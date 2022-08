McDonald’s schließt Versuch mit „Beyond“-Burgern ab, und es sieht nicht gut aus für die Fake-Fleisch-Industrie

Offenbar sind die Leute nicht begeistert.

Der Fast-Food-Riese McDonald’s nimmt den McPlant-Burger von seiner Speisekarte, nachdem das pflanzliche Produkt des Herstellers Beyond Meat bei den Kunden einen schlechten Geschmack hinterlassen hat, wie die Washington Times berichtet.

Laut CNBC hat McDonald’s seinen pflanzlichen Burger im Februar versuchsweise an 600 Standorten eingeführt, nachdem im November 2021 ein Versuch in acht Restaurants begonnen hatte.

Laut dem Analysten Ken Goldman von JPMorgan Chase & Co., der mit Mitarbeitern in 25 McDonald’s-Filialen gesprochen hat, wird das Produkt in den USA weitgehend eingestellt, wie die Finanznachrichtenseite The Fly berichtet.

„Es überrascht nicht, dass als Grund manchmal angeführt wird, dass sich das Produkt nicht gut genug verkauft hat“, so Goldman in einer Research Note mit dem Titel „McPlant Seems McDone in the U.S. for Now“.

McDonald’s und Beyond Meat, ein 2009 gegründeter Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten mit Sitz in Los Angeles, hatten Anfang 2021 eine dreijährige Partnerschaft angekündigt.

„Der McPlant beinhaltet einen pflanzlichen Patty, der gemeinsam mit Beyond Meat entwickelt wurde, exklusiv für McDonald’s ist und aus pflanzlichen Zutaten wie Erbsen, Reis und Kartoffeln besteht“, so McDonald’s damals in einer Pressemitteilung. „Das Patty wird auf einem Sesambrötchen mit Tomate, Salat, Gurken, Zwiebeln, Mayonnaise, Ketchup, Senf und einer Scheibe amerikanischem Käse serviert. Er hat den kultigen Geschmack eines McDonald’s-Burgers, weil er ein solcher ist.“

Das offensichtliche Scheitern des McPlant, die Geschmacksnerven der amerikanischen Verbraucher zu begeistern, scheint die Gerüchte vom Anfang des Jahres zu bestätigen, dass der Testlauf nicht gut lief.

„Das Urteil der Franchisenehmer über die Verkaufsleistung war nicht überzeugend“, sagte Peter Saleh, Analyst beim Finanzdienstleister BTIG, im März gegenüber dem QSR Magazine. „Ihre Einschätzung war, dass sie nicht genug Beweise sehen, um eine landesweite Einführung in naher Zukunft zu unterstützen.“

Zu dieser Zeit verkaufte McDonald’s nur 20 McPlants pro Tag und lag damit weit unter dem Ziel, 40 bis 60 dieser Sandwiches zu verkaufen.

Nachdem McDonald’s seine Tests mit dem McPlant beendet hatte, fielen die Aktien von Beyond Meat laut einem Bericht von CNBC um 6 Prozent.

Dies ist nur die jüngste Hiobsbotschaft für das Fleischimitat-Unternehmen.

„Die Aktien von Beyond Meat sind in diesem Jahr um 53 Prozent gefallen und haben ihren Marktwert auf 2,06 Milliarden Dollar gedrückt“, heißt es im CNBC-Bericht. „Die Wall Street ist skeptisch geworden, was die langfristigen Wachstumschancen des Unternehmens angeht, da die Umsätze im Lebensmittelhandel zurückgehen. Darüber hinaus sind die viel beachteten Partnerschaften mit Restaurantgiganten wie dem Pizza Hut-Eigentümer Yum Brands und McDonald’s noch nicht zu vielen dauerhaften landesweiten Menüangeboten geworden.“

Die Zukunft der Fleischersatzindustrie als Ganzes bleibt abzuwarten.

Eine Reihe beliebter Ketten und Fast-Food-Restaurants haben in den letzten Jahren vegane Optionen in ihre Speisekarten aufgenommen, mit unterschiedlichem Erfolg.

Burger King zum Beispiel hat 2019 den Impossible Whopper und die Impossible Nuggets auf seine Speisekarte gesetzt.

Impossible Foods ist ein 2011 gegründetes Unternehmen aus Redwood City, Kalifornien, das pflanzliche Ersatzprodukte für Fleisch entwickelt.

Letzte Woche kündigte Cracker Barrel in den sozialen Medien an, Impossible Sausage, die mit Sojaprotein hergestellt wird, in seine Restaurants zu bringen.

Während sich einige über die Nachricht freuten, warfen andere der Kette vor, einen Kotau vor der „Woke“-Gemeinde zu machen, weil sie ihren Kunden eine pflanzliche Proteinoption anbietet.