfach die Maske und den Impfstoff. Jetzt. JETZT. Und haltet die Klappe!!!‘ Schande über die Angstmacher, die absichtlich die Kanäle verstopft haben. Schande über sie.“

Gegen den Diebstahl

Alle Tyrannen sind Diebe. Diebstahl ist ihr Geschäftsmodell. Wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet, versuchen sie, Energie in verschiedenen Formen zu stehlen: Land, Eigentum, Freiheit, Unabhängigkeit, und an der Wurzel versuchen sie, die unveräußerliche Verbindung zu stehlen, die jeder von uns zu seinen eigenen geistigen Kräften hat.

Das war übrigens der Grund, warum die machtgierigen Eliten und die Politiker der Vergangenheit – blasphemischerweise – vorgaben, Vertreter des heiligen Geistes auf der Erde zu sein, während sie in Wirklichkeit nur gierige Politiker waren.

Deshalb arbeiteten sie so hart daran, die so genannten „Heiden“ zu dezimieren und zu verleumden, ähnlich wie sie heute die „Antivaxxer“ verleumden und dezimieren. Was sie zerstören wollten, war die unabhängige Verbindung zum Heiligen, die Verbindung, die vom Schöpfer kommt und die keine institutionelle Genehmigung benötigt.

Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu erkennen, was sie getan haben, aber als ich es einmal gesehen hatte, wurde es zynisch klar. Genau wie bei den COVID-Tricks gilt: Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Und das ist übrigens eine Sache, die wir, die Nachkommen so vieler verleumdeter unschuldiger Menschen, gerade rücken müssen, um die Großen Rücksetzungen ernsthaft zu verhindern.

Unschuldige Menschen zu verleumden und zu missbrauchen ist nicht in Ordnung. Wir alle haben Vorfahren, die verleumdet worden sind. Es muss die Wahrheit ans Licht kommen. Es muss Gerechtigkeit herrschen. Wir sind alle mit den spirituellen Kräften in unserem Innersten verbunden, der Schöpfer ist Liebe, das Universum ist aus Liebe gemacht, der Mist, der existiert, ist dazu da, uns die Möglichkeit zu geben, unseren freien Willen auszuüben, und verschiedene institutionelle Slogans sind eine menschliche Erfindung und ein Marketingtrick von Betrügern.

Der Heilungsbogen

Jetzt möchte ich über den Bogen der Heilung sprechen, während wir uns mitten in der Unterdrückung befinden. Dies ist etwas, das ich persönlich aufgrund des Missbrauchs, dem ich vor COVID begegnet bin, erforscht habe (ich war in einer missbräuchlichen Ehe, eine lange und hässliche Geschichte mit einem guten Ende) – zusätzlich zu dem Missbrauch, dem wir alle jetzt ausgesetzt sind.

Auf der logischen Ebene scheint Heilung inmitten von Unterdrückung eine Aufgabe zu sein, die sich jeder Logik entzieht. Aber ich spreche aus Erfahrung: Wenn man es einmal durchgemacht hat, lernt man, dass extreme Unannehmlichkeiten die Methode sind, die das Leben manchmal anwendet, um uns zu zwingen, größer zu werden, als wir wussten, dass wir sind, um uns über unseren Schmerz zu erheben, während wir daran arbeiten, ihn zu beseitigen, und um unsere Seele in diesem Prozess wachsen zu lassen.

Und es macht nur Sinn, wenn die Seele genug gewachsen ist, um das große Ganze zu erkennen. Und dann blickt man zurück und ruft mit großer Freude aus: „Wow, darum ging es also! Wow, das ist unglaublich! Ich bin so glücklich!!!“

Und zu diesem Zeitpunkt ist der Schmerz verschwunden. Vorbei, vorbei. Alles ist geheilt, aber du bist jetzt stärker, mehr geerdet in deiner schönen Seele, und du kannst von einem Ohr zum anderen lächeln, wenn du deine Hände und deine Seele der Sonne entgegenstreckst und einfach dieses Gefühl spürst, das wunderbare Gefühl der Lebendigkeit.

Und ja, die vorsätzlichen Übeltäter sind zu 100 % für ihr falsches Handeln verantwortlich. Ich glaube, wenn wir geerdet sind, leiten uns die geheimnisvollen Kräfte an, wie wir mit den Übeltätern umgehen und wie wir uns vor ihren Betrügereien schützen können.

Ich kann Ihnen sagen, was bei mir funktioniert, um mit Tyrannen umzugehen. Ein aufrichtiges Gebet. Aufrichtig im kindlichsten Sinne.

Sie können mit Gott, Ihren Vorfahren und den höheren spirituellen Mächten sprechen, wie immer Sie sie in Ihrem Herzen spüren, und sich nicht um Formalitäten kümmern. Sie müssen nicht versuchen, klug oder korrekt zu klingen. Sprechen Sie einfach so, wie Sie sich fühlen.

Schreit zum Himmel mit euren Problemen, eurer Verwirrung und euren Fehlern, die ihr glaubt, gemacht zu haben, bittet um Rat und Führung und erwartet nichts als Liebe am anderen Ende. Nichts als Liebe. So wie ein Elternteil, der nicht zerbrochen ist, niemals grausam zu einem Kind sein würde, das vielleicht sogar etwas falsch gemacht hat, sind die höheren Mächte nicht hier, um uns zu bestrafen. Sie respektieren uns, solange wir unsere Seelen respektieren.

Heilung ist ein geheimnisvoller Prozess. Sie lebt nicht in denselben Räumen wie die intellektuelle Logik. Aber wir brauchen sie. Wir brauchen sie immer, und besonders jetzt. Hier ist mein Gebet.

Ich bete für die Heilung. Ich bete für uns alle, die wir frei sind, dass wir unsere Wirbelsäule aufrichten und uns daran erinnern, wer wir sind, mit Würde. Ich bete dafür, dass wir aus der Falle springen und unsere Energie aus der Erinnerung daran schöpfen, dass wir geliebte Kinder waren (auch wenn wir zurückgehen und uns von Grund auf neu lieben müssen, weil unsere Kindheit vielleicht nicht perfekt war). Ich bete dafür, dass wir uns wieder mit unseren guten Vorfahren verbinden, damit sie uns dazu führen können, ganz zu werden, wirklich, ohne Verstellung, ganz so, wie wir geboren wurden, um zu sein. Wir haben es immer verdient, geliebte Kinder zu sein. All diese Lügen, all der Schmerz, es war ein Fehler. Das Gute daran ist, dass Fehler behoben werden können und die Heilung allumfassend und vollständig sein kann. Es war nie richtig, uns zu bestehlen. Es war nie richtig, uns unser Selbstvertrauen und die Bedeutung unseres Geistes zu rauben. Es war nie richtig, uns unsere Verbindung zur Erde zu stehlen. Es war niemals richtig, uns unsere Würde zu rauben. Es war nie richtig, uns unsere Wichtigkeit zu stehlen. Es war nie richtig, durch uns hindurchzusehen, ohne uns zu sehen. Es war nie richtig, uns absichtlich oder unabsichtlich zu missbrauchen. Mögen wir all den Schmerz, all den Missbrauch, all die Vernachlässigung abschütteln! Mögen wir heilen. Mögen wir so schnell wie möglich heilen! Mögen wir so schnell wie möglich gut leben! Wir sind Liebe. Ich vergebe mir selbst für all meine Stolpersteine der Vergangenheit vollständig. Ich komme aus der Liebe, und meine Liebe ist gültig. Das sage ich, und ich bitte meine guten Vorfahren um Hilfe.

